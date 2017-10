U.S./Canada daily earnings hits & misses Feb 8 - 1800 ET

Feb 8 (Reuters) - The following U.S.- and Canada-listed companies reported earnings on Friday. This list shows whether they beat, met or missed Wall Street analysts' forecasts. It also shows the difference between analysts' expectations and reported results. The figures are provided by Thomson Reuters I/B/E/S. **** Company Name Ticker Qtr Industry Curr EPS Est EPS Act Diff EPS Rev Est Rev Act Diff Rev 1ST UNITED BANCORP INC Q4 BANKING USD 0.05 0.05 0.00 16.5 17.5 1.0 AMERICAN AXLE & MFG HOLD Q4 AUTO PART MFG USD 0.07 -0.01 -0.08 731.1 736.7 5.6 AMERICAN CAPITAL MORTGAG Q4 INVESTMENTS USD 0.83 0.84 0.01 36.8 -- -- AOL INC Q4 COMMUNICATIONS USD 0.41 0.41 0.00 573.7 599.5 25.8 APOLLO GLOBAL MANAGEMENT Q4 FINANCIAL SERVICES USD 1.05 1.69 0.64 889.3 1159.2 269.9 BEACON ROOFING SUPPLY INC Q1 BUILDING & RELATED USD 0.41 0.37 -0.04 525.5 513.7 -11.8 BELO CORP Q4 COMMUNICATIONS USD 0.33 0.37 0.04 203.9 204.9 1.0 BROOKFIELD INFRASTRUCTUR Q4 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.32 0.25 -0.07 504.4 578.0 73.6 BUCKEYE PARTNERS LIMITED Q4 OIL USD 0.80 0.96 0.16 1271.6 1149.2 -122.4 CARLISLE COMPANIES Q4 MULTI-IND CAP GOOD USD 0.78 0.82 0.04 826.6 845.3 18.7 CBOE HOLDINGS INC Q4 FINANCIAL SERVICES USD 0.42 0.45 0.03 127.5 130.1 2.6 CORPORATE OFFICE PROPERT Q4 INVESTMENTS USD 0.18 0.16 -0.02 92.3 137.5 45.2 DAWSON GEOPHYSICAL COMPA Q1 OIL USD 0.28 0.36 0.08 74.9 76.6 1.7 EMERA INC Q4 ELECTRICAL UTILITIES CAD 0.41 0.46 0.05 565.4 -- -- ENTERCOM COMMUNICATIONS Q4 COMMUNICATIONS USD 0.25 0.21 -0.04 101.2 102.1 0.9 ENTERGY CP Q4 ELECTRICAL UTILITIES USD 1.40 1.72 0.32 3129.2 2436.3 -692.9 FIRST FINANCIAL CORP / I Q4 FINANCE & LOAN USD 0.60 0.65 0.05 37.0 37.3 0.3 GORMAN RUPP CO Q4 MACHINERY USD 0.32 0.26 -0.06 92.1 88.7 -3.5 HARBINGER GROUP INC Q1 COMMUNICATIONS USD 0.06 0.03 -0.03 1025.6 1222.3 196.7 HEROUX-DEVTEK INC. Q3 MACHINERY CAD 0.13 0.11 -0.02 62.9 61.7 -1.2 IGM FINANCIAL INC Q4 INVESTMENTS CAD 0.73 0.73 0.00 636.2 632.7 -3.5 INSPERITY INC Q4 INDUSTRIAL SERVICES USD 0.45 0.47 0.02 541.7 532.4 -9.2 INVACARE CORPORATION Q4 MEDICAL SUPPLIES USD 0.25 0.11 -0.14 -- -- -- LABORATORY CORP OF AMERI Q4 SERVICES TO MEDICAL PROF USD 1.62 1.63 0.01 1393.4 1405.3 11.9 LB FOSTER CO Q4 STEEL USD 0.70 0.67 -0.03 144.5 140.7 -3.7 LOUISIANA PACIFIC CORP Q4 FOREST PRODUCTS USD 0.22 -- -- 443.8 458.7 14.9 MOODY'S CORPORATION Q4 FINANCIAL SERVICES USD 0.69 0.75 0.06 683.3 754.2 70.9 MUTUALFIRST FINANCIAL INC Q4 SAVINGS AND LOANS USD 0.21 0.23 0.02 10.4 10.1 -0.3 NEUROCRINE BIOSCIENCES I Q4 BIOTECHNOLOGY USD -0.08 0.14 0.22 9.4 21.9 12.5 ORVANA MINERALS CORP Q1 NONFERROUS BASE METALS USD 0.07 0.03 -0.04 -- -- -- PARK STERLING BANK Q4 BANKING USD 0.07 0.08 0.01 19.3 19.5 0.3 SIRONA DENTAL SYSTEMS INC Q1 HOSPITAL SUPPLIES USD 0.84 0.94 0.10 266.6 274.4 7.8 SOUFUN HOLDINGS LTD Q4 UNDESIGNATED TECHNOLOGY USD 0.62 0.75 0.14 138.3 147.5 9.2 SYNUTRA INTERNATIONAL INC Q3 FOOD PROCESSORS USD -0.12 -0.23 -0.11 67.1 73.2 6.1 TC PIPELINES, LP Q4 GAS UTILITIES USD 0.63 0.56 -0.07 58.4 45.0 -13.4 YRC WORLDWIDE INC Q4 TRUCKING USD -2.82 -0.58 2.24 1177.9 1168.6 -9.3