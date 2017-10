U.S./Canada daily earnings hits & misses Feb 11 - 1800 ET

Feb 11 (Reuters) - The following U.S.- and Canada-listed companies reported earnings on Monday. This list shows whether they beat, met or missed Wall Street analysts' forecasts. It also shows the difference between analysts' expectations and reported results. The figures are provided by Thomson Reuters I/B/E/S. **** Company Name Ticker Qtr Industry Curr EPS Est EPS Act Diff EPS Rev Est Rev Act Diff Rev ADVANCED PHOTONIX INC Q3 DEFENSE USD -0.02 -0.02 0.00 6.6 5.8 -0.7 AMERICAN CAPITAL LTD Q4 FINANCIAL SERVICES USD 0.25 0.26 0.01 147.8 180.0 32.2 AMERICAN FINANCIAL GROUP Q4 INSURANCE USD 0.65 0.67 0.02 718.9 756.0 37.1 AMERICAN SCIENCE & ENGIN Q3 ELECTRICAL USD 0.58 0.73 0.16 47.8 50.8 3.0 AMERICAN SUPERCONDUCTOR Q3 ELECTRICAL USD -0.29 -0.26 0.03 23.7 17.4 -6.3 ANNIE S INC Q3 FOOD PROCESSORS USD 0.14 0.15 0.01 36.6 36.3 -0.3 ARCH CAPITAL GROUP Q4 INSURANCE USD -0.51 -0.18 0.33 563.1 613.1 50.0 BOARDWALK PIPELINE PARTN Q4 OIL USD 0.38 -- -- 341.8 325.7 -16.1 BROOKDALE SENIOR LIVING Q4 HOME HEALTH CARE USD -0.07 -0.20 -0.13 699.5 699.7 0.2 CAPSTONE TURBINE Q3 MULTI-IND CAP GOOD USD -0.02 -0.01 0.01 33.7 33.3 -0.4 CHOICE HOTELS INTL INC Q4 LEISURE USD 0.41 0.45 0.04 173.5 178.3 4.8 CNA FINANCIAL CORPORATION Q4 INSURANCE USD 0.04 -0.03 -0.07 2045.4 2167.0 121.6 CNO FINANCIAL GROUP INC Q4 INSURANCE USD 0.23 0.25 0.02 1041.9 1060.8 18.9 COGNEX CORPORATION Q4 PHOTO-OPTICAL EQUIPMENT USD 0.35 0.37 0.02 79.6 82.2 2.6 COMSTOCK RESOURCES Q4 OIL USD -0.35 -0.55 -0.20 116.0 106.6 -9.4 CUBIC CORPORATION Q1 ELECTRICAL USD 0.70 0.47 -0.23 315.8 313.4 -2.4 CUTERA INC Q4 MEDICAL SUPPLIES USD 0.02 0.08 0.06 22.1 22.5 0.5 DANAOS CORP Q4 MARITIME USD 0.13 0.11 -0.02 153.1 151.8 -1.2 DUN & BRADSTREET CORP Q4 COMMUNICATIONS USD 2.41 2.38 -0.03 474.1 463.1 -11.0 DYNAVOX INC Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.01 0.01 0.00 17.7 17.6 -0.2 FORWARD AIR CORP Q4 TRUCKING USD 0.50 0.54 0.04 158.1 155.5 -2.6 FULL CIRCLE CAPITAL CORP Q2 FINANCIAL SERVICES USD 0.20 0.22 0.02 2.9 3.1 0.3 GENCOR INDUSTRIES Q1 MACHINERY USD -0.06 -0.10 -0.04 -- -- -- LANDAUER INCORPORATED Q1 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD 0.58 0.53 -0.05 40.5 36.7 -3.8 LIONS GATE ENTERTAINMENT Q3 LEISURE USD 0.16 0.27 0.11 707.0 743.6 36.6 LOEWS CORPORATION Q4 INSURANCE USD 0.30 0.36 0.07 -- -- -- MANNKIND CORP Q4 DRUGS USD -0.18 -0.23 -0.05 0.0 0.0 0.0 MEDICAL ACTION INDS INC Q3 MEDICAL SUPPLIES USD 0.05 0.10 0.05 115.2 109.4 -5.8 MELCO CROWN ENTERTAINMEN Q4 LEISURE USD 0.21 0.20 -0.01 1074.0 1101.8 27.8 NIELSEN HOLDINGS NV Q4 COMMUNICATIONS USD 0.58 0.62 0.04 1476.6 1464.0 -12.6 NORDIC AMERICAN TANKER L Q4 MARITIME USD -0.36 -0.39 -0.03 18.1 17.5 -0.6 PARKWAY PROPERTIES INC Q4 INVESTMENTS USD -0.06 -- -- 55.7 61.5 5.8 QUALYS INC Q4 COMPUTER MFRS USD 0.05 0.06 0.01 24.5 24.7 0.2 RADIAN GROUP INC Q4 INSURANCE USD -0.50 -1.34 -0.84 200.0 193.9 -6.2 RADIANT LOGISTICS INC Q2 UNDESIGNATED TRANSPORT USD 0.02 0.03 0.01 82.7 78.2 -4.5 RICK'S CABARET INTERNATI Q1 RETAILING - FOODS USD 0.27 0.28 0.01 27.2 27.1 -0.1 SKILLED HEALTHCARE GROUP Q4 HOSPITALS USD 0.19 0.16 -0.03 219.7 219.2 -0.5 STUDENT TRANSPORTATION I Q2 MULTI-IND TRANSN USD 0.07 0.04 -0.03 122.5 119.4 -3.1 TESORO LOGISTICS LP Q4 MULTI-IND BASIC USD 0.49 0.53 0.04 48.6 47.7 -0.9 TOROMONT INDS LTD Q4 MACHINERY CAD 0.45 0.59 0.14 434.1 431.1 -3.1 TW TELECOM INC Q4 COMMUNICATIONS USD 0.15 0.11 -0.04 376.8 377.9 1.1 UNILIFE CORP Q2 MEDICAL SUPPLIES USD -0.13 -0.19 -0.06 2.1 0.7 -1.4 VALENER INC Q1 GAS CAD 0.28 0.38 0.10 0.0 -- -- VERSAR INC Q2 MACHINERY USD 0.10 0.10 0.00 27.7 24.7 -2.9 WAUSAU PAPER CORP Q4 FOREST PRODUCTS USD 0.04 -0.03 -0.07 200.9 190.9 -10.0