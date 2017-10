U.S./Canada daily earnings hits & misses Feb 12 - 1800 ET

Feb 12 (Reuters) - The following U.S.- and Canada-listed companies reported earnings on Tuesday. This list shows whether they beat, met or missed Wall Street analysts' forecasts. It also shows the difference between analysts' expectations and reported results. The figures are provided by Thomson Reuters I/B/E/S. **** Company Name Ticker Qtr Industry Curr EPS Est EPS Act Diff EPS Rev Est Rev Act Diff Rev ABSOLUTE SOFTWARE CORPOR Q2 UNDESIGNATED TECHNOLOGY USD 0.01 0.03 0.02 19.6 20.6 0.9 ACADIAN TIMBER CORP Q4 FOREST PRODUCTS CAD 0.18 0.23 0.05 21.6 18.4 -3.2 ALBANY MOLECULAR RESEARCH Q4 BIOTECHNOLOGY USD 0.09 0.17 0.08 56.5 67.2 10.7 ALLIANCEBERNSTEIN HOLDIN Q4 FINANCIAL SERVICES USD 0.33 0.40 0.07 672.7 704.6 31.9 API TECHNOLOGIES CORP Q4 DEFENSE USD -0.03 -0.22 -0.20 67.5 62.7 -4.7 AVON PRODUCTS INCORPORAT Q4 COSMETICS USD 0.27 0.37 0.10 2998.3 2999.1 0.8 AXIALL CORP Q4 CHEMICALS USD 0.92 1.18 0.26 795.7 784.7 -11.0 BANKRATE INC Q4 COMMUNICATIONS USD 0.11 0.06 -0.05 106.3 93.2 -13.0 BARRETT BUSINESS SERVICE Q4 INDUSTRIAL SERVICES USD 0.77 0.80 0.03 586.0 596.7 10.7 BIODEL INC Q1 DRUGS USD -0.46 -0.47 -0.01 0.0 0.0 0.0 BLUE NILE INC Q4 RETAILING - GOODS USD 0.47 0.39 -0.08 145.6 136.1 -9.5 BUFFALO WILD WINGS INC Q4 RETAILING - FOODS USD 0.96 -- -- 292.1 303.8 11.7 CAPELLA EDUCATION CO Q4 UNDESIGNATED CONR SVC USD 0.74 0.73 -0.01 106.1 107.0 0.9 CLEARWIRE CORP Q4 OFFICE/COMM EQUIP USD -0.27 -0.27 0.00 313.6 311.2 -2.4 CLIFFS NATURAL RESOURCES Q4 STEEL USD 0.54 -- -- 1536.5 1535.9 -0.6 COCA-COLA CO Q4 BEVERAGES USD 0.44 0.45 0.01 11533.5 -- -- COMCAST CORP Q4 COMMUNICATIONS USD 0.53 0.52 -0.01 15998.6 15937.0 -61.6 COMMAND SECURITY CORP Q3 UNDESIGNATED CONR NON DU USD 0.00 0.04 0.04 35.8 38.9 3.1 COMPUTER MODELLING GROUP Q3 SOFTWARE & EDP SERVICES CAD 0.18 0.16 -0.02 17.9 16.8 -1.1 CYNOSURE INC Q4 MEDICAL SUPPLIES USD 0.23 0.27 0.04 41.0 42.7 1.7 DDR CORP Q4 INVESTMENTS USD 0.04 -0.02 -0.06 206.4 210.9 4.4 DIEBOLD INCORPORATED Q4 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD 0.48 0.45 -0.03 845.6 840.1 -5.5 DOUGLAS EMMETT INC Q4 INVESTMENTS USD 0.04 0.04 0.00 145.5 143.2 -2.4 EASTGROUP PROPERTIES INC Q4 INVESTMENTS USD 0.25 0.26 0.01 47.3 46.9 -0.5 ECHELON CORPORATION Q4 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -0.14 -0.10 0.04 23.9 23.8 -0.1 ENBRIDGE INCOME FUND Q4 INVESTMENTS CAD 0.32 0.39 0.07 85.1 -- -- FEDERAL REALTY INV TR Q4 INVESTMENTS USD 0.59 0.58 -0.01 154.6 156.4 1.8 FIDELITY NATIONAL INFORM Q4 MULTI-INDUSTRY FINANCE USD 0.69 0.68 -0.01 1508.8 1500.1 -8.7 FLUIDIGM CORP Q4 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD -0.16 -0.14 0.02 14.7 15.7 1.0 FMC TECHNOLOGIES Q4 OIL USD 0.57 0.50 -0.07 1718.6 1840.9 122.3 FOSSIL INCORPORATED Q4 HOME PRODUCTS USD 2.26 2.27 0.01 930.4 947.7 17.3 GENESEE & WYOMING INC-CL Q4 RAILROADS USD 0.81 0.79 -0.02 222.8 227.3 4.5 GOODYEAR TIRE & RUBR CO Q4 RUBBER USD 0.20 0.39 0.19 5336.6 5045.0 -291.6 GREENWAY MEDICAL TECHNOL Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.04 0.00 -0.04 35.6 32.7 -2.9 HATTERAS FINANCIAL CORP Q4 INVESTMENTS USD 0.74 1.02 0.28 81.3 74.7 -6.6 HCC INS HLDGS INC Q4 INSURANCE USD 0.65 0.94 0.30 573.3 566.5 -6.8 HCP INC Q4 INVESTMENTS USD 0.48 0.53 0.05 495.6 495.8 0.2 HERCULES OFFSHORE INC Q4 OIL USD -0.07 0.03 0.10 187.6 202.6 15.0 HIGHER ONE HOLDINGS INC Q4 FINANCIAL SERVICES USD 0.16 0.17 0.01 48.8 49.8 1.0 HIGHWOODS PROPERTIES INC Q4 INVESTMENTS USD 0.20 0.17 -0.03 131.0 134.0 3.0 HUNTSMAN CORP Q4 CHEMICALS USD 0.23 0.24 0.01 2491.3 2619.0 127.7 INNOSPEC INC Q4 CHEMICALS USD 0.86 0.89 0.03 212.4 213.7 1.3 KVH INDUSTRIES INC Q4 OFFICE/COMM EQUIP USD 0.16 0.18 0.02 37.6 39.5 1.9 LEVEL 3 COMMUNICATIONS I Q4 OFFICE/COMM EQUIP USD -0.18 -0.26 -0.08 1605.2 1614.0 8.8 LIVEPERSON INC Q4 OTHER COMPUTERS USD 0.08 0.08 0.00 41.7 42.5 0.8 MARSH & MCLENNAN COS INC Q4 INSURANCE USD 0.52 0.52 0.00 3006.8 3002.0 -4.8 MARTIN MARIETTA MATERIALS Q4 BUILDING & RELATED USD 0.48 0.46 -0.02 471.1 504.1 33.0 MCGRAW-HILL COMPANIES IN Q4 COMMUNICATIONS USD 0.72 -- -- 1609.5 1226.0 -383.5 MEADOWBROOK INSURANCE GR Q4 INSURANCE USD 0.11 0.00 -0.11 243.8 299.9 56.1 MICHAEL KORS HOLDINGS LTD Q3 RETAILING - GOODS USD 0.41 0.64 0.23 540.3 636.8 96.5 MILLICOM INTL CELLULAR SA Q4 TELEPHONE UTILITIES USD 1.60 1.56 -0.04 1215.5 1266.0 50.5 MOVE INC Q4 COMMUNICATIONS USD 0.07 0.04 -0.03 51.7 52.7 1.0 NATIONAL FUEL GAS CO N J Q1 GAS UTILITIES USD 0.78 0.81 0.03 470.8 -- -- NATIONAL RESEARCH CORP Q4 UNDESIGNATED CONR SVC USD 0.56 0.53 -0.03 22.3 22.0 -0.3 NAVIOS MARITIME ACQUISIT Q4 MULTI-INDUSTRY FINANCE USD -0.02 0.01 0.03 40.5 41.7 1.2 NETGEAR INC. Q4 ELECTRONICS USD 0.54 0.55 0.01 307.5 310.4 3.0 NETSOL TECHNOLOGIES INCO Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.11 0.22 0.11 10.8 11.8 1.1 OMNICOM GROUP Q4 COMMUNICATIONS USD 1.09 1.13 0.04 3929.8 3944.5 14.7 PROS HOLDINGS INC Q4 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.10 0.11 0.01 31.7 32.7 1.1 PZENA INVESTMENT MANAGEM Q4 MULTI-INDUSTRY FINANCE USD 0.09 0.08 -0.01 21.1 19.3 -1.8 QUIDEL CORP Q4 MEDICAL SUPPLIES USD 0.18 0.27 0.09 53.3 53.9 0.6 RACKSPACE HOSTING INC Q4 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.22 0.21 -0.01 355.4 352.9 -2.5 RAMCO-GERSHENSON PROPERT Q4 INVESTMENTS USD 0.04 0.03 -0.01 32.8 34.1 1.3 REACHLOCAL INC Q4 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.00 -0.01 -0.01 118.8 120.2 1.4 RESOLUTE FOREST PRODUCTS Q4 FOREST PRODUCTS USD 0.21 0.35 0.14 1156.0 1128.0 -28.0 RESOLUTE FOREST PRODUCTS Q4 FOREST PRODUCTS USD 0.21 0.35 0.14 1156.0 1128.0 -28.0 REYNOLDS AMERICAN INC Q4 TOBACCO USD 0.73 0.76 0.03 2063.8 2078.0 14.2 RPX CORP Q4 MULTI-IND BASIC USD 0.19 0.24 0.05 49.0 51.6 2.5 RUCKUS WIRELESS INC Q4 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD 0.05 0.07 0.02 60.5 62164.0 62103.5 RUSSEL METALS Q4 STEEL CAD 0.39 0.34 -0.05 726.7 765.9 39.2 RYMAN HOSPITALITY PROPER Q4 LEISURE USD 0.26 -0.32 -0.58 282.0 266.3 -15.7 SAPIENT CORP Q4 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.16 0.14 -0.02 290.0 293.2 3.2 SEATTLE GENETICS INC Q4 BIOTECHNOLOGY USD -0.11 -0.09 0.02 57.2 63.9 6.7 SERVICE CP INTERNATIONAL Q4 UNDESIGNATED CONR SVC USD 0.20 0.22 0.02 598.1 629.4 31.3 SNYDERS-LANCE INC Q4 FOOD PROCESSORS USD 0.26 0.29 0.03 424.3 419.8 -4.5 SPARTAN MOTORS Q4 TRUCK MFG USD 0.03 0.01 -0.02 112.2 124.5 12.3 SPIRIT AEROSYSTEMS HLDGS Q4 DEFENSE USD 0.41 0.43 0.02 1367.4 1425.6 58.2 SYNERON MEDICAL LTD Q4 MEDICAL SUPPLIES USD 0.09 0.11 0.02 70.6 72.8 2.2 TANGER FACTORY OUTLET CE Q4 INVESTMENTS USD 0.18 0.19 0.01 93.6 94.9 1.3 TEXTAINER GROUP HOLDINGS Q4 MULTI-IND TRANSN USD 0.95 1.03 0.09 131.7 127.3 -4.4 THERAVANCE INC Q4 BIOTECHNOLOGY USD -0.42 -0.33 0.09 3.9 5.8 1.9 TRANSCANADA CORP Q4 GAS UTILITIES CAD 0.49 0.45 -0.04 2154.6 2089.0 -65.6 TRANSCANADA CORP Q4 GAS UTILITIES CAD 0.51 0.45 -0.06 2228.8 2089.0 -139.8 TRANSWITCH CORPORATION Q4 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD -0.04 -0.04 0.00 5.7 5.6 -0.1 TRULIA INC Q4 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -0.02 -0.03 -0.01 19.0 20.6 1.6 VALMONT INDUSTRIES INC Q4 MACHINERY USD 2.21 2.43 0.22 794.0 815.0 21.0 VALSPAR CORPORATION Q1 BUILDING & RELATED USD 0.67 0.60 -0.07 922.1 875.2 -46.8 VANDA PHARMACEUTICALS INC Q4 DRUGS USD -0.22 -0.23 -0.01 8.6 7.9 -0.7 VECIMA NETWORKS INC Q2 OFFICE/COMM EQUIP CAD 0.03 0.07 0.04 27.0 23.6 -3.4 VISHAY PRECISION GROUP I Q4 INVESTMENTS USD 0.13 0.15 0.03 52.1 51.0 -1.1 WESTERN UNION COMPANY (T Q4 FINANCIAL SERVICES USD 0.35 0.42 0.07 1398.6 1424.7 26.1 WILLIS GROUP HOLDINGS PLC Q4 INSURANCE USD 0.44 0.45 0.01 834.9 871.0 36.1 ZEBRA TECHNOLOGIES CORP Q4 PHOTO-OPTICAL EQUIPMENT USD 0.67 0.71 0.04 250.3 253.2 2.9