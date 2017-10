U.S./Canada daily earnings hits & misses Feb 13 - 1800 ET

Feb 13 (Reuters) - The following U.S.- and Canada-listed companies reported earnings on Wednesday. This list shows whether they beat, met or missed Wall Street analysts' forecasts. It also shows the difference between analysts' expectations and reported results. The figures are provided by Thomson Reuters I/B/E/S. **** Company Name Ticker Qtr Industry Curr EPS Est EPS Act Diff EPS Rev Est Rev Act Diff Rev ACCO BRANDS CORPORATION Q4 OFFICE PRODUCTS USD 0.37 0.35 -0.02 536.1 529.7 -6.4 ACORDA THERAPEUTICS INC Q4 BIOTECHNOLOGY USD 0.15 0.01 -0.14 78.9 81.5 2.6 ALLIED WORLD ASSURANCE C Q4 INSURANCE USD -1.95 -1.58 0.37 445.4 476.2 30.8 AMKOR TECHNOLOGY INC Q4 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.12 0.13 0.01 704.2 723.0 18.7 ANGIES LIST INC Q4 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -0.02 0.04 0.06 45.6 46.2 0.5 APPLIED MATERIALS INC Q1 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.03 0.06 0.03 1547.6 1573.0 25.4 ARTHROCARE CORPORATION Q4 BIOTECHNOLOGY USD 0.37 0.53 0.16 93.8 96.9 3.2 ATLAS AIR WORLDWIDE HOLD Q4 AIRLINES USD 1.74 1.83 0.09 430.4 452.8 22.4 AVEO PHARMACEUTICALS INC Q4 BIOTECHNOLOGY USD -0.77 -0.43 0.34 14.5 15.5 1.0 AVIS BUDGET GROUP INC Q4 UNDESIGNATED CONR SVC USD -0.07 -0.07 0.00 1628.1 1698.0 69.9 BIOX CORP Q1 ALTERNATIVE ENERGY CAD -0.07 -0.11 -0.05 5.2 9.5 4.2 BLACKBAUD INC Q4 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.24 0.27 0.03 120.0 120.8 0.8 BLUCORA INC Q4 COMMUNICATIONS USD 0.04 0.04 0.01 93.9 97.5 3.6 BLUELINX HOLDINGS INC Q4 BUILDING & RELATED USD -0.18 -0.12 0.06 -- -- -- BOARDWALK REAL ESTATE IN Q4 INVESTMENTS CAD 0.71 0.30 -0.41 109.7 112.0 2.3 C&J ENERGY SERVICES INC Q4 OIL USD 0.67 0.65 -0.02 279.6 286.3 6.7 CAE INC Q3 ELECTRONIC SYST/DEVICES CAD 0.17 0.18 0.02 543.9 522.1 -21.8 CAE INC Q3 DEFENSE CAD 0.17 0.18 0.02 536.7 522.1 -14.6 CAFEPRESS INC Q4 RETAILING - GOODS USD 0.29 0.31 0.02 83.8 87.2 3.5 CAI INTERNATIONAL INC Q4 CONTAINERS USD 0.85 0.85 0.00 49.7 49.9 0.1 CALPINE CORPORATION Q4 ELECTRICAL UTILITIES USD -0.05 -0.19 -0.14 2812.0 1367.0 -1445.0 CALUMET SPECIALTY PRODUC Q4 OIL USD 0.73 0.73 0.01 1060.4 1220.9 160.5 CBIZ INC Q4 FINANCIAL SERVICES USD 0.00 0.00 0.00 169.4 172.9 3.4 CENTURYLINK INC Q4 TELEPHONE UTILITIES USD 0.68 0.67 -0.01 4586.1 4583.0 -3.1 CHARLES RIVER LABORATORI Q4 BIOTECHNOLOGY USD 0.60 0.64 0.04 280.8 280.1 -0.7 CINEDIGM DIGITAL CINEMA Q3 UNDESIGNATED CONR SVC USD -0.03 -0.03 0.00 26.0 23.2 -2.8 CISCO SYS INC Q2 OFFICE/COMM EQUIP USD 0.48 0.51 0.03 12063.1 12098.0 34.9 CLOUD PEAK ENERGY INC Q4 COAL USD 0.50 0.54 0.04 404.2 374.8 -29.4 CORRECTIONS CORP OF AMER Q4 INDUSTRIAL SERVICES USD 0.41 0.44 0.03 443.8 436.9 -6.9 COUSINS PROPERTIES INC Q4 INVESTMENTS USD -0.02 0.29 0.31 34.2 33.4 -0.8 CRAWFORD & CO Q4 INSURANCE USD 0.25 0.42 0.17 297.8 313.0 15.1 DEAN FOODS CO Q4 FOOD PROCESSORS USD 0.30 0.40 0.10 3367.3 3417.8 50.5 DEERE & COMPANY Q1 MACHINERY USD 1.40 1.65 0.25 6724.7 -- -- DIODES INC Q4 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.06 0.13 0.07 163.6 163.3 -0.3 DR PEPPER SNAPPLE GROUP Q4 BEVERAGES USD 0.85 0.82 -0.03 1494.8 1484.0 -10.8 DUKE ENERGY CORPORATION Q4 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.65 0.70 0.06 5549.3 5695.0 145.7 DYAX CORP Q4 BIOTECHNOLOGY USD -0.05 -0.05 0.00 15.1 16.0 0.9 ELECTROMED INC Q2 MEDICAL SUPPLIES USD 0.00 -0.05 -0.05 4.4 3.9 -0.5 ELLINGTON FINANCIAL LLC Q4 FINANCIAL SERVICES USD 0.84 1.19 0.35 13.9 14.6 0.7 ENBRIDGE ENERGY PARTNERS Q4 GAS UTILITIES USD 0.26 0.18 -0.08 1650.5 1771.2 120.7 ENCORE CAPITAL GRP INC Q4 FINANCE & LOAN USD 0.78 0.80 0.02 143.6 143.6 0.0 ENERNOC INC Q4 ELECTRICAL UTILITIES USD -0.97 -0.96 0.01 39.2 42.3 3.1 ENSIGN GROUP INC Q4 HOSPITALS USD 0.64 0.61 -0.03 214.3 211.0 -3.3 ENTEROMEDICS INC Q4 MEDICAL SUPPLIES USD -0.14 -0.17 -0.03 0.4 0.0 -0.4 EOG RESOURCES INC Q4 OIL USD 1.35 1.61 0.26 3035.7 3011.8 -23.9 EQUINIX INC Q4 COMMUNICATIONS USD 0.62 0.97 0.35 504.6 506.5 1.9 EQUITY FINANCIAL HOLDING Q4 FINANCIAL SERVICES CAD 0.03 0.01 -0.02 5.9 -- -- ESPEY MFG & ELECTRONICS Q2 MULTI-IND CAP GOOD USD 0.50 0.48 -0.02 -- -- -- EURONET WORLDWIDE INC. Q4 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.46 0.44 -0.02 338.3 351.2 12.9 EZCHIP SEMICONDUCTOR LTD Q4 OTHER COMPUTERS USD 0.21 0.26 0.06 14.0 15.2 1.2 FAMOUS DAVE'S OF AMERICA Q4 RETAILING - FOODS USD 0.06 0.10 0.04 37.3 36.3 -1.1 FINNING INTERNATIONAL INC Q4 MACHINERY CAD 0.57 0.55 -0.02 1873.1 1779.4 -93.7 FIRSTSERVICE CORP Q4 UNDESIGNATED CONR SVC USD 0.75 0.68 -0.07 609.9 -- -- FIRSTSERVICE CORP Q4 UNDESIGNATED CONR SVC USD 0.78 0.68 -0.10 612.4 -- -- FORESTAR GROUP INC Q4 INVESTMENTS USD 0.09 0.29 0.20 43.5 68.6 25.1 FORRESTER RESEARCH Q4 UNDESIGNATED CONR SVC USD 0.28 0.28 0.00 74.1 75.1 0.9 FURNITURE BRANDS INTL INC Q4 HOME FURNISHINGS USD -0.24 -0.26 -0.02 256.2 264.0 7.7 GILAT SATELLITE NETWORKS Q4 OFFICE/COMM EQUIP USD 0.07 0.10 0.03 93.1 97.4 4.3 HANGER INC Q4 MEDICAL SUPPLIES USD 0.56 0.58 0.02 265.5 272.2 6.7 HENRY SCHEIN Q4 RETAILING - GOODS USD 1.21 1.26 0.05 2401.6 2408.4 6.8 HOME CAPITAL GROUP INC-B Q4 FINANCE & LOAN CAD 1.68 1.70 0.02 102.3 99.9 -2.4 HOSPIRA INC Q4 MEDICAL SUPPLIES USD 0.54 0.55 0.01 1043.6 1098.9 55.3 HYATT HOTELS CORP Q4 LEISURE USD 0.12 0.20 0.08 1034.7 1000.0 -34.7 INGRAM MICRO Q4 RETAILING - GOODS USD 0.58 0.73 0.15 10838.1 11379.9 541.8 INNERWORKINGS INC Q4 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.15 0.12 -0.03 215.8 208.0 -7.8 INTREPID POTASH INC Q4 CHEMICALS USD 0.24 0.26 0.02 105.7 110.9 5.2 ION GEOPHYSICAL CORP Q4 OIL USD 0.13 0.17 0.04 167.7 173.1 5.3 IPASS INC Q4 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -0.02 -0.02 -0.01 30.3 29.7 -0.6 ITRON INCORPORATED Q4 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD 0.66 0.58 -0.08 472.6 523.3 50.7 KAPSTONE PAPER AND PACKA Q4 MULTI-IND BASIC USD 0.27 0.27 0.00 302.9 301.0 -1.9 KINROSS GOLD CORP Q4 PRECIOUS METALS USD 0.23 0.24 0.01 1226.0 1186.9 -39.1 KINROSS GOLD CORP Q4 PRECIOUS METALS USD 0.22 0.24 0.02 1164.3 1186.9 22.6 LIGAND PHARMACEUTICALS Q4 DRUGS USD 0.21 0.19 -0.02 13.3 13.6 0.4 LIONBRIDGE TECHNOLOGIES, Q4 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.06 0.05 -0.01 113.5 113.8 0.2 LORILLARD INC Q4 TOBACCO USD 0.76 0.79 0.03 1164.4 1209.0 44.6 MAGIC SOFTWARE ENTERPRIS Q4 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.13 0.14 0.01 35.0 35.7 0.7 MANNING AND NAPIER INC Q4 FINANCIAL SERVICES USD 0.28 0.28 0.00 88.1 87.1 -1.0 MATTERSIGHT CORP Q4 OTHER COMPUTERS USD -0.24 -0.30 -0.07 8.4 8.7 0.4 MEMC ELECTRONIC MATERIAL Q4 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.00 0.08 0.08 663.1 704.3 41.2 MERCER INTERNATIONAL INC Q4 FOREST PRODUCTS EUR -0.01 -0.09 -0.08 198.3 188.4 -9.9 METLIFE INC Q4 INSURANCE USD 1.18 1.25 0.07 17251.6 17333.0 81.4 MINE SAFETY APPLIANCES C Q4 CLOTHING USD 0.55 -- -- 295.0 294.1 -0.9 MONDELEZ INTERNATIONAL I Q4 FOOD PROCESSORS USD 0.38 0.36 -0.02 9693.7 9481.0 -212.7 MORNINGSTAR INC Q4 FINANCIAL SERVICES USD 0.56 0.59 0.03 160.2 170.6 10.4 MYERS INDS INC Q4 AUTO PART MFG USD 0.28 0.26 -0.02 221.9 214.0 -7.8 NANOSPHERE INC Q4 BIOTECHNOLOGY USD -0.16 -0.14 0.02 1.7 1.6 -0.1 NATURAL RESOURCE PARTNERS Q4 COAL USD 0.41 0.58 0.17 87.5 102.4 14.9 NAVIGATORS GROUP INC Q4 INSURANCE USD -0.25 0.59 0.84 205.9 201.6 -4.3 NETAPP INC Q3 OTHER COMPUTERS USD 0.56 0.67 0.11 1624.6 1630.1 5.5 NETSPEND HOLDINGS INC Q4 FINANCIAL SERVICES USD 0.15 0.15 0.00 88.8 89.7 0.9 NEWSTAR FINANCIAL INC Q4 FINANCIAL SERVICES USD 0.11 0.12 0.01 21.2 27.8 6.6 NOVACOPPER INC Q4 NONFERROUS BASE METALS USD -0.17 0.44 0.61 -- -- -- NVIDIA CORPORATION Q4 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.24 0.28 0.04 1102.0 1106.9 4.9 OCEANEERING INTL INC Q4 OIL USD 0.72 0.74 0.02 736.5 780.9 44.4 OCULUS INNOVATIVE SCIENC Q3 DRUGS USD -0.08 -0.03 0.05 3.3 3.5 0.3 OVERHILL FARMS INC Q1 FOOD PROCESSORS USD 0.07 0.02 -0.05 -- -- -- OVERLAND STORAGE INC. Q2 OTHER COMPUTERS USD -0.14 -0.15 -0.01 13.4 12.6 -0.8 PHOTRONICS INCORP Q1 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.02 0.04 0.02 99.1 99.8 0.8 PINNACLE ENTERTAINMENT I Q4 LEISURE USD 0.14 0.03 -0.11 306.4 301.6 -4.8 PIONEER ENERGY SERVICES Q4 OIL USD -0.03 0.06 0.09 224.8 227.9 3.0 PIONEER NATURAL RESOURCE Q4 OIL USD 0.87 0.83 -0.04 787.3 818.7 31.3 PIONEER SOUTHWEST ENERGY Q4 OIL USD 0.48 0.50 0.02 44.7 46.2 1.5 PORTFOLIO RECOVERY ASSOC Q4 FINANCIAL SERVICES USD 1.99 2.10 0.11 147.8 154.3 6.5 PREMIERE GLOBAL SERVICES Q4 OFFICE/COMM EQUIP USD 0.18 0.18 0.00 124.6 125.8 1.2 PROTO LABS INC Q4 MULTI-IND BASIC USD 0.26 0.31 0.05 32.7 33.6 1.0 RAIT FINANCIAL TRUST Q4 INVESTMENTS USD 0.12 -0.99 -1.11 29.9 30.0 0.1 ROVI CORP Q4 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD 0.44 0.48 0.04 154.3 157.0 2.7 S&W SEED CO Q2 MULTI-IND BASIC USD 0.07 0.04 -0.03 11.4 13.7 2.3 SAPUTO INC Q3 FOOD PROCESSORS CAD 0.66 0.65 -0.01 1858.9 1800.6 -58.3 SILVERCORP METALS INC Q3 PRECIOUS METALS USD 0.09 0.09 0.01 -- -- -- SILVERCORP METALS INC Q3 PRECIOUS METALS USD 0.08 0.09 0.01 53.1 -- -- SKECHERS USA INCORPORATED Q4 CLOTHING USD -0.11 0.08 0.19 337.6 395.6 58.0 SMITH MICRO SOFTWARE INC Q4 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -0.08 -0.06 0.02 12.0 12.0 0.1 SONOCO PRODS Q4 CONTAINERS USD 0.54 0.56 0.02 1181.1 1175.9 -5.3 SOVRAN SELF STORAGE INC Q4 INVESTMENTS USD 0.46 0.44 -0.02 59.7 62.1 2.5 SPARTAN STORES INC Q3 RETAILING - FOODS USD 0.24 0.24 0.00 812.2 789.9 -22.3 STAMPS.COM INC Q4 RETAILING - GOODS USD 0.44 0.47 0.03 31.4 30.1 -1.3 SUN LIFE FINANCIAL INC Q4 FINANCIAL SERVICES CAD 0.63 0.76 0.13 5950.2 4250.0 -1700.2 SUPPORT.COM INC Q4 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.04 0.06 0.02 18.8 18.9 0.1 TAL INTERNATIONAL GROUP Q4 MARITIME USD 0.95 1.04 0.09 152.9 151.8 -1.1 TALISMAN ENERGY INC Q4 OIL USD 0.07 -0.10 -0.17 1935.6 1606.0 -329.6 TALISMAN ENERGY INC Q4 OIL USD 0.05 -0.10 -0.15 1763.3 1606.0 -157.3 TANGOE INC Q4 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.16 0.17 0.01 42.5 44.0 1.5 TARGACEPT INC Q4 DRUGS USD -0.31 -0.47 -0.16 0.8 0.6 -0.2 TAUBMAN CENTERS INCORPOR Q4 INVESTMENTS USD 0.60 -- -- 187.4 209.7 22.3 TECHTARGET INC Q4 UNDESIGNATED CONR SVC USD 0.06 0.08 0.02 25.0 25.4 0.3 THE JONES GROUP INC Q4 CLOTHING USD 0.07 0.14 0.07 955.3 971.9 16.6 THOMSON REUTERS CORPORAT Q4 MULTI-INDUSTRY FINANCE USD 0.55 0.60 0.05 3373.6 3358.0 -15.6 THOMSON REUTERS CORPORAT Q4 MULTI-INDUSTRY FINANCE USD 0.55 0.60 0.05 3373.6 3358.0 -15.6 TOTAL SA Q4 OIL USD 1.68 1.76 0.08 62786.7 64664.0 1877.3 TRIPADVISOR INC Q4 INDUSTRIAL SERVICES USD 0.27 0.29 0.02 167.1 169.4 2.3 UDR INC Q4 INVESTMENTS USD -0.04 -0.05 -0.01 184.4 182.4 -1.9 UNIVERSAL FOREST PRODUCT Q4 BUILDING MATERIALS USD 0.01 -0.10 -0.11 477.6 470.8 -6.9 VALUECLICK INC Q4 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.52 0.56 0.04 198.2 199.6 1.4 VONAGE HOLDINGS CORP Q4 TELEPHONE UTILITIES USD 0.06 0.10 0.04 -- -- -- WASHINGTON REAL EST INV Q4 INVESTMENTS USD -- -- -- 76.5 77.1 0.5 WEIGHT WATCHERS INTL INC Q4 HOME HEALTH CARE USD 0.87 1.03 0.16 397.6 407.9 10.3 WELLCARE HEALTH PLANS INC Q4 SERVICES TO MEDICAL PROF USD 1.31 1.32 0.01 1890.0 1998.1 108.1 WHITEWAVE FOODS CO Q4 RETAILING - FOODS USD 0.17 0.18 0.01 610.7 609.5 -1.2 WHOLE FOODS MARKET INC Q1 RETAILING - FOODS USD 0.77 0.79 0.02 3866.1 3856.0 -10.1 WINPAK LIMITED Q4 CONTAINERS USD 0.30 0.34 0.04 185.2 173.2 -12.0 ZILLOW INC Q4 UNDESIGNATED CONR SVC USD 0.00 0.08 0.08 31.5 34.3 2.9