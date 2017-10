U.S./Canada daily earnings hits & misses Feb 14 - 1800 ET

Feb 14 (Reuters) - The following U.S.- and Canada-listed companies reported earnings on Thursday. This list shows whether they beat, met or missed Wall Street analysts' forecasts. It also shows the difference between analysts' expectations and reported results. The figures are provided by Thomson Reuters I/B/E/S. **** Company Name Ticker Qtr Industry Curr EPS Est EPS Act Diff EPS Rev Est Rev Act Diff Rev ABB LTD Q4 ELECTRICAL USD 0.36 -- -- 11211.4 11021.0 -190.4 ACTIVE NETWORK INC Q4 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -0.11 -0.10 0.01 95.2 93.7 -1.5 AGILENT TECHNOLOGIES INC Q1 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD 0.67 0.63 -0.04 1691.9 1680.0 -11.9 ALEXION PHARMACEUTICALS Q4 BIOTECHNOLOGY USD 0.53 0.60 0.07 316.5 320.5 4.0 ALLIANT ENERGY CORP Q4 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.57 0.57 0.00 803.8 750.9 -52.9 ALPHA NATURAL RESOURCES Q4 COAL USD -0.55 -0.19 0.36 1554.4 1558.4 3.9 ALTRA HOLDINGS INC Q4 MACHINERY USD 0.24 0.36 0.12 169.8 177.2 7.4 AMTRUST FINANCIAL SERVIC Q4 FINANCIAL SERVICES USD 0.70 0.77 0.07 406.7 383.4 -23.3 APACHE CORP Q4 OIL USD 2.30 2.27 -0.03 4363.0 4391.0 28.0 ARTIO GLOBAL INVESTORS I Q4 FINANCIAL SERVICES USD -0.01 0.02 0.03 22.3 20.8 -1.6 B&G FOODS INC Q4 FOOD PROCESSORS USD 0.39 0.32 -0.07 180.3 173.7 -6.6 BARRICK GOLD CORPORATION Q4 PRECIOUS METALS USD 1.04 1.11 0.07 4228.3 4189.0 -39.3 BARRICK GOLD CORPORATION Q4 PRECIOUS METALS USD 1.05 1.11 0.06 3900.6 4189.0 288.4 BEL FUSE INC Q4 OTHER COMPUTERS USD 0.21 0.09 -0.12 -- -- -- BGC PARTNERS INC Q4 COMMUNICATIONS USD 0.12 0.10 -0.02 430.9 436.3 5.4 BIOANALYTICAL SYSTEMS INC Q1 MEDICAL SUPPLIES USD -0.03 0.02 0.05 6.7 5.8 -0.8 BIRCHCLIFF ENERGY LTD Q4 OIL CAD 0.04 0.04 0.00 76.8 78.0 1.2 BORGWARNER INC Q4 AUTO PART MFG USD 1.13 1.16 0.03 1696.6 1719.1 22.5 BRIDGELINE DIGITAL INC Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -0.20 -0.04 0.16 6.1 6.2 0.1 BROCADE COMMUNICATIONS S Q1 OTHER COMPUTERS USD 0.16 0.21 0.05 575.6 588.7 13.1 BUILD-A-BEAR WORKSHOP INC Q4 RETAILING - GOODS USD 0.31 0.13 -0.18 116.5 118.2 1.7 CABELAS INC Q4 RETAILING - GOODS USD 1.21 1.25 0.05 1068.7 1133.2 64.5 CALLOWAY REAL ESTATE INV Q4 INVESTMENTS CAD -- -- -- 141.4 142.1 0.7 CANFOR CORPORATION Q4 FOREST PRODUCTS CAD 0.19 0.16 -0.03 -- -- -- CANFOR PULP PRODUCTS INC Q4 FOREST PRODUCTS CAD 0.05 0.07 0.02 -- -- -- CBS CORPORATION Q4 COMMUNICATIONS USD 0.68 0.64 -0.04 3783.4 3698.0 -85.4 CI FINANCIAL CORP Q4 INVESTMENTS CAD 0.34 0.34 0.00 369.5 371.2 1.7 COMMERCIAL VEHICLE GROUP Q4 AUTO PART MFG USD 0.05 -0.20 -0.25 191.1 173.4 -17.8 COMSCORE INC Q4 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -0.02 -0.05 -0.03 66.5 68.4 1.9 CONMED CORPORATION Q4 MEDICAL SUPPLIES USD 0.50 0.52 0.02 200.1 -- -- CRA INTERNATIONAL INC Q4 FINANCIAL SERVICES USD 0.36 0.43 0.07 64.3 66.0 1.7 CRAY INC Q4 OTHER COMPUTERS USD 0.51 0.38 -0.13 187.6 188.8 1.2 CRYOLIFE INC Q4 BIOTECHNOLOGY USD 0.05 0.07 0.02 33.6 32.8 -0.8 DATALINK CORPORATION Q4 OTHER COMPUTERS USD 0.23 0.31 0.08 128.3 147.3 19.0 DAVITA HEALTHCARE PARTNE Q4 HOSPITALS USD 1.60 1.68 0.08 2397.2 2477.9 80.7 D-BOX TECHNOLOGIES INC Q3 LEISURE CAD -0.01 0.00 0.01 3.2 3.4 0.1 DEMANDWARE INC Q4 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.03 0.17 0.14 23.5 22.9 -0.7 DHX MEDIA LTD Q2 COMMUNICATIONS CAD 0.02 0.03 0.01 28.5 26.4 -2.1 DIGITAL CINEMA DESTINATI Q2 COMMUNICATIONS USD -0.14 -0.15 -0.02 5.9 6.9 0.9 DIRECTV Q4 COMMUNICATIONS USD 1.13 1.41 0.28 8028.8 8054.0 25.2 DISCOVERY COMMUNICATIONS Q4 COMMUNICATIONS USD 0.76 0.61 -0.15 1199.2 1200.0 0.8 EHEALTH INC Q4 INSURANCE USD 0.13 0.18 0.05 46.1 45.3 -0.8 ELLIE MAE INC Q4 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.21 0.27 0.06 28.3 29.9 1.6 EMPIRE DIST ELEC CO Q4 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.18 0.23 0.05 133.2 -- -- ENCANA CORP Q4 OIL USD 0.33 0.40 0.07 1624.4 1605.0 -19.4 ENCANA CORP Q4 OIL USD 0.34 0.40 0.06 1578.6 1605.0 26.4 ENVESTNET INC Q4 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.10 0.10 0.00 43.9 44.6 0.7 EUROSEAS LTD Q4 MULTI-IND TRANSN USD -0.03 -0.04 -0.01 12.4 12.4 0.0 FAIRFAX FINANCIAL HOLDIN Q4 FINANCIAL SERVICES USD 8.90 18.90 10.00 2200.8 2764.2 563.5 FAIRFAX FINANCIAL HOLDIN Q4 FINANCIAL SERVICES USD 7.14 18.90 11.76 2091.5 2764.2 672.7 GENERAC HOLDINGS INC Q4 ELECTRICAL USD 0.69 0.87 0.18 309.4 342.0 32.6 GENERAL MOTORS CO Q4 AUTOMOTIVE MFG USD 0.51 0.48 -0.03 39151.8 -- -- GENESIS ENERGY LP Q4 OIL USD 0.37 0.34 -0.03 1087.7 1054.1 -33.7 GFI GROUP INC Q4 FINANCIAL SERVICES USD -0.01 -0.02 -0.01 213.3 208.8 -4.6 GLIMCHER REALTY TRUST Q4 INVESTMENTS USD -- -- -- 89.3 91.8 2.5 GNC HOLDINGS INC Q4 RETAILING - GOODS USD 0.46 0.50 0.04 573.9 565.0 -8.9 HARSCO CORPORATION Q4 METAL FABRICATORS & DIST USD 0.31 0.30 -0.01 744.8 766.3 21.5 HEALTH MANAGEMENT ASSOCI Q4 HOSPITALS USD 0.18 0.12 -0.06 1685.1 1715.5 30.4 INCONTACT INC Q4 OFFICE/COMM EQUIP USD -0.02 -0.01 0.01 29.3 30.7 1.4 INCYTE CORP Q4 BIOTECHNOLOGY USD -0.02 0.14 0.16 92.0 113.8 21.8 INNOPHOS HOLDINGS INC Q4 CHEMICALS USD 0.73 0.62 -0.11 215.9 208.8 -7.1 INSIGHT ENTERPRISES, INC. Q4 RETAILING - GOODS USD 0.56 0.46 -0.10 1332.0 1346.7 14.7 INTERFACE INC Q4 HOME FURNISHINGS USD 0.21 0.16 -0.05 248.4 249.6 1.2 ISORAY INC Q2 MEDICAL SUPPLIES USD -0.03 -0.03 0.00 1.3 1.0 -0.3 JARDEN CORPORATION Q4 MULTI-IND BASIC USD 1.26 1.28 0.02 1814.5 1819.2 4.7 KEYERA CORP Q4 GAS UTILITIES CAD 0.59 0.73 0.14 886.9 -- -- KOPPERS HOLDINGS INC Q4 CHEMICALS USD 0.60 0.66 0.06 382.5 374.9 -7.6 LOCAL CORPORATION Q4 COMMUNICATIONS USD -0.13 -- -- 21.6 20.9 -0.7 LOGMEIN INC Q4 OFFICE/COMM EQUIP USD 0.18 0.24 0.06 36.7 37.0 0.3 LUFKIN INDS INC Q4 OIL USD 0.84 0.87 0.04 345.8 355.7 9.9 MANCHESTER UNITED PLC Q2 UNDESIGNATED CONR SVC BPN 15.83 10.00 -5.83 111.0 110.1 -1.0 MANCHESTER UNITED PLC Q2 UNDESIGNATED CONR SVC GBP 15.83 10.00 -5.83 111.0 110.1 -1.0 MANITOBA TELECOM SVCS INC Q4 TELEPHONE UTILITIES CAD 0.61 0.55 -0.06 425.1 413.1 -12.0 MASIMO CORP Q4 BIOTECHNOLOGY USD 0.29 0.29 0.00 129.1 132.2 3.1 MOLSON COORS BREWING CO Q4 BEVERAGES USD 0.64 0.69 0.05 1073.4 1030.2 -43.2 MONOTYPE IMAGING HOLDING Q4 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD 0.27 0.28 0.01 38.5 39.0 0.5 MTY FOOD GROUP INC Q4 UNDESIGNATED CONR SVC CAD 0.29 0.33 0.04 24.9 26.3 1.4 NATIONAL BANKSHARES/VA I Q4 BANKING USD 0.61 0.67 0.06 11.2 10.3 -0.9 NATIONAL FINANCIAL PARTN Q4 FINANCE & LOAN USD 0.70 0.85 0.15 293.4 300.1 6.7 NATIONAL HEALTH INVS INC Q4 INVESTMENTS USD 0.70 1.48 0.78 25.0 26.8 1.8 NAVIGANT CONSULTING CO Q4 UNDESIGNATED CONR SVC USD 0.24 0.31 0.07 212.7 225.4 12.7 NEOGENOMICS INC Q4 HOME HEALTH CARE USD -0.01 0.00 0.01 14.7 14.9 0.2 NEWPARK RESOURCES INC Q4 OIL USD 0.16 -- -- 251.3 270.3 19.0 NIKO RESOURCES LTD Q3 OIL USD -0.10 -1.64 -1.54 50.2 46.5 -3.7 NORTHSTAR REALTY FINANCE Q4 INVESTMENTS USD 0.31 0.63 0.32 130.0 191.5 61.5 NORTHWESTERN CORP Q4 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.76 0.72 -0.04 287.4 280.8 -6.6 OAKTREE CAPITAL GROUP LLC Q4 MULTI-INDUSTRY FINANCE USD 0.92 1.36 0.44 327.7 447.0 119.3 ON ASSIGNMENT INC Q4 INDUSTRIAL SERVICES USD 0.28 0.21 -0.07 387.0 401.7 14.6 ORBITAL SCIENCES CORP Q4 DEFENSE USD 0.22 0.29 0.08 359.7 354.6 -5.1 ORBITZ WORLDWIDE INC. Q4 LEISURE USD 0.07 0.06 -0.01 184.9 189.7 4.9 PALATIN TECHNOLOGIES INC Q2 LEISURE USD 0.01 -0.02 -0.03 5.0 -- -- PAR TECHNOLOGY CORP Q4 COMPUTER MFRS USD 0.08 0.08 0.00 60.9 66.4 5.6 PDF SOLUTIONS INCORPORAT Q4 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.22 0.24 0.02 23.0 23.8 0.8 PENN WEST PETROLEUM LTD Q4 OIL CAD 0.01 -0.08 -0.09 756.3 791.0 34.7 PENN WEST PETROLEUM LTD Q4 OIL CAD -- -0.08 -- -- 791.0 -- PEPSICO INC Q4 BEVERAGES USD 1.05 1.09 0.04 19702.9 19954.0 251.1 PHARMACYCLICS INC Q2 BIOTECHNOLOGY USD 0.31 0.56 0.25 46.6 58.0 11.4 PILGRIM'S PRIDE CORP Q4 FOOD PROCESSORS USD -0.06 0.10 0.16 1952.7 2189.7 237.0 POOL CORP Q4 UNDESIGNATED CONR SVC USD -0.19 -0.17 0.02 286.6 306.8 20.2 PPL CORPORATION Q4 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.47 0.49 0.02 2468.3 3222.0 753.7 PRECISION DRILLING CORP Q4 OIL CAD 0.01 0.22 0.22 498.4 533.9 35.5 PRECISION DRILLING CORP Q4 OIL CAD 0.07 0.22 0.15 488.9 533.9 45.1 PROFIRE ENERGY INC Q3 RETAILING - GOODS USD 0.02 -0.01 -0.03 5.7 3.5 -2.2 PROGRESSIVE WASTE SOLUTI Q4 UNDESIGNATED CONR DUR USD 0.27 0.24 -0.03 475.4 495.8 20.4 PROGRESSIVE WASTE SOLUTI Q4 UNDESIGNATED CONR DUR USD 0.27 0.24 -0.03 473.8 495.8 22.0 QLIK TECHNOLOGIES INC Q4 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.23 0.25 0.02 126.9 137.5 10.6 REALOGY HOLDINGS CORP Q4 INVESTMENTS USD -1.76 -- -- 1024.7 1207.0 182.3 REALTY INCOME CORPORATION Q4 INVESTMENTS USD 0.24 0.25 0.01 124.9 130.1 5.2 REGENERON PHARMACEUTICALS Q4 BIOTECHNOLOGY USD 1.10 1.22 0.12 392.6 414.6 22.0 RIO TINTO PLC Q2 PRECIOUS METALS USD 2.55 2.28 -0.27 -- -- -- SAGENT PHARMACEUTICALS I Q4 DRUGS USD -0.20 0.00 0.20 52.1 53.2 1.1 SHIRE PLC Q4 DRUGS USD 1.58 1.58 0.00 1197.0 1201.2 4.2 SKYWEST INC Q4 AIRLINES USD 0.19 0.27 0.08 819.9 810.7 -9.1 SPX CORPORATION Q4 AUTO PART MFG USD 1.56 1.57 0.01 1382.2 1435.7 53.5 SS&C TECHNOLOGIES HOLDIN Q4 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.40 0.42 0.02 172.2 172.0 -0.2 STEWART INFORMATION SVCS Q4 INSURANCE USD 1.08 1.06 -0.02 507.3 521.0 13.6 STRAYER EDUCATION Q4 UNDESIGNATED CONR SVC USD 1.44 1.47 0.03 145.2 141.9 -3.3 SUPERIOR PLUS CORP Q4 MULTI-IND CAP GOOD CAD 0.33 0.30 -0.03 1073.0 934.0 -139.0 SYNTEL INC Q4 INDUSTRIAL SERVICES USD 1.04 1.19 0.15 184.6 187.8 3.2 TARGA RESOURCES PARTNERS Q4 GAS USD 0.26 0.27 0.01 1605.7 1526.8 -78.9 TESARO INC Q4 DRUGS USD -0.65 -0.70 -0.05 0.0 0.0 0.0 THOMAS PROPERTIES GROUP Q4 INVESTMENTS USD -- -- -- 31.4 26.3 -5.2 TMS INTERNATIONAL CORP Q4 MULTI-IND BASIC USD 0.21 0.16 -0.05 590.0 536.8 -53.2 TREDEGAR CORPORATION Q4 CHEMICALS USD 0.21 0.30 0.09 239.7 233.0 -6.7 UNITED STATIONERS INC Q4 RETAILING - GOODS USD 0.69 0.81 0.12 1238.6 1244.1 5.5 US ECOLOGY INC Q4 MACHINERY USD 0.31 0.36 0.05 42.7 50.4 7.7 VCA ANTECH INC Q4 HOSPITALS USD 0.24 0.24 0.00 416.8 418.2 1.4 VECTREN CORP Q4 GAS UTILITIES USD 0.45 0.52 0.07 607.7 644.1 36.4 VULCAN MATERIALS CO Q4 BUILDING & RELATED USD -0.10 -0.32 -0.22 616.8 608.4 -8.4 WASTE MANAGEMENT INC Q4 MACHINERY USD 0.60 0.57 -0.03 3446.0 3434.0 -12.0 WATSCO INC Q4 BUILDING MATERIALS USD 0.47 0.41 -0.06 739.3 756.5 17.2 WEINGARTEN RLTY INVS Q4 INVESTMENTS USD 0.14 -- -- 129.4 131.9 2.5 WEST FRASER TIMBER LIMIT Q4 FOREST PRODUCTS CAD 1.15 1.25 0.10 -- -- -- ((Bangalore Newsroom +91 80 4135 5800; within U.S. +1 646 223 8780)