U.S./Canada daily earnings hits & misses Feb 15 - 1800 ET

Feb 15 (Reuters) - The following U.S.- and Canada-listed companies reported earnings on Friday. This list shows whether they beat, met or missed Wall Street analysts' forecasts. It also shows the difference between analysts' expectations and reported results. The figures are provided by Thomson Reuters I/B/E/S. **** Company Name Ticker Qtr Industry Curr EPS Est EPS Act Diff EPS Rev Est Rev Act Diff Rev ALERE INC Q4 MEDICAL SUPPLIES USD 0.57 0.55 -0.02 716.0 755.8 39.8 ALLETE INC Q4 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.75 0.75 0.00 249.3 256.0 6.8 AMERICAN ELEC PWR INC Q4 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.46 0.50 0.04 3550.5 3600.0 49.5 ANGLO AMERICAN PLC Q2 PRECIOUS METALS USD 0.85 0.89 0.04 -- -- -- ARBOR REALTY TRUST, INC Q4 INVESTMENTS USD -0.09 -0.02 0.07 10.7 11.0 0.3 BURGER KING WORLDWIDE INC Q4 RETAILING - FOODS USD 0.15 0.23 0.08 375.3 404.5 29.2 CAMPBELL SOUP COMPANY Q2 FOOD PROCESSORS USD 0.66 0.70 0.04 2320.4 2333.0 12.6 CANADIAN REAL ESTATE INV Q4 INVESTMENTS CAD 0.19 0.32 0.13 96.7 98.2 1.6 CAPLEASE INC Q4 INVESTMENTS USD -0.02 -0.03 -0.01 35.2 35.3 0.1 COTT CORPORATION Q4 BEVERAGES USD -0.02 0.02 0.04 531.3 517.2 -14.1 COTT CORPORATION Q4 BEVERAGES USD 0.07 0.02 -0.05 540.7 517.2 -23.5 DIGITAL REALTY TRUST INC Q4 INVESTMENTS USD 0.39 0.36 -0.03 350.9 349.7 -1.1 DUNDEE PRECIOUS METALS Q4 PRECIOUS METALS USD 0.16 0.17 0.01 97.6 103.1 5.5 ENBRIDGE INC Q4 GAS UTILITIES CAD 0.44 0.41 -0.03 5686.7 7173.0 1486.3 ENBRIDGE INC Q4 GAS UTILITIES CAD 0.44 0.41 -0.03 6221.4 7173.0 951.7 FIVE STAR QUALITY CARE I Q4 HOSPITALS USD 0.06 0.07 0.01 336.9 359.1 22.2 GLEACHER & CO INC Q4 INVESTMENTS USD -0.01 -0.09 -0.08 53.2 50.9 -2.3 HAWAIIAN ELEC INDS INC Q4 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.32 0.39 0.07 824.8 838.1 13.4 IMATION CORPORATION Q4 OTHER COMPUTERS USD -0.43 -0.71 -0.28 285.0 299.1 14.1 INDUSTRIAL ALLIANCE INSU Q4 FINANCIAL SERVICES CAD 0.73 1.03 0.31 1885.5 1761.0 -124.5 IPG PHOTONICS CORP Q4 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.72 0.67 -0.05 146.4 145.0 -1.4 JM SMUCKER CO 'A' Q3 FOOD PROCESSORS USD 1.39 1.47 0.08 1551.7 1559.6 7.9 LABRADOR IRON MINES HOLD Q3 METAL FABRICATORS & DIST CAD -0.15 -0.19 -0.04 25.6 24.7 -0.9 LIFEPOINT HOSPITALS INC Q4 HOSPITALS USD 0.65 0.77 0.12 863.5 893.3 29.8 LINCOLN ELECTRIC HOLDING Q4 MACHINERY USD 0.73 0.79 0.06 689.6 684.6 -5.0 MIGAO CORP Q3 CHEMICALS CAD 0.00 -0.09 -0.09 47.0 60.4 13.4 MOMENTA PHARMACEUTICALS Q4 BIOTECHNOLOGY USD -0.41 -0.35 0.06 10.4 12.7 2.3 MOTORCAR PARTS OF AMERIC Q3 AUTO PART MFG USD -0.06 -0.44 -0.39 83.7 74.2 -9.5 NGL ENERGY PARTNERS LP Q3 RETAILING - GOODS USD 0.82 0.75 -0.07 1727.1 1338.2 -388.8 RUTH'S HOSPITALITY GROUP Q4 LEISURE USD 0.14 0.18 0.04 111.1 115.1 4.0 SENIOR HOUSING PROPERTIE Q4 INVESTMENTS USD 0.27 0.25 -0.02 178.6 194.2 15.5 TAG OIL LTD Q3 OIL CAD 0.04 0.01 -0.03 37.6 10.9 -26.8 TARGA RESOURCES CORP Q4 GAS USD 0.21 0.48 0.27 1611.0 1527.3 -83.7 TELUS CORPORATION Q4 TELEPHONE UTILITIES CAD 0.87 0.86 -0.01 2824.9 2851.0 26.1 TELUS CORPORATION Q4 TELEPHONE UTILITIES CAD 0.86 0.86 0.00 2822.2 2851.0 28.8 TOWER INTERNATIONAL INC Q4 AUTO PART MFG USD -0.11 0.05 0.16 497.8 508.1 10.3 TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS Q4 AUTOMOTIVE MFG USD 1.35 1.55 0.21 3885.6 4032.0 146.4 ULTRA PETROLEUM CORPORAT Q4 OIL USD 0.53 0.51 -0.02 262.1 217.2 -45.0 VANTAGE DRILLING CO Q4 OIL USD -0.02 -0.04 -0.02 126.2 123.0 -3.3 VENTAS INC Q4 INVESTMENTS USD 0.33 0.29 -0.04 644.7 660.7 16.0 VF CORPORATION Q4 CLOTHING USD 3.03 3.07 0.04 3073.5 3003.4 -70.1 VIASYSTEMS GROUP INC Q4 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD -0.10 -0.40 -0.30 273.6 273.6 0.0 WABCO HOLDINGS INC Q4 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD 0.94 1.08 0.14 585.5 596.5 11.0 ZIPCAR INC Q4 AUTO PART MFG USD 0.06 0.11 0.05 69.9 70.7 0.8