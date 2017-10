U.S./Canada daily earnings hits & misses Feb 19 - 1020 ET

Feb 19 (Reuters) - The following U.S.- and Canada- listed companies reported earnings on Tuesday. This list shows whether they beat, met or missed Wall Street analysts' forecasts. It also shows the difference between analysts' expectations and reported results. The figures are provided by Thomson Reuters I/B/E/S. **** Company Name Ticker Qtr Industry Curr EPS Est EPS Act Diff EPS Rev Est Rev Act Diff Rev ACTAVIS INC Q4 DRUGS USD 1.53 1.59 0.06 1740.7 1750.2 9.5 ALLISON TRANSMISSION HOL Q4 AUTOMOTIVE MFG USD 0.07 0.06 -0.01 438.5 487.0 48.5 AMERICAN WOODMARK CORP Q3 HOME FURNISHINGS USD 0.05 0.14 0.09 140.6 151.3 10.8 ARMSTRONG WORLD INDUSTRI Q4 BUILDING MATERIALS USD 0.32 0.34 0.02 610.3 612.8 2.5 ASBURY AUTOMOTIVE GROUP Q4 AUTOMOTIVE MFG USD 0.65 0.72 0.07 1182.6 1218.7 36.1 BIOCRYST PHARMACEUTICALS Q4 BIOTECHNOLOGY USD -0.16 -- -- 4.0 4.1 0.1 BRUKER CORP Q4 MEDICAL SUPPLIES USD 0.24 0.28 0.04 483.6 517.3 33.7 CEDAR FAIR L P Q4 LEISURE USD -0.08 -0.19 -0.11 130.6 129.2 -1.4 CIMAREX ENERGY CO Q4 OIL USD 1.01 1.18 0.17 430.2 440.9 10.6 COMPUTER TASK GROUP INC Q4 OTHER COMPUTERS USD 0.24 0.24 0.00 109.0 107.9 -1.1 CUI GLOBAL INC Q4 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD -0.02 -0.03 -0.01 11.6 11.9 0.3 DAKTRONICS, INC. Q3 OTHER COMPUTERS USD 0.07 0.06 -0.01 123.8 111.1 -12.8 DIANA CONTAINERSHIPS INC Q4 MARITIME USD 0.04 0.01 -0.03 14.9 14.6 -0.2 DIGITAL GENERATION INC Q4 COMMUNICATIONS USD 0.21 -0.75 -0.96 107.0 103.6 -3.4 EARTHLINK INC Q4 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -0.03 0.00 0.03 328.4 331.6 3.2 EDUCATION REALTY TRUST I Q4 INVESTMENTS USD 0.05 0.04 -0.01 40.9 39.6 -1.2 EL PASO ELEC CO Q4 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.16 0.12 -0.04 191.7 125.9 -65.8 FELCOR LODGING TRUST INC Q4 INVESTMENTS USD -0.23 -0.57 -0.34 215.9 222.2 6.3 FRESH DEL MONTE PRODUCE Q4 FOOD PROCESSORS USD 0.07 0.00 -0.07 787.0 776.9 -10.1 GENUINE PARTS CO Q4 AUTO PART MFG USD 0.93 1.03 0.10 3187.8 3119.0 -68.8 GROUP 1 AUTOMOTIVE INC Q4 UNDESIGNATED CONR SVC USD 1.19 0.99 -0.20 1909.1 1939.0 29.9 ICON PLC Q4 HOME HEALTH CARE USD 0.33 0.34 0.02 292.0 300.2 8.2 INTERCONTINENTAL HOTELS Q4 LEISURE USD 0.36 0.36 0.00 482.3 484.0 1.7 LCA-VISION INCORPORATED Q4 HOSPITALS USD -0.26 -0.30 -0.04 20.1 20.2 0.1 MEDTRONIC INC Q3 MEDICAL SUPPLIES USD 0.91 0.93 0.02 4034.2 4027.0 -7.2 MHI HOSPITALITY CORP Q4 INVESTMENTS USD -- -- -- 20.0 20.4 0.4 NAVIOS MARITIME HOLDINGS Q4 SHIPBUILDING USD -0.09 1.32 1.41 123.1 128.5 5.3 NEUROMETRIX INC Q4 MEDICAL SUPPLIES USD -0.22 -- -- 1.8 1.5 -0.3 NISOURCE INC Q4 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.43 0.44 0.01 1432.3 1399.7 -32.6 OM GROUP INC Q4 CHEMICALS USD 0.03 -0.90 -0.93 404.4 340.4 -64.0 OMNICARE INC Q4 MEDICAL SUPPLIES USD 0.85 0.86 0.02 1511.3 1529.9 18.7 ORBOTECH LTD Q4 PHOTO-OPTICAL EQUIPMENT USD -0.08 -0.02 0.06 100.0 100.3 0.3 PARAGON SHIPPING INC Q4 MARITIME USD -0.37 -0.25 0.12 13.5 12.9 -0.6 RED ROBIN GOURMET BURGERS Q4 RETAILING - FOODS USD 0.44 0.59 0.15 232.3 240.7 8.4 RIDGELINE ENERGY SERVICE Q3 OIL CAD -0.01 -0.01 -0.01 6.2 9.4 3.1 ROCKWOOD HOLDINGS INC Q4 CHEMICALS USD 0.48 0.47 -0.01 790.9 829.0 38.1 SEALED AIR CORPORATION Q4 CONTAINERS USD 0.29 0.34 0.05 3745.0 1977.8 -1767.2 SPIRIT AIRLINES INC Q4 AIRLINES USD 0.24 0.48 0.24 327.8 353.3 25.5 STATE AUTO FINL CORP Q4 INSURANCE USD 0.13 0.38 0.25 274.7 256.7 -18.0 STEPAN COMPANY Q4 CHEMICALS USD 0.71 0.79 0.08 408.6 427.3 18.7 TENNANT CO Q4 MACHINERY USD 0.58 0.62 0.04 189.1 187.5 -1.6 TREX COMPANY INC Q4 BUILDING MATERIALS USD -0.18 -0.13 0.05 45.3 46.2 0.9 UNIT CORPORATION Q4 OIL USD 0.95 0.99 0.04 334.2 331.6 -2.6 UNITED FIRE & CAS CO Q4 INSURANCE USD -0.24 -0.12 0.12 205.1 213.3 8.3 VIRTUALSCOPICS INC Q4 SERVICES TO MEDICAL PROF USD 0.00 -0.03 -0.03 3.8 2.6 -1.2 WABTEC CORPORATION Q4 MULTI-IND CAP GOOD USD 1.31 1.34 0.03 609.9 610.4 0.5 WESTLAKE CHEMICAL CORP Q4 CHEMICALS USD 1.22 1.42 0.21 832.7 801.0 -31.6 WINDSTREAM CORP Q4 TELEPHONE UTILITIES USD 0.13 0.11 -0.02 1545.7 1538.2 -7.5 WOLVERINE WORLD WIDE INC Q4 CLOTHING USD 0.17 0.48 0.31 652.1 652.2 0.2