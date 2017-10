U.S./Canada daily earnings hits & misses Feb 20 - 1020 ET

Feb 20 (Reuters) - The following U.S.- and Canada-listed companies reported earnings on Wednesday. This list shows whether they beat, met or missed Wall Street analysts' forecasts. It also shows the difference between analysts' expectations and reported results. The figures are provided by Thomson Reuters I/B/E/S. ***** Company Name Ticker Qtr Industry Curr EPS Est EPS Act Diff EPS Rev Est Rev Act Diff Rev AERCAP HOLDINGS NV Q4 AIRLINES USD 0.36 0.57 0.21 246.2 192.2 -54.0 AMEREN CORPORATION Q4 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.20 0.14 -0.06 1757.5 1509.0 -248.5 ANALOG DEVICES INC Q1 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD 0.45 0.42 -0.03 632.5 622.1 -10.4 ANGLOGOLD ASHANTI LIMITED Q4 PRECIOUS METALS USD 0.69 0.02 -0.67 -- -- -- AVISTA CORP Q4 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.45 0.26 -0.19 450.5 410.5 -39.9 BORALEX INC Q4 ALTERNATIVE ENERGY CAD 0.01 0.01 0.00 52.2 54.5 2.2 CLEAN HARBORS Q4 MACHINERY USD 0.40 0.30 -0.10 536.8 559.0 22.2 COMMTOUCH SOFTWARE Q4 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.01 -0.02 -0.03 6.7 7.0 0.4 CURIS INCORPORATED Q4 BIOTECHNOLOGY USD -0.08 -0.04 0.04 2.1 1.7 -0.4 DENTSPLY INTERNATIONAL I Q4 MEDICAL SUPPLIES USD 0.56 0.56 0.00 748.8 753.3 4.5 DEVON ENERGY CORP Q4 OIL USD 0.75 0.78 0.03 2363.1 2581.0 217.9 DIXIE GROUP INCORPORATED Q4 CLOTHING USD 0.00 -0.03 -0.03 68.1 71.1 3.0 DREW INDUSTRIES INC Q4 BUILDING MATERIALS USD 0.26 0.25 -0.01 207.6 200.2 -7.4 DTE ENERGY COMPANY Q4 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.86 0.85 -0.01 2482.7 2349.0 -133.7 DYNEX CAPITAL INC Q4 INVESTMENTS USD 0.33 0.30 -0.03 21.9 21.1 -0.8 EATON VANCE CORPORATION Q1 FINANCIAL SERVICES USD 0.52 0.50 -0.02 317.4 318.5 1.2 ECHOSTAR CORP Q4 TELEPHONE UTILITIES USD 0.02 0.28 0.26 816.9 786.2 -30.7 EMC INSURANCE GROUP INC Q4 INSURANCE USD 0.99 0.99 0.00 121.9 117.3 -4.7 EXACT SCIENCES CORP Q4 BIOTECHNOLOGY USD -0.18 -0.22 -0.04 1.0 1.0 0.0 GARMIN LTD Q4 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD 0.73 0.68 -0.05 833.4 768.5 -64.9 GOVERNMENT PROPERTIES IN Q4 INVESTMENTS USD 0.27 0.26 -0.01 56.3 56.3 -0.1 GRAY TELEVISION INC Q4 COMMUNICATIONS USD 0.47 0.77 0.30 124.7 126.6 1.9 HORSEHEAD HOLDING CORP Q4 NONFERROUS BASE METALS USD -0.05 0.02 0.07 107.0 106.4 -0.5 ICONIX BRAND GROUP INC Q4 CLOTHING USD 0.37 0.41 0.04 82.5 85.1 2.6 ISLE OF CAPRIS CASINOS I Q3 LEISURE USD -0.02 0.00 0.02 241.5 238.1 -3.4 LEAP WIRELESS INTERNATIO Q4 COMMUNICATIONS USD -1.53 -- -- 778.8 756.0 -22.8 LITHIA MOTORS Q4 RETAILING - GOODS USD 0.66 0.74 0.08 824.9 877.4 52.5 MEDICINES COMPANY Q4 BIOTECHNOLOGY USD 0.28 0.38 0.10 146.1 159.5 13.4 MGM RESORTS INTERNATIONAL Q4 LEISURE USD -0.22 -- -- 2307.7 2294.5 -13.2 NORANDA ALUMINUM HOLDING Q4 NONFERROUS BASE METALS USD -0.03 -0.12 -0.09 332.1 332.9 0.8 OFFICEMAX INC Q4 FOREST PRODUCTS USD 0.15 0.16 0.02 1752.4 1700.5 -51.9 OWENS CORNING INC Q4 BUILDING MATERIALS USD 0.16 0.11 -0.05 1164.4 1159.0 -5.4 PVR PARTNERS LP Q4 COAL USD 0.17 0.00 -0.17 280.2 269.6 -10.6 REXAM PLC Q2 CONTAINERS USD 0.29 0.96 0.67 -- -- -- SIX FLAGS ENTERTAINMENT Q4 LEISURE USD -0.50 -1.69 -1.19 136.0 143.9 8.0 SODASTREAM INTERNATIONAL Q4 BEVERAGES USD 0.39 0.36 -0.03 121.5 132.9 11.4 SONIC AUTOMOTIVE INC Q4 RETAILING - GOODS USD 0.50 0.53 0.03 2327.9 2188.7 -139.2 TERNIUM SA Q4 STEEL USD 0.35 0.33 -0.02 2062.2 2071.0 8.8 TOLL BROTHERS INC Q1 HOME BUILDING USD 0.10 0.03 -0.07 502.2 424.6 -77.6 VANTIV INC Q4 INDUSTRIAL SERVICES USD 0.34 0.38 0.04 274.1 271.2 -2.9 VITRAN CORP Q4 TRUCKING USD -0.39 -0.67 -0.28 206.8 164.3 -42.5 VITRAN CORP Q4 TRUCKING USD -0.37 -0.67 -0.30 204.7 164.3 -40.3