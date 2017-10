U.S./Canada daily earnings hits & misses Feb 21 - 1723 ET

Feb 21 (Reuters) - The following U.S.- and Canada-listed companies reported earnings on Thursday. This list shows whether they beat, met or missed Wall Street analysts' forecasts. It also shows the difference between analysts' expectations and reported results. The figures are provided by Thomson Reuters I/B/E/S. **** Company Name Ticker Qtr Industry Curr EPS Est EPS Act Diff EPS Rev Est Rev Act Diff Rev AIRCASTLE LTD Q4 AIRLINES USD 0.39 0.52 0.13 167.1 176.6 9.5 ALAMOS GOLD INC Q4 PRECIOUS METALS USD 0.31 0.32 0.02 106.9 106.9 0.0 AMERICAN INTERNATIONAL G Q4 INSURANCE USD -0.08 0.20 0.28 8696.4 8613.0 -83.4 AMN HEALTHCARE SERVICES Q4 INDUSTRIAL SERVICES USD 0.11 0.15 0.04 241.9 247.8 5.9 ARUBA NETWORKS INC Q2 OFFICE/COMM EQUIP USD 0.19 0.22 0.03 152.0 155.4 3.4 ATCO LIMITED Q4 GAS CAD 1.62 1.76 0.14 -- 1185.0 -- BALCHEM CORP Q4 CHEMICALS USD 0.34 0.33 -0.01 71.5 80.1 8.6 BAZAARVOICE INC Q3 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -0.12 -0.06 0.06 43.9 42.7 -1.2 BIOMARIN PHARMACEUTICAL Q4 BIOTECHNOLOGY USD -0.27 -0.43 -0.16 129.7 131.9 2.2 BLOOMIN' BRANDS INC Q4 FINANCIAL SERVICES USD 0.19 0.20 0.01 999.9 998.4 -1.5 BOINGO WIRELESS INC Q4 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.06 0.03 -0.03 27.5 28.0 0.5 BOMBARDIER INC Q4 AUTOMOTIVE MFG USD 0.10 0.10 0.00 5037.4 4755.0 -282.4 BOMBARDIER INC Q4 AUTOMOTIVE MFG USD 0.14 0.10 -0.04 -- 4755.0 -- BRADY CORPORATION Q2 ELECTRICAL USD 0.48 0.38 -0.10 323.8 324.2 0.4 BUILDERS FIRSTSOURCE INC. Q4 BUILDING MATERIALS USD -0.07 -0.08 -0.01 262.5 287.6 25.1 CALGON CARBON CORPORATION Q4 CHEMICALS USD 0.14 0.16 0.02 141.9 141.8 -0.1 CAMTEK LTD Q4 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD -0.01 -0.03 -0.02 17.0 17.6 0.6 CANADIAN TIRE CORP LTD ' Q4 RETAILING - GOODS CAD 2.17 2.21 0.04 3091.7 3166.7 75.0 CANADIAN UTILITIES 'A' Q4 ELECTRICAL UTILITIES CAD 1.05 1.04 -0.01 -- -- -- CARLYLE GROUP LP Q4 FINANCIAL SERVICES USD 0.69 0.47 -0.22 596.4 505.1 -91.3 CASCADES INCORPORATED Q4 FOREST PRODUCTS CAD 0.10 -0.02 -0.12 -- -- -- CCL INDUSTRIES 'B' Q4 COSMETICS CAD 0.60 -- -- 323.8 313.5 -10.3 CEC ENTERTAINMENT INC. Q4 RETAILING - FOODS USD 0.09 -0.03 -0.12 180.1 177.8 -2.3 CENTURY ALUMINUM CO Q4 NONFERROUS BASE METALS USD -0.14 -0.03 0.11 318.2 317.7 -0.5 CHEFS' WAREHOUSE INC Q4 FOOD PROCESSORS USD 0.22 0.24 0.02 130.2 142.6 12.4 CHESAPEAKE ENERGY CORP Q4 OIL USD 0.14 0.26 0.12 2858.6 3539.0 680.4 CIBER INC Q4 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -0.03 -- -- 213.5 225.3 11.8 CLAYTON WILLIAMS ENERGY Q4 OIL USD 0.38 0.14 -0.24 99.5 95.0 -4.5 CMS ENERGY CORPORATION Q4 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.24 0.25 0.01 1822.1 1670.0 -152.1 COEUR D ALENE MINES CORP Q4 PRECIOUS METALS USD 0.24 0.41 0.17 -- 205.9 -- COEUR D ALENE MINES CORP Q4 PRECIOUS METALS USD 0.20 0.41 0.21 230.3 205.9 -24.4 COGENT COMMUNICATIONS GR Q4 COMMUNICATIONS USD 0.02 -0.01 -0.03 82.3 82.6 0.4 CORELOGIC INC Q4 INSURANCE USD 0.34 0.36 0.02 389.0 410.4 21.4 DANA HOLDING CORP Q4 AUTO PART MFG USD 0.34 0.38 0.04 1614.5 1609.0 -5.5 DEL FRISCO'S RESTAURANT Q4 LEISURE USD 0.29 0.31 0.02 80.4 80.9 0.5 DENBURY RESOURCES INC Q4 OIL USD 0.29 0.36 0.07 573.9 609.2 35.3 DEXCOM INC Q4 MEDICAL SUPPLIES USD -0.16 -0.12 0.04 31.1 33.3 2.2 DIGIMARC CORP Q4 PHOTO-OPTICAL EQUIPMENT USD 0.17 0.14 -0.03 11.0 9.3 -1.7 DORMAN PRODUCTS INC Q4 RETAILING - GOODS USD 0.52 0.42 -0.10 158.2 135.0 -23.2 EXACTTARGET INC Q4 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -0.18 -0.10 0.08 79.8 85.8 6.0 EXELIXIS Q4 BIOTECHNOLOGY USD -0.24 -0.28 -0.04 9.5 7.8 -1.6 EXTRA SPACE STORAGE INC Q4 INVESTMENTS USD 0.22 0.34 0.12 110.1 113.7 3.6 FIRST AMERICAN FINANCIAL Q4 INSURANCE USD 0.62 0.85 0.23 1201.8 1276.8 75.1 FIRST POTOMAC REATLY TRU Q4 INVESTMENTS USD -0.02 -0.04 -0.02 48.5 50.2 1.7 FLOWSERVE CORP Q4 MACHINERY USD 2.84 2.83 -0.01 1324.0 1328.2 4.2 FRONTIER COMMUNICATIONS Q4 TELEPHONE UTILITIES USD 0.07 0.06 -0.01 1237.4 1232.6 -4.8 GTX INC Q4 DRUGS USD -0.21 -0.17 0.04 0.0 0.0 0.0 HEWLETT PACKARD CO Q1 COMPUTER MFRS USD 0.71 0.82 0.11 27788.1 28359.0 570.9 HITTITE MICROWAVE CORP Q4 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD 0.56 0.57 0.01 67.4 68.5 1.1 HOLLY ENERGY PARTNERS LP Q4 OIL USD 0.38 0.37 -0.01 76.5 81.4 5.0 HORMEL FOODS CORPORATION Q1 FOOD PROCESSORS USD 0.48 0.48 0.00 2136.1 2116.2 -19.8 HOST HOTELS & RESORTS INC Q4 INVESTMENTS USD 0.09 0.02 -0.07 1716.4 1746.0 29.6 HSN INC Q4 COMMUNICATIONS USD 1.01 1.00 -0.01 995.4 982.9 -12.6 HUDSON GLOBAL INC Q4 UNDESIGNATED CONR SVC USD -0.03 -0.01 0.02 173.6 184.3 10.7 ICG GROUP INC Q4 COMMUNICATIONS USD -0.20 0.40 0.60 52.6 43.6 -9.1 IDACORP INC. Q4 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.30 0.33 0.03 244.0 250.8 6.8 IMAX CORP Q4 LEISURE USD 0.16 0.23 0.07 72.3 77.8 5.5 IMAX CORP Q4 LEISURE USD 0.16 0.23 0.07 74.0 77.8 3.8 INFOBLOX INC Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.04 0.06 0.02 51.3 54.4 3.1 INLAND REAL ESTATE CORP Q4 INVESTMENTS USD 0.00 0.06 0.06 39.8 40.2 0.4 INTEGRA LIFESCIENCES HOL Q4 MEDICAL SUPPLIES USD 0.77 0.78 0.01 215.9 214.4 -1.5 INTER PIPELINE FUND Q4 GAS UTILITIES CAD 0.25 -- -- 256.8 318.4 61.6 INTERMUNE INC. Q4 BIOTECHNOLOGY USD -0.87 -0.90 -0.03 8.3 8.2 -0.1 INTERNAP NETWORK SVCS. C Q4 COMMUNICATIONS USD 0.02 0.04 0.03 69.0 69.7 0.7 INTRALINKS HOLDINGS INC Q4 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.03 0.06 0.03 52.3 57.4 5.0 INTUIT Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.30 0.33 0.03 963.2 968.0 4.8 IPC THE HOSPITALIST CO I Q4 HOSPITALS USD 0.48 0.50 0.02 134.5 137.6 3.1 JAKKS PACIFIC INC Q4 LEISURE TIME USD -0.11 -1.24 -1.13 148.7 133.5 -15.2 JOE'S JEANS INC Q4 TEXTILES USD 0.02 0.03 0.01 31.3 33.7 2.4 KAYDON CORPORATION Q4 METAL FABRICATORS & DIST USD 0.36 0.36 0.00 105.2 110.5 5.4 LAWSON PRODS INC Q4 BUILDING MATERIALS USD -0.19 0.20 0.39 69.2 68.2 -1.0 LEON'S FURNITURE LTD Q4 HOME FURNISHINGS CAD 0.26 0.22 -0.04 -- -- -- LEXICON PHARMACEUTICALS Q4 BIOTECHNOLOGY USD -0.05 -0.05 0.00 0.4 0.2 -0.2 LEXINGTON REALTY TRUST Q4 INVESTMENTS USD 0.03 -0.04 -0.07 97.4 95.5 -1.9 LIBBEY INC Q4 HOME PRODUCTS USD 0.28 0.34 0.06 219.7 219.7 0.0 LIFE TIME FITNESS INC Q4 LEISURE USD 0.55 0.56 0.01 274.3 275.3 1.0 LINN ENERGY LLC Q4 OIL USD 0.40 0.41 0.01 565.2 571.2 6.0 LOBLAW COMPANIES LIMITED Q4 RETAILING - FOODS CAD 0.63 0.64 0.01 7435.1 7465.0 29.9 MARVELL TECHNOLOGY GROUP Q4 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.13 0.19 0.06 720.9 775.3 54.4 MCGRATH RENTCORP Q4 RETAILING - GOODS USD 0.42 0.47 0.05 86.1 102.0 15.9 MDC PARTNERS INC Q4 COMMUNICATIONS USD 0.17 -0.76 -0.93 288.7 294.6 6.0 MEDIDATA SOLUTIONS INC Q4 HOSPITAL SUPPLIES USD 0.28 0.35 0.07 59.1 58.6 -0.5 MERIT MED SYS INC Q4 MEDICAL SUPPLIES USD 0.19 0.15 -0.04 97.2 102.2 5.1 MOHAWK INDS INC Q4 HOME FURNISHINGS USD 0.95 1.01 0.06 1428.6 1435.7 7.1 MRC GLOBAL INC Q4 MACHINERY USD 0.47 0.55 0.08 1386.4 1306.7 -79.7 NATIONAL CINEMEDIA INC Q4 COMMUNICATIONS USD 0.17 0.16 -0.01 119.8 115.9 -3.9 NEOPHOTONICS CORP Q4 UNDESIGNATED TECHNOLOGY USD -0.03 0.00 0.03 61.1 62.0 0.9 NORDSON CORPORATION Q1 MACHINERY USD 0.68 0.62 -0.06 348.9 347.0 -1.9 NORDSTROM INC Q4 RETAILING - GOODS USD 1.34 1.40 0.06 3695.8 3702.0 6.2 NPS PHARMACEUTICALS INCO Q4 BIOTECHNOLOGY USD -0.09 -0.14 -0.05 28.9 27.2 -1.8 OLYMPIC STEEL, INC. Q4 METAL FABRICATORS & DIST USD 0.08 -0.32 -0.40 320.4 291.7 -28.7 ONYX PHARMACEUTICALS INC Q4 BIOTECHNOLOGY USD -0.75 -0.36 0.39 113.2 127.9 14.7 ORTHOFIX INTL N V Q4 MEDICAL SUPPLIES USD 0.80 0.81 0.01 117.5 112.0 -5.4 OSISKO MINING CORP Q4 PRECIOUS METALS CAD 0.06 0.12 0.06 174.6 191.1 16.5 P G & E CORP Q4 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.59 0.59 0.00 4183.9 3830.0 -353.9 PAN AMERICAN SILVER CORP Q4 PRECIOUS METALS USD 0.39 0.36 -0.03 280.7 247.3 -33.4 PAN AMERICAN SILVER CORP Q4 PRECIOUS METALS USD 0.37 0.36 -0.01 276.5 247.3 -29.1 PARKER DRILLING CO Q4 OIL USD 0.03 -0.03 -0.06 151.9 157.2 5.3 PATRICK INDUSTRIES Q4 BUILDING MATERIALS USD 0.62 0.30 -0.32 -- -- -- PATTERSON COMPANIES INC Q3 MEDICAL SUPPLIES USD 0.52 0.52 0.00 908.7 915.9 7.2 PBF ENERGY INC Q4 OIL USD 1.63 1.70 0.07 2674.9 4950.4 2275.4 PEBBLEBROOK HOTEL TRUST Q4 INVESTMENTS USD -0.02 0.04 0.06 102.5 104.7 2.3 PLAINS EXPLORATION & PRO Q4 OIL USD 0.47 0.41 -0.06 774.6 869.2 94.6 PRIMERO MINING CORP Q4 PRECIOUS METALS USD 0.08 0.05 -0.03 50.8 43.6 -7.2 PRIMERO MINING CORP Q4 PRECIOUS METALS USD 0.08 0.05 -0.03 -- -- -- PUBLIC SERVICE ENTERPRIS Q4 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.39 0.41 0.02 2904.6 2406.0 -498.6 QLT INC Q4 BIOTECHNOLOGY USD -0.22 -0.11 0.11 0.0 -- -- QLT INC Q4 BIOTECHNOLOGY USD -0.27 -0.11 0.16 0.0 -- -- QUANTA SERVICES INC Q4 INDUSTRIAL SERVICES USD 0.35 -- -- 1591.7 1673.3 81.6 REDWOOD TRUST INC Q4 INVESTMENTS USD 0.29 0.50 0.21 33.0 20.4 -12.5 RELIANCE STEEL & ALUMINUM Q4 METAL FABRICATORS & DIST USD 0.97 1.06 0.09 1936.2 1889.0 -47.2 RETAIL OPPORTUNITY INVES Q4 MULTI-INDUSTRY FINANCE USD -0.01 -0.01 0.00 20.8 21.4 0.7 RICHMONT MINES INC Q4 PRECIOUS METALS CAD 0.05 -0.07 -0.12 -- -- -- ROCKY BRANDS INC Q4 CLOTHING USD 0.53 0.34 -0.19 65.1 58.0 -7.0 RONA INCORPORATED Q4 TOOLS AND HARDWARE CAD 0.12 0.05 -0.07 1194.2 1195.4 1.2 SAFEWAY INC Q4 RETAILING - FOODS USD 0.76 -- -- 13704.8 13767.4 62.6 SANDERSON FARMS INC. Q1 FOOD PROCESSORS USD 0.00 -0.31 -0.31 559.3 595.8 36.5 SBA COMMUNICATIONS CORP Q4 OFFICE/COMM EQUIP USD -0.14 -0.41 -0.27 288.7 293.8 5.1 SCANA CORPORATION Q4 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.78 0.78 0.00 1100.0 1123.0 23.0 SHUTTERSTOCK INC Q4 COMMUNICATIONS USD 0.15 0.20 0.05 44.9 49.2 4.3 SOUNDBITE COMMUNICATIONS Q4 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -0.01 0.07 0.08 13.4 13.9 0.5 SOURCEFIRE INC Q4 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.29 0.29 0.00 63.8 67.4 3.6 SPECTRANETICS CORP Q4 MEDICAL SUPPLIES USD 0.03 0.03 0.00 35.5 36.8 1.3 SPECTRUM PHARMACEUTICALS Q4 DRUGS USD 0.26 0.13 -0.13 69.9 70.1 0.2 STANTEC INC Q4 MULTI-IND BASIC CAD 0.63 0.67 0.04 388.0 390.8 2.8 STANTEC INC Q4 INDUSTRIAL SERVICES CAD 0.63 0.67 0.04 389.4 390.8 1.4 STEALTHGAS INC Q4 MARITIME USD 0.35 0.33 -0.02 29.7 30.6 0.9 SUN COMMUNITIES INC Q4 INVESTMENTS USD 0.14 -0.05 -0.19 70.2 90.9 20.7 SWIFT ENERGY COMPANY Q4 OIL USD 0.29 0.26 -0.03 154.3 157.9 3.6 SYMMETRY MEDICAL INC Q4 MEDICAL SUPPLIES USD 0.18 0.17 -0.01 107.8 106.6 -1.3 TASER INTERNATIONAL INC Q4 ELECTRONICS USD 0.07 0.07 0.00 30.5 32.1 1.6 TEEKAY CORP Q4 MARITIME USD 0.07 0.04 -0.03 465.6 484.4 18.9 TEEKAY LNG PARTNERS LP Q4 MARITIME USD 0.57 0.55 -0.02 98.2 98.0 -0.2 TEEKAY OFFSHORE PARTNERS Q4 MARITIME USD 0.29 0.36 0.08 216.0 238.3 22.3 TEEKAY TANKERS LTD Q4 MARITIME USD -0.05 -0.09 -0.04 45.6 45.5 -0.1 TELEFLEX INC Q4 UNDESIGNATED TECHNOLOGY USD 1.11 1.14 0.03 417.3 419.1 1.8 THE GEO GROUP INC Q4 UNDESIGNATED CONR SVC USD 0.41 0.44 0.03 414.7 378.7 -36.0 TIM HORTONS INC Q4 RETAILING - FOODS CAD 0.71 0.70 -0.01 829.5 811.6 -17.9 TIM HORTONS INC Q4 RETAILING - FOODS CAD 0.72 0.70 -0.02 827.0 811.6 -15.4 TORNIER NV Q4 MEDICAL SUPPLIES USD -0.06 -0.10 -0.04 77.3 79.0 1.7 TORO CO Q1 TOOLS AND HARDWARE USD 0.43 0.53 0.11 461.6 444.7 -16.9 TREEHOUSE FOODS INC Q4 FOOD PROCESSORS USD 0.86 0.86 0.01 577.9 592.8 14.9 TUTOR PERINI CORP Q4 BUILDING MATERIALS USD 0.67 0.66 -0.01 1149.5 1114.2 -35.3 UIL HOLDING CORPORATION Q4 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.62 0.56 -0.06 442.7 420.8 -21.9 UNIVERSAL ELECTRONICS IN Q4 HOME FURNISHINGS USD 0.41 0.42 0.01 116.3 117.8 1.5 VALASSIS COMMUNICATIONS Q4 COMMUNICATIONS USD 0.95 0.85 -0.10 556.6 579.4 22.8 VASCO DATA SECURITY INTL Q4 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.05 0.05 0.00 37.7 38.8 1.2 VIPSHOP HOLDINGS LTD Q4 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.08 0.16 0.08 237.9 299.6 61.7 VOLCANO CORP Q4 HOSPITAL SUPPLIES USD 0.09 -- -- 102.4 102.5 0.1 WAL-MART STORES INC Q4 RETAILING - GOODS USD 1.57 1.67 0.10 128769.2 127919.0 -850.2 WEBMD HEALTH CORP Q4 SERVICES TO MEDICAL PROF USD -0.04 -0.08 -0.04 124.1 132.7 8.6 WEST MARINE INC Q4 RETAILING - GOODS USD -0.48 -0.47 0.01 -- -- -- WEST PHARMACEUTICAL SERV Q4 MEDICAL SUPPLIES USD 0.56 0.61 0.05 318.8 321.5 2.8 WORLD FUEL SERVICES CORP Q4 OIL USD 0.69 0.64 -0.05 10221.0 9935.8 -285.2 WRIGHT MEDICAL GROUP INC Q4 MEDICAL SUPPLIES USD -0.02 -- -- 120.9 123.5 2.5 ZALE CORP Q2 RETAILING - GOODS USD 0.99 1.02 0.03 667.3 670.8 3.4