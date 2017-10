U.S./Canada daily earnings hits & misses Feb 25 - 1800 ET

Feb 25 (Reuters) - The following U.S.- and Canada-listed companies reported earnings on Monday. This list shows whether they beat, met or missed Wall Street analysts' forecasts. It also shows the difference between analysts' expectations and reported results. The figures are provided by Thomson Reuters I/B/E/S. **** Company Name Ticker Qtr Industry Curr EPS Est EPS Act Diff EPS Rev Est Rev Act Diff Rev ALLIED NEVADA GOLD CORP Q4 PRECIOUS METALS USD 0.20 0.18 -0.02 78.6 76.8 -1.8 ALLIED NEVADA GOLD CORP Q4 PRECIOUS METALS USD 0.20 0.18 -0.02 78.7 76.8 -1.9 AMIRA NATURE FOODS LTD Q3 RETAILING - FOODS USD 0.13 0.17 0.04 84.7 113.9 29.2 AMSURG INC Q4 HOSPITALS USD 0.51 0.49 -0.02 237.9 244.2 6.2 AQUA AMERICA INC Q4 WATER UTILITIES USD 0.28 0.24 -0.04 197.1 187.5 -9.6 ARBITRON INC Q4 OTHER COMPUTERS USD 0.65 0.68 0.03 123.7 124.7 1.1 ARIAD PHARMACEUTICALS INC Q4 BIOTECHNOLOGY USD -0.35 -0.36 -0.01 0.5 0.1 -0.4 ASTEX PHARMACEUTICALS INC Q4 BIOTECHNOLOGY USD 0.00 0.05 0.05 22.9 24.1 1.2 AUTODESK INCORPORATED Q4 OTHER COMPUTERS USD 0.49 0.53 0.04 586.2 606.9 20.7 AXT INC Q4 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD -0.02 -0.02 -0.01 17.4 18.9 1.5 BRAVO BRIO RESTAURANT GR Q4 RETAILING - FOODS USD 0.33 0.35 0.02 112.7 112.0 -0.7 CAESARS ENTERTAINMENT CO Q4 LEISURE USD -2.04 -3.75 -1.71 2113.6 2016.8 -96.8 CHEMTURA CORP Q4 CHEMICALS USD 0.31 0.15 -0.16 684.0 622.0 -62.0 CHUYS HOLDINGS INC Q4 UNCLASSIFIED USD 0.15 0.16 0.01 46.7 46.7 0.0 COMMONWEALTH REIT Q4 INVESTMENTS USD -- -- -- 263.6 264.7 1.1 COOPER TIRE & RUBBER COM Q4 RUBBER USD 0.85 1.15 0.30 1030.6 1062.5 31.9 DEALERTRACK TECHNOLOGIES Q4 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.29 0.31 0.02 100.9 101.8 0.9 DENDREON CORP Q4 BIOTECHNOLOGY USD -0.56 -0.26 0.30 82.9 85.5 2.6 DIAMONDBACK ENERGY INC Q4 OIL USD 0.13 -- -- 25.1 27.0 1.9 DILLARD INC Q4 RETAILING - GOODS USD 2.89 2.87 -0.02 2093.8 2106.3 12.5 DONALDSON COMPANY INC Q2 MACHINERY USD 0.38 0.34 -0.04 605.3 596.0 -9.2 DUFF & PHELPS CORP NEW Q4 FINANCIAL SERVICES USD 0.32 0.34 0.02 132.2 -- -- ENDOCYTE INC Q4 DRUGS USD -0.02 -0.02 0.00 13.6 14.5 0.8 FIRSTENERGY CORP Q4 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.80 0.80 0.00 4596.3 3500.0 -1096.3 GENERAL CABLE CORP Q4 ELECTRICAL USD 0.24 0.28 0.04 1607.1 1603.1 -4.0 GLOBAL GEOPHYSICAL SERVI Q4 OIL USD 0.13 -0.26 -0.39 95.9 55.3 -40.7 GLOBAL INDEMNITY PLC Q4 INSURANCE USD -0.28 0.18 0.46 43.6 61.7 18.1 GREATBATCH INC Q4 MULTI-IND CAP GOOD USD 0.50 0.53 0.03 160.1 159.2 -0.9 HALOZYME THERAPEUTICS INC Q4 UNDESIGNATED HEALTH USD -0.15 -0.04 0.11 7.3 21.8 14.5 HAVERTY FURNITURE COS INC Q4 HOME FURNISHINGS USD 0.23 0.29 0.06 182.3 182.3 0.0 HEALTH CARE REIT Q4 INVESTMENTS USD 0.28 0.35 0.07 497.7 500.7 3.0 HECLA MINING CO Q4 PRECIOUS METALS USD 0.03 0.03 0.00 76.9 81.1 4.2 HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC Q4 UNDESIGNATED TRANSPORT USD 0.31 0.33 0.02 2243.1 2318.5 75.4 HESKA CORPORATION Q4 BIOTECHNOLOGY USD 0.03 0.07 0.04 17.3 18.5 1.2 HYPERION THERAPEUTICS INC Q4 DRUGS USD -0.38 -0.50 -0.12 0.0 0.0 0.0 IDENIX PHARMACEUTICALS I Q4 BIOTECHNOLOGY USD -0.17 -0.17 0.00 0.7 0.3 -0.4 IMPAX LABORATORIES INC Q4 DRUGS USD 0.19 0.30 0.11 127.0 141.1 14.0 INTERNATIONAL BANCSHARES Q4 BANKING USD 0.35 0.33 -0.02 118.7 118.6 -0.1 KAMAN CORPORATION Q4 DEFENSE USD 0.60 0.61 0.01 423.3 399.3 -24.0 KOSMOS ENERGY LTD Q4 OIL USD 0.05 0.09 0.04 224.5 219.8 -4.8 LEGACY RESERVES LP Q4 OIL USD 0.37 0.04 -0.33 90.0 90.5 0.5 LOWE'S COMPANIES INC Q4 RETAILING - GOODS USD 0.23 0.26 0.03 10840.4 11046.0 205.6 MERCADOLIBRE INC Q4 COMMUNICATIONS USD 0.61 0.69 0.08 105.3 103.8 -1.5 MINDRAY MEDICAL INTERNAT Q4 MEDICAL SUPPLIES USD 0.44 0.47 0.04 309.3 316.1 6.8 NOAH HOLDINGS LTD Q4 INVESTMENTS USD 0.10 0.14 0.04 18.8 25.1 6.3 OASIS PETROLEUM INC Q4 OIL USD 0.48 0.49 0.02 210.5 214.3 3.8 ONEOK PARTNERS LP Q4 OIL USD 0.62 0.66 0.04 2526.5 -- -- OVASCIENCE INC Q4 BIOTECHNOLOGY USD -0.29 -0.33 -0.04 0.0 0.0 0.0 QUICKSILVER RESOURCES INC Q4 OIL USD 0.01 -0.01 -0.02 168.7 156.3 -12.4 ROMARCO MINERALS INC Q4 PRECIOUS METALS CAD 0.00 -0.01 -0.01 -- -- -- ROSETTA RESOURCES INC Q4 OIL USD 0.93 0.79 -0.14 183.1 178.3 -4.8 SALEM COMMUNICATIONS Q4 COMMUNICATIONS USD 0.13 0.08 -0.05 59.5 60.6 1.0 SCORPIO TANKERS INC Q4 MARITIME USD -0.04 -0.08 -0.04 34.9 30.1 -4.8 SHANDA GAMES LTD Q4 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.14 0.12 -0.02 171.9 172.1 0.2 SHIP FINANCE INTERNATION Q4 MARITIME USD 0.33 0.60 0.27 89.9 77.7 -12.3 SOLAR CAPITAL LTD Q4 FINANCIAL SERVICES USD 0.59 0.61 0.02 40.0 41.5 1.4 SOLAR SENIOR CAPITAL LTD Q4 FINANCIAL SERVICES USD 0.35 0.36 0.01 5.1 6.1 1.1 STIFEL FINL CORPORATION Q4 INVESTMENTS USD 0.60 0.63 0.03 418.4 417.8 -0.6 STONE ENERGY CORP. Q4 OIL USD 0.60 0.94 0.34 240.6 254.9 14.3 SYKES ENTERPRISES INC Q4 UNDESIGNATED CONR SVC USD 0.31 0.39 0.08 302.9 304.3 1.3 TGC INDUSTRIES INC Q4 OIL USD 0.16 0.20 0.05 46.0 57.1 11.1 THOMPSON CREEK METALS CO Q4 NONFERROUS BASE METALS USD -0.06 -0.11 -0.06 106.4 99.4 -7.0 THOMPSON CREEK METALS CO Q4 NONFERROUS BASE METALS USD -0.03 -0.11 -0.08 105.7 99.4 -6.3 THREE-D SYSTEMS INC Q4 OTHER COMPUTERS USD 0.38 -- -- 103.9 101.6 -2.3 TITAN INTERNATIONAL INC Q4 MACHINERY USD 0.47 0.09 -0.38 560.1 493.6 -66.4 URS CORPORATION Q4 UNDESIGNATED CONR SVC USD 0.95 0.95 0.00 2956.5 2972.7 16.2 VIVUS, INC. Q4 MEDICAL SUPPLIES USD -0.44 -0.56 -0.12 3.1 2.0 -1.1