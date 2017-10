U.S./Canada daily earnings hits & misses Feb 26 - 1820 ET

Feb 26 (Reuters) - The following U.S.- and Canada-listed companies reported earnings on Tuesday. This list shows whether they beat, met or missed Wall Street analysts' forecasts. It also shows the difference between analysts' expectations and reported results. The figures are provided by Thomson Reuters I/B/E/S. ***** Company Name Ticker Qtr Industry Curr EPS Est EPS Act Diff EPS Rev Est Rev Act Diff Rev ACCELRYS INC Q4 BIOTECHNOLOGY USD 0.07 0.08 0.01 43.5 47.5 4.0 AKORN INC Q4 MEDICAL SUPPLIES USD 0.12 0.13 0.01 69.4 71.5 2.1 AM CASTLE & CO Q4 METAL FABRICATORS & DIST USD -0.09 -0.24 -0.15 284.6 274.0 -10.6 AMC NETWORKS INC Q4 COMMUNICATIONS USD 0.65 0.28 -0.37 370.1 336.7 -33.4 AMERICAN TOWER CORP - CL Q4 COMMUNICATIONS USD 0.42 0.34 -0.08 742.5 768.4 25.9 AMERICAN WATER WORKS CO Q4 WATER UTILITIES USD 0.34 0.32 -0.02 699.6 680.9 -18.7 ASCENT CAPITAL GROUP INC Q4 LEISURE USD -0.36 0.01 0.37 94.7 95.1 0.4 ASTEC INDUSTRIES INC Q4 BUILDING & RELATED USD 0.38 0.24 -0.14 247.7 227.6 -20.1 AUTOZONE INC Q2 AUTO PART MFG USD 4.76 4.78 0.02 1880.2 1855.2 -25.0 AUXILIUM PHARMACEUTICALS Q4 DRUGS USD 1.72 1.83 0.11 171.2 172.5 1.3 AVAGO TECHNOLOGIES LTD Q1 ELECTRONICS USD 0.55 0.58 0.03 576.2 576.0 -0.2 BANK OF MONTREAL Q1 BANKING CAD 1.48 1.52 0.04 3897.9 4081.0 183.1 BANK OF MONTREAL Q1 BANKING CAD 1.46 1.52 0.06 3967.0 4081.0 114.0 BIG 5 SPORTING GOODS CORP Q4 RETAILING - GOODS USD 0.18 0.19 0.01 241.7 243.6 1.9 BIO RAD LABORATORIES INC Q4 MEDICAL SUPPLIES USD 1.34 1.50 0.16 558.7 573.8 15.2 BOISE INC Q4 FINANCIAL SERVICES USD 0.19 0.14 -0.05 633.8 627.5 -6.3 CALFRAC WELL SERVICES LTD Q4 OIL CAD 0.31 0.25 -0.06 398.1 367.5 -30.6 CAMPUS CREST COMMUNITIES Q4 INVESTMENTS USD 0.03 0.03 0.00 23.3 22.7 -0.6 CANADA BREAD COMPANY LTD Q4 FOOD PROCESSORS CAD 0.85 1.00 0.15 393.6 390.7 -2.9 CARRIZO OIL AND GAS INCO Q4 OIL USD 0.35 0.54 0.19 107.3 116.7 9.4 CDI CORPORATION Q4 BUILDING MATERIALS USD 0.23 0.25 0.02 271.9 270.5 -1.4 CH ENERGY GROUP INC Q4 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.99 0.93 -0.06 -- -- -- CHINA CORD BLOOD CORP Q3 SERVICES TO MEDICAL PROF USD 0.05 0.07 0.03 19.7 24.0 4.3 CHINA DIGITAL TV HOLDING Q4 COMMUNICATIONS USD -- -- -- 20.2 23.2 3.0 CHINA DISTANCE EDUCATION Q1 COMMUNICATIONS USD 0.03 0.04 0.02 12.3 13.0 0.7 COBALT INTERNATIONAL ENE Q4 OIL USD -0.10 -0.16 -0.06 0.0 0.0 0.0 COMPRESSCO PARTNERS LP Q4 OIL USD 0.33 -- -- 28.7 32.4 3.8 CONSOLIDATED-TOMOKA LAND Q4 INVESTMENTS USD 0.05 0.01 -0.04 -- -- -- CRACKER BARREL OLD COUNT Q2 RETAILING - FOODS USD 1.25 1.43 0.19 694.1 702.7 8.6 CRESTWOOD MIDSTREAM PART Q4 GAS USD 0.25 0.35 0.10 61.8 57.0 -4.8 DAVIS & HENDERSON INCOME Q4 FINANCIAL SERVICES CAD 0.46 0.43 -0.02 186.3 187.2 0.8 DIGITALGLOBE INC Q4 TELEPHONE UTILITIES USD 0.27 0.36 0.09 111.8 125.4 13.6 DREAMWORKS ANIMATION SKG Q4 LEISURE USD -0.06 -- -- 216.0 264.7 48.6 DYCOM INDUSTRIES INC Q2 BUILDING MATERIALS USD 0.11 0.15 0.05 338.6 369.3 30.8 ECOLAB INC Q4 UNDESIGNATED CONR SVC USD 0.89 0.89 0.00 3036.5 3045.8 9.3 EDISON INTERNATIONAL Q4 ELECTRICAL UTILITIES USD 1.04 1.79 0.75 2206.6 3060.0 853.4 EMCOR GROUP INC Q4 UNDESIGNATED CAPITAL USD 0.60 0.68 0.08 1644.5 1611.9 -32.6 ENPHASE ENERGY INC Q4 ALTERNATIVE ENERGY USD -0.19 -0.12 0.07 56.8 57.6 0.8 EPR PROPERTIES Q4 INVESTMENTS USD 0.59 0.40 -0.19 62.6 61.0 -1.5 ERIE INDEMNITY COMPANY - Q4 INSURANCE USD 0.54 0.54 0.00 279.7 283.0 3.3 EW SCRIPPS CO Q4 COMMUNICATIONS USD 0.56 0.52 -0.04 260.2 259.8 -0.5 EXACTECH INC Q4 MEDICAL SUPPLIES USD 0.27 0.29 0.02 58.2 59.3 1.1 EXPEDITORS INTL WASH INC Q4 MULTI-IND TRANSN USD 0.43 0.40 -0.03 1510.7 1533.0 22.3 EXTERRAN HOLDINGS INC Q4 OIL USD 0.02 0.09 0.07 721.3 838.9 117.6 EXTERRAN PARTNERS LP Q4 OIL USD 0.18 0.33 0.15 100.9 102.3 1.4 FIRST MAJESTIC SILVER CO Q4 PRECIOUS METALS USD 0.27 0.19 -0.08 77.2 71.0 -6.2 FIRST MAJESTIC SILVER CO Q4 PRECIOUS METALS USD 0.29 0.19 -0.10 80.8 71.0 -9.8 FIRST SOLAR INC Q4 UNDESIGNATED CAPITAL USD 1.75 2.04 0.29 1321.1 1075.0 -246.1 GIANT INTERACTIVE GROUP Q4 UNDESIGNATED TECHNOLOGY USD 0.20 0.23 0.03 90.9 91.8 0.8 GP STRATEGIES CORP Q4 MEDICAL SUPPLIES USD 0.31 0.32 0.02 103.4 106.0 2.6 GRAFTECH INTERNATIONAL L Q4 ELECTRICAL USD 0.21 0.25 0.04 317.1 371.0 53.9 GRAN TIERRA ENERGY INC Q4 OIL USD 0.10 0.15 0.05 152.8 145.2 -7.6 GRAN TIERRA ENERGY INC Q4 OIL USD 0.13 0.15 0.02 150.8 145.2 -5.7 GUIDEWIRE SOFTWARE INC Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.02 0.21 0.19 64.3 72.2 7.9 GULFPORT ENERGY CORP Q4 OIL USD 0.18 0.26 0.08 57.5 56.6 -0.9 HEALTHSTREAM INC Q4 UNDESIGNATED HEALTH USD 0.08 0.08 0.00 27.1 28.2 1.2 HEIDRICK & STRUGGLES INT Q4 INDUSTRIAL SERVICES USD 0.16 0.08 -0.08 109.5 103.9 -5.6 HOLLYFRONTIER CORP Q4 OIL USD 2.26 2.03 -0.23 4927.4 5147.5 220.1 HOME DEPOT INC Q4 RETAILING - GOODS USD 0.64 0.67 0.03 17697.7 18246.0 548.3 INFINITY PROPERTY AND CA Q4 INSURANCE USD -0.15 -- -- 318.8 342.5 23.7 ISTAR FINANCIAL INC Q4 INVESTMENTS USD -0.81 -0.64 0.17 92.6 93.7 1.1 JAZZ PHARMACEUTICALS PLC Q4 DRUGS USD 1.42 1.53 0.11 184.0 183.7 -0.3 KADANT Q4 MACHINERY USD 0.41 0.44 0.03 77.0 78.1 1.1 LEMAITRE VASCULAR INC Q4 MEDICAL SUPPLIES USD 0.05 0.04 -0.01 14.5 14.8 0.3 LIVE NATION ENTERTAINMEN Q4 LEISURE USD -0.36 -0.89 -0.53 1288.6 1437.2 148.6 LYDALL INC Q4 MULTI-IND CAP GOOD USD 0.19 0.17 -0.02 -- -- -- MACY'S INC Q4 RETAILING - GOODS USD 1.99 2.05 0.06 9302.7 9350.0 47.3 MAKO SURGICAL CORP Q4 MEDICAL SUPPLIES USD -0.11 -0.13 -0.02 30.8 30.2 -0.6 MAPLE LEAF FOODS INC Q4 FOOD PROCESSORS CAD 0.31 0.37 0.06 1257.0 1204.8 -52.2 METROPCS COMMUNICATIONS Q4 COMMUNICATIONS USD 0.11 0.09 -0.02 1277.9 1284.3 6.5 MGE ENERGY INC Q4 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.55 0.46 -0.09 135.2 137.0 1.8 MOHAWK INDS INC Q4 HOME FURNISHINGS USD 0.95 1.01 0.06 1428.6 1435.7 7.1 NATIONAL INTERSTATE CORP Q4 INSURANCE USD 0.29 0.30 0.01 115.4 137.5 22.1 NORTHLAND RESOURCES SA Q4 PRECIOUS METALS USD -0.02 -0.01 0.01 -- -- -- NUVASIVE INC Q4 HOSPITAL SUPPLIES USD 0.21 0.34 0.13 156.3 165.8 9.4 ONEOK INC Q4 GAS UTILITIES USD 0.45 0.53 0.08 3305.2 3659.9 354.7 PARKLAND FUEL CORP Q4 OIL CAD 0.36 0.15 -0.21 1079.1 -- -- PRICELINE.COM Q4 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 6.54 6.77 0.23 1188.3 1190.6 2.4 QUESTCOR PHARMACEUTICALS Q4 DRUGS USD 1.00 1.09 0.09 142.6 160.5 17.9 RADIOSHACK CORPORATION Q4 RETAILING - GOODS USD -0.05 0.04 0.09 1364.9 1296.1 -68.8 REX ENERGY CORP Q4 OIL USD 0.09 0.11 0.02 42.6 45.1 2.5 RITCHIE BROS AUCTIONEERS Q4 MACHINERY USD 0.22 0.21 -0.01 117.1 117.1 0.0 RITCHIE BROS AUCTIONEERS Q4 MACHINERY USD 0.23 0.21 -0.02 114.4 117.1 2.7 RR DONNELLEY & SONS COM Q4 COMMUNICATIONS USD 0.37 0.43 0.06 2546.0 2659.6 113.6 SAKS INCORPORATED Q4 RETAILING - GOODS USD 0.15 0.17 0.02 963.1 976.6 13.5 SEMPRA ENERGY Q4 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.96 1.08 0.12 2628.2 -- -- SOUTHWEST GAS CORP Q4 GAS UTILITIES USD 1.20 -- -- 528.6 488.6 -40.1 SPREADTRUM COMMUNICATION Q4 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.50 0.47 -0.03 196.3 203.1 6.8 STEVEN MADDEN LTD Q4 CLOTHING USD 0.71 0.73 0.02 313.8 315.5 1.7 SUPERIOR ENERGY SERVICES Q4 OIL USD 0.48 0.49 0.01 1149.7 1178.2 28.5 TELEPHONE & DATA SYS INC Q4 TELEPHONE UTILITIES USD 0.00 0.02 0.02 1363.0 1346.2 -16.8 TELETECH HOLDINGS Q4 UNDESIGNATED CONR SVC USD 0.35 0.38 0.03 291.6 295.3 3.7 TENET HEALTHCARE CORPORA Q4 HOSPITALS USD 0.68 0.55 -0.13 2343.6 2331.0 -12.6 TERAGO INC Q4 SOFTWARE & EDP SERVICES CAD 0.09 0.06 -0.03 12.6 12.6 0.0 TIVO INC Q4 COMMUNICATIONS USD -0.11 -0.10 0.01 64.8 65.7 0.9 TRIMAS CORP Q4 AUTO PART MFG USD 0.33 0.33 0.00 291.2 301.0 9.8 TRINA SOLAR LTD Q4 ALTERNATIVE ENERGY USD -0.82 -1.23 -0.41 269.0 302.7 33.7 UNI-PIXEL INC Q4 OTHER COMPUTERS USD -0.25 -0.31 -0.06 0.1 0.0 -0.1 UNITED NATURAL FOODS Q2 FOOD PROCESSORS USD 0.50 0.46 -0.04 1453.1 1445.7 -7.4 UNITED STATES CELLULAR CP Q4 TELEPHONE UTILITIES USD -0.01 -0.17 -0.16 1132.1 1115.2 -16.9 UNITED THERAPEUTICS CORP Q4 DRUGS USD 1.25 1.60 0.36 233.4 243.8 10.4 UNS ENERGY CORP Q4 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.16 0.18 0.02 330.1 348.3 18.2 VERISK ANALYTICS INC Q4 UNDESIGNATED CONR SVC USD 0.54 0.63 0.09 410.0 415.7 5.8 VITAMIN SHOPPE INC Q4 HOME HEALTH CARE USD 0.40 0.40 0.00 223.6 221.9 -1.8 WEATHERFORD INTERNATIONA Q4 OIL USD 0.17 0.01 -0.16 3911.6 4058.0 146.4 ZAGG INC Q4 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD 0.29 0.26 -0.03 83.7 87.5 3.8