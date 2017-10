U.S./Canada daily earnings hits & misses Feb 27 - 1700 ET

Feb 27 (Reuters) - The following U.S.- and Canada-listed companies reported earnings on Wednesday. This list shows whether they beat, met or missed Wall Street analysts' forecasts. It also shows the difference between analysts' expectations and reported results. The figures are provided by Thomson Reuters I/B/E/S. **** Company Name Ticker Qtr Industry Curr EPS Est EPS Act Diff EPS Rev Est Rev Act Diff Rev AEGEAN MARINE PETROLEUM Q4 MARITIME USD 0.18 0.11 -0.07 1754.1 1740.3 -13.8 AES CORP Q4 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.30 0.32 0.02 4097.1 4640.0 542.9 AIR TRANSPORT SERVICES G Q4 AIRLINES USD 0.13 0.18 0.05 159.8 154.6 -5.2 ALMOST FAMILY INC Q4 HOME HEALTH CARE USD 0.43 0.42 -0.01 86.1 -- -- AMERIGO RESOURCES LTD. Q4 NONFERROUS BASE METALS USD 0.01 -0.03 -0.04 46.5 47.0 0.5 AMERISAFE INC Q4 INSURANCE USD 0.38 0.49 0.11 82.5 85.6 3.1 APOLLO COMMERCIAL REAL E Q4 INVESTMENTS USD 0.30 0.27 -0.03 13.8 12.3 -1.5 ARES CAPITAL CORP Q4 INVESTMENTS USD 0.41 0.45 0.04 197.1 212.2 15.1 ASHFORD HOSPITALITY TRUS Q4 INVESTMENTS USD -0.13 -0.32 -0.19 238.7 240.6 1.9 AUTONAVI HOLDINGS LTD Q4 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.20 0.22 0.02 39.5 43.6 4.1 BROADSOFT INC Q4 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.41 0.47 0.06 45.7 45.8 0.1 BROADWIND ENERGY INC Q4 MULTI-IND CAP GOOD USD 0.05 -0.35 -0.40 52.5 44.9 -7.6 CALIFORNIA WATER SERVICE Q4 WATER UTILITIES USD 0.09 0.12 0.03 117.4 121.5 4.1 CAREER EDUCATION CORP Q4 INDUSTRIAL SERVICES USD -0.33 -0.35 -0.02 340.6 354.7 14.1 CARTERS INC Q4 CLOTHING USD 0.84 0.89 0.05 670.3 689.3 19.0 CASUAL MALE RETAIL GROUP Q4 RETAILING - GOODS USD 0.10 0.08 -0.02 115.2 -- -- CBEYOND INC Q4 COMMUNICATIONS USD -0.07 -0.19 -0.12 118.9 118.9 0.0 CENTERPOINT ENERGY INC Q4 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.21 0.28 0.07 2422.5 2138.0 -284.5 CENTRAL EUROPEAN MEDIA E Q4 COMMUNICATIONS USD -0.24 0.37 0.60 253.5 253.3 -0.2 CHINA YUCHAI INTERNATION Q4 TRUCK MFG USD 1.21 0.93 -0.28 625.0 519.3 -105.6 CHURCHILL DOWNS Q4 UNDESIGNATED CONR SVC USD 0.19 0.14 -0.05 171.0 158.5 -12.5 CINCINNATI BELL INC Q4 TELEPHONE UTILITIES USD 0.05 -0.01 -0.06 367.7 374.7 7.0 CLEARONE INCOPRORATED Q4 OFFICE/COMM EQUIP USD 0.14 0.13 -0.01 12.3 13.0 0.8 CODEXIS INC Q4 CHEMICALS USD -0.36 -0.41 -0.05 9.3 7.9 -1.4 COSTAR GROUP INC Q4 UNDESIGNATED CONR SVC USD 0.43 0.46 0.03 98.2 100.1 1.9 CULP INCORPORATED Q3 TEXTILES USD 0.29 0.32 0.03 64.5 63.7 -0.8 DINEEQUITY INC Q4 RETAILING - FOODS USD 0.82 0.83 0.01 161.9 158.6 -3.2 DOLLAR TREE INC Q4 RETAILING - GOODS USD 0.99 1.01 0.02 2228.1 2245.8 17.7 DXP ENTERPRISES INC Q4 MULTI-IND CAP GOOD USD 0.83 0.92 0.09 288.2 293.0 4.9 DYNAMIC MATERIALS CORP Q4 METAL FABRICATORS & DIST USD 0.20 0.21 0.01 52.0 52.5 0.5 EDGEWATER TECH INC Q4 INDUSTRIAL SERVICES USD 0.05 0.03 -0.02 26.0 24.2 -1.8 ENTRAVISION COMMUNICATIO Q4 COMMUNICATIONS USD 0.08 0.09 0.01 60.8 63.8 3.0 EXAMWORKS GROUP INC Q4 SERVICES TO MEDICAL PROF USD -0.17 -0.08 0.09 135.8 139.6 3.9 FARO TECHNOLOGIES INC. Q4 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD 0.31 0.46 0.15 68.0 80.7 12.7 FEDERAL MOGUL CORP Q4 AUTO PART MFG USD 0.15 -0.42 -0.57 1550.6 1595.0 44.4 FORTRESS INVESTMENT GROU Q4 FINANCIAL SERVICES USD 0.14 0.14 0.00 217.5 245.0 27.5 GASLOG LTD Q4 OIL USD 0.06 0.03 -0.03 16.7 18.3 1.6 GEEKNET INC Q4 COMMUNICATIONS USD 1.09 0.71 -0.38 64.7 66.3 1.6 GLOBUS MEDICAL INC Q4 HOSPITAL SUPPLIES USD 0.19 0.22 0.03 99.1 100.5 1.4 GREIF INC Q1 CONTAINERS USD 0.53 0.46 -0.07 997.2 1008.6 11.4 GROUPON INC Q4 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.03 -0.01 -0.04 638.4 638.3 -0.1 HANSEN MEDICAL INC Q4 HOSPITAL SUPPLIES USD -0.14 -0.15 -0.01 5.9 4.3 -1.6 HUNTINGTON INGALLS INDUS Q4 SHIPBUILDING USD 0.90 1.30 0.40 1703.2 1823.0 119.8 ICF INTERNATIONAL INC Q4 INDUSTRIAL SERVICES USD 0.47 0.47 0.00 233.6 232.0 -1.6 INSULET CORP Q4 HOSPITAL SUPPLIES USD -0.22 -0.21 0.01 59.0 57.8 -1.2 INTERVAL LEISURE GROUP I Q4 LEISURE USD 0.20 0.27 0.07 108.8 110.7 1.9 INTERXION HOLDING NV Q4 SOFTWARE & EDP SERVICES EUR 0.14 0.08 -0.06 72.9 72.9 -0.1 ITT CORP Q4 MULTI-IND CAP GOOD USD 0.38 0.37 -0.01 537.6 554.3 16.7 JC PENNEY COMPANY INC Q4 RETAILING - GOODS USD -0.18 -1.95 -1.77 4084.6 3884.0 -200.6 JOY GLOBAL INC Q1 MACHINERY USD 1.14 1.34 0.20 1079.9 1149.9 70.0 K-SWISS INC Q4 CLOTHING USD -0.28 -0.41 -0.13 39.5 41.2 1.7 LAMAR ADVERTISING CO Q4 COMMUNICATIONS USD 0.10 0.10 0.00 304.3 305.5 1.2 LIBERTY INTERACTIVE CORP Q4 COMMUNICATIONS USD 0.42 -- -- 3175.3 3179.0 3.7 LTX-CREDENCE CORP Q2 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD -0.05 -0.08 -0.03 38.4 35.0 -3.4 MARKET LEADER INC Q4 INDUSTRIAL SERVICES USD -0.05 -0.04 0.01 12.5 12.3 -0.2 MARTIN MIDSTREAM PARTNER Q4 MARITIME USD 0.38 0.38 0.00 337.8 -- -- MATTSON TECHNOLOGY Q4 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD -0.14 -0.10 0.04 17.2 20.7 3.6 MBIA INC Q4 FINANCIAL SERVICES USD 0.16 3.26 3.10 107.5 141.0 33.5 MICROVISION INC Q4 OTHER COMPUTERS USD -0.14 -0.16 -0.02 2.9 2.7 -0.2 MONSTER BEVERAGE CORP Q4 BEVERAGES USD 0.41 0.39 -0.02 483.6 471.5 -12.1 NRG ENERGY INC. Q4 UNDESIGNATED ENERGY USD -0.15 -0.14 0.01 2554.5 2063.0 -491.5 OGE ENERGY CORP Q4 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.35 0.39 0.04 -- -- -- ORMAT TECHNOLOGIES INC Q4 UNDESIGNATED ENERGY USD 0.01 -4.91 -4.92 102.4 116.1 13.7 PACTERA TECHNOLOGY INTER Q4 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.23 0.24 0.01 136.5 142.2 5.7 PDC ENERGY INC Q4 OIL USD -0.11 -- -- 94.0 108.6 14.5 REGIONAL MANAGEMENT CORP Q4 FINANCIAL SERVICES USD 0.53 0.65 0.12 38.0 37.0 -1.0 ROMA FINANCIAL CORP Q4 FINANCIAL SERVICES USD 0.03 -0.07 -0.10 -- -- -- SABRA HEALTHCARE REIT INC Q4 INVESTMENTS USD -- -- -- 27.4 28.3 0.8 SHERRITT INTERNATIONAL C Q4 MULTI-IND BASIC CAD 0.06 0.03 -0.03 456.5 467.9 11.4 STAAR SURGICAL CO Q4 UNDESIGNATED HEALTH USD 0.01 -0.04 -0.05 17.5 16.5 -1.1 STARTEK INC Q4 INDUSTRIAL SERVICES USD -0.07 0.07 0.14 48.5 55.1 6.6 STARZ Q4 COMMUNICATIONS USD 0.44 -- -- 417.7 98.7 -319.0 STEINER LEISURE LTD Q4 UNDESIGNATED CONR SVC USD 0.74 0.81 0.07 199.0 211.1 12.1 STILLWATER MINING CO. Q4 PRECIOUS METALS USD 0.05 0.12 0.07 217.7 203.4 -14.3 SUSSER HOLDINGS CORP Q4 RETAILING - GOODS USD 0.11 0.49 0.38 1392.5 1396.4 3.9 SUSSER PETROLEUM PARTNER Q4 UNDESIGNATED ENERGY USD 0.39 0.49 0.10 1048.4 1396.4 348.0 SWISHER HYGIENE INC Q4 INDUSTRIAL SERVICES USD -0.01 -0.07 -0.06 74.4 73.7 -0.7 TARGET CORPORATION Q4 RETAILING - GOODS USD 1.48 -- -- 22686.5 22726.0 39.5 TJX COMPANIES INCORPORAT Q4 RETAILING - GOODS USD 0.81 0.82 0.01 7668.4 7723.8 55.4 TRANSALTA CORP Q4 ELECTRICAL UTILITIES CAD 0.28 0.21 -0.07 646.7 661.0 14.3 TRANSALTA CORP Q4 ELECTRICAL UTILITIES CAD 0.28 0.21 -0.07 -- 661.0 -- TRANSCEPT PHARMACEUTICAL Q4 BIOTECHNOLOGY USD -0.28 -0.35 -0.07 0.7 -1.3 -2.0 UNIVERSAL DISPLAY CORP Q4 MACHINERY USD 0.13 0.12 -0.01 26.4 28.1 1.7 VIROPHARMA INC Q4 BIOTECHNOLOGY USD 0.03 -0.06 -0.09 103.1 106.5 3.4 XPO LOGISTICS INC Q4 UNDESIGNATED TRANSPORT USD -0.49 -0.57 -0.08 109.2 108.5 -0.7