U.S./Canada daily earnings hits & misses March 1 - 1800 ET

March 1 (Reuters) - The following U.S.- and Canada-listed companies reported earnings on Friday. This list shows whether they beat, met or missed Wall Street analysts' forecasts. It also shows the difference between analysts' expectations and reported results. The figures are provided by Thomson Reuters I/B/E/S. **** Company Name Ticker Qtr Industry Curr EPS Est EPS Act Diff EPS Rev Est Rev Act Diff Rev AMAG PHARMACEUTICALS INC Q4 MEDICAL SUPPLIES USD -0.07 -0.17 -0.11 22.5 21.1 -1.4 AP PHARMA INC. Q4 BIOTECHNOLOGY USD -0.02 -0.03 -0.01 0.0 0.0 0.0 BERKSHIRE HATHAWAY INC Q4 INVESTMENTS USD 1755.12 1704.00 -51.12 40738.0 -- -- BERKSHIRE HATHAWAY INC Q4 INVESTMENTS USD 1.13 1.14 0.01 -- -- -- BEST BUY INCORPORATED Q4 RETAILING - GOODS USD 1.54 1.64 0.10 16338.8 16711.0 372.2 BSM TECHNOLOGIES INC Q1 ELECTRONIC SYST/DEVICES CAD 0.02 0.03 0.01 3.9 4.9 1.0 CIPHER PHARMACEUTICALS I Q4 DRUGS CAD 0.02 0.06 0.04 1.9 2.9 1.0 DYNAVAX TECHNOLOGIES CORP Q4 BIOTECHNOLOGY USD -0.08 -0.11 -0.03 6.9 1.8 -5.1 ENSTAR GROUP LTD Q4 INSURANCE USD 6.02 2.92 -3.10 -- -- -- EV ENERGY PARTNER LP Q4 OIL USD 0.43 -0.23 -0.66 83.9 75.5 -8.4 EXELIS INC Q4 DEFENSE USD 0.46 0.47 0.01 1345.6 1361.0 15.5 EXLSERVICE HOLDINGS INC Q4 UNDESIGNATED CONR SVC USD 0.42 0.44 0.02 117.4 117.7 0.3 FIRST CONNECTICUT BANCOR Q4 BANKING USD 0.06 0.20 0.14 14.9 18.1 3.2 FIRST PACTRUST BANCORP I Q4 SAVINGS AND LOANS USD 0.15 -0.30 -0.45 15.5 14.8 -0.6 FOSTER WHEELER AG Q4 MACHINERY USD 0.46 0.27 -0.19 976.5 735.3 -241.3 FRESENIUS MEDICAL CARE A Q4 MEDICAL SUPPLIES USD 0.51 1.07 0.56 3682.7 -- -- GMP CAPITAL INC Q4 FINANCIAL SERVICES CAD 0.12 0.17 0.05 73.8 80.5 6.7 GUARDIAN CAPITAL GROUP ' Q4 INVESTMENTS CAD 0.14 0.16 0.02 21.2 23.8 2.6 HOSPITALITY PROPERTIES T Q4 INVESTMENTS USD 0.26 0.15 -0.11 317.1 322.3 5.2 MAGNA INTERNATIONAL 'A' Q4 AUTOMOTIVE MFG USD 1.19 1.67 0.48 7742.5 8033.0 290.5 MAGNA INTERNATIONAL 'A' Q4 AUTOMOTIVE MFG USD 1.14 1.67 0.53 7742.4 8033.0 290.6 MCAN MORTGAGE CORP Q4 FINANCE & LOAN CAD 0.29 0.40 0.12 6.9 9.7 2.8 MEGA BRANDS INC Q4 LEISURE TIME USD 0.15 0.01 -0.14 117.2 127.5 10.4 NATIONAL BANK OF CANADA Q1 BANKING USD 1.97 2.03 0.06 -- -- -- NIGHTINGALE INFOMATIX CO Q3 SOFTWARE & EDP SERVICES CAD 0.01 0.00 -0.01 5.8 5.1 -0.7 NORTHWEST NAT GAS CO Q4 GAS UTILITIES USD 1.10 1.05 -0.05 282.8 229.5 -53.4 NOVAVAX INC Q4 BIOTECHNOLOGY USD -0.04 -0.07 -0.03 7.0 4.6 -2.5 PDL BIOPHARMA INC Q4 BIOTECHNOLOGY USD 0.32 0.34 0.02 86.1 86.0 0.0 PEMBINA PIPELINE CORP Q4 MULTI-IND CAP GOOD CAD 0.26 0.40 0.15 860.5 1265.7 405.2 PEPCO HOLDINGS INC Q4 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.19 0.19 0.00 1387.0 1134.0 -253.0 PNM RESOURCES INC Q4 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.12 0.13 0.01 333.5 -- -- SHILOH INDUSTRIES Q1 STEEL USD 0.10 0.15 0.05 -- -- -- SPROTT RESOURCE LENDING Q4 BANKING CAD 0.01 -0.07 -0.08 7.3 5.3 -2.0 STONERIDGE INC. Q4 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD 0.13 0.10 -0.03 225.2 222.7 -2.5 SUPERIOR INDS INTL INC Q4 AUTO PART MFG USD 0.25 0.10 -0.15 209.9 210.0 0.1 TRANSFORCE INC Q4 FINANCIAL SERVICES CAD 0.37 0.39 0.02 779.9 778.4 -1.5 TRANSOCEAN LTD Q4 OIL USD 0.82 0.91 0.09 2366.4 2326.0 -40.4 VANGUARD NATURAL RESOURC Q4 OIL USD 0.34 0.27 -0.07 97.9 82.3 -15.6 WESTMORELAND COAL CO Q4 COAL USD 0.34 -0.12 -0.46 167.6 159.1 -8.5 WPP PLC Q2 COMMUNICATIONS USD -- -- -- 8190.4 8602.9 412.5