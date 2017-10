U.S./Canada daily earnings hits & misses March 4 - 1800 ET

March 4 (Reuters) - The following U.S.- and Canada-listed companies reported earnings on Monday. This list shows whether they beat, met or missed Wall Street analysts' forecasts. It also shows the difference between analysts' expectations and reported results. The figures are provided by Thomson Reuters I/B/E/S. **** Company Name Ticker Qtr Industry Curr EPS Est EPS Act Diff EPS Rev Est Rev Act Diff Rev ALVARION LTD Q4 OFFICE/COMM EQUIP USD -0.08 -0.07 0.01 26.5 8.2 -18.4 AMERICAN APPAREL INC Q4 CLOTHING USD -0.02 -0.03 -0.01 172.4 173.0 0.6 ARENA PHARMACEUTICALS INC Q4 BIOTECHNOLOGY USD -0.03 -0.10 -0.07 21.9 1.9 -20.0 ASCENA RETAIL GROUP INC Q2 RETAILING - GOODS USD 0.23 0.26 0.03 1233.3 1237.5 4.2 BOYD GAMING CORPORATION Q4 LEISURE USD -0.13 -- -- 635.4 625.8 -9.5 CANELSON DRILLING INC Q4 FINANCIAL SERVICES CAD 0.17 0.18 0.01 68.9 67.8 -1.1 CASELLA WASTE SYSTEMS INC Q3 MACHINERY USD -0.16 -0.09 0.07 114.8 115.0 0.3 DUCOMMUN INC DELAWARE Q4 DEFENSE USD 0.42 0.53 0.11 188.4 193.9 5.5 EPIQ SYSTEMS INC Q4 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.26 0.26 0.00 94.1 95.7 1.6 MAJOR DRILLING GROUP INTL Q3 MULTI-IND BASIC CAD -0.05 -0.05 0.00 130.2 123.2 -7.0 NAUTILUS INC Q4 LEISURE TIME USD 0.23 0.23 0.01 65.0 65.0 0.1 RENEWABLE ENERGY GROUP I Q4 ALTERNATIVE ENERGY USD -0.02 -0.01 0.01 161.1 231.9 70.9 SANTARUS INC Q4 BIOTECHNOLOGY USD 0.01 0.08 0.07 62.0 70.2 8.2 SHFL ENTERTAINMENT INC Q1 LEISURE TIME USD 0.12 0.12 0.00 59.9 58.8 -1.1 STANDARD MTR PRODS INC Q4 AUTO PART MFG USD 0.21 0.28 0.07 190.8 192.4 1.5 STRATASYS LTD Q4 MACHINERY USD 0.38 0.40 0.02 52.8 71.2 18.3 TECH DATA CORP Q4 OTHER COMPUTERS USD 1.76 1.48 -0.28 7217.3 7463.4 246.1 THL CREDIT INC Q4 INVESTMENTS USD 0.32 0.34 0.02 14.4 16.4 2.0 TRANS1 INC Q4 MEDICAL SUPPLIES USD -0.20 -0.20 0.00 3.8 4.1 0.3 YINGLI GREEN ENERGY HOLD Q4 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD -0.55 -1.07 -0.53 366.4 466.0 99.6