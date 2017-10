U.S./Canada daily earnings hits & misses March 5 - 1800 ET

March 5 (Reuters) - The following U.S.- and Canada-listed companies reported earnings on Tuesday. This list shows whether they beat, met or missed Wall Street analysts' forecasts. It also shows the difference between analysts' expectations and reported results. The figures are provided by Thomson Reuters I/B/E/S. **** Company Name Ticker Qtr Industry Curr EPS Est EPS Act Diff EPS Rev Est Rev Act Diff Rev 21VIANET GROUP INC Q4 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.13 0.11 -0.02 67.2 67.1 -0.1 AEROVIRONMENT INC Q3 DEFENSE USD 0.37 0.17 -0.20 89.0 47.1 -41.9 AG MORTGAGE INVESTMENT T Q4 INVESTMENTS USD 0.88 0.85 -0.03 29.5 29.7 0.2 CALAVO GROWERS INC Q1 FOOD PROCESSORS USD 0.26 0.18 -0.08 126.7 139.5 12.8 CHECKPOINT SYSTEMS INC Q4 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD 0.17 -0.01 -0.18 207.3 200.2 -7.2 CONSTELLATION ENERGY PAR Q4 OIL USD 0.04 -0.11 -0.15 31.8 17.5 -14.3 CONTRANS GROUP INC Q4 TRUCKING CAD 0.19 0.22 0.04 123.8 134.0 10.2 FERRO CORPORATION Q4 BUILDING & RELATED USD -0.04 -0.07 -0.03 392.6 405.9 13.3 FORACO INTERNATIONAL Q4 METAL FABRICATORS & DIST USD 0.00 -- -- 73.0 69.5 -3.5 GEVO INC Q4 OIL USD -0.44 -0.34 0.10 4.0 1.9 -2.1 H&E EQUIPMENT SERVICES I Q4 MACHINERY USD 0.30 0.30 0.01 230.4 250.1 19.7 HOMEOWNERS CHOICE INC Q4 INSURANCE USD 0.71 1.19 0.48 38.4 51.1 12.7 IGI LABORATORIES INC Q4 BIOTECHNOLOGY USD 0.00 -0.03 -0.03 2.4 2.3 -0.1 IMMUNOCELLULAR THERAPEUT Q4 MEDICAL SUPPLIES USD -0.08 0.01 0.09 0.0 0.0 0.0 IMRIS INC Q4 MEDICAL SUPPLIES CAD -0.08 -0.14 -0.06 21.2 19.9 -1.3 IMRIS INC Q4 MEDICAL SUPPLIES CAD -0.09 -0.14 -0.05 23.0 19.9 -3.1 INFINITY PHARMACEUTICALS Q4 DRUGS USD -0.87 -1.15 -0.28 0.0 0.0 0.0 INSITE VISION INC Q4 DRUGS USD -0.02 -0.01 0.01 5.4 5.4 0.0 JAMBA INC Q4 BEVERAGES USD -0.11 -0.09 0.02 46.0 44.2 -1.8 MCG CAPITAL CORPORATION Q4 INVESTMENTS USD 0.07 0.07 0.00 12.5 13.4 0.9 MEDALLION FINANCIAL CORP Q4 FINANCIAL SERVICES USD 0.25 0.30 0.05 8.2 -- -- MELA SCIENCES INC Q4 MEDICAL SUPPLIES USD -0.19 -0.19 -0.01 0.3 0.1 -0.2 MEMORIAL PRODUCTION PART Q4 OIL USD 0.51 0.19 -0.32 37.8 39.7 1.9 MGC DIAGNOSTICS CORP Q1 MEDICAL SUPPLIES USD -0.06 -0.10 -0.04 -- -- -- MICHAEL BAKER CORP Q4 BUILDING MATERIALS USD 0.06 0.29 0.23 144.2 141.2 -3.0 MID-CON ENERGY PARTNERS Q4 OIL USD 0.47 0.45 -0.02 17.6 18.9 1.3 NCI BUILDING SYS INC Q1 MACHINERY USD 0.00 -0.19 -0.19 299.8 297.6 -2.3 NUTRISYSTEM INC Q4 UNDESIGNATED CONR NON DU USD -0.14 -0.06 0.08 63.9 62.5 -1.3 OMEGA PROTEIN CORPORATION Q4 RETAILING - FOODS USD 0.14 0.15 0.01 60.0 63.1 3.2 QIHOO 360 TECHNOLOGY CO Q4 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.17 0.22 0.05 93.7 103.0 9.3 RADISYS CORPORATION Q4 OTHER COMPUTERS USD -0.03 0.03 0.06 64.6 69.3 4.7 RELM WIRELESS CORPORATION Q4 OTHER COMPUTERS USD 0.01 0.02 0.01 6.0 5.8 -0.2 RIGEL PHARMACEUTICALS Q4 BIOTECHNOLOGY USD -0.32 -0.30 0.02 0.4 0.0 -0.4 SMITH & WESSON HOLDING C Q3 LEISURE PRODUCTS USD 0.23 0.26 0.03 133.7 136.2 2.6 SUNOPTA INC Q4 RETAILING - FOODS USD 0.09 0.06 -0.03 264.7 270.1 5.4 SYSTEMAX INC. Q4 RETAILING - GOODS USD 0.16 -0.06 -0.22 1011.4 935.2 -76.2 TRINITY BIOTECH PLC Q4 HOME HEALTH CARE USD 0.21 0.20 -0.01 21.8 20.8 -1.0 VERIFONE SYSTEMS INC Q1 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD 0.48 0.51 0.04 426.2 429.7 3.5 WAJAX CORP Q4 MACHINERY CAD 0.92 0.84 -0.08 369.0 364.9 -4.1