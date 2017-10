U.S./Canada daily earnings hits & misses March 6 - 1800 ET

March 6 (Reuters) - The following U.S.- and Canada-listed companies reported earnings on Wednesday. This list shows whether they beat, met or missed Wall Street analysts' forecasts. It also shows the difference between analysts' expectations and reported results. The figures are provided by Thomson Reuters I/B/E/S. **** Company Name Ticker Qtr Industry Curr EPS Est EPS Act Diff EPS Rev Est Rev Act Diff Rev ACCURIDE CORP Q4 TRUCK MFG USD -0.48 -0.47 0.01 166.9 176.3 9.4 AEGERION PHARMACEUTICALS Q4 BIOTECHNOLOGY USD -0.64 -0.86 -0.22 0.0 0.0 0.0 ALAMO GROUP INCORPORATED Q4 MACHINERY USD 0.30 0.40 0.10 157.7 149.4 -8.3 AMERICAN EAGLE OUTFITTERS Q4 RETAILING - GOODS USD 0.56 0.55 -0.01 1120.9 1117.1 -3.9 AMERICAN SAFETY INSURANC Q4 INSURANCE USD -0.39 -0.38 0.01 71.6 79.6 8.0 APOLLO RESIDENTIAL MORTG Q4 FINANCIAL SERVICES USD 0.72 0.65 -0.07 25.7 27.5 1.8 ARGENT ENERGY TRUST Q4 OIL CAD -- -- -- 11.7 18.4 6.7 ASSET ACCEPTANCE CAPITAL Q4 UNDESIGNATED FINANCE USD 0.04 0.02 -0.02 54.5 51.7 -2.8 BIG LOTS INC Q4 RETAILING - GOODS USD 1.98 2.09 0.11 1751.6 1753.4 1.8 BIOLASE INC Q4 MEDICAL SUPPLIES USD 0.00 0.03 0.03 18.0 19.1 1.0 BROWN-FORMAN CORP Q3 BEVERAGES USD 0.70 0.73 0.03 1029.4 1026.9 -2.5 CAPITAL SENIOR LIVING CO Q4 HOSPITALS USD 0.09 0.07 -0.02 81.4 83.3 1.8 CATHEDRAL ENERGY SERVICE Q4 OIL CAD 0.07 0.04 -0.03 50.0 44.8 -5.2 CHINA LODGING GROUP LTD Q4 LEISURE CNY 0.56 0.29 -0.27 845.8 883.2 37.4 COLONY FINANCIAL INC Q4 INVESTMENTS USD 0.37 0.31 -0.06 33.7 32.7 -1.1 COMPASS DIVERSIFIED HOLD Q4 MULTI-IND CAP GOOD USD 0.27 0.36 0.09 204.7 218.2 13.5 CONSTELLATION SOFTWARE I Q4 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 1.96 2.94 0.98 235.5 261.0 25.5 CTC MEDIA INC Q4 COMMUNICATIONS USD 0.39 0.41 0.02 257.1 264.2 7.1 DATA GROUP INC Q4 INVESTMENTS CAD 0.09 0.09 0.00 -- -- -- DOCUMENT SECURITY SYSTEM Q4 OFFICE PRODUCTS USD -0.05 -0.05 0.00 4.9 5.4 0.6 DOREL INDUSTRIES B Q4 HOME FURNISHINGS USD 0.70 0.91 0.21 592.4 622.6 30.2 DRYSHIPS INC Q4 MARITIME USD -0.11 -0.15 -0.04 294.3 282.9 -11.4 ENDEAVOUR INTERNATIONAL Q4 OIL USD -0.02 -0.15 -0.13 84.3 97.6 13.3 ENERGY RECOVERY INC Q4 WATER UTILITIES USD -0.02 -0.02 -0.01 13.7 15.1 1.4 FAIRPOINT COMMUNICATIONS Q4 TELEPHONE UTILITIES USD -1.31 -- -- 242.6 239.7 -2.9 FRESH MARKET INC Q4 FOOD PROCESSORS USD 0.44 0.43 -0.01 379.9 369.9 -10.0 FULL HOUSE RESORTS INC Q4 LEISURE USD -0.01 0.02 0.03 38.6 37.5 -1.1 FURIEX PHARMACEUTICALS I Q4 DRUGS USD -1.88 -0.90 0.98 7.4 9.2 1.8 GENTHERM INC Q4 AUTO PART MFG USD 0.17 0.09 -0.08 144.4 148.2 3.8 GREAT CANADIAN GAMING CO Q4 LEISURE CAD 0.09 0.12 0.03 99.1 102.8 3.7 HFF INC Q4 INVESTMENTS USD 0.40 0.52 0.12 96.6 97.3 0.7 HOVNANIAN ENTERPRISES INC Q1 BUILDING MATERIALS USD -0.10 -0.08 0.02 381.1 358.2 -22.9 HUDSON PACIFIC PROPERTIE Q4 INVESTMENTS USD -0.10 -0.13 -0.04 44.6 45.2 0.7 I.D. SYSTEMS INC. Q4 TELEPHONE UTILITIES USD 0.02 -0.02 -0.04 10.5 10.7 0.2 JOHN BEAN TECHNOLOGIES C Q4 MACHINERY USD 0.62 0.64 0.02 284.5 292.9 8.4 KORN/FERRY INTERNATIONAL Q3 INDUSTRIAL SERVICES USD 0.29 0.31 0.02 203.9 210.3 6.4 LAURENTIAN BANK OF CANADA Q1 BANKING CAD 1.29 1.34 0.05 214.6 213.9 -0.7 LHC GROUP INC Q4 HOME HEALTH CARE USD 0.37 0.43 0.06 160.9 161.8 0.9 LINAMAR CORP Q4 AUTO PART MFG CAD 0.48 0.47 -0.01 780.2 756.5 -23.7 LINCOLN EDUCATIONAL SERV Q4 UNDESIGNATED CONR SVC USD 0.09 -- -- 102.7 102.5 -0.2 MAIDENFORM BRANDS INC Q4 CLOTHING USD 0.22 0.22 0.00 133.4 135.1 1.7 MORNEAU SHEPELL INC Q4 INVESTMENTS CAD 0.17 0.11 -0.06 108.1 107.3 -0.9 MYR GROUP INC Q4 ELECTRICAL USD 0.42 0.46 0.04 259.0 247.8 -11.3 NATURES SUNSHINE PRODUCTS Q4 RETAILING - GOODS USD 0.44 0.28 -0.16 93.0 90.4 -2.6 NAVIDEA BIOPHARMACEUTICA Q4 BIOTECHNOLOGY USD -0.08 -0.07 0.01 0.0 0.0 0.0 NORSAT INTERNATIONAL INC Q4 ELECTRONICS USD 0.01 0.02 0.01 10.5 10.6 0.1 NQ MOBILE INC Q4 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.16 0.23 0.07 29.2 30.0 0.9 NUVISTA ENERGY LTD. Q4 GAS CAD -0.14 -0.10 0.04 47.5 48.3 0.8 OCEAN RIG UDW INC Q4 OIL USD -0.34 -0.21 0.13 232.9 229.8 -3.2 OSIRIS THERAPEUTICS INC Q4 BIOTECHNOLOGY USD -0.15 -0.08 0.07 2.9 2.9 0.0 PDI INC Q4 UNDESIGNATED CONR SVC USD -0.07 0.03 0.10 36.9 35.6 -1.3 PETSMART INC Q4 RETAILING - GOODS USD 1.21 1.24 0.03 1889.9 1879.2 -10.8 PEYTO EXPLORATION & DEVE Q4 OIL CAD 0.20 0.18 -0.02 122.0 120.3 -1.7 PHOENIX NEW MEDIA LTD Q4 COMMUNICATIONS USD 0.02 0.06 0.04 44.1 48.5 4.5 PIEDMONT NATURAL GAS CO Q1 GAS UTILITIES USD 1.16 1.18 0.02 491.4 515.9 24.5 POINTS INTERNATIONAL LTD Q4 UNDESIGNATED CONR SVC USD 0.19 0.38 0.19 46.3 40.8 -5.5 POINTS INTERNATIONAL LTD Q4 UNDESIGNATED CONR SVC USD 0.18 0.38 0.20 46.1 40.8 -5.3 POSTROCK ENERGY CORP Q4 OIL USD 0.14 -0.46 -0.60 24.5 15.9 -8.6 POZEN INC Q4 DRUGS USD -0.21 -0.20 0.01 1.5 1.4 -0.1 QUAKER CHEM CORPORATION Q4 CHEMICALS USD 0.76 1.05 0.29 177.6 172.9 -4.8 SEMTECH CORPORATION Q4 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.43 0.49 0.06 149.1 150.6 1.5 SOLARCITY CORP Q4 ELECTRICAL USD -0.44 -0.54 -0.10 36.7 25.3 -11.4 SPEEDWAY MOTORSPORTS Q4 UNDESIGNATED CONR SVC USD -0.03 0.09 0.12 86.7 82.1 -4.6 STAPLES INC Q4 RETAILING - GOODS USD 0.45 0.46 0.01 6715.8 6568.0 -147.8 STEINWAY MUSICAL INSTRUM Q4 LEISURE PRODUCTS USD 0.59 0.53 -0.06 99.5 100.7 1.2 TORSTAR 'B' Q4 COMMUNICATIONS CAD 0.53 0.49 -0.04 413.7 395.7 -17.9 TRIANGLE CAPITAL CORP Q4 FINANCIAL SERVICES USD 0.56 0.57 0.01 24.2 25.0 0.8 URSTADT BIDDLE PROPERTIE Q1 INVESTMENTS USD 0.05 -0.02 -0.07 23.5 24.1 0.6 VAIL RESORTS INC Q2 LEISURE USD 1.70 1.65 -0.05 414.1 422.5 8.3 VALUEVISION MEDIA INC. Q4 COMMUNICATIONS USD -0.08 -- -- 161.8 177.5 15.7 VIMPELCOM LTD Q4 FINANCIAL SERVICES USD 0.26 0.39 0.14 5855.1 5950.0 94.9 WARREN RESOURCES INC Q4 OIL USD 0.04 0.04 0.00 31.9 31.9 0.0 WESTERN ASSET MORTGAGE C Q4 MULTI-INDUSTRY FINANCE USD 0.87 -- -- 27.2 30.6 3.3 WI-LAN INC Q4 OTHER COMPUTERS USD 0.07 0.06 -0.01 21.9 21.2 -0.8 WI-LAN INC Q4 OTHER COMPUTERS USD 0.07 0.06 -0.01 21.8 21.2 -0.7 WILLBROS GROUP INCORPORA Q4 OIL USD 0.07 0.11 0.04 482.7 573.1 90.5 XTREME DRILLING AND COIL Q4 OIL CAD 0.02 0.09 0.07 45.5 50.4 4.9 ZALICUS INC Q4 MEDICAL SUPPLIES USD -0.08 -0.06 0.02 3.1 3.8 0.7