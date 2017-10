U.S./Canada daily earnings hits & misses March 7 - 1800 ET

March 7 (Reuters) - The following U.S.- and Canada-listed companies reported earnings on Thursday. This list shows whether they beat, met or missed Wall Street analysts' forecasts. It also shows the difference between analysts' expectations and reported results. The figures are provided by Thomson Reuters I/B/E/S. **** Company Name Ticker Qtr Industry Curr EPS Est EPS Act Diff EPS Rev Est Rev Act Diff Rev AMBARELLA INC Q4 ELECTRICAL USD 0.13 0.18 0.05 29.2 31.5 2.3 ARABIAN AMERICAN DEVELOP Q4 OIL USD 0.06 -- -- 49.9 49.9 0.0 BITAUTO HOLDINGS LTD Q4 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.18 0.26 0.08 50.4 57.0 6.6 BLACKROCK KELSO CAPITAL Q4 FINANCIAL SERVICES USD 0.13 0.11 -0.02 34.7 37.9 3.2 BLOUNT INTERNATIONAL, IN Q4 MACHINERY USD 0.23 0.22 -0.01 231.9 229.6 -2.3 CADENCE PHARMACEUTICALS Q4 DRUGS USD -0.16 -0.16 0.00 16.7 17.2 0.4 CANADIAN NATURAL RESOURC Q4 OIL CAD 0.40 0.33 -0.07 3593.6 3700.0 106.4 CANADIAN NATURAL RESOURC Q4 OIL CAD 0.37 0.33 -0.04 3513.0 3700.0 187.0 CANTEL MEDICAL CORP Q2 MEDICAL SUPPLIES USD 0.35 0.40 0.05 -- -- -- CECO ENVIRONMENTAL CORP. Q4 MULTI-IND CAP GOOD USD 0.18 0.18 0.00 38.3 34.3 -3.9 CELLDEX THERAPEUTICS INC Q4 BIOTECHNOLOGY USD -0.25 -0.27 -0.02 2.4 3.6 1.2 CHELSEA THERAPEUTICS INT Q4 DRUGS USD -0.08 -0.03 0.05 0.0 0.0 0.0 CHEMBIO DIAGNOSTICS INC Q4 MEDICAL SUPPLIES USD 0.05 0.06 0.02 7.1 7.9 0.7 CML HEALTHCARE INC Q4 FINANCIAL SERVICES CAD 0.16 0.21 0.05 63.2 88.2 25.0 COCA-COLA BOTTLING CO CO Q4 BEVERAGES USD 0.60 0.20 -0.40 -- -- -- COLEMAN CABLE INC Q4 ELECTRICAL USD 0.28 0.40 0.12 222.0 233.6 11.5 COMTECH TELECOMMUNICATIO Q2 OFFICE/COMM EQUIP USD 0.11 0.14 0.03 77.1 74.6 -2.5 CONSOLIDATED COMMUNICATI Q4 TELEPHONE UTILITIES USD 0.17 0.18 0.01 157.8 160.1 2.2 COOPER COMPANIES INC Q1 MEDICAL SUPPLIES USD 1.19 1.23 0.04 364.9 379.8 14.9 CORCEPT THERAPEUTICS INC Q4 DRUGS USD -0.09 -0.11 -0.02 1.5 1.4 -0.1 CREW ENERGY Q4 OIL CAD 0.01 0.18 0.17 106.2 102.5 -3.8 DELEK US HOLDINGS INC Q4 RETAILING - GOODS USD 1.00 1.06 0.06 1311.6 2184.5 872.9 DESCARTES SYSTEMS GROUP Q4 UNDESIGNATED TECHNOLOGY USD 0.14 0.16 0.02 33.3 33.8 0.5 DESCARTES SYSTEMS GROUP Q4 UNDESIGNATED TECHNOLOGY USD 0.15 0.16 0.01 33.5 33.8 0.3 DIADEXUS INC Q4 BIOTECHNOLOGY USD -0.02 -0.01 0.01 5.4 5.4 0.0 E-COMMERCE CHINA DANGDAN Q4 RETAILING - GOODS USD -0.25 -0.24 0.01 259.0 259.2 0.2 EMERGENT BIOSOLUTIONS INC Q4 DRUGS USD 0.45 0.44 -0.01 95.1 94.6 -0.5 FERRELLGAS PARTNERS-LP Q2 OIL USD 0.82 0.73 -0.09 625.0 658.9 33.8 FLY LEASING LTD Q4 AIRLINES USD 0.74 1.82 1.08 105.4 90.6 -14.7 FXCM INC Q4 INVESTMENTS USD 0.15 0.13 -0.02 110.7 108.1 -2.6 GLOBAL POWER EQUIPMENT G Q4 MACHINERY USD 0.38 0.85 0.47 144.7 152.2 7.5 GLOWPOINT INC Q4 OFFICE/COMM EQUIP USD -- -- -- 9.0 9.0 0.0 H&R BLOCK INC Q3 FINANCIAL SERVICES USD -0.01 -0.22 -0.21 563.6 472.0 -91.6 HI-TECH PHARMACAL Q3 DRUGS USD 0.71 0.43 -0.28 60.5 64.3 3.9 IDENTIVE GROUP INC Q4 OTHER COMPUTERS USD -0.04 0.00 0.04 26.6 26.6 0.0 IFM INVESTMENTS LTD Q4 INVESTMENTS USD 0.00 -0.01 -0.01 32.3 36.4 4.1 INFORMATION SERVICES GRO Q4 FINANCIAL SERVICES USD -0.01 0.00 0.01 46.3 49.5 3.2 INTELIQUENT Q4 COMMUNICATIONS USD -0.04 0.01 0.05 64.5 67.7 3.2 INTERTAPE POLYMER Q4 UNDESIGNATED CAPITAL USD 0.16 0.16 0.00 186.7 182.9 -3.8 JAMES RIVER COAL CO Q4 COAL USD -1.41 -1.59 -0.18 244.6 232.2 -12.5 JOHN WILEY & SONS INC Q3 COMMUNICATIONS USD 0.83 0.93 0.11 456.0 460.8 4.9 JOURNAL COMMUNICATIONS I Q4 COMMUNICATIONS USD 0.25 0.30 0.05 110.3 124.5 14.2 KROGER CO/THE Q4 RETAILING - FOODS USD 0.70 -- -- 24003.4 24153.1 149.7 LRR ENERGY LP Q4 OIL USD 0.38 -0.02 -0.40 31.1 26.7 -4.4 MAC-GRAY CORP Q4 UNDESIGNATED CONR NON DU USD 0.18 0.17 -0.01 82.3 82.7 0.4 MAIN STREET CAPITAL CORP Q4 INVESTMENTS USD 0.49 0.56 0.07 23.8 26.2 2.4 MEDIFAST INC. Q4 UNDESIGNATED CONR NON DU USD 0.25 0.28 0.03 82.9 83.2 0.3 MEETME INC Q4 OTHER COMPUTERS USD -0.07 -0.05 0.02 11.1 11.6 0.5 MIDDLESEX WATER CO Q4 WATER UTILITIES USD 0.18 0.17 -0.01 25.3 27.1 1.8 MIMEDX GROUP INC Q4 HOSPITAL SUPPLIES USD -0.02 -0.02 -0.01 9.5 10.5 1.0 MRI INTERVENTIONS INC Q4 MEDICAL SUPPLIES USD -0.02 -0.01 0.01 1.2 1.9 0.7 MTR GAMING GROUP INC Q4 LEISURE USD -- -- -- 126.7 120.2 -6.5 MVC CAPITAL INC Q1 INVESTMENTS USD 0.05 0.04 -0.01 5.0 6.4 1.4 NATIONSTAR MORTGAGE HOLD Q4 FINANCIAL SERVICES USD 0.69 0.83 0.14 305.9 332.6 26.7 NAVISTAR INTERNATIONAL Q1 TRUCK MFG USD -1.76 -- -- 2814.9 2637.0 -177.9 NEXSTAR BROADCASTING GRO Q4 COMMUNICATIONS USD 0.56 0.15 -0.41 115.4 116.2 0.8 NGP CAPITAL RESOURCES CO Q4 FINANCIAL SERVICES USD 0.17 0.13 -0.04 6.7 6.1 -0.6 ONCOGENEX PHARMACEUTICAL Q4 BIOTECHNOLOGY USD -0.50 -0.28 0.22 7.5 9.8 2.3 PACIRA PHARMACEUTICALS I Q4 BIOTECHNOLOGY USD -0.42 -0.50 -0.08 9.8 10.5 0.6 PANDORA MEDIA INC Q4 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -0.05 -0.04 0.01 122.8 125.1 2.3 PERFICIENT INC Q4 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.23 0.23 0.00 83.0 83.1 0.1 POWERSECURE INTERNATIONA Q4 OIL USD 0.11 0.13 0.02 47.0 46.8 -0.2 PRIMORIS SERVICES CORP Q4 MULTI-INDUSTRY FINANCE USD 0.29 0.33 0.04 402.8 480.9 78.1 QUAD/GRAPHICS INC Q4 INDUSTRIAL SERVICES USD 0.91 0.87 -0.04 1128.7 1130.5 1.9 QUANEX BUILDING PRODUCTS Q1 BUILDING MATERIALS USD -0.07 -0.17 -0.10 175.1 185.7 10.6 QUIKSILVER INC Q1 CLOTHING USD -0.07 -0.16 -0.09 465.0 431.0 -34.0 REIS INC Q4 INVESTMENTS USD 0.08 0.10 0.02 8.0 8.6 0.6 RESOLUTE ENERGY CORP Q4 OIL USD 0.00 0.00 0.00 63.0 66.9 3.8 RIGNET INC Q4 TELEPHONE UTILITIES USD 0.23 0.21 -0.02 48.9 49.3 0.4 SAFEGUARD SCIENTIFICS INC Q4 OTHER COMPUTERS USD -0.42 -0.51 -0.09 0.0 0.0 0.0 SAREPTA THERAPEUTICS INC Q4 BIOTECHNOLOGY USD -0.29 -2.36 -2.07 6.7 7.3 0.6 SAUL CENTERS INC Q4 INVESTMENTS USD -- -- -- 47.7 48.3 0.6 SEQUENOM Q4 BIOTECHNOLOGY USD -0.23 -0.29 -0.06 32.0 33.7 1.7 SKULLCANDY INC Q4 LEISURE PRODUCTS USD 0.48 0.47 -0.01 98.6 101.0 2.4 SMITHFIELD FOODS INC Q3 FOOD PROCESSORS USD 0.51 0.58 0.07 3533.9 3583.3 49.4 SPARK NETWORKS INC Q4 UNDESIGNATED CONR SVC USD -0.10 -0.51 -0.42 16.6 16.3 -0.4 THOR INDS INC Q2 LEISURE PRODUCTS USD 0.38 0.37 -0.01 715.7 741.6 25.9 THRESHOLD PHARMACEUTICAL Q4 BIOTECHNOLOGY USD -0.09 0.50 0.59 2.9 2.0 -0.8 TRANSGLOBE ENERGY CORP Q4 OIL USD 0.36 0.39 0.03 93.8 92.3 -1.5 TRANSGLOBE ENERGY CORP Q4 OIL USD -- 0.39 -- -- 92.3 -- US PHYSICAL THERAPY INC Q4 HOSPITALS USD 0.33 0.34 0.01 62.0 62.7 0.7 VALE SA Q4 PRECIOUS METALS USD -0.14 -- -- 11375.1 11723.0 347.9 VERESEN INC Q4 OIL CAD 0.10 0.05 -0.05 111.9 106.1 -5.8 WESTPORT INNOVATIONS INC Q4 ALTERNATIVE ENERGY USD -0.42 -0.68 -0.26 88.0 82.8 -5.2 WESTPORT INNOVATIONS INC Q4 ALTERNATIVE ENERGY USD -0.45 -0.68 -0.24 75.9 82.8 6.9 WINTHROP REALTY TRUST INC Q4 INVESTMENTS USD 0.06 -0.09 -0.15 17.6 19.3 1.7 WORKDAY INC Q4 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -0.21 -0.16 0.05 78.2 81.5 3.3 WUXI PHARMATECH CAYMAN I Q4 BIOTECHNOLOGY USD 0.30 0.38 0.08 123.7 125.7 1.9