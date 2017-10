U.S./Canada daily earnings hits & misses March 8 - 1800 ET

March 8 (Reuters) - The following U.S.- and Canada- listed companies reported earnings on Friday. This list shows whether they beat, met or missed Wall Street analysts' forecasts. It also shows the difference between analysts' expectations and reported results. The figures are provided by Thomson Reuters I/B/E/S. **** Company Name Ticker Qtr Industry Curr EPS Est EPS Act Diff EPS Rev Est Rev Act Diff Rev ANN INC Q4 RETAILING - GOODS USD 0.01 0.05 0.04 617.8 607.7 -10.1 CARGOJET INC Q4 AIRLINES CAD 0.19 0.19 0.00 44.4 46.4 2.0 DOLAN CO/THE Q4 INDUSTRIAL SERVICES USD 0.00 -- -- 60.2 62.9 2.7 DURATA THERAPEUTICS INC Q4 DRUGS USD -0.77 -3.88 -3.11 0.0 0.0 0.0 FOOT LOCKER INC Q4 RETAILING - GOODS USD 0.73 -- -- 1685.7 1713.0 27.3 FUEL SYSTEMS SOLUTIONS I Q4 AUTO PART MFG USD -0.03 0.01 0.04 89.0 98.0 9.0 FURMANITE CORP Q4 OIL USD 0.03 0.03 0.00 -- -- -- GENESCO INC Q4 CLOTHING USD 2.12 2.16 0.04 774.5 796.7 22.2 HYDROGENICS CORP Q4 ALTERNATIVE ENERGY USD -0.33 -0.42 -0.09 11.4 9.9 -1.5 KMG CHEMICALS INC Q2 PRECIOUS METALS USD 0.16 0.14 -0.02 -- -- -- MEMSIC INC Q4 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD -0.04 -0.06 -0.02 15.1 14.2 -0.9 METALICO INC Q4 MULTI-IND BASIC USD -0.02 -0.08 -0.06 110.0 128.6 18.6 MONROE CAPITAL CORP Q4 FINANCIAL SERVICES USD 0.20 0.15 -0.05 1.8 1.7 -0.1 OCEANAGOLD CORP Q4 PRECIOUS METALS USD 0.09 0.09 0.00 118.9 119.0 0.1 PATHEON INC Q1 BIOTECHNOLOGY USD -0.13 0.00 0.13 207.1 213.5 6.4 SNC-LAVALIN GROUP 'A' Q4 BUILDING MATERIALS CAD 0.90 0.63 -0.27 2168.0 2421.5 253.5 STANDARD PARKING CORP Q4 INDUSTRIAL SERVICES USD 0.27 0.26 -0.01 154.7 196.7 42.1