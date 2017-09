U.S./Canada daily earnings hits & misses July 16-1800 ET

July 16 (Reuters) - The following U.S. and Canada-listed companies reported earnings on Tuesday. This list shows whether they beat, met or missed Wall Street analysts' forecasts. It also shows the difference between analysts' expectations and reported results. The figures are provided by Thomson Reuters I/B/E/S. **** Company Name Ticker Qtr Industry Curr EPS Est EPS Act Diff EPS Rev Est Rev Act Diff Rev AASTRA TECHNOLOGIES LTD Q2 OFFICE/COMM EQUIP CAD -0.22 0.21 0.43 139.6 150.8 11.2 CHARLES SCHWAB CORP Q2 INVESTMENTS USD 0.19 0.18 -0.01 1319.7 1337.0 17.3 COCA-COLA CO Q2 BEVERAGES USD 0.63 0.63 0.00 12958.5 12749.0 -209.5 COMERICA INCORPORATED Q2 BANKING USD 0.70 0.76 0.06 621.3 622.0 0.7 CSX CORPORATION Q2 RAILROADS USD 0.47 0.52 0.05 3019.6 3069.0 49.4 DEL FRISCO'S RESTAURANT Q2 LEISURE USD 0.19 0.20 0.01 59.1 60.4 1.2 DESTINY MEDIA TECHNOLOGI Q3 COMMUNICATIONS USD 0.00 0.00 0.00 1.1 0.9 -0.2 GOLDMAN SACHS GROUP INC. Q2 INVESTMENTS USD 2.83 3.70 0.88 7980.0 8612.0 632.0 HEALTHCARE SVCS GROUP INC Q2 SERVICES TO MEDICAL PROF USD 0.20 0.19 -0.01 281.8 273.6 -8.2 INTERACTIVE BROKERS GROU Q2 FINANCIAL SERVICES USD 0.22 0.14 -0.08 320.9 297.5 -23.4 JOHNSON & JOHNSON Q2 DRUGS USD 1.39 1.48 0.09 17713.2 17877.0 163.8 MARTEN TRANS LTD Q2 TRUCKING USD 0.24 0.23 -0.01 167.3 161.4 -5.9 MERCANTILE BANK CORP Q2 BANKING USD 0.35 0.46 0.11 13.4 13.1 -0.3 MILLER ENERGY RESOURCES Q4 OIL USD -0.11 -0.35 -0.24 11.6 7.7 -3.9 PACKAGING CORP OF AMERICA Q2 CONTAINERS USD 0.63 0.71 0.08 770.1 800.2 30.1 RENASANT CORP Q2 BANKING USD 0.32 0.33 0.01 52.9 51.7 -1.2 RESOURCES CONNECTION INC Q4 INDUSTRIAL SERVICES USD 0.15 0.16 0.01 141.7 140.2 -1.5 UNITED RENTALS INC Q2 INDUSTRIAL SERVICES USD 1.01 1.12 0.11 1226.2 1206.0 -20.2 WESTAMERICA BANCORPORATI Q2 BANKING USD 0.64 0.64 0.00 56.0 56.9 0.9 WINTRUST FINL CP Q2 BANKING USD 0.61 0.69 0.08 184.0 199.8 15.8 YAHOO! INC Q2 COMMUNICATIONS USD 0.30 0.35 0.05 1082.0 1070.9 -11.0