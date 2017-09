U.S./Canada daily earnings hits & misses July 18- 1810 ET

July 18 (Reuters) - The following U.S.- and Canada-listed companies reported earnings on Thursday. This list shows whether they beat, met or missed Wall Street analysts' forecasts. It also shows the difference between analysts' expectations and reported results. The figures are provided by Thomson Reuters I/B/E/S. **** Company Name Ticker Qtr Industry Curr EPS Est EPS Act Diff EPS Rev Est Rev Act Diff Rev ACACIA RESEARCH CORP Q2 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.47 0.13 -0.34 67.0 23.1 -43.9 ADVANCED MICRO DEVICES I Q2 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD -0.13 -0.09 0.04 1108.5 1161.0 52.5 ALIGN TECHNOLOGY INC Q2 MEDICAL SUPPLIES USD 0.28 0.36 0.08 156.2 163.8 7.6 AMERICAN RIVER BANKSHARES Q2 BANKING USD 0.07 0.07 0.00 4.9 4.6 -0.3 AMERIS BANCORP Q2 BANKING USD 0.26 0.26 0.00 39.4 40.9 1.5 AMPHENOL CORP Q2 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.94 0.95 0.01 1135.6 1136.1 0.5 AMR CORPORATION Q2 AIRLINES USD 0.80 0.92 0.12 6522.8 6449.0 -73.8 ARROW FINANCIAL CORPORAT Q2 BANKING USD 0.42 0.43 0.01 14.0 20.7 6.6 ASSOCIATED BANC CORP Q2 BANKING USD 0.26 0.28 0.02 242.4 244.5 2.1 ATHENAHEALTH INC Q2 HOME HEALTH CARE USD 0.22 -0.08 -0.30 148.2 146.3 -1.9 AUTONATION INC. Q2 MACHINERY USD 0.73 -- -- 4330.1 4426.5 96.4 B&G FOODS INC Q2 FOOD PROCESSORS USD 0.35 0.33 -0.02 162.3 160.9 -1.4 BADGER METER INCORPORATED Q2 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD 0.53 0.44 -0.09 86.0 88.3 2.3 BANCFIRST CORP Q2 BANKING USD 0.80 0.81 0.01 63.0 62.4 -0.6 BANCO LATINOAMERICANO DE Q2 FINANCE & LOAN USD 0.62 0.57 -0.05 32.6 -- -- BANK OF KENTUCKY FINANCI Q2 BANKING USD 0.57 0.59 0.02 19.6 19.5 -0.1 BAXTER INTERNATIONAL Q2 MEDICAL SUPPLIES USD 1.13 1.16 0.03 3704.0 3669.0 -35.0 BAYLAKE CORP Q2 BANKING USD 0.18 0.19 0.01 10.0 9.7 -0.3 BB&T CORPORATION Q2 BANKING USD 0.74 0.77 0.03 2459.1 2498.0 38.9 BLACKHAWK NETWORK HOLDIN Q2 FINANCIAL SERVICES USD 0.11 0.16 0.05 237.1 225.9 -11.3 BLACKROCK INC Q2 FINANCIAL SERVICES USD 3.82 4.15 0.33 2488.8 2482.0 -6.8 BLACKSTONE GROUP LP Q2 FINANCIAL SERVICES USD 0.49 0.62 0.13 1125.9 1432.9 306.9 CAPITAL ONE FINANCIAL CO Q2 FINANCIAL SERVICES USD 1.72 1.87 0.15 5533.7 5638.0 104.3 CELANESE CORP Q2 CHEMICALS USD 1.16 1.12 -0.04 1656.9 1653.0 -3.9 CEPHEID INC Q2 MEDICAL SUPPLIES USD -0.04 -0.10 -0.06 92.6 96.0 3.4 CHECK POINT SOFTWARE TEC Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.81 0.83 0.02 337.2 340.2 3.0 CHEMED CORPORATION Q2 UNDESIGNATED HEALTH USD 1.33 1.44 0.11 368.1 357.2 -10.9 CHIPOTLE MEXICAN GRILL I Q2 RETAILING - FOODS USD 2.81 2.82 0.01 802.8 816.8 14.0 CITY NATIONAL CORPORATION Q2 BANKING USD 0.96 1.04 0.08 296.3 285.1 -11.1 CUBIST PHARMACEUTICALS I Q2 DRUGS USD 0.38 -- -- 254.7 258.8 4.0 CYPRESS SEMICONDUCTOR CO Q2 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.07 0.14 0.07 182.9 193.5 10.6 CYTEC INDUSTRIES, INC. Q2 CHEMICALS USD 1.18 1.51 0.33 499.6 513.8 14.2 DANAHER CORPORATION Q2 MACHINERY USD 0.86 0.87 0.02 4722.1 4737.5 15.4 DOVER CORPORATION Q2 BUILDING MATERIALS USD 1.29 1.36 0.07 2192.8 2228.8 36.0 EASTGROUP PROPERTIES INC Q2 INVESTMENTS USD 0.26 0.25 -0.01 48.2 49.2 1.0 ELECTRONICS FOR IMAGING Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.35 0.38 0.03 175.2 180.3 5.1 FAIRCHILD SEMICONDUCTOR Q2 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.08 0.01 -0.07 365.7 356.5 -9.2 FIDELITY SOUTHERN CORPOR Q2 FINANCIAL SERVICES USD 0.31 0.47 0.16 21.7 20.1 -1.5 FIFTH THIRD BANCORP Q2 BANKING USD 0.42 -- -- 1608.8 1945.0 336.2 FIRST FINANCIAL BANKSHAR Q2 BANKING USD 0.61 0.61 0.00 59.0 56.7 -2.4 FORWARD AIR CORP Q2 TRUCKING USD 0.53 0.45 -0.08 169.1 159.8 -9.3 FREQUENCY ELECTRS INC Q4 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD 0.18 -0.01 -0.19 -- -- -- GENUINE PARTS CO Q2 AUTO PART MFG USD 1.21 1.17 -0.04 3679.0 3676.0 -3.0 GLIMCHER REALTY TRUST Q2 INVESTMENTS USD -0.04 0.21 0.25 89.5 96.7 7.1 GOOGLE INC Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 10.78 9.56 -1.22 14422.4 14105.0 -317.4 HOME BANCSHARES INC Q2 BANKING USD 0.31 0.31 0.00 54.4 54.6 0.3 HOME LOAN SERVICING SOLU Q2 FINANCE & LOAN USD 0.46 0.48 0.02 114.8 128.7 13.9 HUB GROUP INC. CL-A Q2 MULTI-IND TRANSN USD 0.49 0.50 0.01 825.4 836.7 11.3 HUNTINGTON BANCSHARES INC Q2 BANKING USD 0.16 0.17 0.01 684.1 680.2 -3.9 ICU MED INC Q2 MEDICAL SUPPLIES USD 0.66 0.48 -0.18 83.4 78.7 -4.8 INSTEEL INDUSTRIES INCOR Q3 BUILDING MATERIALS USD 0.27 0.19 -0.08 95.1 96.9 1.8 INTUITIVE SURGICAL INC Q2 MEDICAL SUPPLIES USD 4.04 3.90 -0.14 622.0 578.5 -43.5 JOHNSON CTLS INC Q3 AUTO PART MFG USD 0.75 0.78 0.03 10998.5 10831.0 -167.5 KEYCORP Q2 BANKING USD 0.20 0.22 0.02 1018.6 -- -- MARRIOTT VACATIONS WORLD Q2 LEISURE USD 0.48 0.73 0.25 403.2 404.0 0.8 MATTHEWS INTERNATIONAL Q3 NONFERROUS BASE METALS USD 0.72 0.72 0.00 253.7 250.7 -3.0 MORGAN STANLEY Q2 INVESTMENTS USD 0.43 0.45 0.02 7889.6 8328.0 438.4 MYERS INDS INC Q2 AUTO PART MFG USD 0.21 0.25 0.04 198.2 204.0 5.9 NATIONAL BANKSHARES/VA I Q2 BANKING USD 0.61 0.64 0.03 11.1 10.0 -1.0 NETSCOUT SYSTEMS INC. Q1 OTHER COMPUTERS USD 0.17 0.21 0.04 80.1 81.9 1.8 NOKIA OYJ Q2 OFFICE/COMM EQUIP USD -0.03 0.00 0.03 8632.5 7438.8 -1193.7 NUCOR CORPORATION Q2 STEEL USD 0.30 0.27 -0.03 4594.6 4665.6 71.0 OCEANFIRST FINANCIAL CORP Q2 SAVINGS AND LOANS USD 0.28 0.29 0.01 17.0 17.5 0.5 OMNICOM GROUP Q2 COMMUNICATIONS USD 1.08 1.09 0.01 3653.1 3637.0 -16.1 ORBITAL SCIENCES CORP Q2 DEFENSE USD 0.23 0.27 0.04 358.3 333.1 -25.3 OVERSTOCK.COM Q2 RETAILING - GOODS USD 0.12 0.15 0.03 277.2 293.2 16.0 PEOPLES UNITED FINANCIAL Q2 BANKING USD 0.19 0.20 0.01 307.9 307.0 -0.9 PHILIP MORRIS INTERNATIO Q2 TOBACCO USD 1.41 1.30 -0.11 8170.3 7917.0 -253.3 POOL CORP Q2 UNDESIGNATED CONR SVC USD 1.40 1.39 -0.01 775.2 790.4 15.2 POPULAR INC Q2 BANKING USD 0.68 0.65 -0.03 498.8 486.5 -12.3 PPG INDS INC Q2 CHEMICALS USD 2.35 2.45 0.11 4092.6 4095.0 2.4 PREMIERE GLOBAL SERVICES Q2 OFFICE/COMM EQUIP USD 0.20 0.20 0.00 132.1 132.2 0.1 PRIVATEBANCORP INC. Q2 BANKING USD 0.34 0.37 0.04 131.5 132.7 1.2 QUEST DIAGNOSTICS INC Q2 SERVICES TO MEDICAL PROF USD 1.09 1.06 -0.03 1837.2 1815.7 -21.5 RAMBUS INC. Q2 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD -0.12 -0.11 0.01 57.0 57.9 0.9 REINSURANCE GROUP OF AME Q2 INSURANCE USD 1.83 -0.99 -2.82 2479.9 2590.6 110.7 REPUBLIC BANCORP INC OF Q2 BANKING USD 0.38 0.30 -0.08 37.8 39.6 1.8 SAFEWAY INC Q2 RETAILING - FOODS USD 0.51 0.51 0.01 10454.2 8696.1 -1758.1 SANDY SPRING BANCORP INC Q2 BANKING USD 0.39 0.49 0.10 32.4 30.9 -1.5 SCHOLASTIC CORP Q4 COMMUNICATIONS USD 0.82 0.97 0.15 514.3 506.9 -7.4 SEI INVESTMENTS COMPANY Q2 OTHER COMPUTERS USD 0.34 0.31 -0.03 276.4 274.6 -1.8 SHERWIN WILLIAMS CO Q2 BUILDING & RELATED USD 2.59 2.54 -0.05 2790.7 2713.9 -76.8 SHOPPERS DRUG MART CORP Q2 RETAILING - GOODS CAD 0.72 0.73 0.01 2532.1 2538.4 6.3 SKYWORKS SOLUTIONS INC Q3 LEISURE PRODUCTS USD 0.53 0.54 0.01 436.0 436.1 0.1 SNAP-ON INCORPORATED Q2 TOOLS AND HARDWARE USD 1.46 -- -- 758.1 764.1 6.0 SONOCO PRODS Q2 CONTAINERS USD 0.58 0.59 0.01 1218.4 1226.3 7.9 STRYKER CORPORATION Q2 MEDICAL SUPPLIES USD 1.03 1.00 -0.03 2192.9 2212.0 19.1 SUPERVALU INCORPORATED Q1 RETAILING - FOODS USD 0.06 0.14 0.08 5172.1 5158.0 -14.1 SYNOVUS FINANCIAL CORPOR Q2 BANKING USD 0.03 0.03 0.00 269.9 267.2 -2.7 SYNTEL INC Q2 INDUSTRIAL SERVICES USD 1.06 1.14 0.08 197.9 202.5 4.6 TELEFONAKTIEBOLAGET LM E Q2 OFFICE/COMM EQUIP USD 0.18 0.13 -0.05 8553.6 8437.6 -116.0 TRAVELZOO INC Q2 LEISURE USD 0.27 0.34 0.08 41.0 41.3 0.3 ULTRATECH INCORPORATED Q2 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.04 0.03 -0.01 44.6 42.9 -1.7 UNION PACIFIC CORP Q2 RAILROADS USD 2.35 2.37 0.02 5503.5 5470.0 -33.5 UNITED FINANCIAL BANCORP Q2 FINANCIAL SERVICES USD 0.26 0.22 -0.04 20.5 19.7 -0.9 UNITEDHEALTH GROUP INC Q2 SERVICES TO MEDICAL PROF USD 1.25 1.40 0.15 30494.5 30408.0 -86.5 VERIZON COMMUNICATION Q2 TELEPHONE UTILITIES USD 0.72 0.73 0.01 29825.2 29786.0 -39.2 WATSCO INC Q2 BUILDING MATERIALS USD 1.40 1.48 0.08 1099.6 1120.5 20.8 WESTERN ALLIANCE BANCORP Q2 BANKING USD 0.27 0.29 0.02 88.5 87.2 -1.4