U.S./Canada daily earnings hits & misses July 19-1830 ET

July 19 (Reuters) - The following U.S.-listed companies reported earnings on Friday. This list shows whether they beat, met or missed Wall Street analysts' forecasts. It also shows the difference between analysts' expectations and reported results. The figures are provided by Thomson Reuters I/B/E/S. **** Company Name Ticker Qtr Industry Curr EPS Est EPS Act Diff EPS Rev Est Rev Act Diff Rev ACME UNITED CORP Q2 HOSPITAL SUPPLIES USD 0.68 0.68 0.00 31.9 28.4 -3.5 AUTOLIV Q2 AUTO PART MFG USD 1.38 1.48 0.10 2155.2 2197.5 42.3 BAKER HUGHES INCORPORATED Q2 OIL USD 0.65 0.61 -0.04 5256.0 5487.0 231.0 FIRST HORIZON NATIONAL C Q2 BANKING USD 0.19 0.17 -0.02 319.0 302.7 -16.3 FIRST M & F CORPORATION Q2 BANKING USD 0.22 0.17 -0.05 18.3 17.0 -1.3 FIRST NIAGARA FINANCIAL Q2 SAVINGS AND LOANS USD 0.18 0.18 0.00 359.2 365.0 5.7 GENERAL ELECTRIC CO Q2 MULTI-IND CAP GOOD USD 0.35 0.36 0.01 35555.2 35123.0 -432.2 GTX INC Q2 DRUGS USD -0.22 -0.20 0.02 0.0 0.0 0.0 HEARTLAND EXPRESS Q2 TRUCKING USD 0.21 0.23 0.02 141.7 134.0 -7.7 HONEYWELL INTERNATIONAL Q2 MULTI-IND CAP GOOD USD 1.21 1.28 0.07 9699.0 9693.0 -6.0 INGERSOLL RAND PLC Q2 MACHINERY USD 1.08 1.14 0.06 3876.9 3932.7 55.8 INTERPUBLIC GROUP OF COM Q2 COMMUNICATIONS USD 0.22 0.18 -0.04 1753.6 1756.2 2.6 KANSAS CITY SOUTHN Q2 RAILROADS USD 0.95 0.96 0.01 576.7 579.3 2.6 LABORATORY CORP OF AMERI Q2 SERVICES TO MEDICAL PROF USD 1.80 1.80 0.00 1459.3 1468.2 9.0 MANPOWERGROUP INC Q2 INDUSTRIAL SERVICES USD 0.89 1.05 0.16 4997.1 5040.7 43.6 METROCORP BANCSHARES, IN Q2 BANKING USD 0.15 0.15 0.00 15.1 14.9 -0.2 MOSYS INC Q2 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD -0.11 -0.12 -0.01 1.4 1.1 -0.2 NOKIA OYJ Q2 OFFICE/COMM EQUIP USD -0.03 0.00 0.03 8618.6 7438.8 -1179.8 ROCKWELL COLLINS Q3 DEFENSE USD 1.16 1.20 0.05 1172.8 1165.0 -7.8 SCHLUMBERGER LTD Q2 OIL USD 1.10 1.15 0.05 11113.0 11182.0 69.0 STATE STREET CORP Q2 BANKING USD 1.19 1.24 0.05 2535.5 2580.0 44.5 SUNTRUST BANKS Q2 BANKING USD 0.67 0.68 0.01 2160.4 2100.0 -60.4 SYNALLOY CORP Q2 METAL FABRICATORS & DIST USD 0.36 0.30 -0.06 -- -- -- TOMPKINS FINANCIAL CORP Q2 BANKING USD 0.82 0.75 -0.07 56.0 56.4 0.4 VF CORPORATION Q2 CLOTHING USD 1.17 1.27 0.10 2260.8 2220.4 -40.4 WHIRLPOOL CORP Q2 HOME FURNISHINGS USD 2.42 2.37 -0.05 4673.6 4748.0 74.4