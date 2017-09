U.S./Canada daily earnings hits & misses July 22 - 1800 ET

July 22 (Reuters) - The following U.S.- and Canada-listed companies reported earnings on Monday. This list shows whether they beat, met or missed Wall Street analysts' forecasts. It also shows the difference between analysts' expectations and reported results. The figures are provided by Thomson Reuters I/B/E/S. Company Name Ticker Qtr Industry Curr EPS Est EPS Act Diff EPS Rev Est Rev Act Diff Rev BANK OF HAWAII CORP Q2 BANKING USD 0.83 0.85 0.02 137.4 135.4 -2.0 BANK OF MARIN BANCORP/CA Q2 FINANCIAL SERVICES USD 0.77 0.55 -0.22 15.0 14.3 -0.7 CANADIAN NATIONAL RAILWAY Q2 RAILROADS CAD 1.62 1.66 0.04 2704.0 2666.0 -38.0 CANADIAN NATIONAL RAILWAY Q2 RAILROADS CAD 1.62 1.66 0.04 2691.6 2666.0 -25.6 CARMIKE CINEMAS INC Q2 LEISURE USD 0.41 0.39 -0.02 162.5 170.5 7.9 COMMERCIAL VEHICLE GROUP Q2 AUTO PART MFG USD 0.04 -- -- 206.0 198.9 -7.1 COMPUTER TASK GROUP INC Q2 OTHER COMPUTERS USD 0.24 0.24 0.00 112.2 107.1 -5.1 CONTACT EXPLORATION INC Q4 OIL CAD -- -- -- 4.3 4.7 0.4 CRH MEDICAL CORP Q2 HOSPITAL SUPPLIES USD 0.01 0.01 0.00 1.8 2.0 0.1 CTS CORPORATION Q2 ELECTRICAL USD 0.18 0.20 0.03 155.9 151.6 -4.3 EAGLE BANCORP INC Q2 MULTI-INDUSTRY FINANCE USD 0.42 0.44 0.03 42.0 41.9 -0.1 FEDERAL MOGUL CORP Q2 AUTO PART MFG USD 0.39 -- -- 1735.0 1772.0 37.0 FIRST DEFIANCE FINANCIAL Q2 SAVINGS AND LOANS USD 0.50 0.60 0.10 16.8 17.3 0.5 FIRST INTERSTATE BANCSYS Q2 BANKING USD 0.39 0.49 0.10 88.2 88.3 0.1 FIRSTBANK CORPORATION / Q2 FINANCE & LOAN USD 0.32 0.38 0.06 15.9 16.2 0.3 GANNETT INC DEL Q2 COMMUNICATIONS USD 0.58 0.58 0.00 1330.6 1302.7 -27.9 HALLIBURTON CO Q2 OIL USD 0.72 0.73 0.01 7250.2 7317.0 66.8 HASBRO INC. Q2 LEISURE TIME USD 0.34 0.29 -0.05 794.7 766.3 -28.4 HEALTHSTREAM INC Q2 UNDESIGNATED HEALTH USD 0.08 0.09 0.01 31.4 32.1 0.7 HEXCEL CORPORATION Q2 DEFENSE USD 0.47 0.48 0.01 423.8 422.6 -1.2 IDEX CORPORATION Q2 MULTI-IND CAP GOOD USD 0.74 0.76 0.02 516.2 518.4 2.2 KIMBERLY CLARK CORP Q2 HOME PRODUCTS USD 1.39 1.41 0.02 5338.8 5267.0 -71.8 KONINKLIJKE PHILIPS NV Q2 HOME FURNISHINGS USD 0.49 0.35 -0.14 7553.5 7249.4 -304.1 LENNOX INTERNATIONAL INC Q2 BUILDING MATERIALS USD 1.19 1.31 0.12 886.0 913.1 27.1 MCDONALDS CORP Q2 RETAILING - FOODS USD 1.40 1.38 -0.02 7094.2 7083.8 -10.4 MERCHANTS BANCSHARES INC Q2 BANKING USD 0.59 0.64 0.06 15.3 15.1 -0.3 METRO BANCORP INC Q2 BANKING USD 0.25 0.28 0.03 30.1 29.9 -0.2 N B T BANCORP INCORPORAT Q2 BANKING USD 0.39 0.38 -0.01 88.0 87.2 -0.8 NETFLIX INC. Q2 COMMUNICATIONS USD 0.40 0.49 0.09 1072.2 1069.4 -2.8 NORTHWEST BANCSHARES INC Q2 SAVINGS AND LOANS USD 0.18 0.15 -0.03 64.9 63.3 -1.5 NVR INC Q2 HOME BUILDING USD 11.94 10.11 -1.83 1020.4 992.2 -28.2 OFG BANCORP Q2 SAVINGS AND LOANS USD 0.37 -- -- 89.2 105.4 16.2 PARK NATIONAL CORPORATION Q2 BANKING USD 1.17 1.30 0.13 73.8 74.0 0.3 PETMED EXPRESS INC Q1 MEDICAL SUPPLIES USD 0.22 0.24 0.02 69.9 74.2 4.3 PLX TECHNOLOGY INC. Q2 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.06 0.07 0.02 26.6 26.9 0.2 RENT-A-CENTER INC Q2 RETAILING - GOODS USD 0.75 0.76 0.01 779.4 760.5 -18.9 RPM INTERNATIONAL INC Q4 CHEMICALS USD 0.67 0.72 0.05 1182.7 1170.8 -11.9 SIERRA BANKCORP Q2 BANKING USD 0.15 0.27 0.13 16.5 16.3 -0.2 SILICOM LIMITED Q2 OTHER COMPUTERS USD 0.40 0.48 0.08 15.5 15.7 0.2 SIX FLAGS ENTERTAINMENT Q2 LEISURE USD 0.53 0.47 -0.06 370.0 363.7 -6.3 TEXAS INSTRUMENTS INCORP Q2 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.41 0.58 0.17 3059.3 3047.0 -12.3 TOWER INTERNATIONAL INC Q2 AUTO PART MFG USD 0.60 1.03 0.43 552.2 555.9 3.7 TRUSTCO BK CORP N Y Q2 BANKING USD 0.10 0.10 0.00 38.3 38.1 -0.2 ULTRA CLEAN HOLDINGS INC Q2 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.09 0.08 -0.01 108.0 110.1 2.1 UNION FIRST MARKET BANKS Q2 FINANCE & LOAN USD 0.38 0.42 0.04 49.6 48.7 -0.9 UNITED STATIONERS INC Q2 RETAILING - GOODS USD 0.76 0.86 0.10 1299.3 1274.5 -24.8 VOLTERRA SEMICONDUCTOR C Q2 ELECTRONICS USD 0.16 0.13 -0.03 35.6 34.4 -1.2 WASHINGTON TR BANCORP Q2 BANKING USD 0.57 0.54 -0.03 39.9 38.8 -1.1 WERNER ENTERPRISES INC Q2 TRUCKING USD 0.37 0.35 -0.02 519.3 506.6 -12.6 WILSHIRE BANCORP INC Q2 BANKING USD 0.15 0.16 0.01 32.2 34.1 1.8 WR BERKLEY CORP Q2 INSURANCE USD 0.68 0.70 0.02 1556.7 1571.0 14.3 ZIONS BANCORPORATION Q2 BANKING USD 0.41 -- -- 552.4 555.8 3.4