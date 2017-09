U.S./Canada daily earnings hits & misses July 23 - 1800 ET

July 23 (Reuters) - The following U.S.-listed companies reported earnings on Tuesday. This list shows whether they beat, met or missed Wall Street analysts' forecasts. It also shows the difference between analysts' expectations and reported results. The figures are provided by Thomson Reuters I/B/E/S. **** Company Name Ticker Qtr Industry Curr EPS Est EPS Act Diff EPS Rev Est Rev Act Diff Rev 1ST UNITED BANCORP INC Q2 BANKING USD 0.06 0.05 -0.01 16.5 19.6 3.2 ACCESS NATIONAL CORP Q2 BANKING USD 0.27 0.34 0.07 7.9 8.1 0.1 ACE LIMITED Q2 INSURANCE USD 1.94 2.29 0.35 3805.3 3904.0 98.7 AIR PRODUCTS & CHEMICALS Q3 CHEMICALS USD 1.36 1.36 0.01 2526.9 2547.3 20.4 AK STEEL HOLDING CORPORA Q2 STEEL USD -0.34 -0.30 0.04 1420.9 1404.5 -16.4 ALLEGIANT TRAVEL CO Q2 AIRLINES USD 1.36 1.34 -0.02 258.0 255.8 -2.2 ALLIANCE FIBER OPTIC PRO Q2 OFFICE/COMM EQUIP USD 0.47 0.51 0.04 19.1 19.0 -0.1 ALTERA CORPORATION Q2 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.31 0.31 0.00 420.9 421.8 0.9 ALTISOURCE RESIDENTIAL C Q2 FINANCIAL SERVICES USD -0.10 0.26 0.36 -- -- -- ALTRIA GROUP INC Q2 TOBACCO USD 0.63 0.62 -0.01 4620.8 4526.0 -94.8 AMERICAN CAMPUS COMMUNIT Q2 INVESTMENTS USD 0.16 0.07 -0.09 158.5 154.4 -4.1 AMSURG INC Q2 HOSPITALS USD 0.56 0.58 0.03 265.8 269.3 3.5 ANIXTER INTERNATIONAL INC Q2 OFFICE/COMM EQUIP USD 1.53 1.39 -0.14 1593.1 1579.5 -13.6 APPLE INC Q3 COMPUTER MFRS USD 7.32 7.47 0.15 35014.6 35323.0 308.4 ASBURY AUTOMOTIVE GROUP Q2 AUTOMOTIVE MFG USD 0.81 0.98 0.17 1289.9 1344.5 54.6 ASSOCIATED ESTATES REALT Q2 INVESTMENTS USD 0.05 0.03 -0.02 45.7 45.7 -0.1 ASTEC INDUSTRIES INC Q2 BUILDING & RELATED USD 0.55 0.48 -0.07 253.0 248.1 -4.9 AT&T INC Q2 TELEPHONE UTILITIES USD 0.68 0.67 -0.01 31814.5 32075.0 260.5 AVERY DENNISON CORP Q2 CHEMICALS USD 0.70 0.71 0.01 1544.0 1552.3 8.4 BARRETT BUSINESS SERVICE Q2 INDUSTRIAL SERVICES USD 0.70 0.80 0.11 632.0 675.0 43.0 BE AEROSPACE INC Q2 DEFENSE USD 0.85 0.89 0.04 843.3 850.3 7.0 BROADCOM CORP CL A Q2 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.68 0.70 0.02 2104.2 2090.0 -14.2 C.I.T. GROUP INC-A Q2 FINANCIAL SERVICES USD 0.90 0.91 0.01 82.5 70.2 -12.3 CAPE BANCORP INC Q2 BANKING USD 0.09 0.13 0.05 8.7 8.8 0.0 CAPELLA EDUCATION CO Q2 UNDESIGNATED CONR SVC USD 0.66 0.83 0.17 102.7 103.7 1.0 CAPITAL CITY BANK GROUP Q2 BANKING USD 0.06 0.05 -0.01 33.9 33.4 -0.4 CAPITALSOURCE INC. Q2 FINANCIAL SERVICES USD 0.15 0.15 0.00 92.9 89.9 -3.0 CARLISLE COMPANIES Q2 MULTI-IND CAP GOOD USD 1.34 1.14 -0.20 1018.1 996.1 -22.0 CENTENE CORP Q2 INSURANCE USD 0.65 -- -- 2647.2 2725.9 78.7 CITY HOLDING COMPANY Q2 BANKING USD 0.74 0.82 0.08 44.1 45.5 1.4 COMMUNITY BANK SYSTEMS I Q2 BANKING USD 0.50 0.52 0.02 86.1 85.5 -0.6 COMPUWARE CORP Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.05 0.10 0.05 226.9 227.5 0.6 CR BARD INC Q2 MEDICAL SUPPLIES USD 1.38 1.42 0.04 750.1 759.9 9.8 DISCOVER FINANCIAL SERVI Q2 FINANCIAL SERVICES USD 1.15 1.20 0.05 2010.7 2041.0 30.3 DOMINOS PIZZA INC Q2 RETAILING - FOODS USD 0.56 0.57 0.01 405.1 414.0 8.9 EASTERN VIRGINIA BANKSHA Q2 BANKING USD 0.08 -- -- 9.8 9.6 -0.2 EI DU PONT DE NEMOURS & Q2 CHEMICALS USD 1.27 1.28 0.01 10009.5 9844.0 -165.5 ELECTRONIC ARTS Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -0.60 -0.41 0.19 453.8 491.0 37.2 ENTEGRIS INC Q2 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD 0.11 0.15 0.04 169.7 177.5 7.8 EVEREST RE GROUP LTD Q2 INSURANCE USD 4.25 5.10 0.85 1078.0 1151.5 73.5 EXACT SCIENCES CORP Q2 BIOTECHNOLOGY USD -0.18 -0.19 -0.01 1.0 1.0 0.0 EXACTECH INC Q2 MEDICAL SUPPLIES USD 0.25 0.27 0.02 58.7 60.6 1.9 EXPONENT INC Q2 UNDESIGNATED CONR SVC USD 0.61 0.77 0.16 66.9 -- -- FIRST BANCORP N C Q2 BANKING USD 0.22 0.27 0.05 37.0 40.1 3.1 FIRST BUSEY CORPORATION- Q2 FINANCE & LOAN USD 0.06 0.08 0.02 41.2 41.0 -0.2 FIRSTMERIT CORPORATION Q2 BANKING USD 0.31 0.29 -0.02 250.8 267.5 16.6 FMC TECHNOLOGIES Q2 OIL USD 0.47 0.48 0.01 1636.1 1707.9 71.8 FNB CORPORATION Q2 BANKING USD 0.21 0.21 0.00 131.3 135.2 3.9 FOREST LABORATORIES INC Q1 DRUGS USD 0.08 0.28 0.20 808.0 832.9 24.9 FREEPORT MCMORAN COPPER Q2 NONFERROUS BASE METALS USD 0.41 0.22 -0.19 4280.3 4288.0 7.7 FULTON FINANCIAL CP PA Q2 FINANCIAL SERVICES USD 0.19 0.21 0.02 134.3 132.1 -2.2 GREAT SOUTHERN BANCORP I Q2 BANKING USD 0.48 0.59 0.12 41.0 40.8 -0.2 HANMI FINANCIAL Q2 BANKING USD 0.31 0.30 -0.01 35.0 35.3 0.3 HARMONIC INC Q2 OFFICE/COMM EQUIP USD 0.01 0.05 0.04 108.7 117.1 8.4 HATTERAS FINANCIAL CORP Q2 INVESTMENTS USD 0.65 0.66 0.02 74.5 63.4 -11.1 HAWAIIAN HOLDINGS INC Q2 AIRLINES USD 0.12 0.24 0.12 539.1 533.9 -5.2 HUDSON VALLEY HOLDING CO Q2 BANKING USD 0.17 0.18 0.01 25.7 24.9 -0.8 IDEXX LABS INC Q2 MEDICAL SUPPLIES USD 0.97 0.99 0.02 356.8 352.6 -4.2 ILLINOIS TOOL WKS INC Q2 MACHINERY USD 1.10 1.08 -0.02 4284.9 4219.0 -65.9 ILLUMINA INC Q2 BIOTECHNOLOGY USD 0.40 0.43 0.04 331.8 346.1 14.3 INTERNATIONAL GAME TECHNO Q3 LEISURE PRODUCTS USD 0.31 0.33 0.02 584.3 579.0 -5.3 IROBOT CORP Q2 ELECTRONICS USD 0.19 0.21 0.02 128.9 130.4 1.5 IRONWOOD PHARMACEUTICALS Q2 DRUGS USD -0.68 -0.57 0.11 6.3 9.7 3.3 JUNIPER NETWORKS INC Q2 OTHER COMPUTERS USD 0.25 0.29 0.04 1089.6 1150.7 61.1 KKR FINANCIAL HOLDINGS L Q2 INVESTMENTS USD 0.35 0.39 0.04 139.5 137.2 -2.3 LEXMARK INTERNATIONAL INC Q2 OTHER COMPUTERS USD 0.88 0.95 0.08 859.0 886.7 27.7 LIBERTY PROPERTY TRUST Q2 INVESTMENTS USD 0.27 0.33 0.06 176.5 178.1 1.6 LINEAR TECHNOLOGY CP Q4 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.43 0.44 0.01 323.2 327.3 4.1 LOCKHEED MARTIN CORPORAT Q2 DEFENSE USD 2.20 2.64 0.44 11126.3 11408.0 281.7 MANHATTAN ASSOCIATES INC Q2 OTHER COMPUTERS USD 0.82 0.96 0.14 103.6 102.5 -1.1 MERIDIAN INTERSTATE BANC Q2 BANKING USD 0.10 0.07 -0.03 19.7 18.3 -1.4 MGIC INVT CORP WIS Q2 INSURANCE USD -0.15 0.03 0.18 266.2 263.9 -2.4 MUELLER INDUSTRIES INCOR Q2 METAL FABRICATORS & DIST USD 0.95 0.90 -0.05 -- -- -- NABORS INDUSTRIES LTD Q2 OIL USD 0.09 0.08 -0.01 1499.6 1507.8 8.1 NEOGEN CORP Q4 MEDICAL SUPPLIES USD 0.31 0.29 -0.02 54.9 56.0 1.1 NORFOLK SOUTHERN CORP Q2 RAILROADS USD 1.49 1.46 -0.03 2849.9 2802.0 -47.9 NORTHRIM BANCORP Q2 BANKING USD 0.41 0.53 0.12 10.9 10.9 0.0 PACCAR INC Q2 TRUCK MFG USD 0.75 0.82 0.08 3930.5 4011.7 81.2 PACWEST BANCORP Q2 BANKING USD 0.46 0.39 -0.07 78.7 68.7 -10.0 PANERA BREAD CO Q2 RETAILING - FOODS USD 1.77 1.74 -0.03 596.0 589.0 -7.0 PEABODY ENERGY CORPORATI Q2 COAL USD -0.05 0.33 0.38 1819.4 1725.3 -94.1 PENN NATIONAL GAMING INC Q2 LEISURE USD 0.62 0.82 0.20 769.6 761.4 -8.3 PENNSYLVANIA REAL ESTATE Q2 INVESTMENTS USD -0.17 -0.20 -0.03 87.0 70.3 -16.7 PEOPLES BANCORP INC (OHI Q2 FINANCE & LOAN USD 0.40 0.46 0.06 22.5 22.4 -0.2 POLARIS INDUSTRIES INCOR Q2 RECREATIONAL VEHICLES USD 1.11 1.13 0.03 838.8 844.8 6.0 POLYCOM INC Q2 OFFICE/COMM EQUIP USD 0.14 0.15 0.01 341.4 345.2 3.8 PZENA INVESTMENT MANAGEM Q2 MULTI-INDUSTRY FINANCE USD 0.09 0.09 0.00 22.4 22.1 -0.2 RADIOSHACK CORPORATION Q2 RETAILING - GOODS USD -0.24 -0.53 -0.29 815.8 844.5 28.7 RAMCO-GERSHENSON PROPERT Q2 INVESTMENTS USD 0.06 0.06 0.00 38.7 43.2 4.5 REGIONS FINANCIAL CORPOR Q2 FINANCE & LOAN USD 0.21 0.18 -0.03 1312.0 1305.0 -7.0 REPUBLIC FIRST BANCORP I Q2 BANKING USD 0.02 0.04 0.02 10.2 11.0 0.8 RF MICRO DEVICES INC. Q1 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.07 0.09 0.02 287.9 293.0 5.1 RIVERVIEW BANCORP INC Q1 SAVINGS AND LOANS USD 0.06 0.07 0.01 6.6 6.2 -0.4 ROBERT HALF INTERNATIONA Q2 INDUSTRIAL SERVICES USD 0.43 0.46 0.03 1046.5 1063.2 16.8 ROCK-TENN COMPANY Q3 FOREST PRODUCTS USD 1.66 2.16 0.50 2452.1 2448.3 -3.8 ROCKY BRANDS INC Q2 CLOTHING USD 0.15 0.24 0.09 54.7 -- -- RUSH ENTERPRISES INC Q2 RETAILING - GOODS USD 0.42 0.30 -0.12 825.0 789.7 -35.3 RYDER SYS INC Q2 TRUCKING USD 1.23 1.25 0.02 1613.8 1604.0 -9.8 S & T BANCORP INC Q2 BANKING USD 0.36 0.47 0.11 46.7 47.5 0.8 SIGMA-ALDRICH CORP Q2 CHEMICALS USD 1.04 1.05 0.02 678.8 681.0 2.2 SIGNATURE BANK Q2 BANKING USD 1.08 1.12 0.04 161.8 163.8 2.0 SONIC AUTOMOTIVE INC Q2 RETAILING - GOODS USD 0.52 0.50 -0.02 2278.3 2202.4 -75.9 STANCORP FINANCIAL GROUP Q2 INSURANCE USD 1.02 1.34 0.32 707.5 717.0 9.5 SUPERTEX INC Q1 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.10 0.17 0.07 15.9 16.2 0.3 TCF FINANCIAL CORPORATION Q2 SAVINGS AND LOANS USD 0.21 0.21 0.00 202.1 202.0 0.0 TD AMERITRADE HOLDING CO Q3 INVESTMENTS USD 0.31 0.33 0.02 705.8 725.0 19.2 TOTAL SYSTEM SVCS Q2 FINANCIAL SERVICES USD 0.33 -- -- 481.5 478.4 -3.1 TRAVELERS COS INC Q2 INSURANCE USD 1.60 2.13 0.53 5971.0 5824.0 -147.0 TRUSTMARK CP Q2 BANKING USD 0.45 -- -- 143.8 146.7 2.9 UNISYS CORPORATION Q2 OTHER COMPUTERS USD 0.44 0.46 0.02 838.3 858.6 20.3 UNITED PARCEL SERVICE-CL Q2 MULTI-IND TRANSN USD 1.13 1.13 0.00 13591.0 13507.0 -84.0 UNITED TECHNOLOGIES CP Q2 MULTI-IND CAP GOOD USD 1.57 1.70 0.13 16368.6 16006.0 -362.6 USANA HEALTH SCIENCES INC Q2 UNDESIGNATED CONR NON DU USD 1.33 1.72 0.39 176.4 189.1 12.7 VALERO ENERGY CORPORATION Q2 OIL USD 0.93 0.85 -0.08 30177.3 34034.0 3856.7 VASCULAR SOLUTIONS INC Q2 MEDICAL SUPPLIES USD 0.17 0.17 0.00 27.0 27.4 0.4 VIEWPOINT FINANCIAL GROUP Q2 FINANCIAL SERVICES USD 0.24 0.21 -0.03 30.6 30.4 -0.1 VMWARE INC Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.77 0.79 0.02 1231.5 1235.0 3.5 VOCUS INC Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -0.02 0.01 0.03 45.3 46.6 1.4 WASTE CONNECTIONS INC Q2 MACHINERY USD 0.44 0.47 0.03 481.9 489.4 7.5 WATERS CORPORATION Q2 MACHINERY USD 1.21 1.08 -0.13 466.4 451.1 -15.3 WENDYS CO Q2 RETAILING - FOODS USD 0.06 0.08 0.02 655.9 650.5 -5.4 WESBANCO, INC. Q2 BANKING USD 0.52 0.58 0.06 47.1 46.0 -1.1 ZIX CORPORATION Q2 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD 0.03 0.03 0.00 11.7 11.8 0.2