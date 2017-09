U.S./Canada daily earnings hits & misses July 26 - 1010 ET

July 26 (Reuters) - The following U.S.- and Canada-listed companies reported earnings on Friday. This list shows whether they beat, met or missed Wall Street analysts' forecasts. It also shows the difference between analysts' expectations and reported results. The figures are provided by Thomson Reuters I/B/E/S. **** Company Name Ticker Qtr Industry Curr EPS Est EPS Act Diff EPS Rev Est Rev Act Diff Rev ABBVIE INC Q2 DRUGS USD 0.79 0.82 0.03 4541.2 4692.0 150.8 ALARIS ROYALTY CORP Q2 FINANCIAL SERVICES CAD 0.24 0.24 0.00 18.0 24.4 6.3 ALLIANCE HOLDINGS GP LP Q2 COAL USD 0.86 1.02 0.16 545.1 533.5 -11.6 ALLIANCE RESOURCE PARTNE Q2 COAL USD 1.59 1.96 0.37 548.2 553.6 5.4 ANGLO AMERICAN PLC Q1 PRECIOUS METALS USD 1.05 0.98 -0.07 -- -- -- ATCO LIMITED Q2 GAS CAD 0.75 0.78 0.03 -- -- -- BARNES GROUP INCORPORATED Q2 METAL FABRICATORS & DIST USD 0.47 0.47 0.00 269.4 267.4 -2.0 BEASLEY BROADCAST GROUP Q2 COMMUNICATIONS USD 0.13 0.10 -0.03 -- -- -- BG GROUP PLC Q2 GAS USD 0.26 0.29 0.03 -- -- -- BROOKFIELD OFFICE PROPER Q2 INVESTMENTS USD 0.21 0.48 0.27 588.3 569.0 -19.3 BROOKFIELD OFFICE PROPER Q2 INVESTMENTS USD 0.22 0.48 0.26 602.7 569.0 -33.7 CANADIAN UTILITIES 'A' Q2 ELECTRICAL UTILITIES CAD 0.47 0.51 0.04 -- -- -- CELESTICA INC Q2 ELECTRONICS USD 0.17 0.21 0.04 1438.3 1495.1 56.8 CELESTICA INC Q2 ELECTRONICS USD 0.17 0.21 0.04 1435.5 1495.1 59.6 CHEMUNG FINL CORP Q2 BANKING USD 0.53 0.57 0.04 -- -- -- CHOICE HOTELS INTL INC Q2 LEISURE USD 0.46 0.48 0.02 181.3 183.6 2.2 COLUMBUS MCKINNON CORP Q1 MACHINERY USD 0.33 0.35 0.02 149.6 138.9 -10.7 CONNECTONE BANCORP INC Q2 BANKING USD 0.49 0.49 0.00 9.9 9.8 -0.1 CORPORATE OFFICE PROPERT Q2 INVESTMENTS USD 0.22 -0.15 -0.37 97.7 -- -- DIGITAL REALTY TRUST INC Q2 INVESTMENTS USD 0.35 -- -- 366.0 363.5 -2.5 DONEGAL GROUP INC Q2 INSURANCE USD 0.12 0.07 -0.05 137.4 135.5 -1.9 DTE ENERGY COMPANY Q2 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.77 -- -- 1975.9 2225.0 249.1 FIRST FINANCIAL HOLDINGS Q2 SAVINGS AND LOANS USD 0.30 0.42 0.12 31.8 32.1 0.4 GORMAN RUPP CO Q2 MACHINERY USD 0.33 0.48 0.15 94.3 106.4 12.1 HELMERICH & PAYNE INC Q3 OIL USD 1.34 1.44 0.10 844.1 840.2 -4.0 HMS HOLDINGS CORP Q2 SERVICES TO MEDICAL PROF USD 0.21 0.20 -0.01 123.7 125.8 2.1 LEAR CORP Q2 AUTO PART MFG USD 1.37 1.62 0.25 3909.6 4113.1 203.5 LIFEPOINT HOSPITALS INC Q2 HOSPITALS USD 0.71 0.65 -0.06 911.6 894.9 -16.7 LYONDELLBASELL INDUSTRIE Q2 MULTI-IND BASIC USD 1.62 1.60 -0.02 11299.3 11103.0 -196.3 MATERION CORP Q2 PRECIOUS METALS USD 0.41 0.43 0.03 323.7 306.1 -17.5 MONOTYPE IMAGING HOLDING Q2 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD 0.28 0.26 -0.02 41.5 41.1 -0.4 MOOG INC Q3 DEFENSE USD 0.84 0.90 0.06 660.4 670.6 10.2 NEWELL RUBBERMAID INC Q2 HOME PRODUCTS USD 0.49 0.50 0.01 1472.6 1474.7 2.1 NEWMONT MINING CORP Q2 PRECIOUS METALS USD 0.42 -0.10 -0.52 2077.2 1993.0 -84.2 NUSTAR ENERGY LP Q2 GAS UTILITIES USD 0.25 0.28 0.03 924.5 904.2 -20.3 NUSTAR GP HOLDINGS LLC Q2 GAS USD 0.30 0.29 -0.01 14.2 -- -- NV ENERGY INC Q2 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.26 0.27 0.01 693.3 731.6 38.4 PARK STERLING BANK Q2 BANKING USD 0.09 0.09 0.00 17.6 18.7 1.0 PETROLEUM GEO-SERVICES Q2 OIL USD 0.43 0.33 -0.10 458.0 381.7 -76.3 PROVIDENT FINANICAL SERV Q2 FINANCIAL SERVICES USD 0.29 0.34 0.05 53.8 53.4 -0.4 SAIA INC Q2 TRUCKING USD 0.54 0.54 0.00 293.9 292.6 -1.3 SCBT FINANCIAL CORPORATI Q2 BANKING USD 0.76 0.74 -0.02 65.8 66.0 0.2 STANLEY BLACK & DECKER I Q2 TOOLS AND HARDWARE USD 1.19 1.21 0.02 2811.8 2869.3 57.5 STERLING BANCORP Q2 BANKING USD 0.18 0.18 0.00 36.1 34.3 -1.8 TRANSCANADA CORP Q2 GAS UTILITIES CAD 0.51 0.51 0.00 2105.8 2009.0 -96.8 TRANSCANADA CORP Q2 GAS UTILITIES CAD 0.52 0.51 -0.01 2140.4 2009.0 -131.4 TYCO INTERNATIONAL LIMIT Q3 MULTI-IND CAP GOOD USD 0.48 0.50 0.02 2710.6 2678.0 -32.6 UNIVERSAL TECHNICAL INST Q3 UNDESIGNATED CONR SVC USD 0.00 0.01 0.01 90.2 91.0 0.7 VENTAS INC Q2 INVESTMENTS USD 0.36 0.39 0.03 678.1 685.8 7.7 VIAD CORP Q2 UNDESIGNATED CONR SVC USD 0.30 -- -- 253.8 249.3 -4.5 WABCO HOLDINGS INC Q2 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD 1.25 1.30 0.05 672.8 678.2 5.4 WEST BANCORPORATION Q2 FINANCIAL SERVICES USD 0.24 0.25 0.02 13.2 13.6 0.4 WEYERHAEUSER CO Q2 BUILDING MATERIALS USD 0.30 0.35 0.06 2044.5 2141.0 96.5 WIPRO LIMITED Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.11 0.11 0.00 1812.4 1635.0 -177.4 WISDOMTREE INVESTMENTS I Q2 COMMUNICATIONS USD 0.09 0.09 0.00 37.3 37.3 0.0