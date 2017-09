U.S./Canada daily earnings hits & misses July 30 - 1800 ET

July 30 (Reuters) - The following U.S.- and Canada-listed companies reported earnings on Tuesday. This list shows whether they beat, met or missed Wall Street analysts' forecasts. It also shows the difference between analysts' expectations and reported results. The figures are provided by Thomson Reuters I/B/E/S. *** Company Name Ticker Qtr Industry Curr EPS Est EPS Act Diff EPS Rev Est Rev Act Diff Rev ACTIVE POWER INC Q2 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD -0.02 0.02 0.04 20.0 20.2 0.2 AEGERION PHARMACEUTICALS Q2 BIOTECHNOLOGY USD -0.62 -0.66 -0.04 4.3 6.5 2.2 AETNA INCORPORATED Q2 SERVICES TO MEDICAL PROF USD 1.41 1.52 0.11 11990.2 11559.4 -430.8 AFFILIATED MANAGERS GROUP Q2 INVESTMENTS USD 2.10 2.18 0.08 526.8 -- -- AFLAC INCORPORATED Q2 INSURANCE USD 1.51 1.62 0.11 5830.0 6044.0 214.0 ALACER GOLD CORP Q2 PRECIOUS METALS USD -0.02 0.08 0.10 104.8 89.6 -15.2 ALLIANCE DATA SYSTEMS CO Q2 UNDESIGNATED CONR SVC USD 2.29 -- -- 1031.1 1028.1 -3.0 AM CASTLE & CO Q2 METAL FABRICATORS & DIST USD -0.09 0.02 0.11 300.0 273.4 -26.6 AMERICAN CAPITAL LTD Q2 FINANCIAL SERVICES USD 0.25 0.21 -0.04 137.5 130.0 -7.5 AMERICAN CAPITAL MORTGAG Q2 INVESTMENTS USD 0.77 -- -- 54.0 54.8 0.8 AMERIGAS PARTNERS, L.P. Q3 GAS UTILITIES USD -0.45 -0.32 0.13 643.4 581.7 -61.7 AMGEN INC Q2 BIOTECHNOLOGY USD 1.74 1.89 0.15 4488.8 4679.0 190.2 ANADIGICS INC Q2 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD -0.15 -0.14 0.01 31.0 34.6 3.5 ANTHERA PHARMACEUTICALS Q2 DRUGS USD -0.61 -0.43 0.18 0.0 0.0 0.0 ARCH COAL INC Q2 COAL USD -0.33 -0.29 0.04 920.5 766.3 -154.2 ARQULE INC Q2 BIOTECHNOLOGY USD -0.12 -0.11 0.01 3.8 4.4 0.6 ARTHUR J GALLAGHER & CO Q2 INSURANCE USD 0.70 0.72 0.02 716.7 -- -- AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD Q2 INSURANCE USD 0.50 0.43 -0.07 859.6 993.4 133.8 BAR HARBOR BANKSHARES Q2 MULTI-INDUSTRY FINANCE USD 0.83 0.80 -0.03 11.7 11.4 -0.3 BELO CORP Q2 COMMUNICATIONS USD 0.21 -- -- 174.6 173.5 -1.1 BIG 5 SPORTING GOODS CORP Q2 RETAILING - GOODS USD 0.26 0.28 0.02 243.7 239.9 -3.8 BLACK BOX CORPORATION Q1 OTHER COMPUTERS USD 0.56 0.54 -0.02 -- -- -- BOYD GAMING CORPORATION Q2 LEISURE USD 0.00 0.00 0.00 740.3 738.7 -1.6 BP PLC Q2 OIL USD 1.13 0.85 -0.28 -- 94711.0 -- BRAVO BRIO RESTAURANT GR Q2 RETAILING - FOODS USD 0.26 0.22 -0.04 109.1 105.6 -3.5 BRE PROPERTIES INC Q2 INVESTMENTS USD 0.28 0.28 0.00 101.8 101.9 0.1 BUFFALO WILD WINGS INC Q2 RETAILING - FOODS USD 0.79 0.88 0.09 304.2 305.0 0.8 CABOT MICROELECTRONICS C Q3 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.58 0.65 0.07 115.9 110.0 -6.0 CAFEPRESS INC Q2 RETAILING - GOODS USD -0.05 -0.04 0.01 53.0 52.4 -0.6 CAI INTERNATIONAL INC Q2 CONTAINERS USD 0.83 0.75 -0.08 54.5 53.0 -1.5 CALIFORNIA UNITED BANK Q2 BANKING USD 0.20 0.22 0.02 13.0 14.3 1.3 CAMPUS CREST COMMUNITIES Q2 INVESTMENTS USD 0.07 0.04 -0.03 23.6 23.5 -0.1 CANADIAN OIL SANDS LTD Q2 OIL CAD 0.52 0.45 -0.07 911.0 921.0 10.0 CARBONITE INC Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -0.11 -0.02 0.09 25.8 26.2 0.4 CARPENTER TECHNOLOGY CORP Q4 STEEL USD 0.70 0.77 0.07 626.0 611.8 -14.2 CEMPRA INC Q2 DRUGS USD -0.29 -0.16 0.13 3.4 4.6 1.2 CENTURY ALUMINUM CO Q2 NONFERROUS BASE METALS USD -0.16 -- -- 303.0 331.9 29.0 CERUS CORP Q2 BIOTECHNOLOGY USD -0.09 -0.10 -0.01 10.5 10.2 -0.3 CHART INDUSTRIES INC Q2 MACHINERY USD 0.76 0.77 0.01 296.9 298.3 1.4 CHEMTURA CORP Q2 CHEMICALS USD 0.37 0.41 0.04 734.7 735.0 0.4 CHESSWOOD GROUP LTD Q2 FINANCIAL SERVICES CAD -- -- -- 26.1 24.4 -1.7 CHICAGO BRIDGE & IRON Q2 BUILDING MATERIALS USD 1.03 1.04 0.01 2809.6 2850.8 41.2 CIBER INC Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.04 0.04 0.00 227.0 220.4 -6.6 CLOUD PEAK ENERGY INC Q2 COAL USD 0.06 -0.02 -0.08 334.8 330.0 -4.9 COACH INC Q4 CLOTHING USD 0.89 0.89 0.00 1238.3 1222.7 -15.6 COBALT INTERNATIONAL ENE Q2 OIL USD -0.15 -0.11 0.04 0.3 0.0 -0.3 COHERENT INC Q3 PHOTO-OPTICAL EQUIPMENT USD 0.85 0.91 0.06 208.1 213.7 5.7 COMMVAULT SYSTEMS INC Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.35 0.40 0.05 132.2 134.4 2.2 CONVERGYS GROUP Q2 UNDESIGNATED CONR SVC USD 0.24 0.20 -0.04 501.1 504.3 3.2 CORNING INCORPORATED Q2 MULTI-IND CAP GOOD USD 0.31 0.32 0.01 1975.8 2021.0 45.2 COVANCE INC Q2 HOME HEALTH CARE USD 0.77 0.78 0.01 586.1 592.3 6.2 CREDIT ACCEPTANCE CORP Q2 FINANCE & LOAN USD 2.49 2.56 0.07 165.8 169.4 3.6 CUMMINS INCORPORATED Q2 MACHINERY USD 1.99 2.20 0.21 4256.4 4525.0 268.6 CUMULUS MEDIA INC - CL A Q2 COMMUNICATIONS USD 0.08 0.17 0.09 286.4 289.7 3.2 DIANA SHIPPING INC Q2 MARITIME USD -0.06 -0.06 0.00 39.4 40.0 0.6 DIGITAL RIVER INC Q2 OTHER COMPUTERS USD 0.03 0.04 0.01 91.1 92.5 1.4 DINEEQUITY INC Q2 RETAILING - FOODS USD 0.92 1.02 0.10 156.7 158.1 1.4 DISCOVERY COMMUNICATIONS Q2 COMMUNICATIONS USD 0.90 -- -- 1482.9 1467.0 -15.9 DORMAN PRODUCTS INC Q2 RETAILING - GOODS USD 0.54 0.53 -0.01 161.5 162.3 0.8 DR REDDY'S LABORATORIES Q1 DRUGS USD 0.43 0.40 -0.03 551.4 478.0 -73.4 DYNAMIC MATERIALS CORP Q2 METAL FABRICATORS & DIST USD 0.21 0.28 0.07 54.6 57.9 3.2 ECOLAB INC Q2 UNDESIGNATED CONR SVC USD 0.84 0.86 0.02 3390.6 3337.8 -52.8 EDWARDS GROUP LTD Q2 MACHINERY BPN 12.33 15.23 2.90 155.4 164.1 8.7 EDWARDS GROUP LTD Q2 MACHINERY GBP 12.33 15.23 2.90 155.4 164.1 8.7 ENDOLOGIX INC Q2 MEDICAL SUPPLIES USD -0.06 -0.03 0.03 33.9 34.0 0.0 ENTERGY CP Q2 ELECTRICAL UTILITIES USD 1.15 1.01 -0.14 2618.9 2738.2 119.3 EPIQ SYSTEMS INC Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.23 0.24 0.01 92.5 113.4 20.9 EQUITY RESIDENTIAL Q2 INVESTMENTS USD 0.21 -- -- 606.6 632.4 25.8 EVERBANK FINANCIAL CORP Q2 FINANCIAL SERVICES USD 0.31 0.28 -0.03 278.1 288.0 10.0 EXAMWORKS GROUP INC Q2 SERVICES TO MEDICAL PROF USD -0.10 -0.10 0.00 151.6 127.8 -23.8 EXLSERVICE HOLDINGS INC Q2 UNDESIGNATED CONR SVC USD 0.37 0.37 0.00 115.9 116.0 0.1 EXTREME NETWORKS INC. Q4 OTHER COMPUTERS USD 0.06 0.07 0.02 74.6 79.5 4.9 EZCORP INC Q3 FINANCE & LOAN USD 0.41 0.49 0.08 240.3 235.2 -5.1 FAIR ISAAC CORPORATION Q3 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.66 0.54 -0.12 187.9 183.8 -4.1 FARO TECHNOLOGIES INC. Q2 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD 0.30 0.21 -0.09 70.6 68.3 -2.2 FIDELITY NATIONAL INFORM Q2 MULTI-INDUSTRY FINANCE USD 0.70 0.71 0.01 1528.0 1512.5 -15.5 FIRST NATIONAL FINANCIAL Q2 FINANCIAL SERVICES CAD 0.44 1.10 0.66 97.7 -- -- FIRSTSERVICE CORP Q2 UNDESIGNATED CONR SVC USD 0.41 0.58 0.17 616.7 601.9 -14.7 FIRSTSERVICE CORP Q2 UNDESIGNATED CONR SVC USD 0.39 0.58 0.19 614.9 601.9 -13.0 FISERV INC Q2 OTHER COMPUTERS USD 1.44 1.50 0.06 1196.8 1198.0 1.2 FLOW INTERNATIONAL CORPO Q4 MACHINERY USD 0.01 0.01 0.00 60.6 58.4 -2.2 FORTINET INC Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.10 0.10 0.00 142.7 147.4 4.7 FRANKLIN ELEC INC Q2 ELECTRICAL USD 0.57 0.59 0.02 266.7 263.4 -3.2 FRANKLIN STREET PROPERTI Q2 INVESTMENTS USD -- -- -- 43.6 48.0 4.4 FRESH DEL MONTE PRODUCE Q2 FOOD PROCESSORS USD 0.81 1.02 0.21 955.6 1023.9 68.4 GENERAC HOLDINGS INC Q2 ELECTRICAL USD 0.76 0.95 0.19 328.4 346.7 18.3 GENWORTH FINANCIAL INC Q2 FINANCIAL SERVICES USD 0.29 0.27 -0.02 2435.7 2350.0 -85.7 GENWORTH MI CANADA INC Q2 INSURANCE CAD 0.85 0.89 0.04 143.7 143.0 -0.7 GEORGE WESTON LIMITED Q2 RETAILING - FOODS CAD 1.09 1.10 0.02 5315.0 7792.0 2477.0 GLADSTONE COMMERCIAL COR Q2 INVESTMENTS USD -0.06 -0.05 0.01 14.7 14.3 -0.4 GLATFELTER Q2 FOREST PRODUCTS USD 0.12 0.12 0.01 423.4 426.4 2.9 GOODYEAR TIRE & RUBR CO Q2 RUBBER USD 0.48 -- -- 4885.0 4894.0 9.0 GRAFTECH INTERNATIONAL L Q2 ELECTRICAL USD 0.03 0.03 0.00 294.4 301.4 7.0 GRAND CANYON EDUCATION I Q2 UNDESIGNATED CONR SVC USD 0.40 0.45 0.05 138.4 141.5 3.1 GREEN DOT CORP Q2 FINANCIAL SERVICES USD 0.29 0.33 0.04 135.5 140.6 5.1 GREEN PLAINS RENEWABLE E Q2 ALTERNATIVE ENERGY USD 0.17 0.19 0.02 771.4 804.7 33.3 HANESBRANDS INC Q2 CLOTHING USD 0.94 1.19 0.25 1210.2 1199.2 -11.0 HARRIS CORPORATION DEL Q4 OFFICE/COMM EQUIP USD 1.15 1.41 0.26 1313.8 1359.6 45.8 HCC INS HLDGS INC Q2 INSURANCE USD 0.84 0.87 0.03 570.8 561.4 -9.4 HCP INC Q2 INVESTMENTS USD 0.48 0.49 0.01 518.6 516.3 -2.3 HEADWATERS Q3 ALTERNATIVE ENERGY USD 0.18 0.13 -0.05 198.7 197.0 -1.7 HEALTHCARE REALTY TRUST Q2 INVESTMENTS USD 0.06 0.06 0.00 82.3 84.1 1.8 HEIDRICK & STRUGGLES INT Q2 INDUSTRIAL SERVICES USD 0.16 0.15 -0.01 114.6 122.0 7.4 HERSHA HOSPITALITY TRUST Q2 INVESTMENTS USD 0.06 0.01 -0.05 110.6 106.2 -4.4 HFF INC Q2 INVESTMENTS USD 0.33 0.35 0.02 76.1 81.0 5.0 HOLLY ENERGY PARTNERS LP Q2 OIL USD 0.30 0.23 -0.07 75.7 75.3 -0.4 HUDSON TECHNOLOGIES, INC. Q2 MACHINERY USD 0.04 0.01 -0.03 18.7 15.8 -2.9 HURON CONSULTING GROUP I Q2 FINANCIAL SERVICES USD 0.61 0.75 0.14 165.5 170.4 4.9 IAC/INTERACTIVECORP Q2 LEISURE USD 0.94 0.95 0.01 781.6 799.4 17.8 INDEPENDENT BANK GROUP I Q2 BANKING USD 0.38 0.34 -0.04 20.7 20.6 -0.1 INTERSIL CORPORATION Q2 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD -0.02 0.01 0.03 138.3 144.8 6.5 INVENSENSE INC Q1 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD 0.12 0.12 0.00 54.4 55.9 1.5 IPG PHOTONICS CORP Q2 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.78 0.80 0.02 161.1 168.2 7.0 ITAU UNIBANCO HOLDING SA Q2 BANKING USD 0.35 0.35 0.00 9384.6 9266.0 -118.6 ITERIS INC Q1 OTHER COMPUTERS USD 0.00 0.01 0.01 17.0 17.0 0.1 IXIA INC Q2 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD 0.18 0.18 0.00 116.1 116.0 -0.1 JETBLUE AIRWAY CORP Q2 AIRLINES USD 0.14 0.11 -0.03 1347.7 1335.0 -12.7 JIVE SOFTWARE INC Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -0.16 -0.14 0.02 35.2 35.2 0.1 JONES LANG LASALLE INC Q2 INVESTMENTS USD 1.42 1.15 -0.27 995.2 989.4 -5.9 KEYNOTE SYSTEMS INC Q3 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.09 0.15 0.06 29.5 31.2 1.7 KFORCE INC Q2 INDUSTRIAL SERVICES USD 0.20 0.21 0.01 277.8 283.7 5.9 KIMCO REALTY CORP Q2 INVESTMENTS USD 0.12 0.09 -0.03 234.1 246.1 12.0 KULICKE & SOFFA INDS INC Q3 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.14 0.25 0.11 127.5 141.2 13.7 LACLEDE GROUP INC Q3 GAS UTILITIES USD 0.20 0.36 0.16 228.9 165.3 -63.6 LCA-VISION INCORPORATED Q2 HOSPITALS USD -0.11 0.02 0.13 23.0 22.6 -0.4 LEMAITRE VASCULAR INC Q2 MEDICAL SUPPLIES USD 0.05 0.06 0.02 15.5 16.0 0.5 LEXICON PHARMACEUTICALS Q2 BIOTECHNOLOGY USD -0.05 -0.06 -0.01 0.3 0.2 -0.1 LIBBEY INC Q2 HOME PRODUCTS USD 0.68 0.84 0.17 220.5 -- -- LIN TV CORP. Q2 COMMUNICATIONS USD 0.20 0.14 -0.06 167.6 164.3 -3.3 M/A-COM TECHNOLOGY SOLUT Q3 ELECTRONICS USD 0.23 0.24 0.01 80.1 82.2 2.1 MAGNACHIP SEMICONDUCTOR Q2 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.60 0.71 0.12 215.0 215.3 0.3 MAKO SURGICAL CORP Q2 MEDICAL SUPPLIES USD -0.21 -0.42 -0.22 28.9 28.2 -0.6 MARKETO INC Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -0.47 -0.49 -0.02 20.1 22.5 2.4 MARLIN BUSINESS SERVICES Q2 LEASING USD 0.34 0.34 0.00 17.7 17.7 0.0 MARTHA STEWART LIVING Q2 COMMUNICATIONS USD -0.07 -0.02 0.05 40.6 42.2 1.6 MARTIN MARIETTA MATERIALS Q2 BUILDING & RELATED USD 1.13 0.88 -0.25 596.8 562.7 -34.1 MCG CAPITAL CORPORATION Q2 INVESTMENTS USD 0.11 0.11 0.00 12.7 12.9 0.2 MDC HOLDINGS Q2 HOME BUILDING USD 0.54 0.76 0.22 394.0 -- -- MEADWESTVACO CORP Q2 FOREST PRODUCTS USD 0.28 0.37 0.09 1447.0 1434.0 -13.0 MEDNAX INC Q2 SERVICES TO MEDICAL PROF USD 1.36 1.37 0.01 533.4 529.2 -4.2 MEG ENERGY CORP Q2 OIL CAD 0.05 0.06 0.01 279.8 324.4 44.6 MERCK & CO INC Q2 DRUGS USD 0.83 0.84 0.01 11217.0 11010.0 -207.0 MERU NETWORKS INC Q2 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD -0.08 -0.05 0.03 27.1 26.5 -0.7 MINDSPEED TECHNOLOGIES I Q3 COMPUTER MFRS USD -0.04 -0.01 0.03 35.4 35.6 0.2 MUELLER WATER PRODUCTS I Q3 WATER UTILITIES USD 0.08 0.08 0.00 300.2 299.4 -0.8 MULTIMEDIA GAMES HOLDING Q3 LEISURE USD 0.24 0.28 0.04 47.0 48.1 1.1 NANOMETRICS INC Q2 ELECTRICAL USD -0.20 -0.17 0.03 32.3 34.6 2.3 NATIONAL OILWELL VARCO I Q2 OIL USD 1.33 1.33 0.00 5419.5 5601.0 181.5 NAVIGANT CONSULTING CO Q2 UNDESIGNATED CONR SVC USD 0.24 0.31 0.07 207.3 213.1 5.8 NCR CORPORATION Q2 OTHER COMPUTERS USD 0.66 0.68 0.02 1538.6 1535.0 -3.6 NEUSTAR INC Q2 COMMUNICATIONS USD 0.81 0.85 0.05 219.4 220.4 1.0 NEXTERA ENERGY INC Q2 ELECTRICAL UTILITIES USD 1.28 1.46 0.18 3885.1 3833.0 -52.1 NIELSEN HOLDINGS NV Q2 COMMUNICATIONS USD 0.49 0.49 0.01 1402.1 1386.0 -16.1 NORTH VALLEY BANCORP Q2 BANKING USD 0.20 0.13 -0.07 11.4 11.2 -0.2 NOVA MEASURING INSTRUMEN Q2 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.10 0.14 0.04 27.5 28.1 0.7 NTELOS HOLDINGS CORP Q2 COMMUNICATIONS USD 0.29 0.31 0.02 121.6 119.9 -1.8 NUVASIVE INC Q2 HOSPITAL SUPPLIES USD 0.24 0.20 -0.04 161.6 165.7 4.1 NYSE EURONEXT Q2 FINANCIAL SERVICES USD 0.58 0.63 0.05 601.5 611.0 9.5 OCCIDENTAL PETE CORP Q2 OIL USD 1.60 1.58 -0.02 6183.1 5962.0 -221.1 OCEAN SHORE HOLDING CO Q2 BANKING USD 0.15 0.21 0.06 7.1 7.7 0.6 OFFICE DEPOT Q2 RETAILING - GOODS USD -0.10 -0.10 0.00 2426.9 2418.6 -8.3 OLD LINE BANCSHARES, INC. Q2 BANKING USD 0.20 -0.03 -0.23 11.3 10.2 -1.1 ONEBEACON INSURANCE GROU Q2 INSURANCE USD 0.26 0.15 -0.11 -- -- -- ONEOK INC Q2 GAS UTILITIES USD 0.26 0.34 0.08 3266.6 3349.2 82.6 ORIENT-EXPRESS HOTELS LTD Q2 LEISURE USD 0.14 0.17 0.03 171.3 174.3 3.0 OSHKOSH CORP Q3 TRUCK MFG USD 1.08 -- -- 2099.9 2204.4 104.5 PFIZER INC Q2 DRUGS USD 0.55 0.56 0.01 13023.7 12973.0 -50.7 PIONEER ENERGY SERVICES Q2 OIL USD -0.04 0.02 0.06 232.9 248.4 15.4 PITNEY BOWES INC Q2 OFFICE PRODUCTS USD 0.43 0.52 0.09 1191.4 1158.2 -33.2 POLYONE CORPORATION Q2 CHEMICALS USD 0.35 0.37 0.02 1017.1 1037.6 20.5 PORTER BANCORP INC Q2 BANKING USD -0.09 -0.14 -0.05 10.0 10.5 0.5 PORTFOLIO RECOVERY ASSOC Q2 FINANCIAL SERVICES USD 2.25 2.56 0.31 173.3 183.0 9.6 POWER INTEGRATIONS INC Q2 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.58 0.61 0.03 87.5 87.9 0.5 PROGRESSIVE WASTE SOLUTI Q2 UNDESIGNATED CONR DUR USD 0.26 0.31 0.05 502.2 516.8 14.6 PROGRESSIVE WASTE SOLUTI Q2 UNDESIGNATED CONR DUR USD 0.26 0.31 0.05 502.6 516.8 14.2 PROVIDENT FINANCIAL HLDGS Q4 SAVINGS AND LOANS USD 0.41 0.49 0.08 23.4 25.2 1.8 PUBLIC SERVICE ENTERPRIS Q2 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.45 0.48 0.03 2278.3 2310.0 31.7 PULASKI FINANCIAL CORP Q3 SAVINGS AND LOANS USD 0.29 0.29 0.00 11.5 11.2 -0.3 QUESTCOR PHARMACEUTICALS Q2 DRUGS USD 1.00 1.35 0.35 169.0 184.6 15.6 QUIDEL CORP Q2 MEDICAL SUPPLIES USD -0.11 -0.05 0.06 33.2 29.7 -3.5 QUINSTREET INC Q4 COMMUNICATIONS USD 0.14 0.14 0.00 76.0 75.7 -0.3 RADISYS CORPORATION Q2 OTHER COMPUTERS USD 0.03 0.03 0.01 66.0 65.4 -0.6 RENAISSANCERE HOLDINGS L Q2 INSURANCE USD 2.32 2.17 -0.15 305.5 253.0 -52.5 RENEWABLE ENERGY GROUP I Q2 ALTERNATIVE ENERGY USD 0.62 0.62 0.00 303.4 387.0 83.6 RIVERBED TECHNOLOGY INC Q2 OTHER COMPUTERS USD 0.22 0.22 0.00 257.7 249.9 -7.8 ROCHESTER MEDICAL CORPOR Q3 MEDICAL SUPPLIES USD 0.13 0.10 -0.03 16.8 17.0 0.2 ROCKWELL AUTOMATION INC Q3 MACHINERY USD 1.39 1.54 0.15 1595.7 1624.2 28.5 ROGERS CORPORATION Q2 ELECTRICAL USD 0.54 0.53 -0.01 132.5 132.5 0.0 RPX CORP Q2 MULTI-IND BASIC USD 0.24 0.26 0.02 57.1 57.5 0.4 RTI INTERNATIONAL METALS Q2 METAL FABRICATORS & DIST USD 0.16 0.50 0.34 188.1 215.8 27.7 SAUL CENTERS INC Q2 INVESTMENTS USD -- -- -- 48.7 48.8 0.1 SEACOR HOLDINGS INC Q2 OIL USD 0.70 -- -- 288.0 315.6 27.5 SENIOR HOUSING PROPERTIE Q2 INVESTMENTS USD 0.23 0.17 -0.06 193.0 186.9 -6.1 SILICON IMAGE INC Q2 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.07 0.08 0.01 71.9 73.7 1.8 SPRINT CORP Q2 TELEPHONE UTILITIES USD -0.30 -0.31 -0.02 8731.0 8877.0 146.0 STREAM OIL & GAS LTD Q2 OIL USD -- -- -- 6.9 9.2 2.4 SYMANTEC CORPORATION Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.36 0.44 0.08 1639.1 1709.0 69.9 SYNCHRONOSS TECHNOLOGIES Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.29 0.31 0.02 83.1 85.9 2.9 TAKE-TWO INTERACTIVE SOF Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -0.57 -0.54 0.03 124.7 144.3 19.6 TANGER FACTORY OUTLET CE Q2 INVESTMENTS USD 0.17 0.18 0.01 89.8 91.0 1.2 TEAM HEALTH HOLDINGS INC Q2 SERVICES TO MEDICAL PROF USD 0.46 0.44 -0.02 586.5 579.7 -6.8 TFS FINANCIAL CORP Q3 FINANCIAL SERVICES USD 0.03 0.05 0.02 67.3 66.1 -1.2 THOMSON REUTERS CORPORAT Q2 MULTI-INDUSTRY FINANCE USD 0.45 0.48 0.04 3150.3 3108.0 -42.3 THOMSON REUTERS CORPORAT Q2 MULTI-INDUSTRY FINANCE USD 0.45 0.48 0.04 3150.3 3108.0 -42.3 THREE-D SYSTEMS INC Q2 OTHER COMPUTERS USD 0.24 0.20 -0.04 114.5 120.8 6.3 TILE SHOP HOLDINGS INC Q2 FINANCIAL SERVICES USD 0.14 0.13 -0.01 58.2 58.1 -0.1 TRANSALTA CORP Q2 ELECTRICAL UTILITIES CAD 0.17 0.03 -0.14 533.1 542.0 8.9 TRANSALTA CORP Q2 ELECTRICAL UTILITIES CAD 0.15 0.03 -0.12 460.0 542.0 82.0 TRANSCAT INC Q1 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD 0.07 0.09 0.02 -- -- -- TRIMAC TRANSPORTATION LI Q2 RAILROADS CAD 0.11 0.06 -0.05 105.9 90.4 -15.5 TRIMBLE NAVIGATION LTD Q2 OFFICE/COMM EQUIP USD 0.37 0.38 0.01 574.2 576.3 2.1 TRINITY BIOTECH PLC Q2 HOME HEALTH CARE USD 0.20 0.18 -0.02 22.0 21.3 -0.7 TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS Q2 AUTOMOTIVE MFG USD 1.71 2.02 0.31 4339.0 4514.0 175.0 TWIN DISC INC Q4 MACHINERY USD 0.18 0.18 0.00 73.2 75.9 2.7 UDR INC Q2 INVESTMENTS USD -0.01 0.02 0.03 188.5 191.8 3.3 UGI CORPORATION Q3 GAS UTILITIES USD 0.08 0.13 0.06 1391.0 1372.3 -18.7 ULTIMATE SOFTWARE GROUP Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.29 0.34 0.05 97.2 97.5 0.3 UNS ENERGY CORP Q2 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.61 0.64 0.03 365.7 365.2 -0.5 UR ENERGY INC Q2 NONFERROUS BASE METALS USD -0.02 -0.02 0.00 0.0 0.0 0.0 VERISK ANALYTICS INC Q2 UNDESIGNATED CONR SVC USD 0.53 0.55 0.02 419.0 421.3 2.4 VIMICRO INTERNATIONAL CO Q2 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.02 -0.19 -0.21 12.9 11.1 -1.8 VIRTUS INVESTMENT PARTNE Q2 FINANCIAL SERVICES USD 2.01 1.91 -0.10 94.1 96.1 2.0 VISHAY INTERTECHNOLOGY I Q2 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.22 0.20 -0.02 592.1 597.7 5.6 WABASH NATL CORP Q2 TRUCK MFG USD 0.19 0.21 0.02 413.6 413.1 -0.4 WADDELL & REED FINANCIAL Q2 FINANCIAL SERVICES USD 0.64 0.67 0.03 327.1 331.7 4.6 WASTE MANAGEMENT INC Q2 MACHINERY USD 0.55 0.54 -0.01 3546.4 3526.0 -20.4 WATTS WATER TECHNOLOGIES Q2 MACHINERY USD 0.55 0.57 0.02 376.2 371.3 -4.9 WEATHERFORD INTERNATIONA Q2 OIL USD 0.15 0.15 0.00 3875.4 3868.0 -7.4 WESTERN UNION COMPANY (T Q2 FINANCIAL SERVICES USD 0.34 0.36 0.02 1372.1 1385.9 13.8 WESTJET AIRLINES LTD Q2 AIRLINES CAD 0.33 0.39 0.06 860.7 843.7 -17.0 WESTLAKE CHEMICAL CORP Q2 CHEMICALS USD 1.94 2.17 0.23 948.0 939.0 -8.9 XPO LOGISTICS INC Q2 UNDESIGNATED TRANSPORT USD -0.62 -1.00 -0.38 154.7 137.1 -17.6 XYLEM INC Q2 MACHINERY USD 0.45 0.36 -0.09 967.9 960.0 -7.9