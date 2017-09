U.S./Canada daily earnings hits & misses July 31 - 1820 ET

July 31 (Reuters) - The following U.S.- and Canada-listed companies reported earnings on Wednesday. This list shows whether they beat, met or missed Wall Street analysts' forecasts. It also shows the difference between analysts' expectations and reported results. The figures are provided by Thomson Reuters I/B/E/S. **** Company Name Ticker Qtr Industry Curr EPS Est EPS Act Diff EPS Rev Est Rev Act Diff Rev 5N PLUS INC Q2 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD 0.05 -0.01 -0.06 126.0 112.6 -13.3 ACCELRYS INC Q2 BIOTECHNOLOGY USD 0.07 0.07 0.00 43.1 39.3 -3.8 ACCO BRANDS CORPORATION Q2 OFFICE PRODUCTS USD 0.19 0.19 0.00 458.8 440.2 -18.6 ACXIOM CORPORATION Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.15 0.17 0.02 266.0 266.2 0.2 ADT CORP Q3 UNDESIGNATED CONR SVC USD 0.44 0.53 0.09 830.2 833.0 2.8 ADVISORY BOARD CO. Q1 UNDESIGNATED CONR SVC USD 0.29 0.31 0.02 121.9 123.2 1.3 AFFYMETRIX INC Q2 BIOTECHNOLOGY USD -0.01 0.04 0.05 78.5 79.5 0.9 AGCO CORP Q2 MACHINERY USD 1.80 2.15 0.35 2828.2 3048.2 220.0 AGL RESOURCES INC Q2 GAS UTILITIES USD 0.26 0.37 0.11 736.0 904.0 168.0 ALBANY INTERNATIONAL Q2 MACHINERY USD 0.38 -0.22 -0.60 194.5 198.0 3.5 ALERE INC Q2 MEDICAL SUPPLIES USD 0.48 0.64 0.16 720.2 764.0 43.7 ALLERGAN INC Q2 MEDICAL SUPPLIES USD 1.20 1.22 0.02 1564.3 1597.7 33.4 ALLIANCEBERNSTEIN HOLDIN Q2 FINANCIAL SERVICES USD 0.38 0.41 0.03 723.1 734.3 11.1 ALLSTATE CORPORATION Q2 INSURANCE USD 0.98 1.12 0.14 7003.9 7151.0 147.1 AMDOCS LTD Q3 COMMUNICATIONS USD 0.73 0.83 0.10 841.8 841.3 -0.4 AMEDISYS INC Q2 HOME HEALTH CARE USD 0.10 0.17 0.07 328.0 313.1 -14.9 AMERICAN EQUITY INVT LIF Q2 INSURANCE USD 0.45 0.43 -0.02 333.3 336.1 2.8 AMERICAN SAFETY INSURANC Q2 INSURANCE USD 0.38 0.34 -0.04 72.1 105.6 33.5 AMERICAN TOWER CORP - CL Q2 COMMUNICATIONS USD 0.52 0.25 -0.27 814.7 808.8 -5.9 AMERISAFE INC Q2 INSURANCE USD 0.50 0.45 -0.05 90.8 87.5 -3.3 ANCHOR BANCORP Q4 BANKING USD 0.06 -0.33 -0.39 5.3 4.3 -1.0 ANIKA THERAPEUTICS INC Q2 BIOTECHNOLOGY USD 0.23 0.40 0.17 17.1 20.8 3.7 APOLLO COMMERCIAL REAL E Q2 INVESTMENTS USD 0.31 0.31 0.00 17.6 17.2 -0.4 ASTRONICS CORPORATION Q2 DEFENSE USD 0.45 0.34 -0.11 74.7 70.8 -3.9 ATHABASCA OIL CORP Q2 OIL CAD -0.04 -0.06 -0.02 28.0 37.8 9.8 ATMEL CORP Q2 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.06 0.06 0.00 349.0 347.8 -1.2 AVX CORPORATION Q1 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.16 0.16 0.00 369.9 369.4 -0.5 AXIALL CORP Q2 CHEMICALS USD 1.17 1.19 0.02 1259.7 1272.8 13.1 AXT INC Q2 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD -0.06 -0.06 0.00 23.1 23.8 0.7 BALCHEM CORP Q2 CHEMICALS USD 0.39 0.38 -0.01 87.5 83.3 -4.2 BALTIC TRADING LTD Q2 MARITIME USD -0.19 -0.19 0.00 5.7 6.4 0.7 BANK OF COMMERCE HOLDINGS Q2 BANKING USD 0.13 0.13 0.00 9.7 9.3 -0.4 BEL FUSE INC Q2 OTHER COMPUTERS USD 0.01 0.32 0.31 86.0 94.0 8.0 BJ'S RESTAURANTS INC Q2 RETAILING - FOODS USD 0.32 0.31 -0.01 202.1 198.5 -3.6 BLACKBAUD INC Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.28 0.33 0.05 122.0 -- -- BLOOMIN' BRANDS INC Q2 FINANCIAL SERVICES USD 0.23 0.25 0.03 1033.5 1018.9 -14.7 BOK FINANCIAL CORPORATION Q2 BANKING USD 1.21 1.16 -0.05 335.9 317.9 -18.0 BOOZ ALLEN HAMILTON HOLD Q1 INDUSTRIAL SERVICES USD 0.40 0.50 0.10 1410.7 1427.7 17.0 BOSTON BEER Q2 BEVERAGES USD 1.34 1.60 0.26 175.4 181.3 6.0 BRUKER CORP Q2 MEDICAL SUPPLIES USD 0.14 0.18 0.04 426.4 454.9 28.5 BURGER KING WORLDWIDE INC Q2 RETAILING - FOODS USD 0.19 0.21 0.02 322.3 278.3 -44.0 C&J ENERGY SERVICES INC Q2 OIL USD 0.37 0.39 0.03 273.3 267.0 -6.3 CABOT CORPORATION Q3 CHEMICALS USD 0.91 0.84 -0.07 919.0 903.0 -16.0 CADENCE PHARMACEUTICALS Q2 DRUGS USD -0.11 -0.14 -0.04 23.8 24.7 0.8 CALFRAC WELL SERVICES LTD Q2 OIL CAD -0.42 -0.32 0.10 287.1 288.7 1.6 CANADA BREAD COMPANY LTD Q2 FOOD PROCESSORS CAD 1.06 1.07 0.01 407.4 397.6 -9.8 CAPITAL PRODUCT PARTNERS Q2 MARITIME USD 0.09 0.01 -0.08 44.3 41.8 -2.5 CARDTRONICS INC Q2 OTHER COMPUTERS USD 0.42 0.49 0.07 207.7 208.0 0.3 CAVIUM INC Q2 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.22 0.23 0.01 74.1 74.2 0.1 CBEYOND INC Q2 COMMUNICATIONS USD -0.05 0.09 0.14 119.6 123.8 4.1 CBL & ASSOCIATES PROPERT Q2 INVESTMENTS USD 0.13 0.11 -0.02 250.3 262.4 12.2 CBS CORPORATION Q2 COMMUNICATIONS USD 0.72 0.76 0.04 3507.7 3699.0 191.3 CELL THERAPEUTICS INC Q2 BIOTECHNOLOGY USD -0.17 -0.17 0.00 1.5 0.3 -1.2 CENTRAL EUROPEAN MEDIA E Q2 COMMUNICATIONS USD 0.07 -0.23 -0.30 182.8 180.2 -2.5 CEVA INC Q2 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.13 0.15 0.02 12.0 12.8 0.9 CGI GROUP INC Q3 SOFTWARE & EDP SERVICES CAD 0.58 0.63 0.05 2532.2 2567.3 35.1 CGI GROUP INC Q3 SOFTWARE & EDP SERVICES CAD 0.58 0.63 0.05 2538.7 2567.3 28.6 CHARLES RIVER LABORATORI Q2 BIOTECHNOLOGY USD 0.71 0.73 0.02 294.2 294.4 0.2 CHURCHILL DOWNS Q2 UNDESIGNATED CONR SVC USD 2.89 2.81 -0.08 294.9 283.8 -11.1 CIA DE BEBIDAS DAS AMERI Q2 BEVERAGES USD 0.26 0.31 0.05 3472.4 3627.5 155.1 CIPHER PHARMACEUTICALS I Q2 DRUGS CAD 0.05 0.12 0.07 3.1 5.5 2.4 CLEARONE INCOPRORATED Q2 OFFICE/COMM EQUIP USD 0.10 0.13 0.04 11.7 11.7 0.0 CLECO CORPORATION Q2 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.64 0.62 -0.02 249.5 263.9 14.4 CNH GLOBAL NV Q2 MACHINERY USD 1.48 1.93 0.45 5269.7 5478.0 208.3 COHU INC Q2 ELECTRICAL USD -0.08 -0.05 0.03 63.9 66.7 2.8 COMCAST CORP Q2 COMMUNICATIONS USD 0.63 0.65 0.02 16007.9 16270.0 262.1 COMFORT SYSTEMS USA INC. Q2 INDUSTRIAL SERVICES USD 0.13 0.21 0.08 353.2 351.1 -2.2 CONCUR TECHNOLOGIES INC Q3 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.24 0.39 0.15 139.1 138.7 -0.4 CONTRANS GROUP INC Q2 TRUCKING CAD 0.26 0.24 -0.02 144.6 139.8 -4.8 CON-WAY INC Q2 TRUCKING USD 0.59 0.67 0.08 1448.2 1381.4 -66.8 CRAY INC Q2 OTHER COMPUTERS USD -0.20 -0.19 0.01 79.8 84.5 4.7 CURTISS WRIGHT CORPORATI Q2 MACHINERY USD 0.65 0.71 0.06 602.6 617.7 15.1 CYNOSURE INC Q2 MEDICAL SUPPLIES USD 0.20 0.29 0.10 47.0 50.1 3.1 CYTOKINETICS INC Q2 DRUGS USD -0.54 -0.58 -0.04 3.1 1.0 -2.1 DDR CORP Q2 INVESTMENTS USD 0.03 -0.09 -0.12 208.0 217.1 9.0 DELPHI AUTOMOTIVE PLC Q2 AUTO PART MFG USD 1.14 1.24 0.10 4224.0 4240.0 16.0 DIXIE GROUP INC Q2 CLOTHING USD 0.04 -- -- 75.0 83.6 8.6 DREAMWORKS ANIMATION SKG Q2 LEISURE USD 0.20 0.25 0.05 189.7 213.4 23.7 DUKE REALTY CORP Q2 INVESTMENTS USD -0.06 -- -- 224.3 224.7 0.4 DYNEX CAPITAL INC Q2 INVESTMENTS USD 0.32 0.31 -0.01 23.2 22.4 -0.8 EDGEWATER TECH INC Q2 INDUSTRIAL SERVICES USD 0.05 0.13 0.08 26.6 27.9 1.4 ENBRIDGE INCOME FUND Q2 INVESTMENTS CAD 0.34 0.39 0.05 -- -- -- ENERGEN CORPORATION Q2 OIL USD 0.62 0.66 0.04 404.9 490.1 85.1 ENERGIZER HOLDINGS INC Q3 HOME PRODUCTS USD 1.32 1.57 0.25 1139.8 1111.5 -28.3 ENERGY RECOVERY INC Q2 WATER UTILITIES USD -0.06 -0.03 0.03 8.0 8.6 0.6 ENTEROMEDICS INC Q2 MEDICAL SUPPLIES USD -0.11 -0.11 0.00 0.0 0.0 0.0 ENTROPIC COMMUNICATIONS Q2 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.00 0.01 0.01 70.3 70.6 0.3 EPIZYME INC Q2 BIOTECHNOLOGY USD -0.36 -0.25 0.11 13.4 14.8 1.4 EQUITY ONE INC. Q2 INVESTMENTS USD 0.10 0.28 0.18 85.2 -- -- ESSEX PROPERTY TRUST, IN Q2 INVESTMENTS USD 0.58 0.67 0.09 150.4 -- -- EXELON CORP Q2 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.54 0.53 -0.01 6153.9 5882.0 -271.9 FORMFACTOR INC. Q2 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD -0.05 -0.01 0.04 60.8 62.7 2.0 FOX CHASE BANCORP INC Q2 FINANCIAL SERVICES USD 0.12 0.09 -0.03 7.9 7.9 -0.1 GARMIN LTD Q2 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD 0.65 0.76 0.11 665.8 696.6 30.7 GENCO SHIPPING & TRADING Q2 MARITIME USD -1.04 -1.05 -0.01 43.0 45.8 2.8 GENERAL CABLE CORP Q2 ELECTRICAL USD 0.56 0.69 0.13 1700.9 1645.9 -55.0 GENERAL COMMUNICATION, I Q2 TELEPHONE UTILITIES USD 0.08 0.10 0.02 188.3 189.7 1.3 GENOMIC HEALTH INC Q2 BIOTECHNOLOGY USD -0.08 -0.10 -0.03 63.9 63.7 -0.2 GLADSTONE CAPITAL Q3 INVESTMENTS USD 0.20 0.21 0.01 8.9 8.6 -0.3 GOVERNMENT PROPERTIES IN Q2 INVESTMENTS USD 0.28 0.28 0.01 58.1 57.3 -0.8 GRUPO FINANCIERO SANTAND Q2 BANKING USD 0.26 0.28 0.02 828.0 1138.4 310.4 HANGER INC Q2 MEDICAL SUPPLIES USD 0.56 0.52 -0.04 271.7 273.7 2.0 HANOVER INSURANCE GROUP Q2 INSURANCE USD 0.69 1.05 0.36 1284.6 1242.6 -42.0 HAVERTY FURNITURE COS INC Q2 HOME FURNISHINGS USD 0.16 0.21 0.05 171.6 171.1 -0.4 HEARTLAND PAYMENT SYSTEM Q2 FINANCIAL SERVICES USD 0.50 0.53 0.03 151.6 149.7 -1.9 HERCULES OFFSHORE INC Q2 OIL USD 0.05 0.01 -0.04 224.9 211.5 -13.4 HESS CORP Q2 OIL USD 1.41 1.51 0.10 4617.1 4105.0 -512.1 HOME CAPITAL GROUP INC Q2 FINANCE & LOAN CAD 1.75 1.78 0.04 105.5 102.5 -2.9 HORNBECK OFFSHORE SVCS I Q2 OIL USD 0.52 0.65 0.13 148.3 154.3 6.0 HOSPIRA INC Q2 MEDICAL SUPPLIES USD 0.51 0.55 0.04 1025.1 1026.2 1.1 HUDSON CITY BANCORP INC Q2 SAVINGS AND LOANS USD 0.10 0.10 0.00 169.6 159.9 -9.8 HUDSON GLOBAL INC Q2 UNDESIGNATED CONR SVC USD -0.09 -0.18 -0.09 173.2 171.4 -1.9 HUMANA INC Q2 SERVICES TO MEDICAL PROF USD 2.47 -- -- 10342.2 10321.0 -21.2 HUNTSMAN CORP Q2 CHEMICALS USD 0.39 0.39 0.00 2822.5 2830.0 7.5 HYATT HOTELS CORP Q2 LEISURE USD 0.30 0.43 0.13 1071.8 1092.0 20.2 HYSTER-YALE MATERIALS HA Q2 MACHINERY USD 1.18 1.40 0.22 619.5 659.6 40.1 IMATION CORPORATION Q2 OTHER COMPUTERS USD -0.31 0.11 0.42 220.0 211.7 -8.3 INGREDION INC Q2 FOOD PROCESSORS USD 1.17 1.20 0.03 1623.7 1633.4 9.7 INNOVATIVE SOLUTIONS & S Q3 DEFENSE USD 0.03 0.05 0.02 7.6 8.8 1.2 INTACT FINANCIAL CORP Q2 INSURANCE CAD 0.73 0.89 0.16 1806.4 1723.0 -83.4 INTEGRATED SILICON SOLUT Q3 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.22 0.23 0.01 78.5 77.8 -0.8 INTERNATIONAL SHIPHOLDIN Q2 MARITIME USD 0.32 -0.08 -0.40 88.0 74.9 -13.1 INTERNATIONAL TOWER HILL Q2 PRECIOUS METALS CAD -0.04 -0.01 0.03 -- -- -- INTERNATIONAL TOWER HILL Q2 PRECIOUS METALS CAD -0.04 -0.01 0.03 -- -- -- INTEST CORP Q2 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD 0.08 0.10 0.02 -- -- -- INTREPID POTASH INC Q2 CHEMICALS USD 0.21 -- -- 103.3 92.7 -10.6 INVESCO LTD Q2 INVESTMENTS USD 0.51 0.50 -0.01 1113.5 1158.8 45.3 INVESCO MORTGAGE CAPITAL Q2 FINANCIAL SERVICES USD 0.62 0.59 -0.03 95.7 96.2 0.6 ITRON INCORPORATED Q2 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD 0.58 0.58 0.00 485.2 482.2 -3.0 JOURNAL COMMUNICATIONS I Q2 COMMUNICATIONS USD 0.12 0.13 0.01 -- -- -- KAPSTONE PAPER AND PACKA Q2 MULTI-IND BASIC USD 0.44 0.49 0.05 322.7 326.3 3.6 KERYX BIOPHARMACEUTICALS Q2 BIOTECHNOLOGY USD -0.10 -0.14 -0.04 0.0 0.0 0.0 KEYW HOLDING CORP Q2 OTHER COMPUTERS USD -0.04 -0.06 -0.02 79.9 78.3 -1.6 KINROSS GOLD CORP Q2 PRECIOUS METALS USD 0.06 0.10 0.04 961.0 968.0 7.0 KINROSS GOLD CORP Q2 PRECIOUS METALS USD 0.07 0.10 0.03 929.6 968.0 38.4 KRATON PERFORMANCE POLYM Q2 CHEMICALS USD 0.25 0.15 -0.10 365.3 334.5 -30.7 KVH INDUSTRIES INC Q2 OFFICE/COMM EQUIP USD 0.11 0.15 0.05 39.3 43.2 3.9 LAM RESEARCH CORP Q4 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.71 0.80 0.09 981.9 986.2 4.3 LANDEC CORP Q4 FOOD PROCESSORS USD 0.16 0.17 0.01 103.7 107.1 3.4 LEVEL 3 COMMUNICATIONS I Q2 OFFICE/COMM EQUIP USD -0.08 -0.11 -0.04 1589.0 1565.0 -24.0 LIFE TECHNOLOGIES CORP Q2 BIOTECHNOLOGY USD 0.96 0.98 0.02 952.1 948.1 -4.0 LIFELOCK INC Q2 INDUSTRIAL SERVICES USD 0.01 0.03 0.02 85.3 89.5 4.2 LINCOLN NATL CP IND Q2 INSURANCE USD 1.15 1.27 0.12 3004.5 3049.0 44.5 LITTELFUSE INC Q2 ELECTRICAL USD 1.13 1.17 0.04 190.6 187.8 -2.9 LIVEPERSON INC Q2 OTHER COMPUTERS USD 0.04 0.03 -0.01 42.9 43.2 0.3 LPL FINANCIAL HOLDINGS I Q2 INVESTMENTS USD 0.60 0.61 0.01 999.1 1018.9 19.8 MACDONALD DETTWILER & AS Q2 UNDESIGNATED TECHNOLOGY CAD 1.21 1.20 -0.01 446.1 450.4 4.3 MACQUARIE INFRASTRUCTURE Q2 MULTI-IND BASIC USD 0.42 0.06 -0.36 269.0 252.6 -16.5 MANNING AND NAPIER INC Q2 FINANCIAL SERVICES USD 0.30 0.30 0.01 92.8 93.0 0.2 MANTECH INTERNATIONAL CO Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.56 0.58 0.02 633.7 605.1 -28.6 MAPLE LEAF FOODS INC Q2 FOOD PROCESSORS CAD 0.15 0.02 -0.13 1278.0 1214.2 -63.8 MARRIOTT INTERNATIONAL I Q2 LEISURE USD 0.57 0.57 0.00 3212.3 3263.0 50.7 MARTIN MIDSTREAM PARTNER Q2 MARITIME USD 0.46 0.33 -0.13 369.8 358.2 -11.6 MASIMO CORP Q2 BIOTECHNOLOGY USD 0.28 0.30 0.03 136.4 137.4 1.1 MASTERCARD INC Q2 FINANCIAL SERVICES USD 6.30 6.96 0.66 2002.3 2096.0 93.7 MCGRATH RENTCORP Q2 RETAILING - GOODS USD 0.45 0.38 -0.07 86.3 87.1 0.9 MEDASSETS INC Q2 SERVICES TO MEDICAL PROF USD 0.26 0.30 0.04 167.8 170.7 2.9 MERIT MED SYS INC Q2 MEDICAL SUPPLIES USD 0.13 0.15 0.02 112.5 109.9 -2.6 MERITOR INC Q3 AUTO PART MFG USD 0.19 0.34 0.15 1022.2 993.0 -29.2 METABOLIX INC Q2 MEDICAL SUPPLIES USD -0.20 -0.23 -0.03 1.6 1.7 0.1 METLIFE INC Q2 INSURANCE USD 1.33 1.44 0.11 17330.8 17042.0 -288.8 MICROCHIP TECHNOLOGY INC Q1 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.54 0.57 0.03 454.7 462.8 8.1 MID-AMERICA APARTMENT CO Q2 INVESTMENTS USD 0.49 1.52 1.03 135.4 134.0 -1.4 MIMEDX GROUP INC Q2 HOSPITAL SUPPLIES USD -0.01 -0.01 0.00 12.9 13.5 0.6 MORGUARD NORTH AMERICAN Q2 INVESTMENTS CAD -- -- -- 38.2 34.7 -3.5 MURPHY OIL CORPORATION Q2 OIL USD 1.54 -- -- 7271.0 7217.8 -53.1 NATIONAL AMERICAN UNIVER Q4 UNDESIGNATED CONR SVC USD 0.07 0.05 -0.02 33.5 33.2 -0.3 NCI INC Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.10 0.14 0.04 78.6 83.0 4.3 NEOGENOMICS INC Q2 HOME HEALTH CARE USD 0.00 0.01 0.01 16.2 15.6 -0.6 NEWPORT CORP Q2 PHOTO-OPTICAL EQUIPMENT USD 0.13 0.07 -0.06 135.2 134.2 -0.9 NISOURCE INC Q2 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.23 0.23 0.00 1073.7 1212.3 138.6 NUVO RESEARCH INC Q2 DRUGS CAD -0.23 -0.25 -0.02 4.0 1.8 -2.2 O2MICRO INTERNATIONAL Q2 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD -0.15 -0.13 0.02 18.9 18.7 -0.2 ONEOK PARTNERS LP Q2 OIL USD 0.55 0.62 0.07 2665.1 2768.2 103.0 OPEN TEXT CORPORATION Q4 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 1.42 1.43 0.01 360.8 347.3 -13.5 OPEN TEXT CORPORATION Q4 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 1.42 1.43 0.01 361.6 347.3 -14.3 P G & E CORP Q2 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.71 0.79 0.08 3904.4 3776.0 -128.4 PAR TECHNOLOGY CORP Q2 COMPUTER MFRS USD 0.07 0.02 -0.05 -- -- -- PC-TEL INC Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.09 0.11 0.02 25.4 26.7 1.3 PENSKE AUTOMOTIVE GROUP Q2 UNDESIGNATED CONR SVC USD 0.64 0.71 0.07 3634.6 3699.2 64.6 PETROBRAS ARGENTINA SA Q2 OIL USD 0.38 0.18 -0.20 644.1 730.3 86.2 PGT INC Q2 HOME BUILDING USD 0.10 0.14 0.04 57.1 62.8 5.7 PHARMACYCLICS INC Q2 BIOTECHNOLOGY USD -0.07 0.16 0.23 52.0 54.7 2.7 PHH CORP Q2 FINANCIAL SERVICES USD 1.09 1.40 0.31 769.5 822.0 52.5 PHILLIPS 66 Q2 OIL USD 1.83 1.50 -0.33 41566.4 43240.0 1673.6 PILGRIM'S PRIDE CORP Q2 FOOD PROCESSORS USD 0.57 0.74 0.17 2178.7 2184.1 5.5 PIONEER NATURAL RESOURCE Q2 OIL USD 1.11 1.10 -0.01 901.3 1181.7 280.4 PIONEER SOUTHWEST ENERGY Q2 OIL USD 0.52 0.57 0.05 47.7 59.5 11.8 PROTECTIVE LIFE CORP Q2 INSURANCE USD 0.93 0.96 0.03 909.1 -- -- QEP RESOURCES INC Q2 GAS USD 0.35 0.34 -0.01 766.3 751.0 -15.3 QUALITY DISTRIBUTION INC. Q2 TRUCKING USD 0.20 0.20 0.01 240.1 239.3 -0.8 QUESTAR CORPORATION Q2 GAS UTILITIES USD 0.22 0.22 0.01 239.4 195.6 -43.8 QUICKLOGIC CORP Q2 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD -0.06 -0.07 -0.01 4.3 5.1 0.8 REGENCY CENTERS CORP Q2 INVESTMENTS USD 0.18 0.22 0.04 119.0 -- -- REGIONAL MANAGEMENT CORP Q2 FINANCIAL SERVICES USD 0.52 0.52 0.00 38.1 39.4 1.2 REVLON INC Q2 COSMETICS USD 0.48 0.51 0.03 358.0 350.1 -7.9 ROGERS SUGAR INC Q3 FINANCIAL SERVICES CAD 0.09 0.05 -0.04 -- -- -- ROMARCO MINERALS INC Q2 PRECIOUS METALS CAD 0.00 -0.01 -0.01 -- -- -- ROVI CORP Q2 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD 0.46 0.46 0.00 152.9 146.4 -6.5 RUCKUS WIRELESS INC Q2 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD 0.03 0.05 0.02 62.2 63.9 1.6 SABRA HEALTHCARE REIT INC Q2 INVESTMENTS USD 0.25 0.18 -0.07 31.9 32.3 0.3 SCHAWK INC Q2 MACHINERY USD 0.14 0.18 0.04 -- -- -- SCHWEITZER-MAUDUIT INTL Q2 TOBACCO USD 0.88 0.95 0.07 191.9 196.5 4.6 SEATTLE GENETICS INC Q2 BIOTECHNOLOGY USD -0.19 -0.06 0.13 57.7 73.6 15.8 SELECTIVE INS. GROUP INC. Q2 INSURANCE USD 0.33 0.42 0.09 456.8 462.2 5.4 SHERRITT INTERNATIONAL C Q2 MULTI-IND BASIC CAD 0.07 -0.04 -0.11 297.1 338.5 41.4 SHUTTERFLY INC Q2 COMMUNICATIONS USD -0.54 -0.31 0.23 122.0 133.5 11.5 SJW CORP Q2 WATER UTILITIES USD 0.28 0.37 0.09 66.7 74.2 7.5 SMITH MICRO SOFTWARE INC Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -0.07 -0.10 -0.03 12.4 10.5 -1.9 SODASTREAM INTERNATIONAL Q2 BEVERAGES USD 0.57 0.60 0.04 129.7 132.4 2.7 SOLAR CAPITAL LTD Q2 FINANCIAL SERVICES USD 0.42 0.43 0.01 37.3 39.1 1.8 SOLAR SENIOR CAPITAL LTD Q2 FINANCIAL SERVICES USD 0.31 0.29 -0.02 5.2 4.7 -0.4 SOUTHERN COMPANY Q2 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.68 0.66 -0.02 4299.6 4246.0 -53.6 SOVRAN SELF STORAGE INC Q2 INVESTMENTS USD 0.53 0.57 0.04 64.2 67.6 3.4 SPARTAN STORES INC Q1 RETAILING - FOODS USD 0.27 0.30 0.03 605.4 612.4 7.0 SPEEDWAY MOTORSPORTS Q2 UNDESIGNATED CONR SVC USD 0.63 0.64 0.01 181.8 176.8 -5.0 SPX CORPORATION Q2 AUTO PART MFG USD 0.65 1.10 0.46 1254.1 1216.6 -37.5 STAMPS.COM INC Q2 RETAILING - GOODS USD 0.47 0.60 0.13 31.4 32.1 0.7 STEINER LEISURE LTD Q2 UNDESIGNATED CONR SVC USD 0.82 0.83 0.01 206.0 207.7 1.7 STRONGCO CORP Q2 MACHINERY CAD 0.12 0.22 0.10 132.3 140.2 7.9 STURM RUGER & CO INC Q2 LEISURE PRODUCTS USD 1.18 1.63 0.45 154.7 179.5 24.8 SUNPOWER CORP Q2 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.11 0.48 0.37 579.5 650.0 70.6 SUPPORT.COM INC Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.05 0.07 0.02 20.1 20.1 0.0 SURMODICS INC Q3 SERVICES TO MEDICAL PROF USD 0.21 -- -- 15.0 14.3 -0.7 TALISMAN ENERGY INC Q2 OIL USD 0.00 -0.03 -0.03 1594.0 1185.0 -409.0 TALISMAN ENERGY INC Q2 OIL USD 0.02 -0.03 -0.05 1390.9 1185.0 -205.9 TASER INTERNATIONAL INC Q2 ELECTRONICS USD 0.07 0.08 0.02 31.3 32.2 0.9 TELEFLEX INC Q2 UNDESIGNATED TECHNOLOGY USD 1.16 1.27 0.11 432.2 420.1 -12.1 TERNIUM SA Q2 STEEL USD 0.68 0.52 -0.16 2134.1 2134.4 0.3 TESSERA TECHNOLOGIES INC. Q2 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD -0.27 -0.23 0.04 46.0 46.6 0.6 THE JONES GROUP INC Q2 CLOTHING USD -0.12 0.02 0.14 837.0 835.2 -1.8 THORATEC CORPORATION Q2 MEDICAL SUPPLIES USD 0.43 0.52 0.09 121.3 130.5 9.2 TORSTAR 'B' Q2 COMMUNICATIONS CAD 0.36 0.29 -0.07 357.0 336.6 -20.4 TRIMEL PHARMACEUTICALS C Q2 DRUGS USD -0.06 -0.07 -0.01 0.0 0.0 0.0 TRINITY INDUSTRIES INC Q2 MACHINERY USD 0.96 1.07 0.12 1017.2 1066.1 48.9 TRIPLE S MANAGEMENT CORP Q2 UNDESIGNATED HEALTH USD 0.48 0.53 0.05 594.9 556.0 -38.9 TRULIA INC Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.04 0.05 0.01 27.7 29.7 2.0 UNI-SELECT Q2 AUTO PART MFG USD 0.51 0.72 0.21 481.4 476.2 -5.2 UNITED ONLINE INC Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.13 0.17 0.04 228.1 221.7 -6.4 UNIVERSAL STAINLESS & AL Q2 STEEL USD 0.11 0.00 -0.11 51.8 42.9 -8.9 US SILICA HOLDINGS INC Q2 NONFERROUS BASE METALS USD 0.40 0.38 -0.02 134.6 129.8 -4.7 VANDA PHARMACEUTICALS INC Q2 DRUGS USD -0.22 -0.11 0.11 8.4 8.3 -0.1 VANGUARD NATURAL RESOURC Q2 OIL USD 0.32 0.27 -0.05 123.5 116.7 -6.8 VECTREN CORP Q2 GAS UTILITIES USD 0.29 0.33 0.04 509.1 531.0 21.9 VITRAN CORP Q2 TRUCKING USD -0.08 -1.03 -0.95 -- 165.4 -- VITRAN CORP Q2 TRUCKING USD -0.33 -1.03 -0.70 181.2 165.4 -15.8 VONAGE HOLDINGS CORP Q2 TELEPHONE UTILITIES USD 0.05 0.06 0.01 211.9 204.8 -7.1 VSE CORP. Q2 MULTI-IND CAP GOOD USD 1.03 1.30 0.27 122.1 119.1 -3.0 WEBMD HEALTH CORP Q2 SERVICES TO MEDICAL PROF USD 0.06 0.05 -0.01 124.4 125.3 0.9 WEINGARTEN RLTY INVS Q2 INVESTMENTS USD 0.12 0.37 0.26 132.0 131.6 -0.4 WESCO AIRCRAFT HOLDINGS Q3 RETAILING - GOODS USD 0.31 0.31 0.00 226.5 230.2 3.7 WEST CORP Q2 UNDESIGNATED CONR SVC USD 0.65 -- -- 675.5 672.7 -2.8 WESTELL TECHNOLOGIES INC Q1 OFFICE/COMM EQUIP USD -0.01 0.01 0.02 17.6 22.5 4.8 WESTERN FOREST PRODUCTS Q2 FOREST PRODUCTS CAD 0.05 0.07 0.02 275.0 262.3 -12.7 WESTERN GAS PARTNERS LP Q2 OIL USD 0.39 0.41 0.02 252.5 255.1 2.7 WEX INC Q2 UNDESIGNATED CONR SVC USD 1.04 1.05 0.01 176.7 178.3 1.5 WHOLE FOODS MARKET INC Q3 RETAILING - FOODS USD 0.37 0.38 0.01 3090.0 3058.0 -32.0 WILLIAMS COS INC Q2 GAS UTILITIES USD 0.15 0.19 0.04 1853.9 -- -- WILLIAMS PARTNERS LP Q2 OIL USD 0.37 0.19 -0.18 1577.4 -- -- WISCONSIN ENERGY Q2 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.46 0.52 0.06 958.2 1012.3 54.1 WORLD FUEL SERVICES CORP Q2 OIL USD 0.66 0.71 0.05 10313.7 10479.6 165.9 XENITH BANKSHARES INC Q2 BANKING USD 0.03 0.05 0.02 -- -- -- YELP INC Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -0.04 -0.01 0.03 53.3 55.0 1.7 ZELTIQ AESTHETICS INC Q2 MEDICAL SUPPLIES USD -0.18 -0.10 0.08 21.6 26.3 4.8