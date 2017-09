U.S./Canada daily earnings hits & misses Aug 1 - 1825 ET

Aug 1 (Reuters) - The following U.S.- and Canada-listed companies reported earnings on Thursday. This list shows whether they beat, met or missed Wall Street analysts' forecasts. It also shows the difference between analysts' expectations and reported results. The figures are provided by Thomson Reuters I/B/E/S. *** Company Name Ticker Qtr Industry Curr EPS Est EPS Act Diff EPS Rev Est Rev Act Diff Rev 1ST CONSTITUTION BANCORP Q2 BANKING USD 0.25 0.25 0.00 8.2 7.6 -0.7 ABIOMED INC Q1 MEDICAL SUPPLIES USD 0.06 -0.04 -0.10 42.9 42.7 -0.3 ACCURIDE CORP Q2 TRUCK MFG USD -0.14 -0.11 0.03 200.3 211.3 11.0 ACORDA THERAPEUTICS INC Q2 BIOTECHNOLOGY USD 0.09 0.09 0.00 82.6 87.1 4.5 ACTIVE NETWORK INC Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.05 0.08 0.03 130.5 132.4 1.9 ACTIVISION BLIZZARD INC Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.07 0.08 0.01 604.8 608.0 3.2 ACTUATE CORPORATION Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.09 0.09 0.00 35.6 34.9 -0.7 ACURA PHARMACEUTICALS INC Q2 DRUGS USD -0.08 -0.07 0.01 0.1 0.0 -0.1 ADDUS HOMECARE CORP Q2 HOME HEALTH CARE USD 0.22 0.23 0.02 63.3 65.8 2.5 ALAMO GROUP INCORPORATED Q2 MACHINERY USD 0.78 0.97 0.19 167.5 178.1 10.6 ALASKA COMMUNICATIONS SY Q2 OFFICE/COMM EQUIP USD 0.07 0.22 0.15 91.6 97.7 6.2 ALLETE INC Q2 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.40 0.35 -0.05 234.0 235.6 1.7 ALLIANT TECHSYSTEMS INC Q1 DEFENSE USD 1.93 2.24 0.31 1026.3 1078.7 52.4 ALTAGAS LTD Q2 GAS CAD 0.20 0.30 0.10 192.9 211.8 18.9 AMAG PHARMACEUTICALS INC Q2 MEDICAL SUPPLIES USD -0.17 -0.09 0.08 18.5 19.6 1.1 AMEREN CORPORATION Q2 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.49 0.44 -0.05 1501.6 1403.0 -98.6 AMERICAN INTERNATIONAL G Q2 INSURANCE USD 0.86 1.12 0.26 8624.1 8347.0 -277.1 AMN HEALTHCARE SERVICES Q2 INDUSTRIAL SERVICES USD 0.15 0.18 0.03 253.7 253.9 0.3 ANSYS INC Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.71 0.77 0.06 208.7 216.2 7.5 APACHE CORP Q2 OIL USD 2.01 2.01 0.00 4279.1 -- -- APARTMENT INVESTMENT& MA Q2 INVESTMENTS USD -0.02 0.07 0.09 264.5 259.7 -4.9 APPROACH RESOURCES INC Q2 OIL USD 0.07 0.13 0.07 41.8 42.3 0.4 ARABIAN AMERICAN DEVELOP Q2 OIL USD 0.12 0.13 0.01 62.4 56.0 -6.5 ARBITRON INC Q2 OTHER COMPUTERS USD 0.47 0.43 -0.04 108.9 107.4 -1.5 ARENA PHARMACEUTICALS INC Q2 BIOTECHNOLOGY USD 0.15 0.18 0.03 57.3 68.9 11.6 ARMOUR RESIDENTIAL REIT Q2 FINANCIAL SERVICES USD 0.19 0.18 -0.01 90.0 -- -- ASTEX PHARMACEUTICALS INC Q2 BIOTECHNOLOGY USD -0.06 -0.04 0.02 15.5 16.6 1.1 ASTRAZENECA PLC Q2 DRUGS USD 1.16 1.20 0.04 6238.0 6232.0 -6.0 ATLAS AIR WORLDWIDE HOLD Q2 AIRLINES USD 0.87 0.79 -0.08 409.3 403.6 -5.8 ATRICURE INC Q2 HOSPITAL SUPPLIES USD -0.10 -0.09 0.01 19.4 20.4 1.0 AUDIENCE INC Q2 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD 0.17 0.24 0.07 44.9 45.3 0.4 AUTOBYTEL INC Q2 OTHER COMPUTERS USD 0.02 0.04 0.02 17.6 17.8 0.2 AUTOMATIC DATA PROCESSING Q4 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.57 0.55 -0.02 2813.6 2810.5 -3.1 AUXILIUM PHARMACEUTICALS Q2 DRUGS USD -0.03 0.22 0.25 91.4 100.5 9.1 AVON PRODUCTS INCORPORAT Q2 COSMETICS USD 0.25 0.29 0.04 2576.4 2508.9 -67.5 AXCELIS TECHNOLOGIES INC Q2 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD -0.05 -0.03 0.02 46.0 47.5 1.5 BALDWIN & LYONS INC Q2 INSURANCE USD 0.40 0.30 -0.10 -- -- -- BARRICK GOLD CORPORATION Q2 PRECIOUS METALS USD 0.56 0.66 0.10 3135.9 3201.0 65.1 BARRICK GOLD CORPORATION Q2 PRECIOUS METALS USD 0.56 0.66 0.10 3111.9 3201.0 89.1 BEAZER HOMES Q3 HOME BUILDING USD -0.37 -0.23 0.14 332.2 314.4 -17.8 BECTON DICKINSON & CO Q3 MEDICAL SUPPLIES USD 1.48 1.54 0.06 2049.3 2052.7 3.4 BGC PARTNERS INC Q2 COMMUNICATIONS USD 0.13 0.13 0.00 467.0 470.0 3.0 BILL BARRETT CORP Q2 OIL USD -0.01 -0.19 -0.18 150.7 142.3 -8.4 BLUCORA INC Q2 COMMUNICATIONS USD 0.24 0.20 -0.04 114.4 117.2 2.8 BLUE NILE INC Q2 RETAILING - GOODS USD 0.16 0.17 0.01 103.0 108.0 5.0 BODY CENTRAL CORP Q2 RETAILING - GOODS USD 0.10 -0.15 -0.25 82.0 75.1 -6.9 BOISE INC Q2 FINANCIAL SERVICES USD 0.14 0.10 -0.04 626.3 621.7 -4.7 BOMBARDIER INC Q2 AUTOMOTIVE MFG USD 0.09 0.09 0.00 4332.1 4430.0 97.9 BOMBARDIER INC Q2 AUTOMOTIVE MFG USD -- 0.09 -- -- 4430.0 -- BONAVISTA ENERGY CORP Q2 OIL CAD 0.15 0.05 -0.10 234.1 244.9 10.8 BOULDER BRANDS INC Q2 MULTI-INDUSTRY FINANCE USD 0.05 0.06 0.01 106.6 110.7 4.0 BROADWIND ENERGY INC Q2 MULTI-IND CAP GOOD USD -0.07 0.31 0.38 54.6 51.4 -3.2 CALLIDUS SOFTWARE INC Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.00 -0.02 -0.02 25.1 25.9 0.8 CAMBREX CORPORATION Q2 BIOTECHNOLOGY USD 0.26 0.37 0.11 73.7 61.6 -12.1 CAMECO CORP Q2 NONFERROUS BASE METALS CAD 0.19 0.15 -0.04 571.9 -- -- CAMECO CORP Q2 NONFERROUS BASE METALS CAD 0.18 0.15 -0.03 524.0 -- -- CANELSON DRILLING INC Q2 FINANCIAL SERVICES CAD 0.04 0.02 -0.02 37.7 37.5 -0.2 CARDINAL HEALTH INC Q4 MEDICAL SUPPLIES USD 0.77 0.79 0.02 24555.7 25420.0 864.3 CARIBBEAN UTILITIES COMP Q2 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.17 0.19 0.02 -- -- -- CASCADE MICROTECH INC Q2 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.11 0.15 0.04 28.5 30.3 1.8 CATAMARAN CORP Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.44 0.49 0.05 3547.0 3417.4 -129.6 CATAMARAN CORP Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.44 0.49 0.05 3470.3 3417.4 -52.9 CAVCO INDUSTRIES INC Q1 HOME BUILDING USD 0.40 0.26 -0.14 -- -- -- CCL INDUSTRIES 'B' Q2 COSMETICS CAD 0.82 0.82 0.00 349.5 361.4 11.9 CDI CORPORATION Q2 BUILDING MATERIALS USD 0.16 0.17 0.01 264.3 263.4 -0.9 CEC ENTERTAINMENT INC. Q2 RETAILING - FOODS USD 0.33 0.42 0.09 192.9 191.9 -0.9 CENTERPOINT ENERGY INC Q2 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.26 0.29 0.03 1600.3 1894.0 293.7 CHEFS' WAREHOUSE INC Q2 FOOD PROCESSORS USD 0.26 0.26 0.00 166.1 170.2 4.1 CHESAPEAKE ENERGY CORP Q2 OIL USD 0.41 0.51 0.10 3210.7 4675.0 1464.3 CIGNA CORPORATION Q2 SERVICES TO MEDICAL PROF USD 1.60 1.78 0.18 7378.8 7172.0 -206.8 CIRCOR INTERNATIONAL Q2 METAL FABRICATORS & DIST USD 0.68 0.81 0.13 218.4 223.6 5.2 CLEAR CHANNEL OUTDOOR HL Q2 COMMUNICATIONS USD 0.02 0.02 0.00 753.1 766.9 13.8 CLOROX COMPANY Q4 HOME PRODUCTS USD 1.34 1.37 0.03 1574.1 1547.0 -27.1 CLOVIS ONCOLOGY INC Q2 DRUGS USD -0.65 -0.72 -0.07 0.0 0.0 0.0 CME GROUP INC Q2 FINANCIAL SERVICES USD 0.89 0.93 0.04 803.5 816.1 12.6 CNB FINANCIAL CORP-PA Q2 BANKING USD 0.34 0.24 -0.10 14.4 10.7 -3.7 COLONIAL PROPERTY TRUST Q2 INVESTMENTS USD -0.02 -0.01 0.01 103.4 102.1 -1.3 CONOCOPHILLIPS Q2 OIL USD 1.29 1.41 0.12 12752.3 14142.0 1389.7 COTT CORPORATION Q2 BEVERAGES USD 0.23 -- -- 618.6 563.8 -54.8 COTT CORPORATION Q2 BEVERAGES USD 0.21 -- -- 605.5 563.8 -41.7 COVIDIEN PLC Q3 MEDICAL SUPPLIES USD 0.89 0.84 -0.05 2584.1 2578.0 -6.1 CUBIC CORPORATION Q3 ELECTRICAL USD 0.65 0.69 0.04 349.5 340.4 -9.1 CVR ENERGY INC Q2 OIL USD 1.62 1.43 -0.19 2121.6 2220.3 98.7 CVR PARTNERS LP Q2 CHEMICALS USD 0.54 0.48 -0.06 86.2 88.8 2.6 CVR REFINING LP Q2 OIL USD 1.69 2.30 0.61 2100.0 2138.1 38.1 DCT INDUSTRIAL TRUST INC Q2 INVESTMENTS USD 0.00 0.04 0.04 73.4 73.6 0.3 DENTSPLY INTERNATIONAL I Q2 MEDICAL SUPPLIES USD 0.65 0.66 0.01 782.7 761.0 -21.7 DIRECTV Q2 COMMUNICATIONS USD 1.33 1.18 -0.15 7747.7 7700.0 -47.7 DOLAN CO/THE Q2 INDUSTRIAL SERVICES USD -0.08 -2.08 -2.00 53.3 47.5 -5.8 DXP ENTERPRISES INC Q2 MULTI-IND CAP GOOD USD 0.89 0.90 0.01 310.1 307.9 -2.2 DYNEGY INC Q2 ELECTRICAL UTILITIES USD -0.30 -1.29 -0.99 362.2 301.0 -61.2 EARTHLINK INC Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -0.06 -0.11 -0.05 314.8 313.4 -1.4 EASTERN INSURANCE HOLDIN Q2 INSURANCE USD 0.31 0.39 0.08 46.9 47.1 0.2 EDISON INTERNATIONAL Q2 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.67 0.79 0.12 2669.8 3046.0 376.2 EINSTEIN NOAH RESTAURANT Q2 RETAILING - FOODS USD 0.19 0.17 -0.02 110.6 107.8 -2.9 ELLIE MAE INC Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.29 0.29 0.00 34.0 34.3 0.3 EMAGIN Q2 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.02 -0.04 -0.06 9.0 7.0 -2.0 EMERITUS CORP Q2 HOSPITALS USD -0.48 -0.77 -0.29 477.4 468.4 -9.0 ENBRIDGE INC Q2 GAS UTILITIES CAD 0.39 0.38 -0.01 6206.3 -- -- ENBRIDGE INC Q2 GAS UTILITIES CAD 0.39 0.38 -0.01 5720.6 -- -- ENDOCYTE INC Q2 DRUGS USD -0.09 -0.23 -0.14 15.1 16.5 1.4 ENPRO INDUSTRIES INC Q2 MULTI-IND CAP GOOD USD 0.58 0.17 -0.41 306.3 305.8 -0.5 ENTERPRISE PRODUCTS PART Q2 OIL USD 0.68 0.68 0.00 11328.0 11149.3 -178.7 ENTRAVISION COMMUNICATIO Q2 COMMUNICATIONS USD 0.05 0.06 0.01 56.1 57.0 0.9 ERIE INDEMNITY COMPANY - Q2 INSURANCE USD 0.92 0.84 -0.08 347.6 344.0 -3.6 EVERYWARE GLOBAL INC Q2 MULTI-INDUSTRY FINANCE USD 0.26 0.27 0.01 102.5 100.8 -1.6 EXTRA SPACE STORAGE INC Q2 INVESTMENTS USD 0.28 0.31 0.03 123.8 126.2 2.5 EXXON MOBIL CORP Q2 OIL USD 1.90 1.55 -0.35 105540.9 106469.0 928.1 FAIRFAX FINANCIAL HOLDIN Q2 FINANCIAL SERVICES USD -1.01 14.10 15.11 1917.3 1355.8 -561.5 FAIRFAX FINANCIAL HOLDIN Q2 FINANCIAL SERVICES USD -7.93 14.10 22.03 1577.3 1355.8 -221.5 FBL FINANCIAL GROUP - CL Q2 INSURANCE USD 0.81 0.98 0.17 89.0 92.9 3.9 FEDERAL REALTY INV TR Q2 INVESTMENTS USD 0.52 0.55 0.03 155.4 157.9 2.6 FEI COMPANY Q2 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.67 0.72 0.05 227.4 222.5 -4.9 FELCOR LODGING TRUST INC Q2 INVESTMENTS USD -0.07 -0.07 0.00 262.4 249.0 -13.4 FEMALE HEALTH COMPANY Q3 COSMETICS USD 0.08 0.03 -0.05 -- -- -- FINANCIAL ENGINES INC Q2 FINANCIAL SERVICES USD 0.16 0.16 0.00 56.8 57.8 1.0 FLEETCOR TECHNOLOGIES INC Q2 FINANCIAL SERVICES USD 0.95 1.00 0.05 202.2 220.9 18.6 FLUIDIGM CORP Q2 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD -0.17 -0.16 0.01 15.9 17.5 1.6 FLUOR CORP Q2 BUILDING MATERIALS USD 1.01 1.05 0.04 7251.9 7190.3 -61.6 FLY LEASING LTD Q2 AIRLINES USD 0.19 0.28 0.09 88.9 90.5 1.6 FORTIS INCORPORATED Q2 UNDESIGNATED ENERGY CAD 0.32 0.28 -0.04 909.6 790.0 -119.6 FORTRESS INVESTMENT GROU Q2 FINANCIAL SERVICES USD 0.19 0.30 0.11 259.7 223.1 -36.6 GEEKNET INC Q2 COMMUNICATIONS USD -0.38 -0.22 0.16 20.5 22.0 1.5 GENESEE & WYOMING INC Q2 RAILROADS USD 1.11 1.01 -0.10 404.4 400.7 -3.7 GENESIS ENERGY LP Q2 OIL USD 0.35 0.33 -0.02 1201.8 1213.7 11.9 GENTIVA HEALTH SERVICES Q2 UNDESIGNATED CONR NON DU USD 0.21 0.22 0.01 416.8 414.4 -2.4 GIBRALTAR INDUSTRIES INC Q2 STEEL USD 0.32 0.26 -0.06 243.1 224.5 -18.6 GILDAN ACTIVEWEAR INC Q3 CLOTHING USD 0.94 0.95 0.01 630.3 614.3 -16.0 GILDAN ACTIVEWEAR INC Q3 CLOTHING USD 0.94 0.95 0.01 630.7 614.3 -16.4 GLOBUS MEDICAL INC Q2 HOSPITAL SUPPLIES USD 0.20 0.21 0.01 107.5 107.0 -0.5 GP STRATEGIES CORP Q2 MEDICAL SUPPLIES USD 0.31 0.27 -0.04 110.7 104.9 -5.8 GRANITE CONSTRUCTION INC Q2 MACHINERY USD 0.32 0.07 -0.25 659.7 550.2 -109.5 GUIDANCE SOFTWARE INC Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -0.16 -0.15 0.01 28.1 27.3 -0.8 H&E EQUIPMENT SERVICES I Q2 MACHINERY USD 0.31 0.31 0.00 244.0 245.3 1.3 HARRIS TEETER SUPERMARKE Q3 RETAILING - FOODS USD 0.68 0.65 -0.03 1225.7 1185.8 -39.9 HARTE-HANKS INC. Q2 COMMUNICATIONS USD 0.12 0.15 0.03 185.4 188.3 2.9 HARVARD BIOSCIENCE INC Q2 BIOTECHNOLOGY USD 0.00 0.00 0.00 -- -- -- HCA HOLDINGS INC Q2 HOSPITALS USD 0.83 0.91 0.08 8439.2 8450.0 10.8 HCI GROUP INC Q2 INSURANCE USD 1.22 1.40 0.18 57.6 59.3 1.7 HERCULES TECHNOLOGY GROW Q2 FINANCIAL SERVICES USD 0.26 0.29 0.04 31.9 34.5 2.6 HEROUX-DEVTEK INC. Q1 MACHINERY CAD 0.10 0.09 -0.01 61.0 38.0 -23.0 HHGREGG INC Q1 RETAILING - GOODS USD -0.15 -0.04 0.11 523.8 524.9 1.1 HOME PROPERTIES INC Q2 INVESTMENTS USD 0.30 0.42 0.12 166.2 167.2 1.0 HSN INC Q2 COMMUNICATIONS USD 0.73 0.79 0.06 805.1 812.6 7.6 HYDROGENICS CORP Q2 ALTERNATIVE ENERGY USD -0.25 -0.53 -0.28 11.8 9.8 -2.0 ICF INTERNATIONAL INC Q2 INDUSTRIAL SERVICES USD 0.52 0.52 0.01 237.2 241.6 4.3 IDACORP INC. Q2 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.68 0.91 0.23 256.0 303.9 47.9 IGM FINANCIAL INC Q2 INVESTMENTS CAD 0.76 0.76 0.00 667.8 667.0 -0.8 II-VI INCORPORATED Q4 MACHINERY USD 0.23 0.16 -0.07 149.3 155.0 5.8 IMMERSION CORPORATION Q2 OTHER COMPUTERS USD 0.03 0.03 0.01 10.3 10.2 -0.1 IMPERIAL OIL LIMITED Q2 OIL CAD 1.00 0.34 -0.66 8834.2 8.0 -8826.2 IMPERIAL OIL LIMITED Q2 OIL CAD 0.88 0.34 -0.54 9483.0 8.0 -9475.1 INCYTE CORP Q2 BIOTECHNOLOGY USD 0.08 0.05 -0.03 114.3 101.7 -12.7 INDUSTRIAL ALLIANCE INSU Q2 FINANCIAL SERVICES CAD 0.72 0.81 0.09 1858.6 -- -- INPHI CORP Q2 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.01 0.01 0.00 24.0 24.3 0.3 INSPERITY INC Q2 INDUSTRIAL SERVICES USD 0.21 0.25 0.04 546.9 547.3 0.4 INTEGRA LIFESCIENCES HOL Q2 MEDICAL SUPPLIES USD 0.55 0.60 0.05 207.3 205.5 -1.8 INTELSAT SA Q2 TELEPHONE UTILITIES USD -2.67 -0.43 2.24 651.7 653.8 2.1 INVENTURE FOODS INC Q2 FOOD PROCESSORS USD 0.08 0.07 -0.01 51.9 53.7 1.7 INVESTMENT TECHNOLOGY GR Q2 INVESTMENTS USD 0.20 0.27 0.07 131.5 139.3 7.8 IRIDEX CORPORATION Q2 MEDICAL SUPPLIES USD 0.04 0.04 0.00 -- -- -- IRIDIUM COMMUNICATIONS I Q2 TELEPHONE UTILITIES USD 0.22 0.18 -0.04 99.3 94.7 -4.6 IRON MOUNTAIN INC Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.31 0.29 -0.02 763.5 754.7 -8.8 ITT CORP Q2 MULTI-IND CAP GOOD USD 0.45 0.51 0.06 600.0 609.2 9.2 KEARNY FINANCIAL CORP Q4 FINANCIAL SERVICES USD 0.02 0.03 0.01 18.3 18.9 0.6 KELLOGG CO Q2 FOOD PROCESSORS USD 0.98 1.00 0.03 3814.6 3714.0 -100.6 KEMPER CORP Q2 INSURANCE USD 0.29 0.55 0.26 588.4 588.9 0.5 KIMBALL INTL INC Q4 HOME FURNISHINGS USD 0.11 0.19 0.08 -- -- -- KITE REALTY GROUP TRUST Q2 INVESTMENTS USD -- -- -- 27.8 31.0 3.2 KODIAK OIL & GAS CORP Q2 OIL USD 0.13 0.22 0.09 180.3 163.4 -16.9 KONA GRILL INC Q2 RETAILING - FOODS USD 0.15 0.19 0.04 25.4 25.8 0.4 KRAFT FOODS GROUP INC Q2 FOOD PROCESSORS USD 0.66 -- -- 4807.6 4702.0 -105.6 LEAP WIRELESS INTERNATIO Q2 COMMUNICATIONS USD -1.08 -1.15 -0.08 735.1 731.5 -3.5 LEAPFROG ENTERPRISES INC Q2 LEISURE TIME USD -0.08 -0.05 0.03 77.2 83.0 5.8 LIGAND PHARMACEUTICALS Q2 DRUGS USD 0.05 0.07 0.02 9.3 9.6 0.3 LINKEDIN CORP Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.31 0.38 0.08 353.8 363.7 9.8 LKQ CORP Q2 AUTO PART MFG USD 0.25 0.26 0.01 1193.2 1251.7 58.6 LRR ENERGY LP Q2 OIL USD 0.20 0.25 0.05 30.1 29.0 -1.1 LUMOS NETWORKS CORP Q2 OFFICE/COMM EQUIP USD 0.23 0.22 -0.01 51.9 52.3 0.4 LYDALL INC Q2 MULTI-IND CAP GOOD USD 0.29 0.33 0.04 -- -- -- MAGELLAN MIDSTREAM PARTN Q2 GAS UTILITIES USD 0.54 0.65 0.11 461.8 443.9 -17.9 MANITOBA TELECOM SVCS INC Q2 TELEPHONE UTILITIES CAD 0.46 0.42 -0.04 278.9 247.4 -31.5 MARATHON PETROLEUM CORP Q2 OIL USD 1.93 1.95 0.02 23566.9 25703.0 2136.2 MASTEC INCORPORATED Q2 ELECTRICAL USD 0.43 0.47 0.04 960.0 977.6 17.6 MAXLINEAR INC Q2 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.06 0.11 0.05 28.5 29.8 1.3 MAXWELL TECHNOLOGIES INC. Q4 DEFENSE USD 0.05 0.10 0.05 39.7 44.5 4.8 MAXWELL TECHNOLOGIES INC. Q1 DEFENSE USD 0.07 -0.01 -0.08 41.9 47.7 5.9 MAXWELL TECHNOLOGIES INC. Q2 DEFENSE USD 0.10 0.12 0.03 43.9 55.6 11.7 MEDICAL ACTION INDS INC Q1 MEDICAL SUPPLIES USD 0.10 0.02 -0.08 -- -- -- MEDLEY CAPITAL CORP Q3 MULTI-INDUSTRY FINANCE USD 0.37 0.37 0.01 21.3 23.6 2.3 MEGA BRANDS INC Q2 LEISURE TIME USD 0.12 0.10 -0.02 102.0 98.1 -4.0 MERCADOLIBRE INC Q2 COMMUNICATIONS USD 0.62 0.67 0.05 107.6 112.2 4.6 MERCER INTERNATIONAL INC Q2 FOREST PRODUCTS EUR -0.11 -0.18 -0.07 -- -- -- MFA FINANCIAL INC Q2 INVESTMENTS USD 0.21 0.19 -0.02 85.5 82.2 -3.3 MODINE MFG CO Q1 AUTO PART MFG USD 0.11 0.27 0.16 345.3 375.8 30.5 MOHAWK INDS INC Q2 HOME FURNISHINGS USD 1.66 1.84 0.18 1962.9 1976.3 13.4 MOMENTA PHARMACEUTICALS Q2 BIOTECHNOLOGY USD -0.45 -0.57 -0.12 8.8 4.4 -4.5 MONSTER WORLDWIDE INC Q2 COMMUNICATIONS USD 0.08 0.09 0.01 207.5 200.1 -7.4 MOVE INC Q2 COMMUNICATIONS USD 0.00 0.01 0.01 56.2 57.5 1.3 MPLX LP Q2 OIL USD 0.28 0.26 -0.02 124.2 122.2 -2.0 MRC GLOBAL INC Q2 MACHINERY USD 0.38 0.43 0.06 1307.0 1267.8 -39.3 MSCI INC Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.52 0.58 0.06 255.3 257.9 2.6 MYLAN INC Q2 DRUGS USD 0.67 0.68 0.01 1729.1 1701.7 -27.4 NATIONAL CINEMEDIA INC Q2 COMMUNICATIONS USD 0.18 0.17 -0.01 120.0 122.8 2.8 NATIONAL RETAIL PROPERTI Q2 INVESTMENTS USD 0.26 0.27 0.02 93.4 96.1 2.8 NATUS MEDICAL INCORPORAT Q2 MEDICAL SUPPLIES USD 0.14 0.21 0.08 83.5 82.3 -1.2 NEW YORK TIMES CO Q2 COMMUNICATIONS USD 0.12 0.14 0.02 487.4 485.4 -2.1 NIC INC Q2 COMMUNICATIONS USD 0.11 0.16 0.05 60.7 65.9 5.2 NII HOLDINGS INC Q2 UNDESIGNATED TECHNOLOGY USD -1.08 -2.23 -1.15 1340.2 1259.6 -80.6 NISKA GAS STORAGE PARTNE Q1 GAS USD 0.19 0.23 0.04 51.1 57.2 6.1 NORTH AMERICAN ENERGY PA Q1 OIL CAD -0.09 -0.16 -0.08 -- 115.0 -- NORTH AMERICAN ENERGY PA Q1 OIL CAD -0.06 -0.16 -0.10 142.0 115.0 -27.0 NOVABAY PHARMACEUTICALS Q2 BIOTECHNOLOGY USD -0.10 -0.11 -0.01 0.7 0.0 -0.7 NOVADAQ TECHNOLOGIES INC Q2 MEDICAL SUPPLIES USD -0.02 -0.05 -0.03 8.0 8.1 0.1 NOVADAQ TECHNOLOGIES INC Q2 MEDICAL SUPPLIES USD -0.02 -0.05 -0.03 7.9 8.1 0.2 NU SKIN ENTERPRISES INC Q2 UNDESIGNATED CONR SVC USD 1.20 1.22 0.02 680.3 682.9 2.6 OCWEN FINANCIAL CORP Q2 SAVINGS AND LOANS USD 1.00 -- -- 515.9 530.0 14.1 OMNICELL INC Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.25 0.27 0.02 92.4 93.7 1.3 ON SEMICONDUCTOR CORP Q2 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.13 0.13 0.00 696.1 688.3 -7.8 ONCOLYTICS BIOTECH INC Q2 BIOTECHNOLOGY CAD -0.09 -0.06 0.03 0.0 0.0 0.0 OPENTABLE INC Q2 UNDESIGNATED CONR SVC USD 0.47 0.50 0.03 46.0 45.6 -0.5 OPTIMER PHARMACEUTICALS Q2 BIOTECHNOLOGY USD -0.61 -0.55 0.06 21.3 20.1 -1.2 ORBOTECH LTD Q2 PHOTO-OPTICAL EQUIPMENT USD 0.18 0.24 0.06 105.1 108.8 3.7 ORCHID ISLAND CAPITAL INC Q2 FINANCE & LOAN USD 0.41 -0.46 -0.87 1.8 2.1 0.3 ORION ENERGY SYSTEMS INC Q1 ELECTRICAL USD 0.00 -0.04 -0.04 -- -- -- ORION MARINE GROUP INC Q2 MULTI-IND CAP GOOD USD 0.02 0.01 -0.01 83.1 84.1 1.0 OSISKO MINING CORP Q2 PRECIOUS METALS CAD 0.05 -- -- 171.9 159.2 -12.7 PACIFIC BIOSCIENCES OF C Q2 BIOTECHNOLOGY USD -0.35 -0.33 0.02 6.1 6.0 0.0 PAIN THERAPEUTICS INC Q2 DRUGS USD -0.01 -0.01 0.00 2.0 2.0 0.0 PARKER DRILLING CO Q2 OIL USD 0.07 0.14 0.08 220.4 226.0 5.6 PBF ENERGY INC Q2 OIL USD 0.79 0.73 -0.06 4558.6 4678.3 119.7 PC CONNECTION INC Q2 RETAILING - GOODS USD 0.34 0.35 0.02 549.7 557.3 7.6 PDC ENERGY INC Q2 OIL USD 0.26 0.64 0.38 95.8 121.3 25.5 PENGROWTH ENERGY CORP Q2 OIL CAD 0.01 -0.07 -0.08 367.3 405.4 38.1 PENGROWTH ENERGY CORP Q2 OIL CAD 0.03 -0.07 -0.10 406.6 405.4 -1.2 PERFICIENT INC Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.25 0.28 0.03 92.8 94.2 1.4 PERKINELMER INC Q2 MEDICAL SUPPLIES USD 0.48 0.51 0.03 532.9 -- -- PETROMINERALES LTD Q2 OIL USD 0.04 0.03 -0.01 178.7 269.4 90.7 PIEDMONT OFFICE REALTY T Q2 INVESTMENTS USD 0.10 0.08 -0.02 108.0 -- -- PPL CORPORATION Q2 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.46 0.49 0.03 2625.1 3450.0 824.9 PRESTIGE BRANDS HOLDINGS Q1 HOME HEALTH CARE USD 0.40 0.40 0.00 146.9 143.0 -4.0 PROCTER & GAMBLE CO Q4 HOME PRODUCTS USD 0.77 0.79 0.02 20553.6 20655.0 101.4 PROS HOLDINGS INC Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.11 0.12 0.01 35.0 35.5 0.5 PROTO LABS INC Q2 MULTI-IND BASIC USD 0.35 0.36 0.01 40.3 39.7 -0.5 PUBLIC STORAGE INC Q2 INVESTMENTS USD 1.13 1.20 0.07 452.2 451.6 -0.6 QLT INC Q2 BIOTECHNOLOGY USD -0.09 -0.12 -0.03 0.0 0.0 0.0 QLT INC Q2 BIOTECHNOLOGY USD -0.10 -0.12 -0.02 0.0 0.0 0.0 QUANTA SERVICES INC Q2 INDUSTRIAL SERVICES USD 0.33 0.33 0.00 1514.5 1474.4 -40.1 QUANTUM CORP Q1 OTHER COMPUTERS USD 0.00 0.05 0.05 142.4 148.0 5.6 RAIT FINANCIAL TRUST Q2 INVESTMENTS USD 0.20 -0.94 -1.14 34.1 31.3 -2.8 REALPAGE INC Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.14 0.14 0.00 94.3 94.5 0.2 REIS INC Q2 INVESTMENTS USD 0.06 0.05 -0.01 8.4 8.5 0.1 REPLIGEN CORPORATION Q2 BIOTECHNOLOGY USD 0.10 0.14 0.04 -- -- -- RESMED INC Q4 MEDICAL SUPPLIES USD 0.61 0.63 0.02 411.1 414.6 3.5 RESOLUTE FOREST PRODUCTS Q2 FOREST PRODUCTS USD 0.15 0.19 0.04 1124.0 1107.0 -17.0 RESOLUTE FOREST PRODUCTS Q2 FOREST PRODUCTS USD 0.18 0.19 0.01 1124.0 1107.0 -17.0 RETAIL OPPORTUNITY INVES Q2 MULTI-INDUSTRY FINANCE USD 0.03 0.03 0.00 26.0 26.1 0.1 RHINO RESOURCES INC Q2 NONFERROUS BASE METALS USD 0.13 0.21 0.08 72.4 66.8 -5.5 ROCKWELL MEDICAL INC Q2 DRUGS USD -0.31 -0.38 -0.08 13.3 13.0 -0.3 ROFIN-SINAR TECHNOLOGY I Q3 UNDESIGNATED TECHNOLOGY USD 0.27 0.31 0.04 135.3 139.1 3.8 ROYAL DUTCH SHELL PLC Q2 OIL USD 1.86 1.46 -0.40 102358.5 112669.0 10310.5 ROYAL DUTCH SHELL PLC Q2 OIL USD 1.83 1.46 -0.37 -- -- -- RUDOLPH TECHNOLOGIES INC Q2 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.06 0.06 0.00 46.1 46.1 -0.1 SALLY BEAUTY HOLDINGS INC Q3 COSMETICS USD 0.43 0.42 -0.01 927.5 912.1 -15.4 SANDSTORM GOLD LTD Q2 PRECIOUS METALS USD 0.04 -0.01 -0.05 15.0 13.5 -1.5 SBA COMMUNICATIONS CORP Q2 OFFICE/COMM EQUIP USD -0.10 -0.28 -0.18 314.0 324.3 10.3 SCANA CORPORATION Q2 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.54 0.60 0.06 931.3 1016.0 84.7 SCIQUEST INC Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.08 0.09 0.01 21.8 21.2 -0.6 SELECT INCOME REIT Q2 FINANCIAL SERVICES USD 0.56 0.58 0.02 43.8 45.9 2.2 SENOMYX INC Q2 BIOTECHNOLOGY USD -0.06 -0.06 0.00 7.8 7.7 -0.1 SERVICENOW INC Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -0.05 -0.06 -0.01 95.5 102.2 6.7 SIERRA WIRELESS INC Q2 OFFICE/COMM EQUIP USD 0.03 0.03 0.00 108.2 109.6 1.4 SIERRA WIRELESS INC Q2 OFFICE/COMM EQUIP USD 0.03 0.03 0.00 109.0 109.6 0.6 SILVER SPRING NETWORKS I Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -0.17 -0.10 0.07 79.6 103.5 23.9 SKULLCANDY INC Q2 LEISURE PRODUCTS USD -0.03 0.00 0.03 55.8 50.8 -5.0 SL INDUSTRIES INC. Q2 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD 0.59 0.48 -0.11 -- -- -- SMITH & NEPHEW Q2 MEDICAL SUPPLIES USD 0.93 0.90 -0.03 1086.5 1074.0 -12.5 SOUTHWESTERN ENERGY CO Q2 OIL USD 0.52 0.54 0.02 780.7 862.0 81.3 SPANSION INC Q2 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.26 0.26 0.00 195.0 195.1 0.0 SPARTAN MOTORS Q2 TRUCK MFG USD 0.02 0.02 0.00 118.1 120.9 2.7 SS&C TECHNOLOGIES HOLDIN Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.45 0.48 0.03 177.2 177.5 0.3 STAAR SURGICAL CO Q2 UNDESIGNATED HEALTH USD 0.02 0.01 -0.01 17.4 18.2 0.8 STANTEC INC Q2 MULTI-IND BASIC CAD 0.75 0.78 0.03 443.0 469.4 26.5 STANTEC INC Q2 INDUSTRIAL SERVICES CAD 0.75 0.78 0.03 445.0 469.4 24.4 STARZ Q2 COMMUNICATIONS USD 0.42 0.52 0.10 406.8 517.4 110.7 STATE AUTO FINL CORP Q2 INSURANCE USD -0.07 0.13 0.20 281.6 285.3 3.7 STEVEN MADDEN LTD Q2 CLOTHING USD 0.64 0.65 0.01 307.2 297.6 -9.6 STONERIDGE INC. Q2 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD 0.18 0.21 0.03 237.6 242.8 5.1 SWIFT ENERGY COMPANY Q2 OIL USD 0.08 0.15 0.07 142.1 142.5 0.4 SYMMETRY MEDICAL INC Q2 MEDICAL SUPPLIES USD 0.08 0.09 0.01 99.0 101.9 2.9 SYNAPTICS INC. Q4 OTHER COMPUTERS USD 1.28 1.39 0.11 228.7 230.2 1.5 SYNTA PHARMACEUTICALS CO Q2 DRUGS USD -0.30 -0.33 -0.04 0.3 0.0 -0.3 TARGA RESOURCES PARTNERS Q2 GAS USD 0.16 0.08 -0.08 1636.5 1441.6 -194.9 TECO ENERGY INC Q2 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.26 0.25 -0.01 726.1 735.9 9.8 TELECOM ARGENTINA (B) Q2 TELEPHONE UTILITIES USD 0.58 0.63 0.05 1124.4 1270.2 145.8 TELLABS INC Q2 OFFICE/COMM EQUIP USD -0.02 0.00 0.02 210.3 212.1 1.8 TEMBEC INC Q3 FOREST PRODUCTS CAD 0.05 0.07 0.02 382.0 399.0 17.0 TERADATA CORP Q2 COMPUTER MFRS USD 0.71 0.76 0.05 670.7 670.0 -0.7 TERRITORIAL BANCORP INC Q2 SAVINGS AND LOANS USD 0.32 0.36 0.04 13.8 14.5 0.7 TESORO CORP Q2 OIL USD 1.46 1.56 0.10 7583.9 8897.0 1313.1 TEVA PHARMACEUTICAL INDU Q2 DRUGS USD 1.20 1.20 0.00 4943.4 4924.0 -19.4 THRESHOLD PHARMACEUTICAL Q2 BIOTECHNOLOGY USD -0.14 -0.22 -0.08 3.3 3.2 -0.1 TIME WARNER CABLE INC Q2 COMMUNICATIONS USD 1.65 1.64 -0.01 5578.1 5550.0 -28.1 TMS INTERNATIONAL CORP Q2 MULTI-IND BASIC USD 0.28 0.21 -0.07 569.7 631.4 61.7 TMX GROUP LTD Q2 MULTI-INDUSTRY FINANCE CAD 0.69 -- -- 177.1 182.3 5.2 TREDEGAR CORPORATION Q2 CHEMICALS USD 0.31 0.30 -0.01 248.3 243.5 -4.8 TTM TECHNOLOGIES Q2 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD 0.11 0.09 -0.02 333.6 338.0 4.4 UFP TECHNOLOGIES, INC. Q2 CONTAINERS USD 0.41 0.42 0.01 35.9 35.8 -0.1 UNIVERSAL AMERICAN CORPO Q2 INSURANCE USD 0.15 -0.02 -0.17 538.2 534.0 -4.2 UQM TECHNOLOGY INC Q1 MACHINERY USD -0.03 -0.02 0.01 2.0 1.9 0.0 UROPLASTY INC Q1 MEDICAL SUPPLIES USD -0.05 -0.08 -0.03 5.7 5.8 0.1 VALUECLICK INC Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.39 0.21 -0.18 166.2 159.8 -6.4 VERMILION ENERGY INC Q2 OIL CAD 0.76 1.04 0.28 275.6 296.2 20.5 VICAL INCORPORATED Q2 BIOTECHNOLOGY USD -0.11 -0.11 0.00 1.7 1.5 -0.2 VIROPHARMA INC Q2 BIOTECHNOLOGY USD 0.01 0.01 0.00 105.1 103.7 -1.3 VIRTUSA CORP Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.28 0.29 0.01 90.7 90.5 -0.3 VISTAPRINT NV Q4 COMMUNICATIONS USD 0.33 0.41 0.08 273.0 280.1 7.1 VULCAN MATERIALS CO Q2 BUILDING & RELATED USD 0.14 -- -- 741.4 738.7 -2.7 WALTER ENERGY INC Q2 COAL USD -0.77 -0.55 0.22 473.0 437.8 -35.2 WEB.COM GROUP INC Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.49 0.51 0.02 130.6 131.4 0.7 WEIGHT WATCHERS INTL INC Q2 HOME HEALTH CARE USD 1.10 1.15 0.06 459.3 465.1 5.8 WEST PHARMACEUTICAL SERV Q2 MEDICAL SUPPLIES USD 0.82 0.86 0.04 349.9 344.5 -5.4 WESTERN REFINING INC Q2 OIL USD 1.20 1.25 0.05 2269.9 2493.0 223.1 WESTPORT INNOVATIONS INC Q2 ALTERNATIVE ENERGY USD -0.48 -0.61 -0.13 43.1 34.9 -8.2 WESTPORT INNOVATIONS INC Q2 ALTERNATIVE ENERGY USD -0.49 -0.61 -0.12 43.2 34.9 -8.3 WORLD WRESTLING ENTERTAI Q2 COMMUNICATIONS USD 0.14 0.07 -0.07 138.4 152.3 13.9 WPX ENERGY INC Q2 OIL USD -0.18 -0.22 -0.04 784.3 815.0 30.7 XCEL ENERGY INC Q2 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.39 0.40 0.01 2417.5 2578.9 161.4 XERIUM TECHNOLOGIES INC Q2 FOREST PRODUCTS USD 0.26 0.06 -0.20 -- -- -- ZAGG INC Q2 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD 0.06 0.10 0.05 51.0 51.2 0.2 ZALICUS INC Q2 MEDICAL SUPPLIES USD -0.07 -0.08 -0.02 2.9 3.9 1.0