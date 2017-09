U.S./Canada daily earnings hits & misses August 2 - 1800 ET

Aug 2 (Reuters) - The following U.S.- and Canada-listed companies reported earnings on Friday. This list shows whether they beat, met or missed Wall Street analysts' forecasts. It also shows the difference between analysts' expectations and reported results. The figures are provided by Thomson Reuters I/B/E/S. *** Company Name Ticker Qtr Industry Curr EPS Est EPS Act Diff EPS Rev Est Rev Act Diff Rev ALLIANT ENERGY CORP Q2 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.55 0.59 0.04 683.1 718.0 34.9 ALPHA NATURAL RESOURCES Q2 COAL USD -0.59 -0.59 0.00 1243.8 1123.2 -120.6 AMERICAN AXLE & MFG HOLD Q2 AUTO PART MFG USD 0.30 0.34 0.04 811.7 799.6 -12.1 ARBOR REALTY TRUST, INC Q2 INVESTMENTS USD 0.12 0.07 -0.05 13.7 14.0 0.3 ARC RESOURCES LTD Q2 OIL CAD 0.20 0.30 0.10 390.5 343.8 -46.7 BELL ALIANT INC Q2 INVESTMENTS CAD 0.41 0.39 -0.02 687.7 692.0 4.3 BERKSHIRE HATHAWAY INC Q2 INVESTMENTS USD 2169.53 2385.00 215.47 43251.3 44693.0 1441.7 BRINKER INTERNATIONAL Q4 RETAILING - FOODS USD 0.74 0.77 0.03 736.3 730.1 -6.2 BUCKEYE PARTNERS LIMITED Q2 OIL USD 0.78 0.72 -0.06 1228.8 1005.4 -223.4 CABLEVISION SYSTEMS CORP Q2 COMMUNICATIONS USD 0.04 0.12 0.08 1578.2 1569.6 -8.5 CARDIOME PHARMA CORP Q2 DRUGS USD -- -0.22 -- -- -- -- CARDIOME PHARMA CORP Q2 DRUGS USD -0.19 -0.22 -0.03 -- -- -- CBOE HOLDINGS INC Q2 FINANCIAL SERVICES USD 0.51 0.54 0.03 149.3 150.8 1.4 CHENIERE ENERGY INC Q2 OIL USD -0.32 -- -- 74.7 67.2 -7.5 CHENIERE ENERGY PARTNERS Q2 GAS UTILITIES USD 0.01 -- -- 66.8 67.6 0.8 CHEVRON CORP Q2 OIL USD 2.96 2.77 -0.19 56006.8 57369.0 1362.2 CHURCH & DWIGHT INCORPOR Q2 HOME PRODUCTS USD 0.60 0.61 0.02 790.9 787.6 -3.3 DRIL-QUIP Q2 OIL USD 0.88 1.06 0.18 202.1 222.0 19.9 EATON CORPORATION PLC Q2 AUTO PART MFG USD 1.11 1.09 -0.02 5772.3 5602.0 -170.3 ELDORADO GOLD CORP Q2 PRECIOUS METALS USD 0.08 0.06 -0.02 276.3 266.9 -9.4 ELDORADO GOLD CORP Q2 PRECIOUS METALS USD 0.08 0.06 -0.02 277.5 266.9 -10.5 EPL OIL & GAS INC Q2 OIL USD 0.94 0.91 -0.03 181.1 184.1 3.0 ETRION CORP Q2 OIL USD 0.01 0.02 0.02 18.4 18.4 0.0 EXELIS INC Q2 DEFENSE USD 0.37 0.41 0.04 1233.5 1251.0 17.5 FURMANITE CORP Q2 OIL USD 0.14 0.18 0.05 98.0 108.4 10.4 GARTNER INC Q2 COMMUNICATIONS USD 0.52 0.49 -0.03 442.6 446.0 3.4 GENERAL MOLY INC Q2 NONFERROUS BASE METALS USD -0.03 -0.03 0.00 -- 0.0 -- GENERAL MOLY INC Q2 NONFERROUS BASE METALS USD -0.03 -0.03 0.00 0.0 0.0 0.0 HOST HOTELS & RESORTS INC Q2 INVESTMENTS USD 0.16 0.16 0.00 1434.8 1420.0 -14.8 IMMUNOGEN INC Q4 DRUGS USD -0.30 -0.26 0.04 3.4 3.8 0.4 JOHNSON OUTDOORS INC Q3 RETAILING - GOODS USD 1.02 1.37 0.35 -- -- -- MIDDLEBURG FINANCIAL CORP Q2 BANKING USD 0.19 0.29 0.11 9.9 9.3 -0.6 OCH-ZIFF CAPITAL MANAGEM Q2 INVESTMENTS USD 0.14 0.16 0.03 141.6 158.0 16.4 OMNIAMERICAN BANCORP INC Q2 BANKING USD 0.09 0.06 -0.03 12.8 12.8 0.0 PHARMERICA CORP Q2 DRUGS USD 0.34 0.44 0.10 414.1 430.8 16.7 PINNACLE WEST CAPITAL CO Q2 ELECTRICAL UTILITIES USD 1.14 1.18 0.04 888.1 915.8 27.8 PNM RESOURCES INC Q2 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.33 0.38 0.05 339.5 -- -- PORTLAND GENERAL ELECTRI Q2 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.31 0.40 0.09 357.5 403.0 45.5 POWER CORPORATION CANADA Q2 FINANCIAL SERVICES CAD 0.60 0.56 -0.04 8708.0 -- -- POWER FINANCIAL CORPORAT Q2 FINANCIAL SERVICES CAD 0.66 0.65 -0.01 8585.0 -- -- RICHMONT MINES INC Q2 PRECIOUS METALS CAD -0.05 -0.03 0.02 -- -- -- RUTH'S HOSPITALITY GROUP Q2 LEISURE USD 0.17 0.20 0.03 101.5 101.8 0.3 SANMINA CORP Q3 ELECTRONICS USD 0.35 0.40 0.05 1476.3 1489.2 12.9 SAPPI Q3 FOREST PRODUCTS USD -0.03 -0.08 -0.05 1502.2 1417.0 -85.2 SEALED AIR CORPORATION Q2 CONTAINERS USD 0.25 0.35 0.10 1967.3 1961.5 -5.8 SHENANDOAH TELECOMMU CO Q2 COMMUNICATIONS USD 0.25 0.33 0.08 76.8 77.5 0.6 SIRONA DENTAL SYSTEMS INC Q3 HOSPITAL SUPPLIES USD 0.91 0.91 0.01 281.4 283.2 1.7 SNC-LAVALIN GROUP 'A' Q2 BUILDING MATERIALS CAD 0.51 -0.25 -0.76 1953.0 1943.4 -9.6 SUPERIOR INDS INTL INC Q2 AUTO PART MFG USD 0.21 0.23 0.02 213.5 199.0 -14.5 TELEPHONE & DATA SYS INC Q2 TELEPHONE UTILITIES USD 0.15 1.42 1.27 1243.6 1228.2 -15.4 TVA GROUP INC Q2 COMMUNICATIONS CAD 0.42 0.35 -0.07 117.0 111.5 -5.5 ULTRA PETROLEUM CORPORAT Q2 OIL USD 0.42 0.47 0.05 235.0 261.4 26.4 UNITED STATES CELLULAR CP Q2 TELEPHONE UTILITIES USD 0.12 -- -- 1021.1 995.1 -26.0 VIACOM INC Q3 COMMUNICATIONS USD 1.30 1.29 -0.01 3579.0 3693.0 114.0