U.S./Canada daily earnings hits & misses Aug 5 - 1800 ET

Aug 5 (Reuters) - The following U.S.- and Canada-listed companies reported earnings on Monday. This list shows whether they beat, met or missed Wall Street analysts' forecasts. It also shows the difference between analysts' expectations and reported results. The figures are provided by Thomson Reuters I/B/E/S. **** Company Name Ticker Qtr Industry Curr EPS Est EPS Act Diff EPS Rev Est Rev Act Diff Rev ALLEGHANY CORPORATION DEL Q2 FINANCIAL SERVICES USD 5.36 5.95 0.59 1097.9 1068.3 -29.6 AMERICAN VANGAURD CORP Q2 CHEMICALS USD 0.33 0.29 -0.04 93.9 86.8 -7.2 ANAREN INC Q4 OFFICE/COMM EQUIP USD 0.31 0.30 -0.01 38.8 42.3 3.5 ARTHROCARE CORPORATION Q2 BIOTECHNOLOGY USD 0.34 0.64 0.30 93.7 92.1 -1.6 BLACK DIAMOND INC Q2 UNDESIGNATED TECHNOLOGY USD -0.07 -0.07 0.00 40.4 38.9 -1.6 BLACK HILLS CORPORATION Q2 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.42 0.41 -0.01 285.9 279.8 -6.1 BLACKSTONE MORTGAGE TRUS Q2 INVESTMENTS USD 0.05 0.22 0.17 4.6 -- -- BMC SOFTWARE Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.79 0.77 -0.02 527.6 483.6 -44.0 BROADSOFT INC Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.23 0.32 0.10 42.8 44.0 1.2 CANCER GENETICS INC Q2 BIOTECHNOLOGY USD -0.53 -0.53 0.00 1.5 1.8 0.3 CAPITAL SENIOR LIVING CO Q2 HOSPITALS USD 0.11 0.04 -0.07 88.1 87.2 -0.9 CARDICA INC Q4 MEDICAL SUPPLIES USD -0.09 -0.08 0.01 1.1 0.9 -0.2 CHATHAM LODGING TRUST Q2 INVESTMENTS USD 0.22 0.11 -0.11 29.9 30.7 0.8 CHESAPEAKE LODGING TRUST Q2 INVESTMENTS USD 0.32 0.30 -0.02 111.7 115.6 3.9 CHINA YUCHAI INTERNATION Q2 TRUCK MFG USD 0.66 0.72 0.06 608.7 688.1 79.5 COWEN GROUP INC Q2 INVESTMENTS USD 0.02 0.01 -0.01 79.5 81.8 2.3 CRAWFORD & CO Q2 INSURANCE USD 0.21 0.30 0.09 276.3 298.9 22.6 CURIS INCORPORATED Q2 BIOTECHNOLOGY USD -0.05 -0.02 0.03 4.4 5.4 1.0 CUTERA INC Q2 MEDICAL SUPPLIES USD -0.02 -0.04 -0.03 21.7 19.6 -2.1 DEALERTRACK TECHNOLOGIES Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.32 0.37 0.05 114.7 121.8 7.1 DUCOMMUN INC DELAWARE Q2 DEFENSE USD 0.40 0.51 0.11 181.6 191.5 9.9 DURECT CORPORATION Q2 DRUGS USD -0.05 -0.05 0.00 3.4 3.9 0.5 EMERGENT BIOSOLUTIONS INC Q2 DRUGS USD 0.21 0.29 0.08 75.7 82.4 6.7 ENDURANCE SPECIALTY HOLD Q2 INSURANCE USD 0.82 1.09 0.27 521.2 464.6 -56.6 ENTERCOM COMMUNICATIONS Q2 COMMUNICATIONS USD 0.24 0.26 0.02 104.5 101.2 -3.3 EW SCRIPPS CO Q2 COMMUNICATIONS USD 0.07 0.05 -0.02 211.8 207.9 -3.9 EXCO RESOURCES INC Q2 OIL USD 0.11 0.09 -0.02 141.2 150.3 9.1 FAIRPOINT COMMUNICATIONS Q2 TELEPHONE UTILITIES USD -1.29 -1.64 -0.35 235.8 234.5 -1.3 FIDELITY NATIONAL FINANC Q2 INSURANCE USD 0.62 0.68 0.06 2250.5 2279.0 28.5 GT ADVANCED TECHNOLOGIES Q2 ALTERNATIVE ENERGY USD 0.09 0.15 0.06 169.0 168.3 -0.7 GW PHARMACEUTICALS PLC Q3 HOME HEALTH CARE USD -0.11 -0.02 0.09 10.7 11.0 0.4 HAWAIIAN TELCOM HOLDCO I Q2 TELEPHONE UTILITIES USD 0.23 0.20 -0.03 95.6 97.0 1.4 HILL INTERNATIONAL INC Q2 MULTI-IND CAP GOOD USD 0.05 0.02 -0.03 129.4 128.4 -0.9 HILLENBRAND INC Q3 UNDESIGNATED CONR SVC USD 0.45 0.48 0.03 423.8 408.8 -15.0 HOLOGIC INC Q3 MEDICAL SUPPLIES USD 0.37 0.38 0.01 626.8 626.1 -0.7 HORSEHEAD HOLDING CORP Q2 NONFERROUS BASE METALS USD 0.03 -0.03 -0.06 112.1 110.5 -1.6 HUDSON PACIFIC PROPERTIE Q2 INVESTMENTS USD -0.09 0.00 0.09 48.0 47.4 -0.6 INTERACTIVE INTELLIGENCE Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.02 0.14 0.12 70.0 76.2 6.3 INTERNATIONAL BANCSHARES Q2 BANKING USD 0.39 0.41 0.02 115.9 -- -- JAMBA INC Q2 BEVERAGES USD 0.37 0.36 -0.01 70.4 67.3 -3.1 JAVELIN MORTGAGE INVESTM Q2 INVESTMENTS USD 0.67 0.61 -0.06 8.7 9.2 0.5 KOSMOS ENERGY LTD Q2 OIL USD -0.14 -0.19 -0.05 221.4 193.8 -27.6 LEGACY RESERVES LP Q2 OIL USD 0.30 0.38 0.09 116.8 118.4 1.6 MACERICH COMPANY Q2 INVESTMENTS USD 0.13 1.57 1.44 265.5 262.9 -2.6 MAST THERAPEUTICS INC Q2 MEDICAL SUPPLIES USD -0.09 -0.09 0.00 0.0 0.0 0.0 MCDERMOTT INTERNATIONAL Q2 MACHINERY USD 0.03 -0.57 -0.60 757.9 647.3 -110.6 MEDALLION FINANCIAL CORP Q2 FINANCIAL SERVICES USD 0.26 0.28 0.03 8.2 7.5 -0.6 MIDSTATES PETROLEUM CO I Q2 OIL USD 0.04 -- -- 110.6 126.0 15.4 MIDWAY GOLD CORPORATION Q2 PRECIOUS METALS CAD -0.03 -0.02 0.01 0.0 0.0 0.0 MORGANS HOTEL GROUP CO Q2 LEISURE USD -0.20 -0.41 -0.21 53.3 52.9 -0.5 NAUTILUS INC Q2 LEISURE TIME USD 0.00 -0.04 -0.04 40.3 36.2 -4.0 OSIRIS THERAPEUTICS INC Q2 BIOTECHNOLOGY USD -0.09 -0.11 -0.02 4.4 5.3 0.9 PAA NATURAL GAS STORAGE Q2 GAS USD 0.19 0.24 0.05 111.7 115.6 3.8 PARKWAY PROPERTIES INC Q2 INVESTMENTS USD -0.06 -0.22 -0.16 73.3 76.1 2.8 PDI INC Q2 UNDESIGNATED CONR SVC USD -0.11 -0.06 0.05 35.3 37.2 2.0 PLAINS ALL AMERICAN PIPE Q2 OIL USD 0.60 0.56 -0.04 9876.9 10295.0 418.1 PROASSURANCE CORP Q2 INSURANCE USD 0.87 0.72 -0.15 166.5 170.8 4.3 PSYCHEMEDICS CORP Q2 SERVICES TO MEDICAL PROF USD 0.19 0.20 0.01 -- -- -- QCR HOLDINGS INC Q2 FINANCE & LOAN USD 0.43 0.59 0.17 15.0 15.7 0.7 QUALYS INC Q2 COMPUTER MFRS USD 0.03 0.06 0.03 26.1 26.3 0.1 RESOLUTE ENERGY CORP Q2 OIL USD 0.02 0.14 0.12 88.9 89.1 0.2 RESPONSYS INC Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.02 0.02 0.00 46.2 49.5 3.3 RETAIL PROPERTIES OF AME Q2 INVESTMENTS USD -0.01 -- -- 139.0 140.5 1.5 RIGNET INC Q2 TELEPHONE UTILITIES USD 0.26 0.28 0.02 53.9 51.3 -2.5 ROCKWOOD HOLDINGS INC Q2 CHEMICALS USD 0.76 0.73 -0.03 955.9 972.3 16.4 ROSETTA RESOURCES INC Q2 OIL USD 0.97 0.88 -0.09 217.3 236.5 19.2 SIGA TECHNOLOGIES INC Q2 BIOTECHNOLOGY USD -0.02 -0.06 -0.05 2.8 1.0 -1.8 STAG INDUSTRIAL INC Q2 INVESTMENTS USD -0.02 -0.06 -0.04 31.3 32.1 0.8 STONE ENERGY CORP. Q2 OIL USD 0.68 0.78 0.10 223.0 245.9 22.9 SYKES ENTERPRISES INC Q2 UNDESIGNATED CONR SVC USD 0.21 0.22 0.02 303.0 304.7 1.7 TYSON FOODS INC Q3 FOOD PROCESSORS USD 0.60 0.69 0.09 8647.2 8731.0 83.8 UNITED INSURANCE HOLDING Q2 INSURANCE USD 0.24 0.28 0.05 40.4 46.0 5.5 UNUM GROUP Q2 INSURANCE USD 0.80 0.82 0.02 2609.3 2588.6 -20.7 VOCERA COMMUNICATIONS INC Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -0.03 0.01 0.04 24.2 25.3 1.1 VOLCANO CORP Q2 HOSPITAL SUPPLIES USD 0.00 0.03 0.03 97.9 -- -- WHITESTONE REIT Q2 INVESTMENTS USD 0.09 0.06 -0.03 15.1 14.8 -0.3 WRIGHT MEDICAL GROUP INC Q2 MEDICAL SUPPLIES USD -0.13 -0.22 -0.09 122.6 60.6 -62.0