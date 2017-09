U.S./Canada daily earnings hits & misses Aug 6 - 0800 ET

Aug 6 (Reuters) - The following U.S.- and Canada-listed companies reported earnings on Tuesday. This list shows whether they beat, met or missed Wall Street analysts' forecasts. It also shows the difference between analysts' expectations and reported results. The figures are provided by Thomson Reuters I/B/E/S. **** Company Name Ticker Qtr Industry Curr EPS Est EPS Act Diff EPS Rev Est Rev Act Diff Rev AECOM TECHNOLOGY CORP Q3 INDUSTRIAL SERVICES USD 0.64 0.70 0.06 2095.4 2067.5 -27.9 AERCAP HOLDINGS NV Q2 AIRLINES USD 0.54 0.59 0.05 241.7 247.0 5.3 AKORN INC Q2 MEDICAL SUPPLIES USD 0.13 0.14 0.01 75.1 77.0 2.0 ALCOBRA LTD Q2 DRUGS USD -0.06 -0.06 0.00 0.0 0.0 0.0 ALLIED NEVADA GOLD CORP Q2 PRECIOUS METALS USD 0.09 0.04 -0.05 62.0 -- -- ALLIED NEVADA GOLD CORP Q2 PRECIOUS METALS USD 0.08 0.04 -0.04 -- -- -- ALLOT COMMUNICATIONS LTD Q2 UNDESIGNATED TECHNOLOGY USD 0.06 -0.03 -0.09 26.3 21.5 -4.9 AMERICAN ELECTRIC TECHNO Q2 OFFICE/COMM EQUIP USD 0.16 0.12 -0.04 -- -- -- AMERICAN REALTY CAPITAL Q2 INVESTMENTS USD -- -- -- 41.2 43.1 1.9 AMTRUST FINANCIAL SERVIC Q2 FINANCIAL SERVICES USD 0.76 0.86 0.11 465.6 536.5 71.0 ARCHER DANIELS MIDLAND CO Q2 FOOD PROCESSORS USD 0.44 0.46 0.02 22870.4 22541.0 -329.4 BIOLINE RX LTD Q2 HOME HEALTH CARE USD -0.11 -0.19 -0.08 0.0 0.0 0.0 BRIDGEPOINT EDUCATION INC Q2 UNDESIGNATED CONR SVC USD 0.25 0.25 0.00 200.2 197.6 -2.6 BROOKFIELD INFRASTRUCTUR Q2 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.18 0.48 0.30 616.1 462.0 -154.1 CALGON CARBON CORPORATION Q2 CHEMICALS USD 0.21 0.24 0.03 142.7 140.4 -2.3 CAPLEASE INC Q2 INVESTMENTS USD -0.02 0.00 0.02 37.9 37.2 -0.7 CARROLS RESTAURANT GROUP Q2 RETAILING - FOODS USD -0.05 -0.09 -0.05 176.2 173.5 -2.7 CINEMARK HOLDINGS INC Q2 LEISURE USD 0.51 0.62 0.11 710.8 756.7 45.9 COGNIZANT TECH SOLUTIONS Q2 OTHER COMPUTERS USD 0.97 0.99 0.02 2133.0 2161.2 28.2 COMMTOUCH SOFTWARE Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.01 -0.02 -0.03 8.1 8.1 -0.1 COMPRESSCO PARTNERS LP Q2 OIL USD 0.22 -- -- 28.7 28.1 -0.6 CORNERSTONE THERAPEUTICS Q2 BIOTECHNOLOGY USD 0.12 0.19 0.07 35.8 40.4 4.6 CRESTWOOD MIDSTREAM PART Q2 GAS USD 0.10 0.07 -0.03 76.9 71.1 -5.8 CTC MEDIA INC Q2 COMMUNICATIONS USD -- -- -- 206.8 206.0 -0.8 CVS CAREMARK CORP Q2 RETAILING - GOODS USD 0.96 0.97 0.01 31139.2 31248.0 108.8 DAWSON GEOPHYSICAL COMPA Q3 OIL USD 0.41 0.50 0.09 80.2 75.6 -4.5 DEMANDWARE INC Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -0.21 -0.17 0.04 22.2 23.2 1.0 DIEBOLD INCORPORATED Q2 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD 0.27 -0.25 -0.52 684.7 707.1 22.5 DISH NETWORK CORP Q2 COMMUNICATIONS USD 0.54 -- -- 3654.5 3606.1 -48.3 DREW INDUSTRIES INC Q2 BUILDING MATERIALS USD 0.61 0.67 0.06 283.0 287.2 4.2 ECHOSTAR CORP Q2 TELEPHONE UTILITIES USD -0.08 0.28 0.36 843.1 830.0 -13.1 EL PASO ELEC CO Q2 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.73 0.72 -0.01 245.1 162.8 -82.3 EMERSON ELECTRIC CO Q3 ELECTRICAL USD 0.98 0.97 -0.01 6444.0 6344.0 -100.0 ENDEAVOUR INTERNATIONAL Q2 OIL USD -0.17 -0.27 -0.10 73.7 126.2 52.4 ENDO HEALTH SOLUTIONS INC Q2 DRUGS USD 1.15 1.42 0.28 721.0 766.5 45.5 ENSIGN ENERGY SERVICES I Q2 OIL CAD 0.11 0.11 0.00 427.3 437.9 10.6 EXTERRAN HOLDINGS INC Q2 OIL USD 0.10 0.31 0.21 814.8 837.3 22.6 EXTERRAN PARTNERS LP Q2 OIL USD 0.29 0.52 0.23 118.2 125.5 7.3 FORACO INTERNATIONAL Q2 METAL FABRICATORS & DIST USD -0.03 -0.03 0.00 77.2 74.6 -2.6 FOSSIL GROUP INC Q2 HOME PRODUCTS USD 0.93 1.15 0.22 691.2 706.2 15.0 HENRY SCHEIN Q2 RETAILING - GOODS USD 1.23 1.23 0.00 2385.1 2391.8 6.7 HOSPITALITY PROPERTIES T Q2 INVESTMENTS USD 0.22 0.24 0.03 390.0 412.3 22.3 HOUSTON WIRE & CABLE CO Q2 ELECTRICAL USD 0.27 0.23 -0.04 99.9 99.3 -0.5 INERGY MIDSTREAM L P Q3 GAS USD 0.11 -0.04 -0.15 68.2 70.5 2.3 INSMED INC Q2 BIOTECHNOLOGY USD -0.32 -0.28 0.04 5.4 11.5 6.1 INTL FLAVORS & FRAGRANCE Q2 COSMETICS USD 1.18 1.14 -0.04 752.0 757.6 5.6 KAR AUCTION SERVICES INC Q2 FINANCIAL SERVICES USD 0.31 0.34 0.03 518.7 557.6 38.9 LIBERTY INTERACTIVE CORP Q2 COMMUNICATIONS USD 0.27 0.21 -0.06 2443.5 2400.0 -43.5 META FINANCIAL GROUP INC Q3 SAVINGS AND LOANS USD 0.45 0.66 0.21 22.8 22.7 -0.1 MICHAEL KORS HOLDINGS LTD Q1 RETAILING - GOODS USD 0.49 0.61 0.12 570.5 640.9 70.3 MOLSON COORS BREWING CO Q2 BEVERAGES USD 1.38 1.51 0.14 1227.1 1178.0 -49.1 NATIONAL HEALTH INVS INC Q2 INVESTMENTS USD 0.73 0.71 -0.02 26.6 27.0 0.4 NATIONSTAR MORTGAGE HOLD Q2 FINANCIAL SERVICES USD 0.99 1.37 0.38 526.2 603.7 77.5 OFFICEMAX INC Q2 FOREST PRODUCTS USD 0.03 0.02 -0.01 1551.9 1533.0 -18.9 OXFORD RESOURCE PARTNERS Q2 COAL USD -0.24 -0.21 0.03 88.1 88.1 0.1 PACIRA PHARMACEUTICALS I Q2 BIOTECHNOLOGY USD -0.43 -0.42 0.01 17.0 17.1 0.2 PANTRY INC. Q3 RETAILING - FOODS USD 0.47 0.28 -0.19 2001.9 1992.7 -9.2 PARKER HANNIFIN CORP Q4 MACHINERY USD 1.97 1.78 -0.19 3467.9 3428.2 -39.6 PETROQUEST ENERGY INC Q2 OIL USD 0.07 0.05 -0.02 40.3 38.1 -2.2 POZEN INC Q2 DRUGS USD -0.20 -0.13 0.07 1.3 1.7 0.4 RDA MICROELECTRONICS INC Q2 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.35 0.35 0.00 109.7 110.3 0.6 REGENERON PHARMACEUTICALS Q2 BIOTECHNOLOGY USD 0.88 0.79 -0.09 473.2 457.6 -15.6 RITCHIE BROS AUCTIONEERS Q2 MACHINERY USD 0.27 0.28 0.01 125.4 128.3 2.9 RITCHIE BROS AUCTIONEERS Q2 MACHINERY USD 0.27 0.28 0.01 125.2 128.3 3.1 SAGENT PHARMACEUTICALS I Q2 DRUGS USD 0.00 0.36 0.36 59.3 59.6 0.3 SCOTTS MIRACLE-GRO CO/THE Q3 CHEMICALS USD 2.43 2.46 0.03 1169.5 1148.1 -21.4 SNYDERS-LANCE INC Q2 FOOD PROCESSORS USD 0.28 0.24 -0.04 446.4 439.1 -7.3 SPECTRA ENERGY CORP Q2 GAS UTILITIES USD 0.32 0.30 -0.02 1224.1 1220.0 -4.1 SPECTRA ENERGY PARTNERS Q2 GAS USD 0.37 0.36 -0.01 58.3 56.9 -1.4 SPECTRUM BRANDS HOLDINGS Q3 HOME PRODUCTS USD 1.10 0.90 -0.20 1110.5 1089.8 -20.7 TECHNE CORP Q4 MEDICAL SUPPLIES USD 0.83 0.82 -0.01 79.7 79.5 -0.2 TENET HEALTHCARE CORPORA Q2 HOSPITALS USD 0.69 0.66 -0.03 2435.7 2422.0 -13.7 TRANSDIGM GROUP INC Q3 DEFENSE USD 1.84 1.89 0.05 488.7 488.6 0.0 TRAVELCENTERS OF AMERICA Q2 LEISURE USD 1.00 0.54 -0.46 2120.2 2018.8 -101.5 TREX COMPANY INC Q2 BUILDING MATERIALS USD 1.00 0.76 -0.24 103.4 98.6 -4.9 VITAMIN SHOPPE INC Q2 HOME HEALTH CARE USD 0.60 0.62 0.02 283.7 279.5 -4.2 ZEBRA TECHNOLOGIES CORP Q2 PHOTO-OPTICAL EQUIPMENT USD 0.64 -- -- 251.0 253.2 2.2 ZOETIS INC Q2 DRUGS USD 0.36 0.36 0.00 1128.8 1114.0 -14.8