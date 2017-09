U.S./Canada daily earnings hits & misses Aug 7 - 1800 ET

Aug 7 (Reuters) - The following U.S.- and Canada-listed companies reported earnings on Wednesday. This list shows whether they beat, met or missed Wall Street analysts' forecasts. It also shows the difference between analysts' expectations and reported results. The figures are provided by Thomson Reuters I/B/E/S. **** Company Name Ticker Qtr Industry Curr EPS Est EPS Act Diff EPS Rev Est Rev Act Diff Rev 1ST CENTURY BANCSHARES I Q2 BANKING USD 0.29 0.07 -0.22 3.8 3.9 0.1 AASTROM BIOSCIENCES INC Q2 BIOTECHNOLOGY USD -0.14 -0.22 -0.08 0.0 0.0 0.0 ACHILLION PHARMACEUTICAL Q2 DRUGS USD -0.15 -0.21 -0.06 0.0 0.0 0.0 ACI WORLDWIDE INC Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.31 0.05 -0.26 210.3 205.8 -4.4 ACORN ENERGY INC Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -0.23 -0.30 -0.07 6.6 5.2 -1.4 ADA-ES INC Q2 CHEMICALS USD -0.17 -0.32 -0.15 65.2 58.9 -6.3 AG MORTGAGE INVESTMENT T Q2 INVESTMENTS USD 0.82 0.83 0.01 34.5 35.0 0.5 AIR CANADA Q2 AIRLINES CAD 0.10 0.41 0.31 3018.2 3057.0 38.8 AIRBOSS OF AMERICA CORP Q2 RUBBER USD 0.12 0.13 0.01 60.5 59.7 -0.8 ALTER NRG CORP Q2 ALTERNATIVE ENERGY CAD -0.02 -0.02 0.00 4.1 4.3 0.2 AMERCO Q1 INDUSTRIAL SERVICES USD 4.37 5.78 1.41 -- -- -- AMERICAN PACIFIC CORP Q3 CHEMICALS USD 0.86 1.03 0.17 -- -- -- AMERICAN SUPERCONDUCTOR Q1 ELECTRICAL USD -0.18 -0.14 0.04 23.0 23.1 0.1 AMERICAN WATER WORKS COM Q2 WATER UTILITIES USD 0.61 0.57 -0.04 754.7 724.3 -30.5 AMETEK INCORPORATED Q2 ELECTRICAL USD 0.52 0.53 0.01 892.0 878.8 -13.2 AMICUS THERAPEUTICS INC Q2 DRUGS USD -0.35 -0.31 0.04 0.0 0.0 0.0 ANNALY CAPITAL MANAGEMEN Q2 INVESTMENTS USD 0.32 0.47 0.15 415.3 548.7 133.3 ANTARES PHARMA INC Q2 MEDICAL SUPPLIES USD -0.03 -0.04 -0.01 5.8 5.8 0.0 AOL INC Q2 COMMUNICATIONS USD 0.32 0.35 0.03 539.7 541.3 1.6 ARES COMMERCIAL REAL EST Q2 MULTI-INDUSTRY FINANCE USD 0.13 0.32 0.19 7.3 6.2 -1.0 ARIAD PHARMACEUTICALS INC Q2 BIOTECHNOLOGY USD -0.40 -0.37 0.03 11.1 14.0 2.9 ARRAY BIOPHARMA INC Q4 UNDESIGNATED CONR NON DU USD -0.13 -0.06 0.07 16.1 25.4 9.3 ARRIS GROUP INC Q2 OFFICE/COMM EQUIP USD 0.26 0.46 0.21 975.6 1000.4 24.8 ARSENAL ENERGY INC Q2 OIL CAD 0.00 0.02 0.02 -- -- -- ASIAINFO-LINKAGE INC Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.22 0.24 0.02 136.0 140.2 4.2 AVISTA CORP Q2 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.39 0.43 0.04 357.4 352.0 -5.3 AVNET INCORPORATED Q4 ELECTRICAL USD 0.96 0.98 0.02 6476.3 6590.7 114.4 BANC OF CALIFORNIA INC Q2 SAVINGS AND LOANS USD 0.25 0.36 0.11 19.8 21.6 1.9 BERRY PETROLEUM CO Q2 OIL USD 0.76 0.73 -0.03 276.3 274.7 -1.6 BIOLASE INC Q2 MEDICAL SUPPLIES USD -0.04 -0.08 -0.04 15.7 14.2 -1.4 BIOSCRIP INC Q2 SERVICES TO MEDICAL PROF USD 0.04 0.04 0.00 206.5 190.7 -15.7 BLOUNT INTERNATIONAL INC Q2 MACHINERY USD 0.24 0.19 -0.05 240.3 -- -- BOFI HOLDING INC Q4 FINANCIAL SERVICES USD 0.76 0.78 0.02 27.7 28.0 0.3 BORALEX INC Q2 ALTERNATIVE ENERGY CAD -0.11 -0.02 0.09 36.0 -- -- CAESARSTONE SDOT YAM LTD Q2 BUILDING MATERIALS USD 0.41 0.53 0.13 84.5 89.0 4.4 CAL DIVE INTERNATIONAL I Q2 OIL USD -0.06 -0.09 -0.03 116.9 121.0 4.1 CALUMET SPECIALTY PRODUC Q2 OIL USD 0.82 0.05 -0.77 1315.1 1354.2 39.1 CARDIOVASCULAR SYSTEMS I Q4 BIOTECHNOLOGY USD -0.30 -0.28 0.02 27.2 28.8 1.6 CAREER EDUCATION CORP Q2 INDUSTRIAL SERVICES USD -0.51 -0.31 0.20 292.3 294.8 2.5 CARLYLE GROUP LP Q2 FINANCIAL SERVICES USD 0.56 0.39 -0.17 548.9 769.3 220.4 CARRIZO OIL AND GAS INCO Q2 OIL USD 0.53 0.61 0.08 128.7 136.8 8.1 CENTRAL GARDEN & PET COM Q3 HOME PRODUCTS USD 0.43 0.28 -0.15 524.9 494.1 -30.8 CENTURYLINK INC Q2 TELEPHONE UTILITIES USD 0.67 0.69 0.02 4524.2 4525.0 0.8 CENVEO INC Q2 COMMUNICATIONS USD 0.01 -0.06 -0.07 421.8 415.7 -6.1 CHANNELADVISOR CORP Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -0.35 -0.25 0.10 14.9 16.0 1.1 CIMAREX ENERGY CO Q2 OIL USD 1.27 1.37 0.10 473.2 493.8 20.6 CLEAN HARBORS Q2 MACHINERY USD 0.59 -- -- 884.4 860.5 -23.9 COLUMBIA LABORATORIES INC Q2 DRUGS USD 0.02 0.03 0.01 6.5 8.0 1.5 COMMONWEALTH REIT Q2 INVESTMENTS USD -- -- -- 272.7 274.8 2.0 COMPASS DIVERSIFIED HOLD Q2 MULTI-IND CAP GOOD USD 0.45 -- -- 241.4 245.8 4.4 CONCHO RESOURCES INC Q2 OIL USD 1.00 0.98 -0.02 559.4 562.8 3.4 CONSOLIDATED GRAPHICS INC Q1 COMMUNICATIONS USD 0.18 0.49 0.31 236.9 236.7 -0.2 CORE-MARK HOLDING CO INC Q2 RETAILING - FOODS USD 1.17 1.01 -0.16 2486.8 2509.9 23.1 CORRECTIONS CORP OF AMER Q2 INDUSTRIAL SERVICES USD 0.50 0.52 0.02 431.6 434.0 2.4 CRAFT BREW ALLIANCE INC Q2 BEVERAGES USD 0.07 0.06 -0.01 51.1 49.0 -2.1 CRIMSON EXPLORATION INC Q2 OIL USD -0.02 0.00 0.02 30.9 36.8 5.9 CRIUS ENERGY TRUST Q2 INVESTMENTS USD 0.19 4.45 4.26 124.8 113.9 -10.9 CTPARTNERS EXECUTIVE SEA Q2 INDUSTRIAL SERVICES USD 0.06 0.08 0.02 32.4 35.4 3.0 DAVIS & HENDERSON INCOME Q2 FINANCIAL SERVICES CAD 0.50 0.59 0.09 -- -- -- DEMAND MEDIA INC Q2 COMMUNICATIONS USD 0.09 0.10 0.01 96.3 97.0 0.7 DEPOMED INC Q2 BIOTECHNOLOGY USD -0.05 0.01 0.06 29.9 30.0 0.1 DEVON ENERGY CORP Q2 OIL USD 0.95 1.21 0.26 2654.9 3091.0 436.1 DEXCOM INC Q2 MEDICAL SUPPLIES USD -0.16 -0.14 0.02 31.1 35.8 4.7 DIODES INC Q2 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.27 0.33 0.06 214.1 214.4 0.3 DRYSHIPS INC Q2 MARITIME USD -0.07 -0.09 -0.02 329.6 336.0 6.4 DTS INC Q2 COMMUNICATIONS USD 0.04 0.11 0.07 26.4 27.2 0.8 DUKE ENERGY CORPORATION Q2 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.94 0.87 -0.07 5729.4 5879.0 149.6 DURATA THERAPEUTICS INC Q2 DRUGS USD -0.52 -0.75 -0.23 0.0 0.0 0.0 EAGLE BULK SHIPPING INC Q2 MARITIME USD -1.83 -1.67 0.16 40.0 44.2 4.3 EAGLE MATERIALS INC Q1 BUILDING & RELATED USD 0.63 0.60 -0.03 246.8 227.0 -19.7 EDUCATION MANAGEMENT Q4 UNDESIGNATED CONR SVC USD -0.02 0.01 0.03 585.8 595.2 9.5 EMPLOYERS HOLDINGS INC Q2 INSURANCE USD 0.14 0.31 0.17 172.2 181.6 9.4 ENERSYS INC Q1 ELECTRICAL USD 0.81 0.83 0.03 592.3 597.3 5.0 ENSIGN GROUP INC Q2 HOSPITALS USD 0.68 0.61 -0.07 227.6 218.0 -9.7 EVERTEC INC Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.35 0.35 0.00 88.2 89.2 1.0 EZCHIP SEMICONDUCTOR LTD Q2 OTHER COMPUTERS USD 0.27 0.29 0.02 16.6 16.7 0.1 FIFTH STREET FINANCE CORP Q3 FINANCIAL SERVICES USD 0.28 0.25 -0.03 60.3 58.1 -2.3 FLEETMATICS GROUP PLC Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.17 0.23 0.06 41.2 42.5 1.3 FLOTEK INDUSTRIES INC Q2 MACHINERY USD 0.19 0.16 -0.03 91.4 93.6 2.2 FORESTAR GROUP INC Q2 INVESTMENTS USD 0.04 0.02 -0.02 47.5 60.1 12.6 FRANCO-NEVADA CORP Q2 PRECIOUS METALS USD 0.21 0.22 0.01 96.8 93.3 -3.5 FRANCO-NEVADA CORP Q2 PRECIOUS METALS USD 0.20 0.22 0.02 90.0 93.3 3.3 FREDDIE MAC Q2 FINANCIAL SERVICES USD 0.00 1.54 1.54 4223.0 4822.0 599.0 FRONTIER COMMUNICATIONS Q2 TELEPHONE UTILITIES USD 0.06 0.06 0.01 1191.9 1190.5 -1.4 FUEL TECH INC Q2 MACHINERY USD 0.02 0.05 0.03 27.5 29.1 1.6 FUSION-IO INC Q4 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD -0.03 -0.03 0.00 110.2 106.1 -4.1 GAIAM INC Q2 RETAILING - GOODS USD -0.09 -0.11 -0.02 46.8 44.5 -2.3 GASFRAC ENERGY SERVICES Q2 OIL CAD -0.11 -0.08 0.03 29.5 30.6 1.1 GENMARK DIAGNOSTICS INC Q2 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD -0.26 -0.25 0.01 5.1 5.2 0.2 GETTY REALTY CORP Q2 INVESTMENTS USD -- -- -- 24.5 25.1 0.6 GLADSTONE LAND CORP Q2 INVESTMENTS USD 0.04 0.00 -0.04 1.0 1.0 -0.1 GOGO INC Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -0.37 -0.23 0.14 73.2 79.4 6.3 GRAN TIERRA ENERGY INC Q2 OIL USD 0.12 0.17 0.05 175.6 168.8 -6.8 GRAN TIERRA ENERGY INC Q2 OIL USD 0.14 0.17 0.03 190.5 168.8 -21.7 GREEN MOUNTAIN COFFEE RO Q3 RETAILING - FOODS USD 0.77 0.82 0.05 981.1 967.1 -14.0 GROUPON INC Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.02 0.02 0.00 606.2 608.7 2.5 HALOZYME THERAPEUTICS INC Q2 UNDESIGNATED HEALTH USD -0.13 -0.20 -0.07 11.3 14.5 3.2 HANSEN MEDICAL INC Q2 HOSPITAL SUPPLIES USD -0.16 -0.20 -0.04 3.4 3.3 0.0 HESKA CORPORATION Q2 BIOTECHNOLOGY USD -0.01 -0.10 -0.09 19.9 18.3 -1.6 HIGH LINER FOODS INC Q2 FOOD PROCESSORS CAD 0.51 0.59 0.08 -- -- -- HOLLYFRONTIER CORP Q2 OIL USD 1.41 1.40 -0.01 4546.7 5298.8 752.1 HUNTINGTON INGALLS INDUS Q2 SHIPBUILDING USD 0.93 1.12 0.19 1659.2 1683.0 23.8 I.D. SYSTEMS INC. Q2 TELEPHONE UTILITIES USD -0.03 -0.07 -0.05 10.3 9.4 -0.9 ICAHN ENTERPRISES LP Q2 INVESTMENTS USD 1.58 -- -- 4848.0 4497.0 -351.0 IDENIX PHARMACEUTICALS I Q2 BIOTECHNOLOGY USD -0.23 -0.22 0.01 0.2 0.1 -0.1 IGNITE RESTAURANT GROUP Q2 LEISURE USD 0.15 0.04 -0.11 227.1 228.1 1.0 IMAGE SENSING SYSTEMS INC Q2 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD 0.03 -0.05 -0.08 5.9 7.5 1.5 IMMUNOCELLULAR THERAPEUT Q2 MEDICAL SUPPLIES USD -0.08 0.00 0.08 0.0 0.0 0.0 IMPERVA INC Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -0.05 -0.10 -0.06 31.4 31.3 0.0 INDIGO BOOKS & MUSIC INC Q1 RETAILING - GOODS CAD -0.20 -0.59 -0.39 179.9 171.5 -8.4 ING US INC Q2 INSURANCE USD 0.62 0.71 0.09 281.9 306.8 24.9 INNOSPEC INC Q2 CHEMICALS USD 0.68 0.75 0.07 190.4 185.0 -5.4 INSULET CORP Q2 HOSPITAL SUPPLIES USD -0.19 -0.20 -0.01 60.5 60.1 -0.4 INTER PARFUMS INC Q2 COSMETICS USD 0.08 0.12 0.04 117.5 117.5 0.0 INTERVAL LEISURE GROUP I Q2 LEISURE USD 0.28 0.32 0.05 119.8 125.0 5.2 INTERXION HOLDING NV Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES EUR 0.12 0.10 -0.02 76.9 76.5 -0.3 INTL FCSTONE INC Q3 INVESTMENTS USD 0.47 0.07 -0.40 130.3 119.7 -10.6 ION GEOPHYSICAL CORP Q2 OIL USD 0.07 0.00 -0.07 127.5 120.9 -6.6 IPASS INC Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -0.01 -0.03 -0.02 31.5 28.7 -2.8 J2 GLOBAL INC Q2 COMMUNICATIONS USD 0.79 0.83 0.04 131.4 141.4 10.0 JACK IN THE BOX INC Q3 RETAILING - FOODS USD 0.38 0.41 0.03 363.4 350.3 -13.1 KCG HOLDINGS INC Q2 UNDESIGNATED TECHNOLOGY USD 0.06 0.13 0.07 286.5 315.4 28.9 KELLY SERVICES INC Q2 INDUSTRIAL SERVICES USD 0.26 0.33 0.07 1355.9 1366.9 11.0 KEYERA CORP Q2 GAS UTILITIES CAD 0.45 0.62 0.17 573.4 -- -- KILLAM PROPERTIES INC. Q2 INVESTMENTS CAD 0.35 0.43 0.08 35.9 34.5 -1.4 KRONOS WORLDWIDE INC Q2 CHEMICALS USD -0.12 -0.29 -0.18 464.8 481.1 16.3 LADENBURG THALMANN FIN S Q2 INVESTMENTS USD -0.03 -- -- 176.2 193.9 17.7 LEXINGTON REALTY TRUST Q2 INVESTMENTS USD 0.04 0.00 -0.04 100.3 99.3 -1.1 LHC GROUP INC Q2 HOME HEALTH CARE USD 0.28 0.34 0.06 166.6 166.3 -0.3 LIMELIGHT NETWORKS INC Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -0.05 -0.07 -0.02 45.9 42.8 -3.2 LINCOLN EDUCATIONAL SERV Q2 UNDESIGNATED CONR SVC USD -0.31 -0.17 0.14 88.7 85.2 -3.5 LUNDIN PETROLEUM AB Q2 OIL USD 0.09 0.01 -0.08 325.0 300.2 -24.8 MAGIC SOFTWARE ENTERPRIS Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.11 0.10 -0.01 31.6 34.8 3.2 MAIDEN HOLDINGS LTD Q2 INSURANCE USD 0.26 0.28 0.03 518.1 513.3 -4.8 MAIDENFORM BRANDS INC Q2 CLOTHING USD 0.40 0.34 -0.06 148.2 145.5 -2.7 MANITEX INTERNATIONAL INC Q2 MACHINERY USD 0.21 0.22 0.02 62.5 62.6 0.1 MARIN SOFTWARE INC Q2 COMMUNICATIONS USD -0.31 -0.26 0.05 17.9 18.2 0.4 MARKWEST ENERGY PARTNERS Q2 GAS USD 0.22 0.13 -0.09 435.7 415.1 -20.6 MARSH & MCLENNAN COS INC Q2 INSURANCE USD 0.67 0.72 0.05 3138.4 3088.0 -50.4 MARTINREA INTERNATIONAL Q2 AUTO PART MFG CAD 0.32 0.33 0.01 787.2 826.3 39.1 MATADOR RESOURCES CO Q2 OIL USD 0.12 0.45 0.33 56.8 66.0 9.1 MATSON INC Q2 MARITIME USD 0.44 0.47 0.03 398.3 416.6 18.3 MATTERSIGHT CORP Q2 OTHER COMPUTERS USD -0.23 -0.21 0.02 7.8 8.0 0.2 MBIA INC Q2 FINANCIAL SERVICES USD 0.16 -0.92 -1.08 100.3 124.0 23.8 MEASUREMENT SPECIALTIES Q1 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD 0.52 0.56 0.04 98.0 100.5 2.5 MELA SCIENCES INC Q2 MEDICAL SUPPLIES USD -0.17 -0.17 0.00 0.2 0.1 -0.1 MEMORIAL PRODUCTION PART Q2 OIL USD 0.37 -- -- 60.7 57.9 -2.8 MISTRAS GROUP INC Q4 MULTI-IND CAP GOOD USD 0.15 0.16 0.01 144.2 144.5 0.3 MOLEX INC Q4 ELECTRICAL USD 0.35 -- -- 888.0 882.9 -5.1 MONDELEZ INTERNATIONAL I Q2 FOOD PROCESSORS USD 0.34 0.37 0.03 8617.3 8595.0 -22.3 MONMOUTH REAL ESTATE INV Q3 INVESTMENTS USD 0.05 0.05 0.01 12.2 11.7 -0.5 MYR GROUP INC Q2 ELECTRICAL USD 0.44 0.44 0.00 233.2 213.9 -19.3 NATURAL GROCERS BY VITAM Q3 HOME PRODUCTS USD 0.14 0.13 -0.01 107.3 113.2 5.8 NATURAL RESOURCE PARTNERS Q2 COAL USD 0.41 0.37 -0.04 91.2 86.8 -4.4 NAVARRE CORP Q1 UNDESIGNATED CONR SVC USD 0.00 -0.07 -0.07 104.2 97.7 -6.5 NAVIDEA BIOPHARMACEUTICA Q2 BIOTECHNOLOGY USD -0.07 -0.09 -0.03 0.6 0.2 -0.4 NAVIGATORS GROUP INC Q2 INSURANCE USD 0.78 0.82 0.05 222.8 205.8 -17.0 NEENAH PAPERS INC Q2 FOREST PRODUCTS USD 0.79 0.80 0.01 249.0 212.3 -36.7 NEVSUN RESOURCES LTD Q2 PRECIOUS METALS USD 0.03 0.03 0.00 51.2 54.8 3.6 NEVSUN RESOURCES LTD Q2 PRECIOUS METALS USD 0.02 0.03 0.01 -- 54.8 -- NEW JERSEY RESOURCES CORP Q3 GAS UTILITIES USD 0.22 0.23 0.02 436.2 767.5 331.3 NEW MOUNTAIN FINANCE CORP Q2 MULTI-INDUSTRY FINANCE USD 0.34 -- -- 26.1 28.5 2.4 NEW RESIDENTIAL INVESTME Q2 INVESTMENTS USD 0.12 0.15 0.03 39.5 20.3 -19.2 NEWCASTLE INVESTMENT CORP Q2 INVESTMENTS USD 0.10 0.07 -0.03 49.4 62.8 13.4 NEWLINK GENETICS CORP Q2 BIOTECHNOLOGY USD -0.32 -0.28 0.04 0.4 0.2 -0.2 NEWSTAR FINANCIAL INC Q2 FINANCIAL SERVICES USD 0.12 0.11 -0.01 22.5 26.4 4.0 NEXJ SYSTEMS INC Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES CAD -0.28 -0.26 0.02 6.9 6.8 -0.2 NEXSTAR BROADCASTING GRO Q2 COMMUNICATIONS USD 0.29 0.20 -0.09 123.1 126.2 3.1 NICE SYSTEMS LTD. Q2 OFFICE/COMM EQUIP USD 0.62 0.61 -0.01 226.9 225.2 -1.8 NORTHWEST NAT GAS CO Q2 GAS UTILITIES USD 0.09 0.08 -0.01 113.2 131.7 18.6 NOVATEL WIRELESS Q2 OFFICE/COMM EQUIP USD -0.11 -0.20 -0.09 93.2 91.1 -2.1 OCEAN RIG UDW INC Q2 OIL USD 0.02 0.19 0.17 251.8 259.8 8.0 OFS CAPITAL CORP Q2 FINANCIAL SERVICES USD 0.19 0.15 -0.04 3.9 4.2 0.4 ORASURE TECHNOLOGIES INC Q2 MEDICAL SUPPLIES USD -0.16 -0.10 0.06 23.7 24.3 0.7 ORMAT TECHNOLOGIES INC Q2 UNDESIGNATED ENERGY USD 0.19 -- -- 129.1 152.7 23.5 ORYX PETROLEUM CORP LTD Q2 OIL CAD -0.19 -0.18 0.01 0.0 0.0 0.0 OTC MARKETS GROUP INC Q2 FINANCIAL SERVICES USD 0.11 0.13 0.02 8.4 8.5 0.1 PAREXEL INTERNATIONAL CO Q4 HOME HEALTH CARE USD 0.43 0.50 0.07 455.2 463.1 7.9 PATRIOT TRANSPORTATION H Q3 MULTI-IND TRANSN USD 0.31 0.35 0.04 34.5 35.7 1.2 PENN VIRGINIA CORP Q2 OIL USD -0.16 -0.17 -0.02 111.7 109.7 -2.0 PENNANTPARK INVESTMENT C Q3 FINANCIAL SERVICES USD 0.27 0.27 0.01 34.0 33.7 -0.3 PEPCO HOLDINGS INC Q2 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.23 0.22 -0.01 1218.3 1053.0 -165.3 PERMA-FIX ENVIRONMENTAL Q2 MACHINERY USD -0.01 0.01 0.02 26.2 22.8 -3.4 PHARMATHENE INC Q2 MEDICAL SUPPLIES USD -0.03 -0.02 0.01 6.6 4.3 -2.3 PHOTOMEDEX INC Q2 MEDICAL SUPPLIES USD 0.34 0.34 0.01 59.8 58.1 -1.7 POINTS INTERNATIONAL LTD Q2 UNDESIGNATED CONR SVC USD 0.01 0.01 0.00 42.8 41.9 -0.8 POINTS INTERNATIONAL LTD Q2 UNDESIGNATED CONR SVC USD 0.02 0.01 -0.01 42.3 41.9 -0.4 POLYPORE INTERNATIONAL I Q2 CHEMICALS USD 0.39 0.40 0.01 178.1 168.9 -9.2 POST HOLDINGS INC Q3 FOOD PROCESSORS USD 0.32 0.29 -0.03 253.9 257.3 3.4 POWERSECURE INTERNATIONA Q2 OIL USD 0.10 0.12 0.02 57.5 70.2 12.7 PRIMORIS SERVICES CORP Q2 MULTI-INDUSTRY FINANCE USD 0.29 0.30 0.01 451.2 445.0 -6.2 PROCERA NETWORKS INC Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -0.03 -0.02 0.01 17.4 17.8 0.4 PROVIDENCE SERVICE CORP Q2 HOME HEALTH CARE USD 0.34 0.43 0.09 282.4 287.6 5.2 PRUDENTIAL FINANCIAL INC Q2 INSURANCE USD 1.99 2.30 0.31 12203.6 11723.0 -480.6 PULSE BEVERAGE CORP Q2 BEVERAGES USD -0.01 -0.01 0.00 1.2 1.3 0.1 RALPH LAUREN CORP Q1 CLOTHING USD 1.94 -- -- 1650.1 1653.0 2.9 RAND LOGISTICS INC Q1 MARITIME USD 0.19 0.10 -0.09 50.3 48.4 -1.8 RANDGOLD RESOURCES LTD. Q2 PRECIOUS METALS USD 0.54 0.50 -0.04 -- -- -- RCM TECHNOLOGIES INCORPO Q2 MACHINERY USD 0.06 0.12 0.06 -- -- -- REALD INC Q1 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD -0.04 -0.03 0.01 57.7 59.2 1.5 RECEPTOS INC Q2 BIOTECHNOLOGY USD -0.56 -2.67 -2.11 0.4 1.7 1.3 REDWOOD TRUST INC Q2 INVESTMENTS USD 0.31 0.71 0.40 36.9 36.0 -0.9 REGENCY ENERGY PARTNERS Q2 GAS USD 0.06 0.07 0.02 423.8 639.0 215.2 RENTRAK CORP Q1 LEISURE USD -0.06 -0.10 -0.04 27.3 28.8 1.6 REPROS THERAPEUTICS INC Q2 BIOTECHNOLOGY USD -0.40 -0.38 0.02 0.0 0.0 0.0 ROSETTA STONE INC Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -0.12 -0.03 0.09 64.3 62.1 -2.1 RUBICON TECHNOLOGY INC Q2 ELECTRONICS USD -0.21 -0.24 -0.03 10.8 10.6 -0.3 RUSSEL METALS Q2 STEEL CAD 0.35 0.33 -0.02 726.6 758.1 31.5 SAFETY INSURANCE GROUP I Q2 INSURANCE USD 0.81 1.17 0.36 -- -- -- SCICLONEPHARMACEUTICALS Q1 DRUGS USD 0.11 0.08 -0.03 33.3 29.8 -3.5 SCICLONEPHARMACEUTICALS Q2 DRUGS USD 0.12 0.05 -0.07 34.8 29.3 -5.5 SEMAFO INC Q2 PRECIOUS METALS USD 0.03 0.05 0.02 81.0 71.1 -9.8 SHUTTERSTOCK INC Q2 COMMUNICATIONS USD 0.19 0.23 0.04 54.7 56.8 2.1 SILICON GRAPHICS INTERNA Q4 OTHER COMPUTERS USD 0.14 0.17 0.03 177.8 170.5 -7.2 SILVER BAY REALTY TRUST Q2 INVESTMENTS USD -0.11 -0.18 -0.07 10.2 10.7 0.6 SINCLAIR BROADCAST GROUP Q2 COMMUNICATIONS USD 0.10 0.19 0.09 311.8 314.2 2.4 SKYWEST INC Q2 AIRLINES USD 0.34 0.39 0.05 866.9 839.1 -27.7 SMART TECHNOLOGIES INC Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.03 0.13 0.10 122.1 155.9 33.8 SMART TECHNOLOGIES INC Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.02 0.13 0.11 123.6 155.9 32.3 SOLARCITY CORP Q2 ELECTRICAL USD -0.38 -0.31 0.07 27.4 37.9 10.5 SOLIUM CAPITAL INC Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES CAD 0.03 0.03 0.00 15.1 15.6 0.5 SOUTHCROSS ENERGY PARTNE Q2 ALTERNATIVE ENERGY USD 0.01 -- -- 190.2 154.7 -35.5 SOUTHWEST GAS CORP Q2 GAS UTILITIES USD 0.08 0.18 0.10 416.0 411.6 -4.5 SPECTRUM PHARMACEUTICALS Q2 DRUGS USD -0.12 -0.17 -0.05 33.4 33.2 -0.2 ST JOE COMPANY Q2 FOREST PRODUCTS USD 0.02 0.03 0.01 35.0 33.8 -1.2 STANDARD MTR PRODS INC Q2 AUTO PART MFG USD 0.76 0.70 -0.06 280.0 270.1 -9.9 STEC INC Q2 OTHER COMPUTERS USD -0.42 -0.43 -0.01 24.3 23.5 -0.8 STELLUS CAPITAL INVEST Q2 FINANCIAL SERVICES USD 0.34 0.34 0.00 7.1 7.3 0.2 STERIS CORP Q1 MEDICAL SUPPLIES USD 0.56 -- -- 372.7 367.7 -5.0 STONEMOR PARTNERS LP Q2 INDUSTRIAL SERVICES USD -0.11 -0.54 -0.43 64.4 62.4 -2.0 STR HOLDINGS INC Q2 UNDESIGNATED ENERGY USD -0.06 -0.09 -0.03 10.4 7.8 -2.6 STRATEGIC HOTELS AND RES Q2 INVESTMENTS USD 0.00 0.01 0.01 236.0 244.2 8.1 STRATTEC SECURITY CORP Q4 AUTO PART MFG USD 0.83 0.92 0.09 79.4 80.5 1.1 SUNEDISON INC Q2 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD -0.14 -0.19 -0.05 443.3 491.6 48.3 SUNOCO LOGISTICS PARTNER Q2 OIL USD 0.85 1.08 0.23 3866.3 4311.0 444.7 SUNOPTA INC Q2 RETAILING - FOODS USD 0.11 -0.23 -0.34 301.8 311.2 9.4 SUNOPTA INC Q2 RETAILING - FOODS USD 0.10 -0.23 -0.33 301.1 311.2 10.0 SUNSHINE HEART INC Q2 HOSPITAL SUPPLIES USD -0.43 -0.35 0.08 0.2 0.0 -0.2 SURGE ENERGY INC Q2 UNDESIGNATED ENERGY CAD 0.06 -- -- 57.0 58.0 1.0 SUSSER PETROLEUM PARTNER Q2 UNDESIGNATED ENERGY USD 0.42 0.44 0.02 1166.3 1118.1 -48.2 SYMMETRICOM INCORPORATED Q4 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.04 0.07 0.03 51.0 52.1 1.1 TALLGRASS ENERGY PARTNER Q2 UNDESIGNATED ENERGY USD 0.19 -- -- 64.1 63.4 -0.7 TANGOE INC Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.16 0.16 0.00 45.9 46.4 0.5 TASEKO MINES LTD Q2 MULTI-IND BASIC CAD -0.01 -0.05 -0.04 71.8 68.2 -3.7 TASEKO MINES LTD Q2 MULTI-IND BASIC CAD -0.01 -0.05 -0.04 73.6 68.2 -5.4 TATA MOTORS LTD Q1 AUTOMOTIVE MFG USD 0.69 0.54 -0.15 8770.0 8371.7 -398.3 TESLA MOTORS INC Q2 AUTOMOTIVE MFG USD -0.17 -- -- 383.4 552.0 168.6 TETRA TECH INC Q3 MACHINERY USD -0.41 -1.21 -0.80 473.2 475.1 1.9 TETRA TECHNOLOGIES INC D Q2 OIL USD 0.21 0.18 -0.03 248.0 221.1 -26.9 TEXTURA CORP Q3 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -0.58 -0.75 -0.17 9.1 9.4 0.2 THE GEO GROUP INC Q2 UNDESIGNATED CONR SVC USD 0.44 0.44 0.01 381.2 381.7 0.5 THOMPSON CREEK METALS CO Q2 NONFERROUS BASE METALS USD 0.01 0.08 0.07 102.5 117.8 15.3 THOMPSON CREEK METALS CO Q2 NONFERROUS BASE METALS USD 0.02 0.08 0.06 109.0 117.8 8.8 TIME WARNER INC Q2 COMMUNICATIONS USD 0.76 0.83 0.07 7105.9 7435.0 329.1 TRANSCEPT PHARMACEUTICAL Q2 BIOTECHNOLOGY USD -0.34 -0.20 0.14 -1.9 0.2 2.1 TRANSOCEAN LTD Q2 OIL USD 1.08 1.08 0.00 2403.9 2397.0 -6.9 TRIANGLE CAPITAL CORP Q2 FINANCIAL SERVICES USD 0.57 0.59 0.02 24.7 27.3 2.5 TRINIDAD DRILLING LTD Q2 OIL CAD 0.05 0.02 -0.03 155.7 165.4 9.7 TSO3 INCORPORATED Q2 MEDICAL SUPPLIES CAD -0.03 -0.03 -0.01 0.2 0.0 -0.2 TUMI HOLDINGS INC Q2 CLOTHING USD 0.19 0.18 -0.01 114.0 108.2 -5.8 TW TELECOM INC Q2 COMMUNICATIONS USD 0.12 0.12 0.00 385.9 389.5 3.6 VALEANT PHARMACEUTICALS Q2 BIOTECHNOLOGY USD 1.28 1.34 0.06 1109.9 1095.8 -14.1 VALEANT PHARMACEUTICALS Q2 BIOTECHNOLOGY USD 1.28 1.34 0.06 1114.3 1095.8 -18.6 VERENIUM CORP Q2 BIOTECHNOLOGY USD -0.32 -0.36 -0.05 -- -- -- VERESEN INC Q2 OIL CAD 0.04 0.06 0.02 99.4 89.8 -9.6 VICWEST INC Q2 BUILDING & RELATED CAD 0.11 0.02 -0.09 101.9 97.1 -4.8 VIMPELCOM LTD Q2 FINANCIAL SERVICES USD 0.27 0.33 0.06 5744.7 5718.0 -26.7 WAGEWORKS INC Q2 COMMUNICATIONS USD 0.17 0.20 0.04 52.4 54.6 2.1 WARREN RESOURCES INC Q2 OIL USD 0.06 0.08 0.02 31.4 30.7 -0.7 WELLCARE HEALTH PLANS INC Q2 SERVICES TO MEDICAL PROF USD 1.22 1.35 0.13 2275.8 -- -- WESTAR ENERGY INC Q2 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.45 -- -- 570.9 569.6 -1.3 XOMA LTD Q2 BIOTECHNOLOGY USD -0.19 -0.19 0.00 9.3 7.2 -2.1 YRC WORLDWIDE INC Q2 TRUCKING USD -0.64 -- -- 1256.9 1242.5 -14.4