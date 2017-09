U.S./Canada daily earnings hits & misses Aug 7- 0815 ET

Aug 7 (Reuters) - The following U.S.- and Canada-listed companies reported earnings on Wednesday. This list shows whether they beat, met or missed Wall Street analysts' forecasts. It also shows the difference between analysts' expectations and reported results. The figures are provided by Thomson Reuters I/B/E/S. **** Company Name Ticker Qtr Industry Curr EPS Est EPS Act Diff EPS Rev Est Rev Act Diff Rev AIR CANADA Q2 AIRLINES CAD 0.10 0.41 0.31 3018.2 3057.0 38.8 AMETEK INCORPORATED Q2 ELECTRICAL USD 0.52 0.53 0.01 892.0 878.8 -13.2 ANTARES PHARMA INC Q2 MEDICAL SUPPLIES USD -0.03 -0.04 -0.01 5.8 5.8 0.0 AOL INC Q2 COMMUNICATIONS USD 0.32 0.35 0.03 539.7 541.3 1.6 ARIAD PHARMACEUTICALS INC Q2 BIOTECHNOLOGY USD -0.40 -0.37 0.03 11.1 14.0 2.9 AVISTA CORP Q2 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.39 0.43 0.04 357.4 352.0 -5.3 BANC OF CALIFORNIA INC Q2 SAVINGS AND LOANS USD 0.25 0.36 0.11 19.8 21.6 1.9 BORALEX INC Q2 ALTERNATIVE ENERGY CAD -0.11 -0.02 0.09 36.0 -- -- CAESARSTONE SDOT YAM LTD Q2 BUILDING MATERIALS USD 0.41 0.53 0.13 84.5 89.0 4.4 CALUMET SPECIALTY PRODUC Q2 OIL USD 0.82 0.05 -0.77 1315.1 1354.2 39.1 CARLYLE GROUP LP Q2 FINANCIAL SERVICES USD 0.56 0.39 -0.17 548.9 769.3 220.4 CARRIZO OIL AND GAS INCO Q2 OIL USD 0.53 0.61 0.08 128.7 136.8 8.1 CIMAREX ENERGY CO Q2 OIL USD 1.27 1.37 0.10 473.2 493.8 20.6 CLEAN HARBORS Q2 MACHINERY USD 0.59 0.38 -0.21 884.4 860.5 -23.9 COLUMBIA LABORATORIES INC Q2 DRUGS USD 0.02 0.03 0.01 6.5 8.0 1.5 COMMONWEALTH REIT Q2 INVESTMENTS USD -- -- -- 272.7 274.8 2.0 CONSOLIDATED GRAPHICS INC Q1 COMMUNICATIONS USD 0.18 0.49 0.31 236.9 236.7 -0.2 DEVON ENERGY CORP Q2 OIL USD 0.95 1.21 0.26 2654.9 3091.0 436.1 DUKE ENERGY CORPORATION Q2 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.94 0.87 -0.07 5729.4 5879.0 149.6 GOGO INC Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -0.37 -0.23 0.14 73.2 79.4 6.3 GRAN TIERRA ENERGY INC Q2 OIL USD 0.12 0.17 0.05 175.6 168.8 -6.8 GRAN TIERRA ENERGY INC Q2 OIL USD 0.14 0.17 0.03 190.5 168.8 -21.7 HOLLYFRONTIER CORP Q2 OIL USD 1.41 1.40 -0.01 4546.7 5298.8 752.1 HUNTINGTON INGALLS INDUS Q2 SHIPBUILDING USD 0.93 1.12 0.19 1659.2 1683.0 23.8 IDENIX PHARMACEUTICALS I Q2 BIOTECHNOLOGY USD -0.23 -0.22 0.01 0.2 0.1 -0.1 ING US INC Q2 INSURANCE USD 0.62 0.71 0.09 281.9 -- -- INTERXION HOLDING NV Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES EUR 0.12 0.10 -0.02 76.9 76.5 -0.3 KCG HOLDINGS INC Q2 UNDESIGNATED TECHNOLOGY USD 0.06 -- -- 286.5 315.4 28.9 KELLY SERVICES INC Q2 INDUSTRIAL SERVICES USD 0.26 0.33 0.07 1355.9 1366.9 11.0 LEXINGTON REALTY TRUST Q2 INVESTMENTS USD 0.04 0.00 -0.04 100.3 99.3 -1.1 LUNDIN PETROLEUM AB Q2 OIL USD 0.09 0.01 -0.08 325.0 300.2 -24.8 MAGIC SOFTWARE ENTERPRIS Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.11 0.10 -0.01 31.6 34.8 3.2 MARSH & MCLENNAN COS INC Q2 INSURANCE USD 0.67 0.72 0.05 3138.4 3088.0 -50.4 MEMORIAL PRODUCTION PART Q2 OIL USD 0.37 0.35 -0.02 60.7 57.9 -2.8 MOLEX INC Q4 ELECTRICAL USD 0.35 0.31 -0.04 888.0 882.9 -5.1 NAVIDEA BIOPHARMACEUTICA Q2 BIOTECHNOLOGY USD -0.07 -0.09 -0.03 0.6 0.2 -0.4 NEW JERSEY RESOURCES CORP Q3 GAS UTILITIES USD 0.22 0.23 0.02 436.2 767.5 331.3 NEW RESIDENTIAL INVESTME Q2 INVESTMENTS USD 0.12 0.15 0.03 39.5 20.3 -19.2 NEWCASTLE INVESTMENT CORP Q2 INVESTMENTS USD 0.10 0.07 -0.03 49.4 62.8 13.4 NEWLINK GENETICS CORP Q2 BIOTECHNOLOGY USD -0.32 -0.28 0.04 0.4 0.2 -0.2 NEWSTAR FINANCIAL INC Q2 FINANCIAL SERVICES USD 0.12 0.11 -0.01 22.5 26.4 4.0 NEXSTAR BROADCASTING GRO Q2 COMMUNICATIONS USD 0.29 0.20 -0.09 123.1 126.2 3.1 NORTHWEST NAT GAS CO Q2 GAS UTILITIES USD 0.09 0.08 -0.01 113.2 131.7 18.6 ORMAT TECHNOLOGIES INC Q2 UNDESIGNATED ENERGY USD 0.19 -- -- 129.1 152.7 23.5 PEPCO HOLDINGS INC Q2 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.23 0.22 -0.01 1218.3 1053.0 -165.3 PERMA-FIX ENVIRONMENTAL Q2 MACHINERY USD -0.01 0.01 0.02 26.2 22.8 -3.4 PRIMORIS SERVICES CORP Q2 MULTI-INDUSTRY FINANCE USD 0.29 0.30 0.01 451.2 445.0 -6.2 RAND LOGISTICS INC Q1 MARITIME USD 0.19 0.10 -0.09 50.3 48.4 -1.8 RANDGOLD RESOURCES LTD. Q2 PRECIOUS METALS USD 0.54 0.50 -0.04 -- -- -- SCICLONEPHARMACEUTICALS Q1 DRUGS USD 0.11 0.08 -0.03 33.3 29.8 -3.5 SCICLONEPHARMACEUTICALS Q2 DRUGS USD 0.12 0.05 -0.07 34.8 29.3 -5.5 SINCLAIR BROADCAST GROUP Q2 COMMUNICATIONS USD 0.10 0.19 0.09 311.8 314.2 2.4 SKYWEST INC Q2 AIRLINES USD 0.34 0.39 0.05 866.9 839.1 -27.7 SOUTHCROSS ENERGY PARTNE Q2 ALTERNATIVE ENERGY USD 0.01 -- -- 190.2 154.7 -35.5 STELLUS CAPITAL INVEST Q2 FINANCIAL SERVICES USD 0.34 0.34 0.00 7.1 7.3 0.2 STERIS CORP Q1 MEDICAL SUPPLIES USD 0.56 -- -- 372.7 367.7 -5.0 STONEMOR PARTNERS LP Q2 INDUSTRIAL SERVICES USD -0.11 -0.54 -0.43 64.4 62.4 -2.0 SUNEDISON INC Q2 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD -0.14 -0.19 -0.05 443.3 491.6 48.3 SURGE ENERGY INC Q2 UNDESIGNATED ENERGY CAD 0.06 -- -- 57.0 58.0 1.0 SUSSER PETROLEUM PARTNER Q2 UNDESIGNATED ENERGY USD 0.42 0.44 0.02 1166.3 1118.1 -48.2 TATA MOTORS LTD Q1 AUTOMOTIVE MFG USD 0.69 0.54 -0.15 8770.0 8371.7 -398.3 TIME WARNER INC Q2 COMMUNICATIONS USD 0.76 0.83 0.07 7105.9 7435.0 329.1 TSO3 INCORPORATED Q2 MEDICAL SUPPLIES CAD -0.03 -0.03 -0.01 0.2 0.0 -0.2 VALEANT PHARMACEUTICALS Q2 BIOTECHNOLOGY USD 1.28 1.34 0.06 1109.9 1095.8 -14.1 VALEANT PHARMACEUTICALS Q2 BIOTECHNOLOGY USD 1.28 1.34 0.06 1114.3 1095.8 -18.6 VIMPELCOM LTD Q2 FINANCIAL SERVICES USD 0.27 0.33 0.06 5744.7 5718.0 -26.7 WELLCARE HEALTH PLANS INC Q2 SERVICES TO MEDICAL PROF USD 1.22 1.35 0.13 2275.8 -- --