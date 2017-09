U.S./Canada daily earnings hits & misses Aug 8 - 1800 ET

Aug 8 (Reuters) - The following U.S.- and Canada-listed companies reported earnings on Thursday. This list shows whether they beat, met or missed Wall Street analysts' forecasts. It also shows the difference between analysts' expectations and reported results. The figures are provided by Thomson Reuters I/B/E/S. **** Company Name Ticker Qtr Industry Curr EPS Est EPS Act Diff EPS Rev Est Rev Act Diff Rev 51JOB INC Q2 INDUSTRIAL SERVICES USD 0.69 0.65 -0.04 63.5 65.9 2.4 AAON INC Q2 BUILDING MATERIALS USD 0.27 0.10 -0.17 -- -- -- ABRAXAS PETROLEUM CORPOR Q2 OIL USD 0.03 0.03 0.00 22.3 21.5 -0.8 ADVANCE AUTO PARTS Q2 RETAILING - GOODS USD 1.48 1.59 0.11 1595.9 1549.6 -46.3 AES CORP Q2 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.26 0.32 0.06 4486.7 4068.0 -418.7 AETERNA ZENTARIS INC Q2 BIOTECHNOLOGY USD -0.28 0.37 0.65 8.3 30.1 21.8 AETERNA ZENTARIS INC Q2 BIOTECHNOLOGY USD -0.28 0.37 0.65 6.3 30.1 23.8 AIR METHODS CORP Q2 BIOTECHNOLOGY USD 0.60 0.52 -0.08 227.7 226.2 -1.5 AIR TRANSPORT SERVICES G Q2 AIRLINES USD 0.15 0.11 -0.04 146.9 138.9 -7.9 ALEXANDER & BALDWIN INC Q2 FINANCIAL SERVICES USD 0.08 0.11 0.03 63.6 71.1 7.5 ALLSCRIPTS HEALTHCARE SO Q2 SERVICES TO MEDICAL PROF USD 0.10 0.05 -0.05 357.2 347.1 -10.1 ALNYLAM PHARMACEUTICALS Q2 BIOTECHNOLOGY USD -0.35 -0.29 0.06 9.0 8.7 -0.3 AMARIN CORPORATION PLC Q2 DRUGS USD -0.40 -0.26 0.14 8.2 5.5 -2.7 AMC NETWORKS INC Q2 COMMUNICATIONS USD 0.78 0.74 -0.04 368.1 379.3 11.2 AMERESCO INC Q2 ELECTRICAL USD 0.01 -0.04 -0.05 127.0 126.3 -0.7 AMERICAN HOTEL INCOME PR Q2 MULTI-INDUSTRY FINANCE CAD 0.12 -- -- 14.3 14.0 -0.3 AMERICAN PUBLIC EDUCATIO Q2 UNDESIGNATED CONR SVC USD 0.58 0.60 0.02 82.7 80.9 -1.8 AMERICAN STATES WATER CO Q2 WATER UTILITIES USD 0.84 0.85 0.01 119.7 120.7 1.0 AMTECH SYS INC Q3 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD -0.34 -1.27 -0.94 8.6 10.4 1.8 AMYRIS INC Q2 ALTERNATIVE ENERGY USD -0.32 -0.34 -0.02 11.5 10.8 -0.6 ANACOR PHARMACEUTICALS I Q2 DRUGS USD -0.39 -0.32 0.07 2.6 3.4 0.8 ANGLE ENERGY INC Q2 OIL CAD 0.10 0.09 -0.01 -- -- -- ANNIE S INC Q1 FOOD PROCESSORS USD 0.14 0.13 -0.01 40.1 39.0 -1.1 AP PHARMA INC. Q2 BIOTECHNOLOGY USD -0.04 -0.05 -0.01 0.0 0.0 0.0 APOLLO GLOBAL MANAGEMENT Q2 FINANCIAL SERVICES USD 0.50 0.50 0.00 453.5 497.3 43.7 APOLLO INVESTMENT CORP Q1 FINANCIAL SERVICES USD 0.20 0.25 0.05 84.5 96.7 12.1 ARADIGM CORPORATION Q2 BIOTECHNOLOGY USD -0.01 -0.01 0.00 0.3 0.2 0.0 ARTESIAN RESOURCES Q2 WATER UTILITIES USD 0.24 0.28 0.04 17.9 17.8 -0.1 ASCENT CAPITAL GROUP INC Q2 LEISURE USD -0.04 0.02 0.06 104.7 102.3 -2.4 ASCENT SOLAR TECHNOLOGIE Q2 PHOTO-OPTICAL EQUIPMENT USD -0.12 -0.15 -0.03 0.4 0.2 -0.2 ATA INC Q1 COMMUNICATIONS USD 0.00 0.06 0.06 13.1 15.0 1.9 ATLANTIC POWER CORP Q2 ELECTRICAL UTILITIES USD -0.22 0.02 0.24 122.8 139.0 16.2 ATLANTIC POWER CORP Q2 ELECTRICAL UTILITIES USD -0.26 0.02 0.28 -- 139.0 -- AURICO GOLD INC Q2 PRECIOUS METALS USD 0.02 0.02 0.00 54.9 57.7 2.8 AURICO GOLD INC Q2 PRECIOUS METALS USD 0.02 0.02 0.00 51.9 57.7 5.8 AVEO PHARMACEUTICALS INC Q2 BIOTECHNOLOGY USD -0.56 -0.47 0.09 4.3 0.3 -4.0 AVIGILON CORP Q2 ELECTRICAL CAD 0.09 0.08 -0.01 38.4 39.2 0.8 AVIV REIT INC Q2 INVESTMENTS USD 0.28 0.26 -0.02 34.4 35.0 0.6 BALLANTYNE STRONG INC Q2 MULTI-IND CAP GOOD USD 0.04 0.09 0.06 28.5 24.4 -4.1 BAXANO SURGICAL INC Q2 MEDICAL SUPPLIES USD -0.16 -0.19 -0.03 4.7 3.9 -0.9 BCE INCORPORATED Q2 TELEPHONE UTILITIES CAD 0.76 0.77 0.01 4961.6 5000.0 38.4 BCE INCORPORATED Q2 TELEPHONE UTILITIES CAD 0.76 0.77 0.01 4970.6 5000.0 29.4 BEAM INC Q2 HOME PRODUCTS USD 0.60 0.64 0.04 628.6 637.6 9.0 BELDEN INC Q2 ELECTRONICS USD 0.94 0.99 0.05 536.9 532.6 -4.3 BELLATRIX EXPLORATION LTD Q2 OIL CAD 0.11 0.10 -0.01 69.0 62.0 -7.0 BG MEDICINE INC Q2 BIOTECHNOLOGY USD -0.20 -0.18 0.02 1.3 1.0 -0.3 BIOCRYST PHARMACEUTICALS Q2 BIOTECHNOLOGY USD -0.14 -0.23 -0.10 2.0 0.8 -1.2 BIOSPECIFICS TECHNOLOGIE Q2 BIOTECHNOLOGY USD 0.08 0.15 0.07 2.7 3.3 0.5 BITAUTO HOLDINGS LTD Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.20 0.24 0.04 53.1 55.1 2.0 BLACK DIAMOND GROUP LTD Q2 FINANCIAL SERVICES CAD 0.28 0.21 -0.07 78.8 71.1 -7.8 BLACKPEARL RESOURCES INC Q2 OIL CAD 0.01 0.01 0.00 53.0 58.3 5.3 BOINGO WIRELESS INC Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -0.01 -0.01 0.00 24.6 26.2 1.7 BOSTON PIZZA ROYALTIES I Q2 RETAILING - FOODS CAD -- -- -- 8.2 8.2 0.0 BRIGHT HORIZONS FAMILY S Q2 LEISURE USD 0.32 0.35 0.03 305.9 310.8 4.9 BROADRIDGE FINANCIAL SOL Q4 MULTI-INDUSTRY FINANCE USD 1.07 1.15 0.08 815.8 865.1 49.3 BROOKFIELD RENEWABLE ENE Q2 ELECTRICAL UTILITIES CAD 0.18 0.17 -0.01 471.9 484.0 12.1 BROOKS AUTOMATION INC Q3 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.04 -- -- 126.7 118.1 -8.6 CAE INC Q1 ELECTRONIC SYST/DEVICES CAD 0.17 0.15 -0.02 525.8 530.4 4.6 CAE INC Q1 DEFENSE CAD 0.17 0.15 -0.02 527.8 530.4 2.6 CALIAN TECHNOLOGIES LTD Q3 INDUSTRIAL SERVICES CAD 0.47 0.43 -0.04 62.8 58.1 -4.7 CALLON PETE INC Q2 OIL USD -0.06 -0.02 0.04 22.8 22.8 0.0 CAMTEK LTD Q2 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD 0.05 0.03 -0.02 21.1 22.3 1.2 CANADIAN NATURAL RESOURC Q2 OIL CAD 0.43 0.42 -0.01 3589.5 3784.0 194.5 CANADIAN NATURAL RESOURC Q2 OIL CAD 0.44 0.42 -0.02 3593.0 3784.0 191.0 CANADIAN SOLAR INC Q2 ELECTRICAL UTILITIES USD -0.20 -0.29 -0.09 419.8 380.4 -39.5 CANADIAN TIRE CORP LTD ' Q2 RETAILING - GOODS CAD 1.77 1.91 0.15 3025.2 3021.1 -4.1 CAPSTONE TURBINE Q1 MULTI-IND CAP GOOD USD -0.01 -0.02 -0.01 34.3 24.4 -9.9 CAREFUSION CORP Q4 MEDICAL SUPPLIES USD 0.56 0.55 -0.01 918.3 903.0 -15.3 CARRIAGE SERVICES Q2 UNDESIGNATED CONR SVC USD 0.25 0.25 0.00 54.3 54.2 -0.2 CASCADES INCORPORATED Q2 FOREST PRODUCTS CAD 0.08 0.09 0.01 970.0 982.0 12.0 CECO ENVIRONMENTAL CORP. Q2 MULTI-IND CAP GOOD USD 0.22 0.31 0.09 45.8 44.4 -1.4 CEDAR FAIR L P Q2 LEISURE USD 0.82 0.85 0.03 360.0 361.6 1.6 CELSION CORP Q2 BIOTECHNOLOGY USD -- -- -- 0.1 0.1 0.0 CHAMBERS STREET PROPERTI Q2 INVESTMENTS USD 0.02 0.03 0.01 54.5 67.1 12.6 CHEMBIO DIAGNOSTICS INC Q2 MEDICAL SUPPLIES USD -0.04 -0.03 0.01 5.6 5.4 -0.2 CHEMTRADE LOGISTICS INCO Q2 CHEMICALS CAD 0.33 0.19 -0.14 215.7 217.5 1.8 CHESAPEAKE GRANITE WASH Q2 FINANCIAL SERVICES USD 0.71 0.69 -0.02 31.6 27.3 -4.3 CHIQUITA BRANDS INTERNAT Q2 FOOD PROCESSORS USD 0.46 0.66 0.20 821.4 812.0 -9.4 CHYRONHEGO CORP Q2 OTHER COMPUTERS USD -0.06 0.03 0.09 7.4 10.7 3.3 CI FINANCIAL CORP Q2 INVESTMENTS CAD 0.37 0.37 0.00 397.0 337.7 -59.3 CINCINNATI BELL INC Q2 TELEPHONE UTILITIES USD 0.03 0.04 0.01 304.4 312.0 7.6 CLEAN DIESEL TECHNOLOGIE Q2 CHEMICALS USD -0.39 -0.19 0.20 13.2 12.6 -0.6 CLEAN ENERGY FUELS CORP Q2 GAS UTILITIES USD -0.17 -0.23 -0.06 87.2 88.1 0.9 COEUR MINING INC Q2 PRECIOUS METALS USD -0.04 0.14 0.18 -- 204.5 -- COEUR MINING INC Q2 PRECIOUS METALS USD -0.02 0.14 0.16 211.4 204.5 -6.8 COGENT COMMUNICATIONS GR Q2 COMMUNICATIONS USD 0.05 0.03 -0.02 86.6 85.8 -0.8 COLEMAN CABLE INC Q2 ELECTRICAL USD 0.43 0.47 0.04 235.3 233.8 -1.5 CONSOLIDATED COMMUNICATI Q2 TELEPHONE UTILITIES USD 0.19 0.27 0.08 153.4 151.3 -2.0 COOPER TIRE & RUBBER COM Q2 RUBBER USD 0.93 0.82 -0.11 973.3 1058.5 85.2 CORCEPT THERAPEUTICS INC Q2 DRUGS USD -0.11 -0.12 -0.01 2.7 1.9 -0.8 CPI AEROSTRUCTURES INC Q2 DEFENSE USD 0.23 0.21 -0.02 17.6 21.1 3.6 CRAILAR TECHNOLOGIES INC Q2 CLOTHING USD -0.05 -0.04 0.01 1.3 0.2 -1.1 CRESCENT POINT ENERGY CO Q2 OIL CAD 0.22 0.34 0.12 807.9 845.3 37.3 CROMBIE REAL ESTATE INVE Q2 INVESTMENTS CAD -- -- -- 72.5 71.2 -1.3 CRUMBS BAKE SHOP INC Q2 FINANCIAL SERVICES USD -0.36 -0.23 0.13 13.0 12.4 -0.7 CUBESMART Q2 INVESTMENTS USD 0.00 0.01 0.01 78.9 82.3 3.4 DAKOTA PLAINS HOLDINGS Q2 OIL USD 0.01 -0.01 -0.02 0.1 0.1 0.0 DARLING INTERNATIONAL IN Q2 FOOD PROCESSORS USD 0.26 0.22 -0.04 435.7 423.6 -12.1 DEAN FOODS CO Q2 FOOD PROCESSORS USD 0.14 0.13 -0.01 2254.5 2227.5 -26.9 DENDREON CORP Q2 BIOTECHNOLOGY USD -0.42 -0.45 -0.03 75.6 73.3 -2.3 DENISON MINES CORP Q2 NONFERROUS BASE METALS USD -0.01 -0.01 0.00 -- -- -- DENISON MINES CORP Q2 NONFERROUS BASE METALS USD -0.02 -0.01 0.01 -- -- -- DEVRY INC DEL Q4 UNDESIGNATED CONR SVC USD 0.40 0.35 -0.05 481.4 480.0 -1.5 DIADEXUS INC Q2 BIOTECHNOLOGY USD -0.03 -0.01 0.02 5.8 6.2 0.4 DISCOVERY LABORATORIES I Q2 BIOTECHNOLOGY USD -0.28 -0.18 0.10 0.0 0.0 0.0 DOT HILL SYSTEMS CORP Q2 OTHER COMPUTERS USD 0.04 0.06 0.02 51.0 51.2 0.2 EASYHOME LTD Q2 HOME FURNISHINGS CAD 0.28 0.26 -0.02 54.0 -- -- ECHELON CORPORATION Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -0.13 -0.02 0.11 24.4 24.8 0.4 ECHO THERAPEUTICS INC Q2 TELEPHONE UTILITIES USD -0.81 -0.51 0.30 0.0 0.0 0.0 EDGEN GROUP INC Q2 OIL USD 0.05 -0.06 -0.11 415.8 431.6 15.8 ELEPHANT TALK COMMUNICAT Q2 OTHER COMPUTERS USD -0.03 -0.06 -0.03 7.3 5.0 -2.3 ELIZABETH ARDEN INC Q4 COSMETICS USD 0.33 0.10 -0.23 289.8 267.6 -22.2 EMC INSURANCE GROUP INC Q2 INSURANCE USD 0.21 0.47 0.26 125.4 127.2 1.8 EMULEX CORPORATION Q4 OTHER COMPUTERS USD 0.13 0.15 0.03 119.7 120.4 0.6 ENCORE CAPITAL GRP INC Q2 FINANCE & LOAN USD 0.81 0.85 0.04 147.7 156.1 8.4 ENDEAVOUR SILVER CORP Q2 PRECIOUS METALS USD 0.01 -0.04 -0.05 -- -- -- ENVESTNET INC Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.13 0.13 0.00 51.2 51.7 0.4 ESCO TECHNOLOGIES INC Q3 DEFENSE USD 0.55 0.33 -0.22 188.6 116.9 -71.7 FAIRWAY GROUP HOLDINGS C Q1 RETAILING - FOODS USD -0.06 -0.07 -0.01 187.8 186.8 -1.0 FANNIE MAE Q2 FINANCIAL SERVICES USD 0.00 1.75 1.75 5944.0 6152.0 208.0 FEDERAL AGRICULTURAL MOR Q2 FINANCIAL SERVICES USD 1.07 1.48 0.41 33.7 -- -- FIESTA RESTAURANT GROUP Q2 RETAILING - FOODS USD 0.20 0.21 0.01 140.3 140.9 0.6 FIFTH & PACIFIC COMPANIE Q2 CLOTHING USD -0.10 -0.12 -0.02 392.7 382.0 -10.7 FINNING INTERNATIONAL INC Q2 MACHINERY CAD 0.52 0.45 -0.07 1746.2 1620.1 -126.1 FOSTER WHEELER AG Q2 MACHINERY USD 0.34 0.54 0.21 882.0 863.4 -18.5 FREEHOLD ROYALTIES LTD Q2 OIL CAD -- -- -- 47.0 44.1 -2.9 FTI CONSULTING Q2 UNDESIGNATED CONR SVC USD 0.61 0.61 0.01 413.4 414.6 1.3 FUEL SYSTEMS SOLUTIONS I Q2 AUTO PART MFG USD 0.09 0.13 0.04 107.5 111.1 3.6 FULL HOUSE RESORTS INC Q2 LEISURE USD 0.01 0.00 -0.01 39.0 36.7 -2.3 FUTUREFUEL CORP Q2 ALTERNATIVE ENERGY USD 0.27 0.42 0.15 99.7 106.1 6.4 FX ENERGY INC Q2 OIL USD -0.01 -0.14 -0.13 9.1 8.2 -0.9 GAIN CAPITAL HOLDINGS INC Q2 FINANCIAL SERVICES USD 0.17 0.44 0.27 54.7 73.0 18.3 GALENA BIOPHARMA INC Q2 BIOTECHNOLOGY USD -0.10 -0.11 -0.01 0.0 0.0 0.0 GAMING PARTNERS INTERNAT Q2 LEISURE USD 0.19 -0.01 -0.20 -- -- -- GENIE ENERGY LTD Q2 ALTERNATIVE ENERGY USD -0.24 -0.32 -0.08 56.0 55.1 -0.9 GENIVAR INC Q2 MACHINERY CAD 0.37 0.33 -0.04 410.2 426.7 16.5 GERON CORP Q2 BIOTECHNOLOGY USD -0.07 -0.06 0.01 0.5 0.1 -0.4 GLOBAL PARTNERS LP Q2 OIL USD 0.76 0.29 -0.47 5427.5 4771.8 -655.8 GLV INC Q1 MACHINERY CAD 0.03 0.03 0.00 147.8 144.7 -3.1 GOLDEN MINERALS CO Q2 PRECIOUS METALS USD -- 0.00 -- -- 4.5 -- GOLDEN MINERALS CO Q2 PRECIOUS METALS USD -0.17 0.00 0.17 5.8 4.5 -1.3 GOLUB CAPITAL BDC INC Q3 INVESTMENTS USD 0.31 0.32 0.01 20.8 22.3 1.5 GRAY TELEVISION INC Q2 COMMUNICATIONS USD 0.09 0.09 0.01 85.2 84.3 -0.9 GREAT LAKES DREDGE & DOC Q2 MARITIME USD 0.08 -0.29 -0.37 188.9 152.9 -36.0 GREAT PLAINS ENERGY INC Q2 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.40 0.41 0.01 607.6 600.3 -7.3 HALLMARK FINANCIAL SERVI Q2 INSURANCE USD -0.06 -0.16 -0.10 93.8 99.5 5.7 HALOGEN SOFTWARE INC Q2 OFFICE/COMM EQUIP CAD -0.18 -0.16 0.02 11.7 11.4 -0.2 HANNON ARMSTRONG SUSTAIN Q2 FINANCIAL SERVICES USD 0.01 0.07 0.06 2.2 2.9 0.7 HARBINGER GROUP INC Q3 COMMUNICATIONS USD 0.11 0.25 0.14 1526.8 1410.6 -116.2 HARDINGE INC Q2 MACHINERY USD 0.30 0.34 0.04 89.8 80.8 -9.0 HARSCO CORPORATION Q2 METAL FABRICATORS & DIST USD 0.34 0.30 -0.04 753.0 759.7 6.7 HAWAIIAN ELEC INDS INC Q2 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.38 0.41 0.03 809.1 796.7 -12.4 HAYNES INTERNATIONAL INC. Q3 METAL FABRICATORS & DIST USD 0.44 0.43 -0.01 128.8 123.6 -5.2 HECLA MINING CO Q2 PRECIOUS METALS USD 0.01 -0.03 -0.04 110.2 85.3 -24.9 HIGHER ONE HOLDINGS INC Q2 FINANCIAL SERVICES USD 0.07 0.04 -0.03 45.0 40.0 -5.0 HILLSHIRE BRANDS CO Q4 FOOD PROCESSORS USD 0.25 0.26 0.01 979.7 962.0 -17.7 HOWARD HUGHES CORP Q2 INVESTMENTS USD 0.39 1.07 0.69 68.8 147.1 78.2 ICG GROUP INC Q2 COMMUNICATIONS USD -0.04 -0.02 0.02 48.7 48.7 0.0 IMPAX LABORATORIES INC Q2 DRUGS USD 0.04 0.23 0.19 120.7 129.6 8.9 INCONTACT INC Q2 OFFICE/COMM EQUIP USD -0.04 -0.03 0.01 32.3 31.1 -1.2 INFINITY PHARMACEUTICALS Q2 DRUGS USD -0.62 -0.68 -0.06 0.0 0.0 0.0 INFINITY PROPERTY AND CA Q2 INSURANCE USD 0.72 0.59 -0.13 327.0 340.7 13.7 INLAND REAL ESTATE CORP Q2 INVESTMENTS USD 0.02 0.04 0.03 38.9 4.9 -33.9 INNERGEX RENEWABLE ENERG Q2 ALTERNATIVE ENERGY CAD 0.10 0.31 0.21 62.9 63.2 0.3 INNERWORKINGS INC Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.05 0.09 0.04 218.2 201.4 -16.8 INSIGHT ENTERPRISES, INC. Q2 RETAILING - GOODS USD 0.61 0.62 0.02 1441.6 1416.5 -25.1 INSITE VISION INC Q2 DRUGS USD -0.01 0.09 0.10 6.5 19.2 12.8 INTELGENX TECHNOLOGIES C Q2 MEDICAL SUPPLIES USD -0.01 0.00 0.01 0.2 0.5 0.3 INTELIQUENT INC Q2 COMMUNICATIONS USD 0.07 -- -- 54.3 53.4 -0.8 INTER PIPELINE FUND Q2 GAS UTILITIES CAD 0.23 0.23 0.00 268.5 320.3 51.7 KIOR INC Q2 ALTERNATIVE ENERGY USD -0.34 -0.36 -0.02 1.1 0.2 -0.8 KOPPERS HOLDINGS INC Q2 CHEMICALS USD 0.67 0.70 0.03 382.7 370.9 -11.8 KRATOS DEFENSE & SECURIT Q2 OFFICE/COMM EQUIP USD -0.15 -0.17 -0.02 231.2 235.2 4.0 LAMAR ADVERTISING CO Q2 COMMUNICATIONS USD 0.21 0.22 0.01 323.8 324.7 0.9 LAREDO PETROLEUM HOLDING Q2 OIL USD 0.17 0.16 -0.01 182.1 177.3 -4.8 LEHIGH GAS PARTNERS Q2 OIL USD 0.37 0.36 -0.01 532.1 487.7 -44.4 LENDER PROCESSING SERVIC Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.65 0.64 -0.01 469.2 468.9 -0.3 LIFETIME BRANDS INC Q2 HOME FURNISHINGS USD 0.08 -0.08 -0.16 100.6 97.0 -3.6 LINN ENERGY LLC Q2 OIL USD 0.25 0.25 0.01 584.7 -- -- LIONS GATE ENTERTAINMENT Q1 LEISURE USD 0.08 0.10 0.02 522.9 569.7 46.8 LMI AEROSPACE INC Q2 DEFENSE USD 0.38 0.18 -0.20 112.8 105.5 -7.3 LOCAL CORPORATION Q2 COMMUNICATIONS USD -0.09 -0.16 -0.08 23.4 22.7 -0.7 LONE PINE RESOURCES INC Q2 OIL USD -0.09 -0.14 -0.06 29.6 31.0 1.5 LSB INDUSTRIES INC Q2 CHEMICALS USD 0.32 0.31 -0.01 181.3 202.2 21.0 LTC PROPERTIES INCORPORA Q2 INVESTMENTS USD 0.41 0.36 -0.05 25.3 25.7 0.4 MAGICJACK VOCALTEC LTD Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.32 0.35 0.03 33.9 32.9 -1.0 MAIN STREET CAPITAL CORP Q2 INVESTMENTS USD 0.50 0.55 0.06 26.9 27.8 0.9 MANULIFE FINANCIAL CORP Q2 FINANCIAL SERVICES CAD 0.34 0.31 -0.03 11425.3 -- -- MANULIFE FINANCIAL CORP Q2 FINANCIAL SERVICES CAD 0.33 0.31 -0.02 -- -- -- MAXIMUS INC Q3 INDUSTRIAL SERVICES USD 0.41 0.41 0.00 325.2 334.3 9.1 MCCOY CORP Q2 TRUCK MFG CAD 0.10 0.11 0.01 45.0 42.4 -2.6 MEDICAL PROPERTIES TRUST Q2 INVESTMENTS USD 0.19 0.18 -0.01 60.3 57.5 -2.8 MEDIVATION INC Q2 BIOTECHNOLOGY USD -0.21 -0.07 0.14 59.3 70.1 10.8 MEETME INC Q2 OTHER COMPUTERS USD -0.09 -0.05 0.04 8.9 9.5 0.6 MEMSIC INC Q2 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD -0.08 -0.09 -0.01 12.4 13.2 0.8 MERRIMACK PHARMACEUTICAL Q2 BIOTECHNOLOGY USD -0.28 -0.31 -0.03 13.7 18.5 4.8 MICHAEL BAKER CORP Q2 BUILDING MATERIALS USD 0.40 0.49 0.09 147.6 146.1 -1.5 MICROVISION INC Q2 OTHER COMPUTERS USD -0.13 -0.13 0.00 1.9 1.9 0.0 MIDDLEBY CORPORATION Q2 HOME FURNISHINGS USD 1.78 2.00 0.22 340.9 263.8 -77.1 MODEL N INC Q3 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -0.02 0.14 0.16 27.0 27.2 0.3 MOLYCORP INC Q2 NONFERROUS BASE METALS USD -0.23 -0.34 -0.11 157.6 136.9 -20.7 MONSTER BEVERAGE CORP Q2 BEVERAGES USD 0.64 0.65 0.01 646.1 630.9 -15.2 MOOD MEDIA CORP Q2 RETAILING - GOODS USD -0.03 -0.05 -0.03 134.6 126.3 -8.3 MULTI FINELINE ELECTRONI Q3 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD -0.55 -0.77 -0.22 147.3 136.1 -11.2 NATURAL GAS SERVICES GRO Q2 OIL USD 0.28 0.31 0.03 22.6 20.3 -2.3 NATURES SUNSHINE PRODUCTS Q2 RETAILING - GOODS USD 0.37 0.38 0.02 94.9 93.7 -1.2 NEKTAR THERAPEUTICS Q2 BIOTECHNOLOGY USD -0.44 -0.37 0.07 26.2 33.9 7.6 NELNET INC. Q2 FINANCIAL SERVICES USD 1.25 1.53 0.28 209.3 264.5 55.2 NEONODE INC Q2 OFFICE/COMM EQUIP USD -0.09 -0.09 0.00 1.3 1.1 -0.2 NEOPHOTONICS CORP Q2 UNDESIGNATED TECHNOLOGY USD -0.12 -0.11 0.01 72.6 75.0 2.4 NEOSTEM INC Q2 MEDICAL SUPPLIES USD -0.41 -0.46 -0.05 3.5 4.4 0.9 NGP CAPITAL RESOURCES CO Q2 FINANCIAL SERVICES USD 0.13 0.26 0.13 6.3 9.6 3.3 NORSAT INTERNATIONAL INC Q2 ELECTRONICS USD 0.01 0.01 0.00 10.1 8.6 -1.5 NORTH AMERICAN PALLADIUM Q2 PRECIOUS METALS CAD -0.04 0.03 0.07 39.3 33.2 -6.1 NORTHERN OIL AND GAS INC Q2 OIL USD 0.27 0.23 -0.04 85.9 79.6 -6.3 NOVAVAX INC Q2 BIOTECHNOLOGY USD -0.06 -0.08 -0.02 4.5 3.5 -1.0 NPS PHARMACEUTICALS INCO Q2 BIOTECHNOLOGY USD -0.07 -- -- 31.6 36.5 4.9 NUMEREX CORP Q2 UNDESIGNATED TECHNOLOGY USD 0.02 -0.05 -0.07 17.7 17.3 -0.4 NUPATHE INC Q2 BIOTECHNOLOGY USD -0.20 -0.16 0.04 0.0 0.0 0.0 NUVERRA ENVIRONMENTAL SO Q2 MULTI-INDUSTRY FINANCE USD -0.03 -0.03 0.00 168.6 165.5 -3.1 NVIDIA CORPORATION Q2 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.13 0.16 0.03 976.4 977.2 0.8 OCULUS INNOVATIVE SCIENC Q1 DRUGS USD -0.26 -0.14 0.12 3.7 3.4 -0.3 ODYSSEY MARINE EXPLORATI Q2 MARITIME USD -0.13 -0.14 -0.01 3.6 0.3 -3.3 OGE ENERGY CORP Q2 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.48 0.46 -0.02 -- -- -- ONCOGENEX PHARMACEUTICAL Q2 BIOTECHNOLOGY USD -0.62 -0.57 0.05 5.7 6.3 0.6 ONE LIBERTY PROPERTIES I Q2 INVESTMENTS USD -- -- -- 12.1 12.2 0.1 ONYX PHARMACEUTICALS INC Q2 BIOTECHNOLOGY USD -0.42 -0.40 0.02 151.7 153.0 1.3 OPLINK COMMUNICATIONS INC Q4 OFFICE/COMM EQUIP USD 0.21 0.24 0.03 45.8 49.3 3.5 ORBCOMM INC Q2 COMMUNICATIONS USD 0.02 0.03 0.01 17.6 18.6 1.0 ORBITZ WORLDWIDE INC. Q2 LEISURE USD 0.09 0.17 0.08 218.9 225.8 6.9 PARKERVISION INCORPORATED Q2 COMMUNICATIONS USD -0.05 -0.08 -0.03 -- -- -- PARK-OHIO HOLDINGS CORP Q2 OIL USD 1.01 0.98 -0.03 319.9 309.4 -10.5 PDL BIOPHARMA INC Q2 BIOTECHNOLOGY USD 0.54 0.62 0.09 138.2 143.6 5.4 PEGASYSTEMS INC Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.18 0.22 0.04 115.6 117.3 1.7 PENN WEST PETROLEUM LTD Q2 OIL CAD -0.03 -0.08 -0.05 738.2 746.0 7.8 PENN WEST PETROLEUM LTD Q2 OIL CAD -0.04 -0.08 -0.04 722.9 746.0 23.1 PENNANTPARK FLOATING RAT Q3 FINANCIAL SERVICES USD 0.26 0.31 0.05 4.2 4.7 0.5 PENNYMAC FINANCIAL SERVI Q2 FINANCE & LOAN USD 0.44 0.38 -0.06 118.7 110.8 -7.9 PENNYMAC FINANCIAL SERVI Q1 FINANCE & LOAN USD 0.59 -- -- 105.7 105.7 0.0 PENNYMAC MORTGAGE INVEST Q2 INVESTMENTS USD 0.75 0.86 0.11 122.3 -- -- PERFORMANT FINANCIAL CORP Q2 INDUSTRIAL SERVICES USD 0.21 0.26 0.05 62.1 69.2 7.1 PLANAR SYSTEMS INCORPORA Q3 OTHER COMPUTERS USD -0.03 -0.02 0.01 38.9 37.5 -1.4 PLUG POWER INC Q2 ALTERNATIVE ENERGY USD -0.11 -0.14 -0.03 6.5 7.5 1.0 PREMIUM BRANDS HOLDINGS Q2 FOOD PROCESSORS CAD 0.32 0.25 -0.07 285.4 278.9 -6.4 PRICELINE.COM Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 9.36 9.70 0.34 1660.2 1680.2 20.1 PRIMERO MINING CORP Q2 PRECIOUS METALS USD 0.12 0.16 0.05 48.1 52.5 4.3 PURE TECHNOLOGIES LTD Q2 ELECTRONIC SYST/DEVICES CAD 0.02 0.04 0.03 16.5 16.1 -0.4 QUEBECOR INC Q2 COMMUNICATIONS CAD 0.88 0.85 -0.03 1103.7 1088.4 -15.3 RACKSPACE HOSTING INC Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.13 0.16 0.03 372.3 375.8 3.6 RAPTOR PHARMACEUTICAL CO Q2 BIOTECHNOLOGY USD -0.30 -0.43 -0.13 0.0 0.0 0.0 RED LION HOTELS CORP Q2 LEISURE USD 0.01 -0.04 -0.05 39.5 36.4 -3.1 RENTECH INCORPORATED Q2 ALTERNATIVE ENERGY USD 0.06 0.04 -0.02 141.5 120.2 -21.3 RENTECH NITROGEN PARTNER Q2 CHEMICALS USD 0.90 0.77 -0.13 142.1 104.0 -38.2 RESPONSE GENETICS INC Q2 BIOTECHNOLOGY USD -0.04 -0.04 0.00 5.4 5.3 -0.1 RICK'S CABARET INTERNATI Q3 RETAILING - FOODS USD 0.26 0.34 0.08 28.0 28.3 0.3 ROSE ROCK MIDSTREAM LP Q2 OIL USD 0.41 0.44 0.03 178.2 161.4 -16.8 ROYAL GOLD INCORPORATED Q4 PRECIOUS METALS USD 0.27 0.16 -0.11 65.0 57.3 -7.7 ROYAL GOLD INCORPORATED Q4 PRECIOUS METALS USD 0.27 0.16 -0.11 64.1 57.3 -6.7 RRSAT GLOBAL COMMS NETWO Q2 COMMUNICATIONS USD 0.11 0.11 0.00 29.6 29.5 -0.1 SALIX PHARMACEUTICALS LTD Q2 DRUGS USD 0.81 0.76 -0.05 226.3 235.4 9.1 SANTONIA ENERGY INC Q2 ALTERNATIVE ENERGY CAD 0.01 -0.02 -0.03 15.5 15.1 -0.5 SAREPTA THERAPEUTICS INC Q2 BIOTECHNOLOGY USD -0.61 -0.60 0.01 5.1 3.0 -2.1 SAVANNA ENERGY SERVICES Q2 OIL CAD -0.11 -0.10 0.01 119.3 112.1 -7.2 SCIENTIFIC GAMES CORP Q2 OTHER COMPUTERS USD 0.02 -0.15 -0.17 230.6 235.0 4.5 SCRIPPS NETWORKS INTERAC Q2 INDUSTRIAL SERVICES USD 1.05 1.08 0.03 656.3 665.1 8.8 SELECT MEDICAL HOLDINGS Q2 HOSPITALS USD 0.24 0.27 0.03 752.8 756.7 3.8 SHAWCOR LTD Q2 OIL CAD 1.10 0.92 -0.18 425.2 457.3 32.0 SHORETEL INC Q4 TELEPHONE UTILITIES USD 0.02 0.06 0.04 83.0 85.6 2.6 SOUFUN HOLDINGS LTD Q2 UNDESIGNATED TECHNOLOGY USD 0.54 -- -- 117.4 144.1 26.7 SOUTH JERSEY INDUSTRIES Q2 GAS UTILITIES USD 0.41 0.31 -0.10 -- -- -- SPARK NETWORKS INC Q2 UNDESIGNATED CONR SVC USD -0.11 -0.15 -0.04 17.5 17.6 0.0 SPROTT INC Q2 INVESTMENTS CAD 0.01 -0.04 -0.05 23.1 16.6 -6.6 STEREOTAXIS INC Q2 MEDICAL SUPPLIES USD -0.59 -0.37 0.22 10.8 9.7 -1.1 STIFEL FINL CORPORATION Q2 INVESTMENTS USD 0.57 0.60 0.03 485.3 500.5 15.2 STILLWATER MINING CO. Q2 PRECIOUS METALS USD 0.05 -0.04 -0.09 243.7 266.5 22.8 STRATASYS LTD Q2 MACHINERY USD 0.44 0.45 0.01 105.5 106.7 1.2 SUBURBAN PROPANE PARTNER Q3 GAS UTILITIES USD -0.57 -0.63 -0.06 315.0 290.8 -24.2 SUCAMPO PHARMACEUTICALS Q2 DRUGS USD 0.16 0.14 -0.02 28.8 27.0 -1.8 SUMMIT MIDSTREAM PARTNER Q2 OIL USD 0.25 0.21 -0.04 47.6 59.3 11.7 SYNUTRA INTERNATIONAL INC Q1 FOOD PROCESSORS USD 0.03 0.08 0.05 64.3 82.2 17.9 TEEKAY CORP Q2 MARITIME USD -0.26 -0.47 -0.21 418.3 430.7 12.4 TEEKAY LNG PARTNERS LP Q2 MARITIME USD 0.51 0.60 0.09 99.9 96.6 -3.3 TEEKAY OFFSHORE PARTNERS Q2 MARITIME USD 0.29 0.12 -0.17 223.0 222.4 -0.6 TEEKAY TANKERS LTD Q2 MARITIME USD -0.03 -0.08 -0.05 42.8 43.5 0.7 TELUS CORPORATION Q2 TELEPHONE UTILITIES CAD 0.53 -- -- 2799.8 2826.0 26.2 THERMON GROUP HOLDINGS I Q1 MACHINERY USD 0.22 0.23 0.01 68.2 65.6 -2.6 TIM HORTONS INC Q2 RETAILING - FOODS CAD 0.75 0.81 0.06 816.5 800.1 -16.4 TIM HORTONS INC Q2 RETAILING - FOODS CAD 0.75 0.81 0.06 823.6 800.1 -23.4 TIMMINS GOLD CORP Q2 PRECIOUS METALS USD 0.06 0.01 -0.05 39.5 35.1 -4.4 T-MOBILE US INC Q2 COMMUNICATIONS USD 0.07 0.05 -0.02 6008.6 -- -- TOWERSTREAM CORP Q2 COMMUNICATIONS USD -0.10 -0.09 0.01 8.5 8.2 -0.3 TREEHOUSE FOODS INC Q2 FOOD PROCESSORS USD 0.63 0.65 0.02 544.7 526.3 -18.3 TUCOWS INC Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.02 0.01 -0.01 31.4 31.2 -0.2 TUCOWS INC Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.02 0.01 -0.01 31.4 31.2 -0.2 UBIQUITI NETWORKS INC Q4 TELEPHONE UTILITIES USD 0.27 0.33 0.06 93.3 101.2 8.0 UNI-PIXEL INC Q2 OTHER COMPUTERS USD -0.30 -0.40 -0.10 1.6 0.7 -0.9 UNIVERSAL DISPLAY CORP Q2 MACHINERY USD 0.27 0.33 0.06 38.0 49.4 11.4 UNIVERSAL ELECTRONICS IN Q2 HOME FURNISHINGS USD 0.41 0.47 0.06 127.0 136.1 9.1 US ENERGY CORP. Q2 OIL USD 0.00 0.02 0.02 8.9 7.9 -0.9 US PHYSICAL THERAPY INC Q2 HOSPITALS USD 0.42 0.41 -0.01 66.5 67.2 0.7 VAALCO ENERGY GROUP INC Q2 GAS USD 0.19 0.12 -0.07 -- -- -- VISTEON CORP Q2 AUTOMOTIVE MFG USD 1.06 1.41 0.35 1882.5 1892.0 9.5 WALTER INVESTMENT MANAGE Q2 FINANCIAL SERVICES USD 1.03 4.75 3.72 374.8 569.2 194.5 WI-LAN INC Q2 OTHER COMPUTERS USD 0.01 -0.01 -0.02 18.3 19.9 1.7 WI-LAN INC Q2 OTHER COMPUTERS USD 0.01 -0.01 -0.02 18.1 19.9 1.9 WILLBROS GROUP INCORPORA Q2 OIL USD -0.08 0.02 0.10 503.0 487.9 -15.2 WILLDAN GROUP INC Q2 UNDESIGNATED CONR SVC USD 0.10 0.09 -0.01 24.1 20.5 -3.6 WILLIAM LYON HOMES Q2 HOME BUILDING USD -0.04 0.29 0.33 101.9 131.4 29.5 WINDSTREAM CORP Q2 TELEPHONE UTILITIES USD 0.09 0.08 -0.01 1512.2 1506.1 -6.1 WORLD ENERGY SOLUTIONS I Q2 UNDESIGNATED ENERGY USD -0.10 -0.14 -0.05 8.6 7.9 -0.6 YORK WATER CO Q2 WATER UTILITIES USD 0.18 0.18 0.00 10.5 10.7 0.2 ZARGON OIL & GAS LTD Q2 OIL CAD 0.16 0.04 -0.12 -- -- -- ZIOPHARM ONCOLOGY INC Q2 OTHER COMPUTERS USD -0.24 -0.22 0.02 0.2 0.2 0.0 ZOGENIX INC Q2 DRUGS USD -0.15 -0.12 0.03 8.6 8.9 0.3 ZYNEX INC Q2 MEDICAL SUPPLIES USD 0.01 -0.05 -0.06 7.5 5.5 -2.0