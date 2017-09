U.S./Canada daily earnings hits & misses Aug 9 - 1800 ET

Aug 9 (Reuters) - The following U.S.- and Canada-listed companies reported earnings on Friday. This list shows whether they beat, met or missed Wall Street analysts' forecasts. It also shows the difference between analysts' expectations and reported results. The figures are provided by Thomson Reuters I/B/E/S. Company Name Ticker Qtr Industry Curr EPS Est EPS Act Diff EPS Rev Est Rev Act Diff Rev ARKANSAS BEST CORP Q2 TRUCKING USD 0.20 0.18 -0.02 572.5 576.9 4.4 BEACON ROOFING SUPPLY INC Q3 BUILDING & RELATED USD 0.71 0.55 -0.16 668.8 627.2 -41.6 BERKSHIRE HATHAWAY INC Q2 INVESTMENTS USD 1.49 1.59 0.11 -- -- -- BONANZA CREEK ENERGY INC Q2 OIL USD 0.44 0.27 -0.17 87.5 84.5 -2.9 CEL-SCI CORP Q3 BIOTECHNOLOGY USD -0.02 -0.01 0.01 100.0 113.7 13.7 CEQUENCE ENERGY LTD Q2 OIL CAD 0.01 0.02 0.01 29.6 29.8 0.2 CHESAPEAKE UTILITIES Q2 GAS UTILITIES USD 0.57 0.45 -0.12 86.8 94.1 7.3 CML HEALTHCARE INC Q2 FINANCIAL SERVICES CAD 0.16 0.04 -0.12 64.1 63.1 -1.0 CODEXIS INC Q2 CHEMICALS USD -0.28 -0.25 0.03 9.0 7.0 -2.0 CROSSTEX ENERGY INC Q2 GAS USD -0.08 -0.09 -0.02 415.8 454.7 38.9 DDS WIRELESS INTERNATION Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES CAD 0.03 -0.01 -0.04 10.6 7.6 -3.0 DEETHREE EXPLORATION LTD Q2 GAS CAD 0.05 0.09 0.04 42.1 39.9 -2.2 DIAMONDROCK HOSPITALITY Q2 INVESTMENTS USD 0.07 0.08 0.01 218.7 224.2 5.4 DOREL INDUSTRIES B Q2 HOME FURNISHINGS USD 0.82 0.41 -0.41 636.4 600.4 -36.0 EBIX INC Q2 OTHER COMPUTERS USD 0.32 0.35 0.03 52.0 51.0 -1.0 ENERPLUS CORP Q2 OIL CAD 0.24 0.26 0.02 370.2 354.1 -16.1 ENERPLUS CORP Q2 OIL CAD 0.25 0.26 0.01 385.5 354.1 -31.4 ENSTAR GROUP LTD Q2 INSURANCE USD 1.06 1.15 0.09 49.4 -- -- EV ENERGY PARTNER LP Q2 OIL USD 0.16 0.74 0.58 85.9 81.6 -4.3 FEDERAL SIGNAL CORPORATI Q2 TRUCK MFG USD 0.14 0.23 0.09 208.8 222.6 13.8 FIRST FINANCIAL SERVICE Q2 SAVINGS AND LOANS USD -0.12 -0.36 -0.24 6.1 6.0 -0.1 FIRSTHAND TECHNOLOGY VAL Q2 FINANCIAL SERVICES USD 0.12 1.54 1.42 0.4 0.3 -0.1 FORBES ENERGY SERVICES L Q2 OIL USD -0.12 -0.04 0.08 110.0 103.7 -6.3 GMP CAPITAL INC Q2 FINANCIAL SERVICES CAD -0.01 -0.02 -0.01 47.2 60.3 13.1 GSE HOLDING INC Q2 CHEMICALS USD 0.06 -0.34 -0.40 131.9 108.2 -23.7 GSV CAPITAL CORP Q2 FINANCIAL SERVICES USD -0.09 0.18 0.27 0.0 0.0 0.0 HARVEST NATURAL RESOURCES Q2 OIL USD 0.03 -0.12 -0.15 0.0 0.0 0.0 HEALTH MANAGEMENT ASSOCI Q2 HOSPITALS USD 0.16 0.07 -0.09 1698.4 1705.3 6.8 HORIZON PHARMA INC Q2 BIOTECHNOLOGY USD -0.32 -0.29 0.03 16.1 12.3 -3.8 INNVEST REAL ESTATE INVE Q2 INVESTMENTS CAD 0.18 0.19 0.01 -- -- -- INOVIO BIOMEDICAL CORP Q2 BIOTECHNOLOGY USD -0.04 -0.06 -0.02 1.1 0.8 -0.3 IVANHOE ENERGY INC Q2 OIL USD -- -0.07 -- -- 0.0 -- IVANHOE ENERGY INC Q2 OIL USD -0.04 -0.07 -0.03 0.0 0.0 0.0 JAMES RIVER COAL CO Q2 COAL USD -1.33 -1.04 0.29 195.1 160.2 -34.9 LUCARA DIAMOND CORP Q2 PRECIOUS METALS USD 0.07 0.06 -0.01 31.4 47.2 15.8 MAGNA INTERNATIONAL 'A' Q2 AUTOMOTIVE MFG USD 1.63 1.78 0.16 8795.5 8962.0 166.5 MAGNA INTERNATIONAL 'A' Q2 AUTOMOTIVE MFG USD 1.64 1.78 0.14 8563.0 8962.0 399.0 MANNKIND CORP Q2 DRUGS USD -0.14 -0.16 -0.02 0.0 0.0 0.0 MEDICAGO INC Q2 BIOTECHNOLOGY CAD -0.04 -0.04 0.00 0.4 -- -- MERGE HEALTHCARE INC Q2 HOME HEALTH CARE USD 0.05 0.01 -0.04 65.5 57.2 -8.3 METALICO INC Q2 MULTI-IND BASIC USD -0.01 -0.06 -0.05 139.5 129.9 -9.6 MOBILE MINI INC Q2 CONTAINERS USD 0.26 0.25 -0.01 99.3 97.5 -1.8 MOTORCAR PARTS OF AMERIC Q1 AUTO PART MFG USD 0.15 0.22 0.07 49.4 51.0 1.6 MULTI COLOR CORPORATION Q1 COMMUNICATIONS USD 0.55 0.48 -0.07 170.8 166.8 -4.0 NAVIGATOR HOLDINGS LTD Q2 OIL USD 0.24 0.74 0.50 30.4 60.5 30.1 NEULION INC Q2 COMMUNICATIONS USD -0.01 -0.01 0.00 9.4 11.0 1.6 NEURALSTEM INC Q2 MEDICAL SUPPLIES USD -0.05 -0.09 -0.05 0.1 0.3 0.1 NRG ENERGY INC. Q2 UNDESIGNATED ENERGY USD 0.23 0.64 0.41 2294.0 2929.0 635.0 OLYMPIC STEEL, INC. Q2 METAL FABRICATORS & DIST USD 0.36 0.23 -0.13 343.8 330.8 -13.0 OMEROS CORP Q2 BIOTECHNOLOGY USD -0.38 -0.48 -0.10 1.2 0.1 -1.0 PACIFIC RUBIALES ENERGY Q2 OIL USD 0.52 0.21 -0.31 1133.8 1055.6 -78.2 PICO HOLDINGS INC Q2 INSURANCE USD -0.68 -0.34 0.34 63.5 105.2 41.7 PROGENICS PHARMACEUTICALS Q2 DRUGS USD -0.24 -0.24 -0.01 1.9 1.8 -0.1 RADNET INC Q2 SERVICES TO MEDICAL PROF USD 0.06 0.07 0.01 175.6 176.5 0.9 ROYAL NICKEL CORP Q2 NONFERROUS BASE METALS CAD -0.02 -0.02 0.00 -- -- -- SARATOGA RESOURCES INC Q2 ALTERNATIVE ENERGY USD -0.03 -0.07 -0.04 18.8 18.9 0.1 STELLA-JONES INC Q2 FOREST PRODUCTS CAD 1.59 1.53 -0.06 284.1 273.2 -11.0 STERLING CONSTRUCTION INC Q2 BUILDING MATERIALS USD -0.72 -0.93 -0.21 176.7 133.4 -43.4 SYNERGY PHARMACEUTICALS Q2 DRUGS USD -0.23 -0.11 0.12 0.0 0.0 0.0 TANDY LEATHER FACTORY INC Q2 TEXTILES USD 0.17 0.16 -0.01 -- -- -- TRIBUTE PHARMACEUTICALS Q2 HOME HEALTH CARE USD -0.03 -0.02 0.01 3.5 2.2 -1.2 TUSCANY INTERNATIONAL DR Q2 OIL USD 0.00 -0.02 -0.02 74.2 71.8 -2.4 TUTOR PERINI CORP Q2 BUILDING MATERIALS USD 0.40 0.32 -0.08 1065.5 1053.1 -12.4 VANTAGE DRILLING CO Q2 OIL USD 0.00 0.01 0.01 157.3 170.6 13.4 WAJAX CORP Q2 MACHINERY CAD 0.75 0.80 0.05 359.4 362.1 2.7 WHITEWAVE FOODS CO Q2 RETAILING - FOODS USD 0.16 0.16 0.00 608.2 616.0 7.7 ZOLTEK COMPANIES INC Q3 CHEMICALS USD 0.09 0.00 -0.09 36.0 30.3 -5.7