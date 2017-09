U.S./Canada daily earnings hits & misses Aug 12 - 1800 ET

Aug 12 (Reuters) - The following U.S.- and Canada-listed companies reported earnings on Monday. This list shows whether they beat, met or missed Wall Street analysts' forecasts. It also shows the difference between analysts' expectations and reported results. The figures are provided by Thomson Reuters I/B/E/S. ***** Company Name Ticker Qtr Industry Curr EPS Est EPS Act Diff EPS Rev Est Rev Act Diff Rev ABSOLUTE SOFTWARE CORPOR Q4 UNDESIGNATED TECHNOLOGY USD 0.02 0.01 -0.01 21.1 22.0 0.9 ACELRX PHARMACEUTICALS I Q2 DRUGS USD -0.22 -0.22 0.00 1.7 0.4 -1.3 ALIMERA SCIENCES INC Q2 DRUGS USD -0.24 -0.30 -0.06 3.0 0.2 -2.8 ALLIANCE GRAIN TRADERS I Q2 FOOD PROCESSORS CAD 0.15 0.24 0.09 236.0 246.7 10.7 ALTEVA INC Q2 COMMUNICATIONS USD -0.02 0.00 0.02 7.7 7.4 -0.3 AMERICAN APPAREL INC Q2 CLOTHING USD -0.05 -0.10 -0.05 162.2 162.2 0.0 AMERICAN RESIDENTIAL PRO Q2 INVESTMENTS USD -0.18 -0.31 -0.13 7.4 8.4 1.0 AMICA MATURE LIFESTYLES Q4 INVESTMENTS CAD -- -- -- 25.4 25.1 -0.3 ARATANA THERAPEUTICS INC Q2 DRUGS USD -0.31 -4.62 -4.31 0.0 0.0 0.0 ATRIUM INNOVATIONS INC Q2 BIOTECHNOLOGY USD 0.41 0.45 0.04 116.4 121.4 5.0 BIOAMBER INC Q2 AUTOMOTIVE MFG USD -0.48 -0.57 -0.09 1.6 1.0 -0.5 BIODEL INC Q3 DRUGS USD -0.37 -0.52 -0.15 0.0 0.0 0.0 BIOX CORP Q3 ALTERNATIVE ENERGY CAD 0.01 -0.02 -0.03 20.0 19.3 -0.8 BIRD CONSTRUCTION INC Q2 BUILDING & RELATED CAD 0.13 0.00 -0.13 296.2 312.3 16.1 BRIGUS GOLD CORP Q2 PRECIOUS METALS USD 0.02 -0.02 -0.04 -- -- -- BUCKEYE TECHNOLOGIES INC Q4 FOREST PRODUCTS USD 0.56 0.58 0.02 197.7 215.6 17.9 CHEMOCENTRYX INC Q2 DRUGS USD -0.28 -0.23 0.05 1.5 1.9 0.4 COAST WHOLESALE APPLIANC Q2 FINANCIAL SERVICES CAD 0.11 0.16 0.05 -- -- -- COPPER MOUNTAIN MINING C Q2 NONFERROUS BASE METALS CAD 0.01 0.02 0.01 51.4 45.7 -5.7 CORRIDOR RESOURCES INC Q2 OIL CAD -0.02 0.00 0.02 3.1 4.0 0.9 COVER-ALL TECHNOLOGIES I Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.00 -0.04 -0.04 4.8 4.0 -0.8 CREW ENERGY Q2 OIL CAD 0.00 0.02 0.02 114.7 110.8 -3.9 CTI INDUSTRIES CORP Q2 LEISURE TIME USD 0.03 0.12 0.09 14.1 13.0 -1.1 DERMA SCIENCES INC. Q2 BIOTECHNOLOGY USD -0.45 -0.43 0.02 20.0 18.1 -1.8 ELECTROVAYA INC Q3 HOME PRODUCTS USD -0.01 -0.02 -0.02 1.5 0.1 -1.3 ELGIN MINING INC Q2 COAL USD 0.00 -0.07 -0.07 16.7 14.3 -2.4 EMERA INC Q2 ELECTRICAL UTILITIES CAD 0.30 0.32 0.02 529.9 506.5 -23.4 ENANTA PHARMACEUTICALS I Q3 BIOTECHNOLOGY USD -0.34 -0.23 0.11 0.7 1.6 0.9 ENGILITY HOLDINGS INC Q2 DEFENSE USD 0.79 0.77 -0.02 366.4 377.3 10.9 ESPERION THERAPEUTICS INC Q2 DRUGS USD -0.53 -12.54 -12.01 0.0 0.0 0.0 EUROSEAS LTD Q2 MULTI-IND TRANSN USD -0.06 -0.12 -0.06 10.5 9.6 -0.9 FABRINET Q4 ELECTRICAL USD 0.29 0.35 0.06 151.7 159.9 8.3 GOLDEN STAR RESOURCES LT Q2 PRECIOUS METALS USD -0.03 -0.08 -0.05 119.2 120.7 1.5 GOLDEN STAR RESOURCES LT Q2 PRECIOUS METALS USD -0.02 -0.08 -0.06 115.7 120.7 4.9 GUESTLOGIX INC Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES CAD 0.01 0.00 -0.01 8.6 7.2 -1.4 INTERMAP TECHNOLOGIES Q2 COMMUNICATIONS USD 0.01 0.00 -0.01 11.0 8.9 -2.1 INTERRENT REAL ESTATE IN Q2 INVESTMENTS CAD -- -- -- 15.2 15.5 0.3 IVANPLATS LTD Q2 NONFERROUS BASE METALS USD -0.07 -0.08 -0.02 0.0 0.0 0.0 LIPARI ENERGY INC Q2 COAL USD 0.00 -- -- 18.4 21.6 3.2 LUXFER HOLDINGS PLC Q2 MACHINERY USD 0.39 0.36 -0.03 126.0 123.0 -3.0 MAGELLAN AEROSPACE CORP Q2 DEFENSE CAD 0.17 0.19 0.03 184.6 189.9 5.3 NORDIC AMERICAN TANKER L Q2 MARITIME USD -0.30 -0.43 -0.13 20.8 10.0 -10.7 NORTHERN TIER ENERGY LP Q2 OIL USD 0.47 0.39 -0.08 746.7 1131.2 384.5 NQ MOBILE INC Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.20 0.26 0.06 39.3 41.4 2.1 NUVISTA ENERGY LTD. Q2 GAS CAD -0.05 -0.04 0.01 48.8 54.2 5.4 OMNITEK ENGINEERING CORP Q2 MACHINERY USD -0.01 -0.02 -0.01 0.5 0.2 -0.3 PATIENT SAFETY TECHNOLOG Q2 FINANCIAL SERVICES USD -0.01 -0.02 -0.01 5.0 5.0 -0.1 PERION NETWORK LTD Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.33 0.26 -0.07 25.7 24.4 -1.3 PERNIX THERAPEUTICS HOLD Q2 DRUGS USD -0.13 -0.26 -0.13 20.9 20.6 -0.4 PHOENIX NEW MEDIA LTD Q2 COMMUNICATIONS CNY -- -- -- 338.8 283.4 -55.4 PLAZACORP RETAIL PROPERT Q2 RETAILING - GOODS CAD -- -- -- 19.5 19.4 -0.1 PROTHENA CORP PLC Q2 BIOTECHNOLOGY USD -0.53 -0.64 -0.12 0.2 0.2 0.0 PTC THERAPEUTICS INC Q2 BIOTECHNOLOGY USD -0.77 -- -- 6.3 7.6 1.3 RELM WIRELESS CORPORATION Q2 OTHER COMPUTERS USD 0.06 0.01 -0.05 8.5 6.2 -2.3 RMP ENERGY INC Q2 GAS CAD 0.06 0.05 -0.01 32.4 35.6 3.2 SCIENTIFIC LEARNING CORP Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -0.01 0.00 0.01 6.4 5.3 -1.1 SINA CORPORATION Q2 INDUSTRIAL SERVICES USD 0.12 0.49 0.37 145.2 152.8 7.6 SOLIGENIX INC Q2 DRUGS USD -0.07 -- -- 0.8 0.6 -0.2 SOUTHGOBI RESOURCES LTD Q2 NONFERROUS BASE METALS USD -0.04 -0.08 -0.04 30.3 0.4 -29.9 SPIRIT AEROSYSTEMS HLDGS Q2 DEFENSE USD 0.50 -- -- 1481.3 1520.7 39.4 STARTEK INC Q2 INDUSTRIAL SERVICES USD -0.09 -0.08 0.01 53.4 55.6 2.2 SYMBILITY SOLUTIONS INC Q2 UNDESIGNATED TECHNOLOGY CAD 0.00 0.00 0.00 5.7 6.0 0.3 SYSCO CORPORATION Q4 RETAILING - FOODS USD 0.54 0.47 -0.07 11616.6 11601.1 -15.6 TETRAPHASE PHARMACEUTICA Q2 DRUGS USD -0.20 -0.26 -0.06 2.6 3.7 1.2 TOTAL ENERGY SERVICES INC Q2 OIL CAD 0.07 0.00 -0.07 66.3 60.7 -5.7 TRANSGLOBE ENERGY CORP Q2 OIL USD 0.19 0.21 0.02 70.3 76.4 6.1 WUXI PHARMATECH CAYMAN I Q2 BIOTECHNOLOGY USD 0.39 0.46 0.07 141.1 142.3 1.2 YPF SOCIEDAD ANONIMA Q2 OIL USD 0.49 0.26 -0.23 3404.5 4189.1 784.5