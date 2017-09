U.S./Canada daily earnings hits & misses Aug 13 - 1800 ET

Aug 13 (Reuters) - The following U.S.- and Canada-listed companies reported earnings on Tuesday. This list shows whether they beat, met or missed Wall Street analysts' forecasts. It also shows the difference between analysts' expectations and reported results. The figures are provided by Thomson Reuters I/B/E/S. Company Name Ticker Qtr Industry Curr EPS Est EPS Act Diff EPS Rev Est Rev Act Diff Rev AECON GROUP INC Q2 HOME BUILDING CAD 0.13 0.11 -0.02 681.5 -- -- AGJUNCTION INC Q2 ELECTRONICS USD 0.02 0.02 0.00 17.3 16.3 -1.0 ALPHA & OMEGA SEMICONDUC Q4 ELECTRONICS USD -0.16 -0.11 0.05 75.0 77.2 2.2 AMBIT BIOSCIENCES CORP Q2 BIOTECHNOLOGY USD -0.29 -- -- 3.8 11.5 7.7 AMERICAN POWER GROUP CORP Q3 MULTI-IND CAP GOOD USD 0.00 -0.01 -0.01 2.8 2.2 -0.6 ARMADA HOFFLER PROPERTIE Q2 INVESTMENTS USD 0.00 0.01 0.01 15.7 14.2 -1.5 ATHERSYS INC Q2 BIOTECHNOLOGY USD -0.12 -0.11 0.01 0.4 0.6 0.2 AXIA NETMEDIA CORP Q2 OTHER COMPUTERS CAD 0.00 -0.01 -0.01 21.3 12.5 -8.8 BROCADE COMMUNICATIONS S Q3 OTHER COMPUTERS USD 0.12 0.19 0.07 518.8 536.6 17.7 CACHE INCORPORATED Q2 RETAILING - GOODS USD -0.12 -0.12 0.00 59.6 -- -- CARMANAH TECHNOLOGIES CO Q2 OTHER COMPUTERS USD -0.01 -- -- 8.3 6.3 -2.0 CATHEDRAL ENERGY SERVICE Q2 OIL CAD -0.10 -0.01 0.09 36.1 45.6 9.5 CHORUS AVIATION INC Q2 AIRLINES CAD 0.15 0.17 0.02 404.4 410.3 5.9 CIMATRON LIMITED Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.14 0.13 -0.01 11.0 11.0 0.0 CINEDIGM DIGITAL CINEMA Q1 UNDESIGNATED CONR SVC USD -0.07 -0.15 -0.09 24.6 19.6 -5.0 CLEVELAND BIOLABS INC Q2 BIOTECHNOLOGY USD -0.16 -0.07 0.09 1.5 1.6 0.1 COMPETITIVE TECHNOLOGIES Q2 UNDESIGNATED CONR SVC USD -0.04 -0.04 0.00 0.3 0.0 -0.3 COMPUTER MODELLING GROUP Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES CAD 0.18 0.18 0.00 18.7 18.1 -0.5 CONIFEX TIMBER INC Q2 BUILDING MATERIALS CAD 0.09 0.12 0.03 66.0 64.4 -1.6 CREE INC Q4 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.38 0.38 0.00 377.2 375.0 -2.2 CROCOTTA ENERGY INC Q2 OIL CAD 0.04 0.04 0.00 29.3 25.2 -4.1 CST BRANDS INC Q2 ALTERNATIVE ENERGY USD 0.70 0.66 -0.04 3320.3 3211.0 -109.3 DEEP DOWN INC Q2 OIL USD 0.12 0.10 -0.02 9.3 9.2 -0.1 DOCUMENT SECURITY SYSTEM Q2 OFFICE PRODUCTS USD -0.04 -0.03 0.01 4.3 4.3 0.0 ENERCARE INC Q2 HOME FURNISHINGS CAD 0.03 0.13 0.10 70.8 71.6 0.8 EQUITY FINANCIAL HOLDING Q2 FINANCIAL SERVICES CAD -0.02 0.00 0.02 2.2 2.3 0.1 EVOLVING SYSTEMS INC. Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.09 0.09 0.00 6.2 5.8 -0.4 EXCHANGE INCOME CORP Q2 FINANCIAL SERVICES CAD 0.48 0.31 -0.17 247.5 275.7 28.2 EXONE CO Q2 MACHINERY USD -0.06 -0.08 -0.02 9.3 9.2 -0.1 FIERA CAPITAL CORP Q2 INVESTMENTS CAD 0.14 0.16 0.02 33.1 33.2 0.1 FIRM CAPITAL MORTGAGE IN Q2 INVESTMENTS CAD 0.24 0.25 0.01 -- -- -- FIRST MAJESTIC SILVER CO Q2 PRECIOUS METALS USD 0.07 0.07 0.01 47.1 48.4 1.3 FIRST MAJESTIC SILVER CO Q2 PRECIOUS METALS USD 0.10 0.07 -0.03 47.1 48.4 1.3 FLOWERS FOODS INC Q2 FOOD PROCESSORS USD 0.23 0.24 0.01 859.4 898.2 38.8 GENTIUM SPA Q2 MEDICAL SUPPLIES USD 0.04 0.07 0.03 12.1 11.1 -1.0 GLOBALSTAR INC Q2 COMMUNICATIONS USD -0.05 -0.07 -0.02 19.8 19.8 0.0 GOL LINHAS AEREAS INTELI Q2 AIRLINES USD -0.33 -0.81 -0.49 823.0 925.7 102.8 HARVEST CAPITAL CREDIT C Q2 MULTI-INDUSTRY FINANCE USD 0.29 0.26 -0.03 2.0 1.9 -0.1 HEALTH INSURANCE INNOVAT Q2 INSURANCE USD 0.10 0.32 0.23 13.2 13.6 0.4 IMRIS INC Q2 MEDICAL SUPPLIES CAD -0.16 -0.16 0.00 11.8 10.2 -1.5 IMRIS INC Q2 MEDICAL SUPPLIES CAD -0.16 -0.16 0.00 10.1 10.2 0.1 INFUSYSTEM HOLDINGS INC Q2 MEDICAL SUPPLIES USD 0.01 0.00 -0.01 -- -- -- INSYS THERAPEUTICS INC Q2 BIOTECHNOLOGY USD 0.12 0.35 0.23 15.1 18.8 3.8 INTERCEPT PHARMACEUTICAL Q2 BIOTECHNOLOGY USD -0.51 -0.79 -0.28 0.4 0.4 0.0 INTEROIL CORPORATION Q2 OIL USD -0.07 -0.26 -0.20 261.4 345.7 84.3 JACK HENRY & ASSOCIATES Q4 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.51 0.55 0.04 289.1 298.1 9.0 JDS UNIPHASE CORP Q4 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD 0.13 0.13 0.00 430.6 421.3 -9.3 KP TISSUE INC Q2 HOME PRODUCTS CAD 0.12 0.07 -0.05 241.7 246.8 5.1 LEGUMEX WALKER INC Q2 MULTI-IND BASIC CAD -0.27 -0.20 0.07 87.0 112.1 25.1 LEON'S FURNITURE LTD Q2 HOME FURNISHINGS CAD 0.21 0.18 -0.03 -- -- -- LOGAN INTERNATIONAL INC Q2 OIL CAD 0.08 0.14 0.06 42.3 52.6 10.3 MILLENNIAL MEDIA INC Q2 COMMUNICATIONS USD -0.01 0.02 0.03 59.2 57.0 -2.2 MONROE CAPITAL CORP Q2 FINANCIAL SERVICES USD 0.32 0.30 -0.02 4.2 3.8 -0.4 MRI INTERVENTIONS INC Q2 MEDICAL SUPPLIES USD -0.04 -0.02 0.02 0.6 0.6 -0.1 MYRIAD GENETICS INC Q4 BIOTECHNOLOGY USD 0.44 0.53 0.09 159.9 174.1 14.2 NETLIST INC Q2 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD -0.12 -0.08 0.04 6.3 5.1 -1.2 NV5 HOLDINGS INC Q2 MULTI-IND CAP GOOD USD 0.20 -- -- 17.0 17.1 0.1 OVASCIENCE INC Q2 BIOTECHNOLOGY USD -0.28 -0.36 -0.09 0.0 0.0 0.0 PAINTED PONY PETROLEUM L Q2 OIL CAD -0.01 0.01 0.02 22.9 -- -- PEYTO EXPLORATION & DEVE Q2 OIL CAD 0.28 0.25 -0.03 153.8 148.5 -5.4 PFSWEB INC Q2 UNDESIGNATED CONR SVC USD -0.17 -0.07 0.10 50.4 49.5 -0.9 PHOTRONICS INCORP Q3 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.10 0.10 0.00 109.6 109.7 0.0 PLY GEM HOLDINGS INC Q2 BUILDING MATERIALS USD 0.02 0.00 -0.02 366.1 368.1 2.0 PREMIER ROYALTY INC Q2 METAL FABRICATORS & DIST CAD 0.00 0.02 0.02 -- -- -- REGULUS THERAPEUTICS INC Q2 BIOTECHNOLOGY USD -0.14 -0.20 -0.06 3.4 4.8 1.3 RIO ALTO MINING LTD Q2 PRECIOUS METALS USD 0.05 0.06 0.01 -- -- -- SEAWORLD ENTERTAINMENT I Q2 LEISURE USD 0.51 0.41 -0.10 434.5 411.3 -23.2 SIERRA METALS INC Q2 PRECIOUS METALS CAD -0.05 0.05 0.10 -- -- -- SIMCERE PHARMACEUTICAL G Q2 DRUGS USD 0.12 0.04 -0.08 91.7 78.7 -13.0 SPAR GROUP INC Q2 UNDESIGNATED CONR SVC USD 0.04 -0.01 -0.05 -- -- -- SUPERNUS PHARMACEUTICALS Q2 DRUGS USD -0.65 -0.57 0.08 0.9 0.3 -0.6 TAMINCO CORP Q2 CHEMICALS USD 0.18 0.59 0.41 318.6 305.0 -13.6 TAYLOR MORRISON HOME CORP Q2 HOME BUILDING USD -0.28 -- -- 491.1 496.0 5.0 TORC OIL & GAS LTD Q2 OIL CAD 0.02 0.02 0.01 23.3 28.1 4.8 TREE.COM INC Q2 INVESTMENTS USD 0.06 -0.18 -0.24 30.9 37.4 6.5 TRI POINTE HOMES INC Q2 BUILDING MATERIALS USD 0.05 0.07 0.02 43.7 47.5 3.8 USA COMPRESSION PARTNERS Q2 MACHINERY USD 0.12 0.08 -0.04 34.1 33.1 -1.0 VALSPAR CORPORATION Q3 BUILDING & RELATED USD 1.09 1.07 -0.02 1131.2 1089.0 -42.2 VERASTEM INC Q2 BIOTECHNOLOGY USD -0.41 -0.49 -0.08 0.0 0.0 0.0 WHITEHORSE FINANCE INC Q2 FINANCIAL SERVICES USD 0.33 0.32 -0.01 9.5 9.5 0.0 XINERGY LTD Q2 COAL USD -0.16 -0.17 -0.01 4.2 4.7 0.5 ZAIS FINANCIAL CORP Q2 INVESTMENTS USD 0.43 0.33 -0.10 5.2 4.8 -0.4