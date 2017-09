U.S./Canada daily earnings hits & misses Aug 14 - 1800 ET

Aug 14 (Reuters) - The following U.S.- and Canada-listed companies reported earnings on Wednesday. This list shows whether they beat, met or missed Wall Street analysts' forecasts. It also shows the difference between analysts' expectations and reported results. The figures are provided by Thomson Reuters I/B/E/S. Company Name Ticker Qtr Industry Curr EPS Est EPS Act Diff EPS Rev Est Rev Act Diff Rev AEOLUS PHARMACEUTICALS I Q3 BIOTECHNOLOGY USD 0.00 -0.01 -0.01 1.7 0.8 -0.9 AG GROWTH INTERNATIONAL Q2 MACHINERY CAD 0.66 0.46 -0.20 96.4 93.3 -3.1 AGILENT TECHNOLOGIES INC Q3 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD 0.62 0.68 0.06 1642.9 1652.0 9.1 ALTUS GROUP LTD Q2 INVESTMENTS CAD 0.21 0.27 0.06 -- -- -- AMBAC FINANCIAL GROUP INC Q2 FINANCIAL SERVICES USD 0.11 14.56 14.45 164.9 592.5 427.6 APPLIED INDUSTRIAL TECHN Q4 MACHINERY USD 0.76 0.76 0.00 649.7 640.5 -9.2 ASURE SOFTWARE INC Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -0.03 -0.06 -0.03 -- -- -- ATOSSA GENETICS INC Q2 BIOTECHNOLOGY USD -0.14 -0.17 -0.03 0.3 0.3 0.0 ATS AUTOMATION TOOLING Q1 MACHINERY CAD 0.12 0.12 0.00 153.6 150.0 -3.6 AVEDA TRANSPORTATION AND Q2 BIOTECHNOLOGY CAD -0.04 0.04 0.08 19.2 20.0 0.8 AVIAT NETWORKS INC Q4 COMMUNICATIONS USD 0.01 0.01 0.00 110.0 109.0 -1.0 B2GOLD CORP Q2 PRECIOUS METALS USD 0.03 0.01 -0.02 136.4 122.6 -13.8 BANKERS PETROLEUM LTD Q2 OIL USD 0.06 0.05 -0.01 133.1 131.8 -1.3 BIRCHCLIFF ENERGY LTD Q2 OIL CAD 0.09 0.07 -0.02 78.0 79.1 1.0 BLUEBIRD BIO INC Q2 BIOTECHNOLOGY USD -0.35 -2.13 -1.78 4.5 6.3 1.9 BOARDWALK REAL ESTATE IN Q2 INVESTMENTS CAD 0.77 0.43 -0.34 113.2 -- -- BRIDGELINE DIGITAL INC Q3 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -0.04 -0.10 -0.06 6.1 5.6 -0.5 CACI INTERNATIONAL INC Q4 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 1.60 1.56 -0.04 927.9 912.9 -14.9 CARDIUM THERAPEUTICS INC Q2 BIOTECHNOLOGY USD -0.20 -0.37 -0.17 1.0 0.6 -0.4 CENTAMIN PLC Q2 PRECIOUS METALS USD 0.05 0.05 0.00 133.1 134.3 1.2 CENTURY CASINOS INC Q2 LEISURE USD 0.06 0.07 0.01 -- -- -- CHIMERIX INC Q2 BIOTECHNOLOGY USD -0.40 -0.91 -0.51 1.9 0.8 -1.1 CHINA AUTOMOTIVE SYSTEMS Q2 AUTO PART MFG USD 0.18 0.18 0.00 102.7 97.9 -4.8 CISCO SYS INC Q4 OFFICE/COMM EQUIP USD 0.51 0.52 0.01 12409.9 12417.0 7.1 COMMAND SECURITY CORP Q1 UNDESIGNATED CONR NON DU USD 0.02 0.00 -0.02 37.1 38.0 0.9 CROCODILE GOLD CORP Q2 PRECIOUS METALS CAD 0.03 0.15 0.12 -- -- -- CROWN CRAFTS INCORPORATED Q1 TEXTILES USD 0.11 0.09 -0.02 18.0 16.6 -1.4 CUI GLOBAL INC Q2 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.02 0.02 0.00 15.4 18.2 2.7 CVTECH GROUP INC Q2 AUTOMOTIVE MFG CAD 0.02 -0.02 -0.04 61.7 55.3 -6.4 CYCLACEL PHARMACEUTICALS Q2 BIOTECHNOLOGY USD -0.35 -0.45 -0.10 0.0 0.0 0.0 CYTOSORBENTS CORP Q2 HOSPITAL SUPPLIES USD -0.01 -0.01 0.00 0.5 0.3 -0.2 DARA BIOSCIENCES INC Q2 MEDICAL SUPPLIES USD -0.09 -0.10 -0.01 0.5 0.1 -0.4 D-BOX TECHNOLOGIES INC Q1 LEISURE CAD 0.00 0.00 0.00 3.8 3.5 -0.3 DEERE & COMPANY Q3 MACHINERY USD 2.17 2.56 0.39 9289.8 9316.0 26.2 DILLARD INC Q2 RETAILING - GOODS USD 0.74 0.79 0.06 1543.3 1516.8 -26.5 DIVERSIFIED RESTAURANT H Q2 RETAILING - FOODS USD 0.02 0.01 -0.01 27.0 27.0 -0.1 ELECTRO RENT CORP Q4 RETAILING - GOODS USD 0.24 0.26 0.02 -- -- -- ENDEAVOUR MINING CORP Q2 PRECIOUS METALS USD 0.00 -0.03 -0.03 101.1 -- -- FLEXIBLE SOLUTIONS INTER Q2 CHEMICALS USD 0.00 0.01 0.01 4.9 4.9 0.0 GALECTIN THERAPEUTICS INC Q2 BIOTECHNOLOGY USD -0.19 -0.18 0.01 0.0 0.0 0.0 GLOBAL SHIP LEASE INC Q2 MARITIME USD 0.12 0.11 -0.01 35.7 35.9 0.2 GLOBAL TELECOM & TECHNOL Q2 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD 0.00 -0.13 -0.13 40.1 39.7 -0.4 GREAT CANADIAN GAMING CO Q2 LEISURE CAD 0.13 0.15 0.02 103.2 102.1 -1.1 GSE SYSTEMS INC Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -0.04 -0.09 -0.05 12.5 11.0 -1.5 HI-CRUSH PARTNERS LP Q2 MULTI-IND BASIC USD 0.51 0.53 0.02 22.0 27.1 5.1 HYPERION THERAPEUTICS INC Q2 DRUGS USD -0.17 -0.22 -0.06 2.2 7.3 5.1 IDENTIVE GROUP INC Q2 OTHER COMPUTERS USD -0.04 -0.05 -0.01 23.6 23.6 0.0 INTERTAPE POLYMER Q2 UNDESIGNATED CAPITAL USD 0.24 0.30 0.06 193.8 193.5 -0.3 JINKOSOLAR HOLDING CO LTD Q2 ALTERNATIVE ENERGY USD -0.07 -- -- 298.8 287.6 -11.3 JINPAN INTERNATIONAL LTD Q2 ELECTRICAL USD 0.20 0.26 0.06 60.2 58.7 -1.5 KATANGA MINING LTD Q2 NONFERROUS BASE METALS USD 0.00 0.01 0.01 -- -- -- KNIGHTSBRIDGE TANKERS LTD Q2 MARITIME USD -0.01 -0.03 -0.02 5.9 7.7 1.8 LIFEWAY FOODS Q2 FOOD PROCESSORS USD 0.14 0.09 -0.05 25.3 23.1 -2.2 LINAMAR CORP Q2 AUTO PART MFG CAD 0.81 0.94 0.13 927.1 929.4 2.3 LUNA GOLD CORP Q2 PRECIOUS METALS USD 0.04 0.08 0.04 32.0 28.1 -3.9 MACY'S INC Q2 RETAILING - GOODS USD 0.78 0.72 -0.06 6260.0 6066.0 -194.0 MAGNEGAS CORP Q2 ALTERNATIVE ENERGY USD -0.07 -0.07 0.00 0.3 0.1 -0.2 MAWSON WEST LTD Q2 PRECIOUS METALS USD 0.03 0.01 -0.02 39.0 42.7 3.7 MEDICAL FACILITIES CORP Q2 SERVICES TO MEDICAL PROF USD 0.13 0.10 -0.03 70.2 73.7 3.4 METRO INC 'A' Q3 RETAILING - FOODS CAD 1.55 1.55 0.00 3627.6 3573.3 -54.3 MUSCLEPHARM CORP Q2 BEVERAGES USD -0.07 -0.34 -0.27 20.5 28.5 8.0 NETAPP INC Q1 OTHER COMPUTERS USD 0.49 0.53 0.04 1532.5 1516.2 -16.3 NEW MILLENNIUM IRON CORP Q2 STEEL CAD -0.02 -0.01 0.01 10.4 0.0 -10.4 NEW SOURCE ENERGY PARTNE Q2 OIL USD 0.39 0.89 0.51 12.1 10.6 -1.4 OSI SYSTEMS INC. Q4 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD 1.02 1.02 0.00 220.8 227.9 7.1 PALADIN LABS INC Q2 DRUGS CAD 0.55 0.64 0.09 64.7 67.2 2.5 PARTNERS REAL ESTATE INV Q2 INVESTMENTS CAD -- -- -- 14.5 14.1 -0.4 PINNACLE FOODS INC Q2 FOOD PROCESSORS USD 0.27 0.29 0.02 576.6 569.0 -7.6 PLANET PAYMENT INC Q2 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD 0.00 0.00 0.00 12.1 11.8 -0.3 PLC SYSTEMS INC Q2 MEDICAL SUPPLIES USD -0.02 0.01 0.03 0.5 0.4 -0.1 PROMETIC LIFE SCIENCES L Q2 BIOTECHNOLOGY CAD 0.00 -- -- 7.0 5.2 -1.8 QUANTUM FUEL SYSTEM TECH. Q2 DEFENSE USD -0.24 -0.50 -0.26 7.3 5.4 -1.8 REED'S INC Q2 BEVERAGES USD 0.02 -0.04 -0.06 -- -- -- RONA INCORPORATED Q2 TOOLS AND HARDWARE CAD 0.33 0.28 -0.05 1389.9 1249.0 -140.9 SAVIENT PHARMACEUTICALS Q2 BIOTECHNOLOGY USD -0.31 -0.35 -0.04 5.8 6.3 0.4 SCORPIO MINING CORP Q2 PRECIOUS METALS CAD 0.00 -0.02 -0.02 -- -- -- SHARPS COMPLIANCE CORP Q4 UNDESIGNATED CONR SVC USD -0.04 -0.05 -0.01 5.2 5.3 0.1 SILVER WHEATON CORP Q2 PRECIOUS METALS USD 0.25 0.20 -0.05 187.7 166.9 -20.8 SILVER WHEATON CORP Q2 PRECIOUS METALS USD 0.24 -- -- 188.8 166.9 -21.9 SNAP INTERACTIVE INC Q2 COMMUNICATIONS USD -0.02 -0.04 -0.02 4.0 3.2 -0.9 SORL AUTO PARTS INC Q2 AUTO PART MFG USD 0.18 0.21 0.03 54.9 57.5 2.6 SPORT CHALET INC Q1 RETAILING - GOODS USD 0.02 -0.20 -0.22 85.4 81.5 -3.9 SUMMER INFANT INC Q2 HOME HEALTH CARE USD 0.03 0.01 -0.02 58.9 53.8 -5.1 SURE ENERGY INC Q2 OIL CAD -0.01 -0.02 -0.01 -- -- -- SYNERON MEDICAL LTD Q2 MEDICAL SUPPLIES USD 0.09 0.02 -0.07 70.9 68.8 -2.2 SYNTHETIC BIOLOGICS INC Q2 BIOTECHNOLOGY USD -0.06 -0.06 -0.01 0.0 0.0 0.0 TAG OIL LTD Q1 OIL CAD 0.05 0.06 0.01 15.2 14.7 -0.6 TETHYS PETROLEUM LTD Q2 OIL USD -0.01 -0.01 0.00 -- -- -- TOWERS WATSON & CO Q4 UNDESIGNATED CONR SVC USD 1.27 1.36 0.09 874.9 875.3 0.4 TRANSWITCH CORPORATION Q2 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD -0.05 -0.07 -0.02 5.2 2.8 -2.4 TRICON CAPITAL GROUP INC Q2 INVESTMENTS CAD 0.03 0.10 0.07 16.2 -- -- TROVAGENE INC Q2 MEDICAL SUPPLIES USD -0.15 -0.15 -0.01 0.2 0.0 -0.2 TWIN BUTTE ENERGY LTD Q2 OIL CAD -0.02 0.01 0.03 83.4 98.5 15.1 VERTEX ENERGY INC Q2 OIL USD 0.05 0.01 -0.04 35.0 35.1 0.1 VIPSHOP HOLDINGS LTD Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.19 0.20 0.01 340.4 351.3 10.9 WIDEPOINT CORP Q2 OTHER COMPUTERS USD -0.01 0.00 0.01 14.0 11.3 -2.7 XUEDA EDUCATION GROUP Q2 UNDESIGNATED CONR SVC USD 0.24 0.26 0.03 112.2 114.6 2.4 YOU ON DEMAND HOLDINGS I Q2 COMMUNICATIONS USD -0.12 -0.20 -0.08 2.7 0.1 -2.6