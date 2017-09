U.S./Canada daily earnings hits & misses Aug 15 - 1800 ET

Aug 15 (Reuters) - The following U.S.- and Canada-listed companies reported earnings on Thursday. This list shows whether they beat, met or missed Wall Street analysts' forecasts. It also shows the difference between analysts' expectations and reported results. The figures are provided by Thomson Reuters I/B/E/S. Company Name Ticker Qtr Industry Curr EPS Est EPS Act Diff EPS Rev Est Rev Act Diff Rev AEROFLEX HOLDING CORP Q4 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.23 0.27 0.05 180.4 188.8 8.4 APPLIED MATERIALS INC Q3 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.19 0.18 -0.01 2058.0 1975.0 -83.0 ASPEN TECHNOLOGIES INC Q4 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.08 0.14 0.06 78.8 83.3 4.5 ATHERONOVA INC Q2 UNDESIGNATED CONR SVC USD -0.02 -0.03 -0.01 0.0 0.0 0.0 BALLY TECHNOLOGIES INC Q4 LEISURE USD 0.94 0.95 0.02 256.4 264.4 8.0 BRIGGS & STRATTON CORP Q4 MACHINERY USD 0.19 0.22 0.03 475.0 477.2 2.2 CATALYST PHARMACEUTICAL Q2 SERVICES TO MEDICAL PROF USD -0.07 -0.08 -0.02 0.0 0.0 0.0 CHINA LODGING GROUP LTD Q2 LEISURE CNY 1.16 1.55 0.39 1018.0 1034.8 16.9 CHIPMOS TECHNOLOGIES (BE Q2 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.31 0.40 0.10 165.9 164.9 -1.0 COLOSSUS MINERALS INC Q2 PRECIOUS METALS CAD -0.05 -0.05 0.00 0.0 0.0 0.0 COSI INC Q2 RETAILING - FOODS USD -0.01 -0.12 -0.11 24.7 23.4 -1.2 DELL INC Q2 COMPUTER MFRS USD 0.24 0.25 0.01 14182.1 14514.0 331.9 E-COMMERCE CHINA DANGDAN Q2 RETAILING - GOODS USD -0.15 -0.13 0.02 235.5 243.3 7.8 ESTEE LAUDER COMPANIES Q4 COSMETICS USD 0.21 0.28 0.07 2412.7 2407.4 -5.3 FIRST MARBLEHEAD CORP Q4 FINANCIAL SERVICES USD -0.11 -0.15 -0.04 9.3 7.8 -1.6 G&K SERVICES INC Q4 UNDESIGNATED CONR SVC USD 0.65 0.66 0.01 231.2 229.5 -1.7 GLOBAL SOURCES LTD. Q2 COMMUNICATIONS USD 0.43 0.53 0.10 59.0 61.4 2.5 HIMAX TECHNOLOGIES INC Q2 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.12 0.11 -0.01 208.6 207.0 -1.6 IDERA PHARMACEUTICALS INC Q2 BIOTECHNOLOGY USD -0.12 -0.15 -0.03 0.0 0.0 0.0 IFM INVESTMENTS LTD Q2 INVESTMENTS USD 0.01 -0.38 -0.39 38.7 34.6 -4.1 INTERNATIONAL ISOTOPES Q2 DRUGS USD -0.54 0.00 0.54 -- -- -- KID BRANDS INC Q2 RETAILING - GOODS USD 0.01 -0.15 -0.16 53.9 44.1 -9.8 KOHL'S CORP Q2 RETAILING - GOODS USD 1.05 1.04 -0.01 4285.7 4289.0 3.3 MAG SILVER CORP Q2 PRECIOUS METALS CAD -0.05 0.00 0.05 0.0 0.0 0.0 MANDALAY DIGITAL GROUP I Q1 COMMUNICATIONS USD -0.16 -0.30 -0.15 3.5 5.1 1.6 NIGHTINGALE INFOMATIX CO Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES CAD -- -- -- 5.5 3.8 -1.7 NORDSTROM INC Q2 RETAILING - GOODS USD 0.88 0.93 0.05 3289.7 3196.0 -93.7 PAN AMERICAN SILVER CORP Q2 PRECIOUS METALS USD 0.04 -0.07 -0.11 219.8 175.6 -44.2 PAN AMERICAN SILVER CORP Q2 PRECIOUS METALS USD 0.05 -0.07 -0.12 200.7 175.6 -25.2 PERNIX GROUP INC Q2 BUILDING MATERIALS USD -0.01 0.07 0.08 18.7 17.7 -1.0 PERRIGO CO Q4 DRUGS USD 1.56 1.57 0.01 999.1 967.2 -31.9 PORTOLA PHARMACEUTICALS Q2 BIOTECHNOLOGY USD -0.72 -1.47 -0.76 2.9 2.6 -0.3 PRESSURE BIOSCIENCES INC Q2 MEDICAL SUPPLIES USD -0.06 -0.10 -0.04 0.4 0.4 0.0 RED ROBIN GOURMET BURGERS Q2 RETAILING - FOODS USD 0.66 0.77 0.11 239.3 238.3 -1.0 SILVERCREST MINES INC Q2 PRECIOUS METALS USD 0.03 0.03 0.00 12.4 12.5 0.1 UEX CORPORATION Q2 NONFERROUS BASE METALS CAD 0.00 0.00 0.00 -- -- -- UNWIRED PLANET INC Q4 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -0.07 -0.07 0.00 0.0 0.1 0.1 US GEOTHERMAL INC. Q2 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.02 -0.01 -0.03 -- -- -- WAL-MART STORES INC Q2 RETAILING - GOODS USD 1.25 1.25 0.00 118473.5 116945.0 -1528.5 XCEL BRANDS INC Q2 UNDESIGNATED CAPITAL USD -0.13 -- -- 3.7 3.2 -0.5