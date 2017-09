U.S./Canada daily earnings hits & misses Aug 27 - 1800 ET

Aug 27 (Reuters) - The following U.S.- and Canada-listed companies reported earnings on Tuesday. This list shows whether they beat, met or missed Wall Street analysts' forecasts. It also shows the difference between analysts' expectations and reported results. The figures are provided by Thomson Reuters I/B/E/S. Company Name Ticker Qtr Industry Curr EPS Est EPS Act Diff EPS Rev Est Rev Act Diff Rev ACCURAY INC Q4 MEDICAL SUPPLIES USD -0.20 -0.20 0.00 82.3 84.9 2.6 AEROVIRONMENT INC Q1 DEFENSE USD -0.07 -0.17 -0.10 43.8 44.1 0.3 AVAGO TECHNOLOGIES LTD Q3 ELECTRONICS USD 0.61 0.67 0.06 622.8 644.0 21.2 BANK OF MONTREAL Q3 BANKING CAD 1.52 1.68 0.16 3960.5 4050.0 89.5 BANK OF MONTREAL Q3 BANKING CAD 1.53 1.68 0.16 4002.8 4050.0 47.3 BANK OF NOVA SCOTIA Q3 BANKING CAD 1.30 1.39 0.09 5366.4 5602.0 235.6 BANK OF NOVA SCOTIA Q3 BANKING CAD 1.32 1.39 0.08 5300.5 5602.0 301.5 BEAR CREEK MINING CORP Q2 PRECIOUS METALS USD -0.06 -0.07 -0.01 -- -- -- BROWN SHOE COMPANY Q2 CLOTHING USD 0.22 0.33 0.11 596.7 621.7 25.0 CONCURRENT COMPUTER CORP Q4 COMPUTER MFRS USD 0.09 0.01 -0.08 14.9 14.9 0.0 DONALDSON COMPANY INC Q4 MACHINERY USD 0.45 0.48 0.03 620.5 632.6 12.1 DSW INC Q2 CLOTHING USD 0.80 0.97 0.17 559.7 562.1 2.4 DYCOM INDUSTRIES INC Q4 BUILDING MATERIALS USD 0.45 0.44 -0.01 465.7 478.6 12.9 HEICO CORP Q3 DEFENSE USD 0.47 0.54 0.08 253.0 267.1 14.1 LDK SOLAR CO LTD Q2 ALTERNATIVE ENERGY USD -0.92 -0.97 -0.05 119.2 114.7 -4.5 MOVADO GROUP INCORPORATED Q2 RETAILING - GOODS USD 0.32 0.44 0.12 135.9 138.3 2.4 QAD INC Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.08 0.08 0.00 -- -- -- QIWI PLC Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.22 0.32 0.10 39.3 47.7 8.4 REGIS CORP Q4 RETAILING - GOODS USD 0.12 0.06 -0.06 513.2 502.3 -10.9 SANDERSON FARMS INC. Q3 FOOD PROCESSORS USD 2.62 2.95 0.33 722.5 739.0 16.5 STANDEX INTERNATIONAL CO Q4 UNDESIGNATED CAPITAL USD 1.08 1.02 -0.06 -- -- -- STAR BULK CARRIERS CORP Q2 MARITIME USD -0.05 0.15 0.20 14.7 17.4 2.7 TIFFANY AND COMPANY Q2 RETAILING - GOODS USD 0.74 0.83 0.10 941.4 925.9 -15.5 TIVO INC Q2 COMMUNICATIONS USD -0.10 -0.09 0.01 71.5 -- -- WET SEAL INC Q2 RETAILING - GOODS USD 0.01 0.01 0.00 137.9 137.2 -0.6 WORKDAY INC Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -0.18 -0.13 0.05 100.5 107.6 7.1