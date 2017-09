U.S./Canada daily earnings hits & misses Sept 4 - 1800 ET

Sept 4 (Reuters) - The following U.S.- and Canada-listed companies reported earnings on Wednesday. This list shows whether they beat, met or missed Wall Street analysts' forecasts. It also shows the difference between analysts' expectations and reported results. The figures are provided by Thomson Reuters I/B/E/S. **** Company Name Ticker Qtr Industry Curr EPS Est EPS Act Diff EPS Rev Est Rev Act Diff Rev BAZAARVOICE INC Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -0.08 -0.05 0.03 44.1 44.6 0.5 CIENA CORP Q3 OFFICE/COMM EQUIP USD 0.16 0.23 0.07 533.0 538.4 5.4 DOLLAR GENERAL CORP Q2 RETAILING - GOODS USD 0.74 0.77 0.03 4355.6 4394.7 39.0 ENVIVIO INC Q2 COMMUNICATIONS USD -0.17 -0.07 0.10 8.2 11.5 3.4 FRANCESCA'S HOLDINGS CORP Q2 RETAILING - GOODS USD 0.35 0.33 -0.02 94.6 89.6 -5.1 G-III APPAREL GROUP LTD Q2 CLOTHING USD 0.10 0.17 0.07 287.9 304.2 16.3 GLUSKIN SHEFF + ASSOCIAT Q4 INVESTMENTS CAD 0.41 0.46 0.05 30.2 31.0 0.8 GREIF INC Q3 CONTAINERS USD 0.89 0.84 -0.05 1146.0 1129.7 -16.3 HOOKER FURNITURE CORP Q2 HOME FURNISHINGS USD 0.20 0.19 -0.01 53.9 55.3 1.4 ISLE OF CAPRIS CASINOS I Q1 LEISURE USD 0.02 -0.13 -0.15 253.1 247.7 -5.4 MITCHAM INDUSTRIES INC Q2 OIL USD 0.02 -0.05 -0.07 21.2 20.9 -0.3 NAVISTAR INTERNATIONAL Q3 TRUCK MFG USD -1.30 -- -- 2922.5 2861.0 -61.5 NCI BUILDING SYS INC Q3 MACHINERY USD -0.07 -0.19 -0.13 351.4 317.2 -34.2 OVERLAND STORAGE INC. Q4 OTHER COMPUTERS USD -0.16 -0.18 -0.02 12.3 12.1 -0.2 QUANEX BUILDING PRODUCTS Q3 BUILDING MATERIALS USD 0.11 0.13 0.02 265.2 259.2 -6.0 REX AMERICAN RESOURCES C Q2 ALTERNATIVE ENERGY USD 0.62 0.70 0.09 185.1 175.7 -9.4 SAIC INC Q2 COMMUNICATIONS USD 0.22 -- -- 2548.4 2474.0 -74.4 SIGMA DESIGNS INC Q2 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.01 0.06 0.05 53.0 53.8 0.8 VERINT SYSTEMS Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.52 0.70 0.18 216.4 222.8 6.4