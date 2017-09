U.S./Canada daily earnings hits & misses Oct 9 - 1805 ET

Oct 9 (Reuters) - The following U.S.- and Canada-listed companies reported earnings on Wednesday. This list shows whether they beat, met or missed Wall Street analysts' forecasts. It also shows the difference between analysts' expectations and reported results. The figures are provided by Thomson Reuters I/B/E/S. Company Name Ticker Qtr Industry Curr EPS Est EPS Act Diff EPS Rev Est Rev Act Diff Rev API TECHNOLOGIES CORP Q3 DEFENSE USD -0.01 0.02 0.03 64.0 62.6 -1.4 COSTCO WHOLESALE CORP Q4 RETAILING - GOODS USD 1.46 1.40 -0.06 32819.4 32487.0 -332.4 DEL FRISCO'S RESTAURANT Q3 LEISURE USD 0.11 0.10 -0.01 54.8 54.2 -0.7 DRAGONWAVE INC Q2 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD -0.24 -0.28 -0.04 28.4 25.5 -3.0 FAMILY DLR STORES INC Q4 RETAILING - GOODS USD 0.84 0.86 0.03 2556.5 2502.3 -54.2 FASTENAL CO Q3 RETAILING - GOODS USD 0.41 0.40 -0.01 862.5 858.4 -4.1 HELEN OF TROY LIMITED Q2 COSMETICS USD 0.72 0.72 0.00 292.2 319.4 27.2 JEAN COUTU GROUP INC Q2 RETAILING - GOODS CAD 0.25 0.23 -0.02 651.6 653.8 2.2 NOVACOPPER INC Q3 NONFERROUS BASE METALS CAD -0.12 -0.13 -0.01 -- -- -- PROGRESSIVE CORP OHIO Q3 INSURANCE USD 0.36 0.36 0.00 4475.6 4454.6 -21.0 RICHARDSON ELECTRS LTD Q1 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.01 0.01 0.00 36.0 34.3 -1.7 RPM INTERNATIONAL INC Q1 CHEMICALS USD 0.71 0.77 0.06 1126.5 1164.7 38.2 RUBY TUESDAY INCORPORATED Q1 RETAILING - FOODS USD -0.05 -0.23 -0.18 297.9 289.7 -8.2 VOXX INTERNATIONAL CORP Q2 HOME FURNISHINGS USD 0.09 0.20 0.11 186.7 183.8 -2.9 ZEP INC Q4 CHEMICALS USD 0.24 0.28 0.04 179.1 182.2 3.1 (Bangalore Newsroom +91 80 4135 5800; within U.S. +1 646 223 8780)) (Sampad Patnaik)