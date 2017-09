U.S./Canada daily earnings hits & misses Nov 12 - 1800 ET

Nov 12 (Reuters) - The following U.S.- and Canada-listed companies reported earnings on Tuesday. This list shows whether they beat, met or missed Wall Street analysts' forecasts. It also shows the difference between analysts' expectations and reported results. The figures are provided by Thomson Reuters I/B/E/S. Company Name Ticker Qtr Industry Curr EPS Est EPS Act Diff EPS Rev Est Rev Act Diff Rev AASTROM BIOSCIENCES INC Q3 BIOTECHNOLOGY USD -2.02 -0.06 1.96 0.0 0.0 0.0 ACHILLION PHARMACEUTICAL Q3 DRUGS USD -0.20 -0.14 0.06 0.0 0.0 0.0 ADVANCED PHOTONIX INC Q2 DEFENSE USD -0.01 -0.01 0.00 7.8 7.5 -0.3 AECOM TECHNOLOGY CORP Q4 INDUSTRIAL SERVICES USD 0.79 0.77 -0.02 2059.7 2079.1 19.4 ALLIED PROPERTIES REAL E Q3 INVESTMENTS CAD 0.45 0.45 0.00 78.7 -- -- ALTEVA INC Q3 COMMUNICATIONS USD -0.03 0.14 0.17 7.8 7.5 -0.3 AMEDISYS INC Q3 HOME HEALTH CARE USD 0.13 -0.01 -0.14 314.3 301.6 -12.7 AMERICAN ELECTRIC TECHNO Q3 OFFICE/COMM EQUIP USD 0.11 0.10 -0.01 -- -- -- AMERICAN SCIENCE & ENGIN Q2 ELECTRICAL USD 0.49 0.60 0.11 41.7 43.8 2.1 AMICUS THERAPEUTICS INC Q3 DRUGS USD -0.34 -0.29 0.05 0.0 0.0 0.0 AP PHARMA INC. Q3 BIOTECHNOLOGY USD -0.05 -0.04 0.01 0.0 0.0 0.0 ARGONAUT GOLD INC Q3 PRECIOUS METALS USD 0.03 0.04 0.01 42.3 42.4 0.1 ARIAD PHARMACEUTICALS INC Q3 BIOTECHNOLOGY USD -0.43 -0.36 0.07 16.7 16.7 0.1 AROTECH CORP. Q3 UNDESIGNATED CAPITAL USD 0.02 0.05 0.03 21.8 23.2 1.3 ASCENT CAPITAL GROUP INC Q3 LEISURE USD -0.06 -0.86 -0.80 113.1 115.8 2.7 ATOSSA GENETICS INC Q3 BIOTECHNOLOGY USD -0.13 -0.22 -0.10 0.5 0.1 -0.4 BANRO CORP Q3 PRECIOUS METALS USD 0.01 -- -- 27.6 27.1 -0.5 BANRO CORP Q3 PRECIOUS METALS USD 0.01 -- -- -- 27.1 -- BIODELIVERY SCIENCES INTL Q3 BIOTECHNOLOGY USD -0.33 -0.49 -0.17 2.2 3.0 0.8 BIOSPECIFICS TECHNOLOGIE Q3 BIOTECHNOLOGY USD 0.10 0.17 0.07 3.0 3145.1 3142.2 BONTERRA ENERGY CORP Q3 OIL CAD 0.65 0.63 -0.02 -- -- -- CACHE INCORPORATED Q3 RETAILING - GOODS USD -0.23 -- -- 44.9 47.2 2.4 CAPSTONE INFRASTRUCTURE Q3 ELECTRICAL UTILITIES CAD 0.03 -- -- 88.3 91.4 3.1 CARGOJET INC Q3 AIRLINES CAD 0.18 0.04 -0.14 43.0 -- -- CELLULAR DYNAMICS INTERN Q3 BIOTECHNOLOGY USD -0.27 -0.62 -0.36 3.0 2.5 -0.5 CELSION CORP Q3 BIOTECHNOLOGY USD -0.23 -0.30 -0.08 0.1 0.1 0.0 CHINA LODGING GROUP LTD Q3 LEISURE CNY 2.10 2.00 -0.10 1118.7 1146.7 27.9 CIMATRON LIMITED Q3 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.06 0.11 0.05 9.8 10.3 0.5 CLEAN DIESEL TECHNOLOGIE Q3 CHEMICALS USD -0.23 -0.12 0.11 13.6 14.2 0.6 CODEXIS INC Q3 CHEMICALS USD -0.31 -0.24 0.07 8.5 3.9 -4.6 CONSOLIDATED WATER COMPA Q3 WATER UTILITIES USD 0.09 0.06 -0.03 16.0 15.4 -0.5 COPA HOLDINGS SA Q3 AIRLINES USD 2.59 2.62 0.03 669.9 677.3 7.4 CORE-MARK HOLDING CO INC Q3 RETAILING - FOODS USD 1.27 -- -- 2611.4 2620.7 9.4 CORENERGY INFRASTRUCTURE Q3 FINANCIAL SERVICES USD 0.05 0.02 -0.03 7.2 7.6 0.4 CORRIDOR RESOURCES INC Q3 OIL CAD -0.01 -0.01 0.00 3.5 3.4 -0.1 CREW ENERGY Q3 OIL CAD -0.01 -0.01 -0.01 122.8 118.2 -4.6 CVENT INC Q3 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.00 0.05 0.05 27.8 29.1 1.3 CYCLACEL PHARMACEUTICALS Q3 BIOTECHNOLOGY USD -0.31 -0.32 -0.02 0.0 0.3 0.3 D R HORTON INC Q4 HOME BUILDING USD 0.40 0.40 0.00 1781.5 1802.0 20.5 DAKOTA PLAINS HOLDINGS Q3 OIL USD -0.01 -0.05 -0.04 0.1 0.1 0.0 DEAN FOODS CO Q3 FOOD PROCESSORS USD 0.13 0.12 -0.01 2189.9 2200.9 11.0 DENDREON CORP Q3 BIOTECHNOLOGY USD -0.42 -- -- 76.7 68.0 -8.7 DIODES INC Q3 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.34 0.33 -0.01 225.5 224.5 -1.0 DISCOVERY LABORATORIES I Q3 BIOTECHNOLOGY USD -0.20 -0.22 -0.02 0.1 0.1 0.0 DISH NETWORK CORP Q3 COMMUNICATIONS USD 0.44 -- -- 3583.4 3601.6 18.2 DOLAN CO/THE Q3 INDUSTRIAL SERVICES USD 0.03 0.02 -0.01 43.8 35.5 -8.4 ECHOSTAR CORP Q3 TELEPHONE UTILITIES USD -0.08 0.05 0.13 813.8 848.9 35.1 ELEPHANT TALK COMMUNICAT Q3 OTHER COMPUTERS USD -0.02 -0.02 0.00 5.2 5.2 0.0 ELLINGTON RESIDENTIAL MO Q3 INVESTMENTS USD 0.52 0.61 0.09 7.4 10.0 2.6 EMAGIN Q3 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.00 -0.04 -0.04 7.6 6.3 -1.2 ENDEAVOUR MINING CORP Q3 PRECIOUS METALS USD -0.01 0.00 0.01 106.0 -- -- ENGILITY HOLDINGS INC Q3 DEFENSE USD 0.69 0.80 0.11 374.8 339.3 -35.5 ENTERPRISE GROUP INC Q3 OIL CAD 0.03 0.05 0.02 12.2 10.0 -2.2 EUROSEAS LTD Q3 MULTI-IND TRANSN USD -0.09 -0.11 -0.02 9.4 9.0 -0.4 EV ENERGY PARTNER LP Q3 OIL USD 0.28 -0.29 -0.57 87.8 81.4 -6.4 EVOLVING SYSTEMS INC. Q3 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.09 0.08 -0.01 6.2 6.1 -0.1 FIRST FINANCIAL SERVICE Q3 SAVINGS AND LOANS USD -0.07 0.25 0.32 6.4 6.0 -0.4 FIRST MAJESTIC SILVER CO Q3 PRECIOUS METALS USD 0.15 0.22 0.07 74.4 76.9 2.5 FIRST MAJESTIC SILVER CO Q3 PRECIOUS METALS USD 0.15 0.22 0.07 74.4 76.9 2.5 FIVE PRIME THERAPEUTICS Q3 BIOTECHNOLOGY USD -0.53 -2.74 -2.21 2.7 3.5 0.8 GALECTIN THERAPEUTICS INC Q3 BIOTECHNOLOGY USD -0.20 -0.22 -0.03 0.0 0.0 0.0 GENERAL FINANCE CORP Q1 FINANCIAL SERVICES USD 0.04 0.02 -0.02 67.0 65.7 -1.2 GENMARK DIAGNOSTICS INC Q3 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD -0.27 -0.24 0.03 4.6 4.6 0.0 GLOBAL EAGLE ENTERTAINME Q3 MULTI-INDUSTRY FINANCE USD -0.06 -0.10 -0.04 71.1 74.5 3.4 GRAN TIERRA ENERGY INC Q3 OIL USD 0.19 0.12 -0.07 189.7 189.7 -0.1 GRAN TIERRA ENERGY INC Q3 OIL USD 0.19 0.12 -0.07 228.4 189.7 -38.8 GREENHUNTER RESOURCES INC Q3 ALTERNATIVE ENERGY USD -0.05 -0.07 -0.02 10.4 10.7 0.2 GTX INC Q3 DRUGS USD -0.21 -0.14 0.07 0.0 0.0 0.0 HANWHA SOLARONE CO LTD Q3 ALTERNATIVE ENERGY USD -0.23 -0.89 -0.66 -- -- -- HARVEST CAPITAL CREDIT C Q3 MULTI-INDUSTRY FINANCE USD 0.27 0.24 -0.03 2.3 2.1 -0.2 HARVEST NATURAL RESOURCES Q3 OIL USD 0.06 0.32 0.26 0.0 0.0 0.0 HAWAIIAN TELCOM HOLDCO I Q3 TELEPHONE UTILITIES USD 0.24 0.18 -0.06 97.4 97.7 0.3 HILLTOP HOLDINGS INC Q3 INVESTMENTS USD 0.32 0.36 0.04 68.9 71.5 2.6 HOUSTON WIRE & CABLE CO Q3 ELECTRICAL USD 0.23 0.20 -0.03 99.5 95.2 -4.3 HYPERDYNAMICS CORP Q1 OIL USD -0.15 -0.21 -0.06 -- -- -- HYPERION THERAPEUTICS INC Q3 DRUGS USD -0.06 0.01 0.07 12.9 15.5 2.6 INFUSYSTEM HOLDINGS INC Q3 MEDICAL SUPPLIES USD 0.02 0.03 0.01 -- -- -- INOVIO BIOMEDICAL CORP Q3 BIOTECHNOLOGY USD -0.02 -0.16 -0.14 2.9 9.5 6.6 INSITE VISION INC Q3 DRUGS USD -0.04 0.00 0.04 6.3 5.3 -1.0 INSYS THERAPEUTICS INC Q3 BIOTECHNOLOGY USD 0.31 0.51 0.20 27.0 29.2 2.2 INTERRENT REAL ESTATE IN Q3 INVESTMENTS CAD -- -- -- 16.8 16.0 -0.7 IVANHOE ENERGY INC Q3 OIL USD -0.07 -0.13 -0.06 -- 0.0 -- IVANHOE ENERGY INC Q3 OIL USD -0.06 -0.13 -0.07 0.0 0.0 0.0 IVANPLATS LTD Q3 NONFERROUS BASE METALS USD -0.06 -0.08 -0.03 0.0 0.0 0.0 KALOBIOS PHARMACEUTICALS Q3 BIOTECHNOLOGY USD -0.48 -0.47 0.01 0.0 0.0 0.0 LEXICON PHARMACEUTICALS Q3 BIOTECHNOLOGY USD -0.01 -0.06 -0.05 1.6 0.2 -1.3 LMI AEROSPACE INC Q3 DEFENSE USD 0.22 0.16 -0.06 108.7 104.7 -4.0 LUNA GOLD CORP Q3 PRECIOUS METALS USD 0.03 0.00 -0.03 27.5 21.6 -5.9 MAGICJACK VOCALTEC LTD Q3 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.42 0.75 0.33 37.5 35.5 -2.0 MARKWEST ENERGY PARTNERS Q3 GAS USD 0.24 -0.17 -0.41 453.5 420.5 -33.0 MBIA INC Q3 FINANCIAL SERVICES USD -0.03 0.67 0.70 91.5 104.0 12.6 MEDIAGRIF INTERACTIVE T Q2 OTHER COMPUTERS CAD 0.24 0.18 -0.06 17.7 16.0 -1.8 MEDIVATION INC Q3 BIOTECHNOLOGY USD -0.26 -0.18 0.08 60.1 60.0 -0.1 METALICO INC Q3 MULTI-IND BASIC USD -0.09 0.01 0.10 139.4 135.8 -3.6 MICROVISION INC Q3 OTHER COMPUTERS USD -0.12 -0.13 -0.01 1.7 1.0 -0.7 MIDSTATES PETROLEUM CO Q3 OIL USD 0.01 -0.01 -0.02 148.1 111.5 -36.6 MONROE CAPITAL CORP Q3 FINANCIAL SERVICES USD 0.27 0.27 0.00 4.5 4.3 -0.1 MOTORCAR PARTS OF AMERIC Q2 AUTO PART MFG USD 0.27 0.37 0.10 60.1 66.9 6.8 MRI INTERVENTIONS INC Q3 MEDICAL SUPPLIES USD -0.04 -0.05 -0.01 0.7 0.9 0.2 NASH FINCH CO Q3 RETAILING - FOODS USD 0.91 0.66 -0.25 -- -- -- NETLIST INC Q3 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD -0.09 -0.09 0.00 6.4 -- -- NEURALSTEM INC Q3 MEDICAL SUPPLIES USD -0.04 -0.09 -0.05 0.2 0.3 0.1 NEW MOUNTAIN FINANCE CORP Q3 MULTI-INDUSTRY FINANCE USD 0.34 0.35 0.01 26.8 25.8 -1.0 NEWLINK GENETICS CORP Q3 BIOTECHNOLOGY USD -0.33 -0.32 0.01 0.3 0.3 0.0 NGL ENERGY PARTNERS LP Q2 RETAILING - GOODS USD 0.05 -0.05 -0.10 1512.2 1593.9 81.8 NQ MOBILE INC Q3 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.28 0.28 0.00 51.2 54.2 3.0 NRG ENERGY INC. Q3 UNDESIGNATED ENERGY USD 0.83 0.46 -0.37 3081.8 3490.0 408.2 NRG YIELD INC Q3 FINANCIAL SERVICES USD 0.35 0.39 0.04 100.4 95.0 -5.4 NUSTAR ENERGY LP Q3 GAS UTILITIES USD 0.28 0.28 0.00 944.9 780.0 -164.9 NUSTAR GP HOLDINGS LLC Q3 GAS USD 0.32 0.29 -0.03 14.2 13.5 -0.7 NV5 HOLDINGS INC Q3 MULTI-IND CAP GOOD USD 0.17 0.23 0.06 18.0 18.6 0.6 ODYSSEY MARINE EXPLORATI Q3 MARITIME USD -0.09 0.00 0.09 4.6 5.6 0.9 ONCOMED PHARMACEUTICALS Q3 BIOTECHNOLOGY USD -0.02 -0.15 -0.13 15.8 12.9 -2.9 ONCONOVA THERAPEUTICS INC Q3 BIOTECHNOLOGY USD -0.66 -1.34 -0.68 1.1 1.1 0.0 ONCOTHYREON INC Q3 SERVICES TO MEDICAL PROF USD -0.11 -0.12 -0.01 0.0 0.0 0.0 ORBIT GARANT DRILLING INC Q1 OIL CAD 0.01 -- -- 27.7 18.5 -9.2 OREXIGEN THERAPEUTICS INC Q3 MEDICAL SUPPLIES USD -0.18 -0.19 -0.01 0.9 0.9 0.0 PARKERVISION INCORPORATED Q3 COMMUNICATIONS USD -0.06 -0.07 -0.01 -- -- -- PARK-OHIO HOLDINGS CORP Q3 OIL USD 1.02 0.93 -0.09 -- -- -- PDI INC Q3 UNDESIGNATED CONR SVC USD -0.20 -0.15 0.05 38.0 34.3 -3.7 PEGASYSTEMS INC Q3 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.18 0.33 0.15 116.5 122.0 5.5 PERION NETWORK LTD Q3 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.23 0.34 0.11 21.1 21.3 0.2 PICO HOLDINGS INC Q3 INSURANCE USD -0.45 0.36 0.81 81.0 106.8 25.8 PINE CLIFF ENERGY LTD Q3 OIL CAD -0.01 0.00 0.01 -- -- -- PROTHENA CORP PLC Q3 BIOTECHNOLOGY USD -0.66 -0.55 0.11 0.2 0.2 0.0 PSIVIDA CORP Q1 BIOTECHNOLOGY USD -0.13 -0.14 -0.01 0.4 0.6 0.2 PUMA BIOTECHNOLOGY INC Q3 BIOTECHNOLOGY USD -0.46 -0.50 -0.04 0.0 0.0 0.0 QUANTUM FUEL SYSTEM TECH. Q3 DEFENSE USD -0.15 -0.34 -0.19 7.8 8.7 0.9 RDA MICROELECTRONICS INC Q3 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.20 0.19 -0.01 84.9 109.3 24.4 REALD INC Q2 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD -0.19 -0.09 0.10 42.9 43.9 1.0 ROCKWOOD HOLDINGS INC Q3 CHEMICALS USD 0.50 0.63 0.13 758.2 890.1 131.9 ROYAL HOST INC Q3 INVESTMENTS CAD 0.08 -0.02 -0.10 -- -- -- RRSAT GLOBAL COMMS NETWO Q3 COMMUNICATIONS USD 0.12 0.12 0.01 30.0 30.6 0.5 SAREPTA THERAPEUTICS INC Q3 BIOTECHNOLOGY USD -0.65 -1.24 -0.59 4.6 4.2 -0.4 SCICLONEPHARMACEUTICALS Q3 DRUGS USD 0.15 0.16 0.01 39.7 35.2 -4.5 SCIENTIFIC LEARNING CORP Q3 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.00 -0.04 -0.04 6.3 5.2 -1.1 SENOMYX INC Q3 BIOTECHNOLOGY USD -0.05 -0.09 -0.04 8.2 6.7 -1.5 SHOPPERS DRUG MART CORP Q3 RETAILING - GOODS CAD 0.81 0.83 0.02 3294.1 3286.9 -7.2 SINA CORPORATION Q3 INDUSTRIAL SERVICES USD 0.32 0.42 0.10 178.7 179.9 1.3 SOLIGENIX INC Q3 DRUGS USD -0.09 -0.34 -0.26 0.5 0.3 -0.2 SOUTH JERSEY INDUSTRIES Q3 GAS UTILITIES USD 0.15 -0.04 -0.19 -- -- -- SPECTRUM PHARMACEUTICALS Q3 DRUGS USD -0.07 -0.11 -0.04 38.5 42.4 3.9 STELLUS CAPITAL INVEST Q3 FINANCIAL SERVICES USD 0.35 0.34 -0.01 7.9 7.9 0.0 STILLWATER MINING CO. Q3 PRECIOUS METALS USD 0.07 0.21 0.14 245.1 280.0 35.0 STR HOLDINGS INC Q3 UNDESIGNATED ENERGY USD -0.06 -0.12 -0.06 11.7 6.2 -5.5 SUNESIS PHARMACEUTICALS Q3 BIOTECHNOLOGY USD -0.20 -0.15 0.05 1.4 2.0 0.5 SUPERCONDUCTOR TECHNOLOG Q3 ELECTRICAL USD -0.20 -0.41 -0.21 1.0 0.2 -0.8 SUPERNUS PHARMACEUTICALS Q3 DRUGS USD -0.67 -0.64 0.03 2.5 1.3 -1.3 SWISHER HYGIENE INC Q3 INDUSTRIAL SERVICES USD -0.06 -0.07 -0.01 56.3 55.9 -0.4 SYNERGY PHARMACEUTICALS Q3 DRUGS USD -0.17 -0.15 0.02 0.0 0.0 0.0 SYPRIS SOLUTIONS INCORPO Q3 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.01 -0.10 -0.11 83.5 76.3 -7.2 TAYLOR MORRISON HOME CORP Q3 HOME BUILDING USD 0.39 0.43 0.04 583.9 634.4 50.5 THIRD POINT REINSURANCE Q3 INSURANCE USD 0.43 0.53 0.10 89.1 119.7 30.6 THOMPSON CREEK METALS CO Q3 NONFERROUS BASE METALS USD -0.03 0.08 0.11 93.3 90.8 -2.5 THOMPSON CREEK METALS CO Q3 NONFERROUS BASE METALS USD -0.02 0.08 0.10 98.1 90.8 -7.3 TORC OIL & GAS LTD Q3 OIL CAD 0.05 -- -- 46.0 41.7 -4.3 TOWERSTREAM CORP Q3 COMMUNICATIONS USD -0.10 -0.09 0.01 8.5 8.4 -0.1 TRANSITION THERAPEUTICS Q1 HOME HEALTH CARE CAD -0.09 -0.08 0.01 -- -- -- TRANSITION THERAPEUTICS Q1 HOME HEALTH CARE CAD -0.10 -0.08 0.02 -- -- -- TRICON CAPITAL GROUP INC Q3 INVESTMENTS CAD 0.13 0.12 -0.01 17.2 17.7 0.5 UCP INC Q3 INDUSTRIAL SERVICES USD -0.05 0.00 0.05 20.8 21.4 0.6 URANERZ ENERGY CORP Q3 NONFERROUS BASE METALS USD -0.05 -0.14 -0.09 -- -- -- URANERZ ENERGY CORP Q3 NONFERROUS BASE METALS USD -0.05 -0.14 -0.09 -- -- -- USA TECHNOLOGIES INC Q1 OTHER COMPUTERS USD -0.02 0.00 0.02 9.8 10.1 0.4 VECIMA NETWORKS INC Q1 OFFICE/COMM EQUIP CAD 0.08 0.10 0.02 22.0 21.7 -0.3 VERASTEM INC Q3 BIOTECHNOLOGY USD -0.44 -0.47 -0.03 0.0 0.0 0.0 WCI COMMUNITIES INC Q3 BUILDING MATERIALS USD 0.01 -0.49 -0.50 71.7 85.5 13.8 WHITEHORSE FINANCE INC Q3 FINANCIAL SERVICES USD 0.34 0.42 0.08 9.7 11.1 1.4 WOODWARD INC Q4 MACHINERY USD 0.70 0.76 0.06 548.7 558.4 9.7 WUXI PHARMATECH CAYMAN I Q3 BIOTECHNOLOGY USD 0.39 0.47 0.08 145.3 146.7 1.4 YINGLI GREEN ENERGY HOLD Q3 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD -0.24 -0.25 -0.01 563.1 596.3 33.2 YRC WORLDWIDE INC Q3 TRUCKING USD -0.46 -4.45 -3.99 1261.4 1252.7 -8.7 ZAIS FINANCIAL CORP Q3 INVESTMENTS USD 0.49 0.33 -0.16 6.0 5.9 -0.1 (Bangalore Newsroom +91 80 4135 5800; within U.S. +1 646 223 8780)