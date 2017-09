U.S./Canada daily earnings hits & misses Nov 21 - 1800 ET

Nov 21 (Reuters) - The following U.S.- and Canada-listed companies reported earnings on Thursday. This list shows whether they beat, met or missed Wall Street analysts' forecasts. It also shows the difference between analysts' expectations and reported results. The figures are provided by Thomson Reuters I/B/E/S. Company Name Ticker Qtr Industry Curr EPS Est EPS Act Diff EPS Rev Est Rev Act Diff Rev ABERCROMBIE & FITCH Q3 RETAILING - GOODS USD 0.45 -- -- 1060.4 1033.3 -27.1 ARUBA NETWORKS INC Q1 OFFICE/COMM EQUIP USD 0.14 0.16 0.02 157.6 160.9 3.3 AUTODESK INC Q3 OTHER COMPUTERS USD 0.39 0.41 0.02 547.5 555.2 7.7 BON-TON STORES INC Q3 RETAILING - GOODS USD -0.29 -0.05 0.24 674.8 666.6 -8.2 BRADY CORP Q1 ELECTRICAL USD 0.48 0.42 -0.06 309.2 306.0 -3.2 BUCKLE INC Q3 RETAILING - GOODS USD 0.89 0.85 -0.04 290.9 286.8 -4.1 CATO CORP Q3 RETAILING - GOODS USD 0.14 0.17 0.03 201.2 201.0 -0.2 CERES INC Q4 BIOTECHNOLOGY USD -0.32 -0.29 0.03 0.9 0.9 0.0 COURIER CORP Q4 COMMUNICATIONS USD 0.51 0.59 0.08 -- -- -- CYBERONICS INC Q2 MEDICAL SUPPLIES USD 0.48 0.50 0.02 69.5 70.1 0.6 DALMAC ENERGY INC Q2 OIL CAD 0.00 0.01 0.01 11.4 9.3 -2.1 DESTINATION MATERNITY CO Q4 RETAILING - GOODS USD 0.41 0.33 -0.08 129.7 128.3 -1.4 DOLLAR TREE INC Q3 RETAILING - GOODS USD 0.60 0.58 -0.02 1906.3 1884.7 -21.6 DONALDSON COMPANY INC Q1 MACHINERY USD 0.39 0.41 0.02 598.7 599.4 0.7 FRESH MARKET INC Q3 FOOD PROCESSORS USD 0.26 0.23 -0.03 373.8 364.5 -9.3 GAMESTOP CORP Q3 RETAILING - GOODS USD 0.57 0.58 0.02 1981.4 2106.7 125.3 GAP INC Q3 RETAILING - GOODS USD 0.71 0.72 0.01 3968.9 3976.0 7.1 GEOSPACE TECHNOLOGIES CO Q4 ELECTRONICS USD 1.05 1.05 0.00 64.9 68.3 3.4 GILDAN ACTIVEWEAR INC Q4 CLOTHING USD 0.83 0.83 0.00 604.0 626.2 22.2 GILDAN ACTIVEWEAR INC Q4 CLOTHING USD 0.84 0.83 -0.01 604.1 626.2 22.1 HAYNES INTERNATIONAL INC Q4 METAL FABRICATORS & DIST USD 0.31 0.32 0.01 119.0 115.7 -3.4 INTUIT Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -0.10 -0.06 0.04 603.0 622.0 19.0 KIRKLAND'S INC Q3 RETAILING - GOODS USD 0.02 0.06 0.04 104.0 106.1 2.1 LIQUIDITY SERVICES INC Q4 UNDESIGNATED CONR SVC USD 0.45 0.41 -0.04 124.5 129.1 4.6 LRAD CORP Q4 ELECTRONICS USD 0.03 0.09 0.06 -- -- -- MARVELL TECHNOLOGY GROUP Q3 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.25 0.32 0.07 870.6 931.2 60.6 MENTOR GRAPHICS CORP Q3 OTHER COMPUTERS USD 0.19 0.32 0.13 260.3 275.6 15.4 NATURAL GROCERS BY VITAM Q4 HOME PRODUCTS USD 0.11 0.10 -0.01 112.4 115.2 2.8 PACTERA TECHNOLOGY INTER Q3 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.17 0.18 0.01 172.2 173.1 0.9 PANDORA MEDIA INC Q3 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.06 0.06 0.00 175.6 180.4 4.8 PATTERSON COMPANIES INC Q2 MEDICAL SUPPLIES USD 0.47 0.48 0.01 1004.3 998.8 -5.4 PERRY ELLIS INTERNATIONAL Q3 CLOTHING USD -0.16 -0.15 0.01 223.4 -- -- RAVEN INDS INC Q3 MULTI-IND CAP GOOD USD 0.31 0.34 0.04 100.6 104.9 4.4 RIDGELINE ENERGY SERVICE Q2 OIL CAD 0.00 0.01 0.01 12.0 11.8 -0.2 ROSS STORES INC Q3 RETAILING - GOODS USD 0.80 0.80 0.00 2426.1 2398.1 -28.0 SEARS HOLDINGS CORP Q3 RETAILING - GOODS USD -3.39 -3.13 0.26 8388.0 8272.0 -116.0 SONIC FOUNDRY INC Q4 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.06 -0.17 -0.23 7.3 -- -- SPECTRUM BRANDS HOLDINGS Q4 HOME PRODUCTS USD 0.87 0.88 0.01 1127.6 1137.7 10.1 SPLUNK INC Q3 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -0.01 0.00 0.01 71.1 78.6 7.5 STAGE STORES Q3 RETAILING - GOODS USD -0.26 -0.26 0.00 375.6 360.2 -15.4 STEIN MART INC Q3 RETAILING - GOODS USD 0.00 0.00 0.00 284.7 290.5 5.8 TAOMEE HOLDINGS LTD Q3 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.02 0.06 0.04 13.1 15.8 2.6 TARGET CORP Q3 RETAILING - GOODS USD 0.63 0.56 -0.07 17362.6 17258.0 -104.6 TEMBEC INC Q4 FOREST PRODUCTS CAD 0.04 0.01 -0.03 377.0 352.0 -25.0 TEXTURA CORP Q4 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -0.18 -0.23 -0.05 10.7 10.9 0.1 VIOLIN MEMORY INC Q3 OTHER COMPUTERS USD -0.44 -0.63 -0.19 31.7 28.3 -3.4 WESCO AIRCRAFT HOLDINGS Q4 RETAILING - GOODS USD 0.32 0.33 0.01 234.0 234.3 0.3 (Bangalore Newsroom +91 80 4135 5800; within U.S. +1 646 223 8780)