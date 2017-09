U.S./Canada daily earnings hits & misses Dec 5 - 1800 ET

Dec 5 (Reuters) - The following U.S.- and Canada-listed companies reported earnings on Thursday. This list shows whether they beat, met or missed Wall Street analysts' forecasts. It also shows the difference between analysts' expectations and reported results. The figures are provided by Thomson Reuters I/B/E/S. Company Name Ticker Qtr Industry Curr EPS Est EPS Act Diff EPS Rev Est Rev Act Diff Rev AMBARELLA INC Q3 ELECTRICAL USD 0.29 0.37 0.08 44.0 46.0 2.0 ARGAN INC Q3 MACHINERY USD 0.71 0.83 0.12 35.9 63.5 27.5 BIG LOTS INC Q3 RETAILING - GOODS USD -0.08 -0.16 -0.08 1162.7 1143.2 -19.5 CANADIAN IMPERIAL BANK Q4 BANKING CAD 2.15 2.22 0.07 3263.2 3200.0 -63.2 CANADIAN IMPERIAL BANK Q4 BANKING CAD 2.15 2.22 0.07 3239.3 3200.0 -39.3 CANTEL MEDICAL CORP Q1 MEDICAL SUPPLIES USD 0.24 0.27 0.03 112.8 118.3 5.4 CASELLA WASTE SYSTEMS INC Q2 MACHINERY USD -0.01 0.00 0.01 126.3 132.3 6.0 CHINA SUNERGY CO LTD Q3 ALTERNATIVE ENERGY USD -1.28 -0.99 0.29 62.7 57.1 -5.6 CONN'S INC Q3 RETAILING - GOODS USD 0.64 0.71 0.07 289.0 310.9 21.9 COOPER COMPANIES INC Q4 MEDICAL SUPPLIES USD 1.80 1.48 -0.32 421.6 411.9 -9.8 CUBIC CORP Q4 ELECTRICAL USD 0.63 0.48 -0.15 354.8 342.6 -12.2 DIAMOND FOODS INC Q1 BEVERAGES USD 0.14 0.18 0.04 237.1 234.7 -2.4 ESTERLINE TECHNOLOGIES Q4 ELECTRICAL USD 1.79 -- -- 551.5 534.2 -17.3 FINISAR CORP Q2 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD 0.39 0.43 0.04 288.3 290.7 2.4 FIVE BELOW INC Q3 HOME PRODUCTS USD 0.05 0.05 0.01 112.1 110.7 -1.3 FRANCESCA'S HOLDINGS CORP Q3 RETAILING - GOODS USD 0.20 0.20 0.00 79.1 79.6 0.5 JOS A BANK CLOTHIERS INC Q3 RETAILING - GOODS USD 0.49 0.51 0.02 245.0 232.9 -12.1 KROGER CO Q3 RETAILING - FOODS USD 0.53 0.53 0.00 22753.5 22505.0 -248.5 METHODE ELECTRS INC Q2 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.35 0.51 0.16 168.1 190.9 22.8 MITEL NETWORKS CORP Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.20 0.22 0.02 146.2 144.9 -1.3 PACIFIC SUNWEAR Q3 RETAILING - GOODS USD -0.05 -0.05 0.00 205.0 206.6 1.6 RALLY SOFTWARE Q3 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -0.22 -0.17 0.05 18.5 18.9 0.4 RENESOLA LTD Q3 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD -0.22 -0.33 -0.11 359.9 419.3 59.4 ROYAL BANK OF CANADA Q4 BANKING CAD 1.38 1.42 0.04 7664.6 7970.0 305.4 ROYAL BANK OF CANADA Q4 BANKING CAD 1.40 1.42 0.02 7509.0 7970.0 461.0 SEACHANGE INTL Q3 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.15 0.09 -0.06 41.4 37.8 -3.7 TITAN MACHINERY INC Q3 RETAILING - GOODS USD 0.48 0.27 -0.21 613.3 588.0 -25.4 TORO CO Q4 TOOLS AND HARDWARE USD 0.03 0.08 0.05 369.4 382.4 13.0 TORONTO-DOMINION BANK Q4 BANKING CAD 1.99 1.90 -0.09 6372.5 7001.0 628.5 TORONTO-DOMINION BANK Q4 BANKING CAD 1.98 1.90 -0.08 6422.0 7001.0 579.0 TRANSCONTINENTAL INC Q4 COMMUNICATIONS CAD 0.74 0.75 0.01 563.7 566.3 2.6 ULTA SALON COSMETICS Q3 RETAILING - GOODS USD 0.74 0.70 -0.04 622.0 618.8 -3.3 UTI WORLDWIDE INC Q3 MULTI-IND TRANSN USD 0.08 0.08 0.00 1139.9 1154.4 14.5 VITESSE SEMICONDUCTOR CO Q4 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD -0.09 -0.08 0.01 27.1 26.9 -0.2 ZUMIEZ INC Q3 CLOTHING USD 0.46 0.46 0.00 190.7 191.1 0.4 (Bangalore Newsroom +91 80 4135 5800; within U.S. +1 646 223 8780)