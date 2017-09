U.S./Canada daily earnings hits & misses March 27 - 1800 ET

March 27 (Reuters) - The following U.S.- and Canada-listed companies reported earnings on Thursday. This list shows whether they beat, met or missed Wall Street analysts' forecasts. It also shows the difference between analysts' expectations and reported results. The figures are provided by Thomson Reuters I/B/E/S. Company Name Ticker Qtr Industry Curr EPS Est EPS Act Diff EPS Rev Est Rev Act Diff Rev ACCENTURE PLC Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 1.04 1.03 -0.01 7212.7 7130.7 -82.1 ADCARE HEALTH SYSTEMS INC Q4 UNDESIGNATED CONR SVC USD -0.12 -0.17 -0.05 56.3 55.6 -0.8 AFRICA OIL CORP Q4 OIL USD -0.02 -0.05 -0.03 0.0 0.0 0.0 ARGOS THERAPEUTICS INC Q4 DRUGS USD -2.63 -36.19 -33.56 1.9 0.7 -1.2 ATOSSA GENETICS INC Q4 BIOTECHNOLOGY USD -0.19 -0.15 0.04 0.0 0.0 0.0 CARA THERAPEUTICS INC Q4 BIOTECHNOLOGY USD -0.18 -0.49 -0.31 1.5 1.0 -0.5 CARDIOME PHARMA CORP Q4 DRUGS USD -0.16 -0.53 -0.37 4.4 3.9 -0.5 CARDIOME PHARMA CORP Q4 DRUGS USD -0.22 -0.53 -0.31 3.2 3.9 0.7 CHROMADEX CORP Q4 BIOTECHNOLOGY USD -0.02 0.00 0.02 2.8 2.4 -0.4 COMMERCIAL METALS COMPANY Q2 STEEL USD 0.10 0.12 0.02 1702.9 1649.1 -53.8 CONATUS PHARMACEUTICALS Q4 BIOTECHNOLOGY USD -0.27 -0.33 -0.06 0.0 0.0 0.0 CONN'S INC Q4 RETAILING - GOODS USD 0.78 0.74 -0.04 362.9 -- -- CONTINENTAL BUILDING PRO Q4 HOME BUILDING USD 0.08 0.21 0.13 111.5 114.4 3.0 CORTEX BUSINESS SOLUTION Q2 ELECTRICAL CAD -0.01 0.00 0.01 2.0 2.0 0.0 CVTECH GROUP INC Q4 AUTOMOTIVE MFG CAD 0.01 0.01 0.00 71.8 70.8 -0.9 DICERNA PHARMACEUTICALS Q4 DRUGS USD -0.62 -0.20 0.42 0.0 0.0 0.0 ECHO THERAPEUTICS INC Q4 TELEPHONE UTILITIES USD -0.40 -0.36 0.04 0.0 0.0 -0.1 FOUNDATION HEALTHCARE INC Q4 HOSPITALS USD 0.00 -0.01 -0.01 18.9 26.1 7.2 FRED'S INC Q4 RETAILING - GOODS USD 0.15 -- -- 507.1 495.0 -12.1 GAMESTOP CORP Q4 RETAILING - GOODS USD 1.92 1.90 -0.02 3786.9 3683.8 -103.1 GLENTEL INCORPORATED Q4 COMMUNICATIONS CAD 0.31 0.37 0.07 409.8 401.4 -8.3 HESKA CORPORATION Q4 BIOTECHNOLOGY USD 0.04 0.20 0.16 18.8 23.5 4.7 INSITE VISION INC Q4 DRUGS USD -0.04 -0.04 0.00 1.0 1.1 0.1 LEIDOS HOLDINGS INC Q4 COMMUNICATIONS USD 0.45 -- -- 1271.8 1286.0 14.2 LULULEMON ATHLETICA INC Q4 CLOTHING USD 0.72 0.75 0.03 515.1 521.0 5.9 MAGNEGAS CORP Q4 ALTERNATIVE ENERGY USD -- -- -- 2.2 0.6 -1.6 METABOLIX INC Q4 MEDICAL SUPPLIES USD -0.21 -0.25 -0.04 0.9 0.9 -0.1 NV5 HOLDINGS INC Q4 MULTI-IND CAP GOOD USD 0.13 0.07 -0.06 16.5 16.9 0.4 OXFORD INDUSTRIES INC Q4 CLOTHING USD 0.86 0.89 0.03 250.1 250.4 0.2 PROFESSIONAL DIVERSITY N Q4 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -0.04 -- -- 1.2 1.2 0.0 PROGRESS SOFTWARE CORP Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.28 0.28 0.01 74.7 74.5 -0.2 PROMETIC LIFE SCIENCES L Q4 BIOTECHNOLOGY CAD 0.00 -0.01 -0.01 6.0 5.1 -0.9 RE/MAX HOLDINGS INC Q4 INVESTMENTS USD 0.32 0.31 -0.01 39.1 40.2 1.2 RED HAT INC Q4 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.37 0.39 0.02 398.9 400.4 1.5 RESTORATION HARDWARE HOL Q4 HOME FURNISHINGS USD 0.83 0.83 0.00 493.1 471.7 -21.4 RETROPHIN INC Q4 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -0.30 -0.76 -0.46 0.0 0.0 0.0 SFX ENTERTAINMENT INC Q4 LEISURE USD 0.06 -0.48 -0.54 112.9 84.2 -28.7 SIGNET JEWELERS LTD Q4 RETAILING - GOODS USD 2.15 2.18 0.03 1548.3 1564.0 15.7 SPECTRAL DIAGNOSTICS INC Q4 BIOTECHNOLOGY CAD -0.02 -0.03 -0.01 0.6 0.7 0.1 SUPERCONDUCTOR TECHNOLOG Q4 ELECTRICAL USD -0.19 -0.21 -0.02 1.5 0.2 -1.4 TIO NETWORKS CORP Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES CAD 0.00 0.00 0.00 8.6 10.0 1.4 URTHECAST CORP Q4 OIL CAD -0.04 -0.08 -0.04 0.0 0.0 0.0 VINCE HOLDING CORP Q4 TEXTILES USD 0.22 0.23 0.01 87.7 87.8 0.0 VOXELJET AG Q4 MACHINERY EUR 0.01 -0.17 -0.18 3.4 3.7 0.3 WINNEBAGO INDS INC Q2 RECREATIONAL VEHICLES USD 0.30 0.33 0.03 199.6 228.8 29.2 WORTHINGTON INDS INC Q3 METAL FABRICATORS & DIST USD 0.58 0.59 0.01 760.7 773.2 12.5 YOUNGEVITY INTERNATIONAL Q4 BEVERAGES USD 0.00 -- -- 20.7 22.7 2.0 ZYNEX INC Q4 MEDICAL SUPPLIES USD -0.03 -0.14 -0.11 4.8 3.4 -1.5 (Bangalore Newsroom +91 80 4135 5800; within U.S. +1 646 223 8780)