Nov 14 (Reuters) - Rovita SA :

* Q3 revenue 39.5 million zlotys versus 36.4 million zlotys

* Q3 operating loss 560,121 zlotys versus profit of 890,938 zlotys

* Q3 net loss 836,848 zlotys versus profit of 648,820 zlotys Source text for Eikon: Further company coverage: