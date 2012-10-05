Debenhams ждет от России "истории успеха"

Анастасия Астрашевская

МОСКВА, 5 окт (Рейтер) - Британский ритейлер Debenhams , предпринявший в сентябре вторую попытку выйти на рынок РФ, ждет, что к 2015 году российские магазины будет приносить пятую часть всей зарубежной выручки, сказал Рейтер директор компании по международным рынкам.

В начале сентября 2012 года вторая по продажам в Великобритании сеть универмагов открыла свой первый магазин в аутлете Мега Белая Дача в ближайшем Подмосковье. В течение следующих 5 лет Debenhams планирует открыть еще семь магазинов в Москве.

Британская сеть универмагов расчитывает, что российский рынок может быть особенно привлекательным.

”Россия может приносить нам 20 процентов наших международных продаж, - сказал Фрэнсис Макоули, добавив, что сейчас на зарубежные рынки приходится лишь около 20 процентов от почти $5-миллиардной годовой выручки ритейлера.

“Мы ждем, что в РФ выручка с квадратного метра будет на таком же уровне, как (в наших магазинах) в Великобритании. Так, магазин в центре Москвы будет приносить нам столько же, сколько в центре Лондона”.

Сейчас сеть Debenhams в Великобритании насчитывает 170 магазинов, на зарубежных рынках компания развивается по франшизе в 27 странах.

Для Debenhams открытие магазина в Подмосковье - вторая попытка выхода на российский рынок. В 2006 году компания открыла по франчайзингу свой первый магазин в Москве, но менее чем через два года магазин был закрыт.

Новым франчайзи Debenhams в РФ стала компания Дебрусс (ее совладельцы бывший глава универмага Tsvetnoy Ник Хилл и бизнесмен Яков Панченко).

Российский рынок “слегка волатилен”, признает Макоули, но постепенно он становится более стабильным и “определенно покажет более быстрый рост”, чем многие другие рынки.

По итогам 2011 года розничный рынок РФ стал номером два в Европе с продажами на уровне $621 миллиард, по данным аналитиков Euromonitor, и может выйти на первое место к 2013-14 годам.

Основным конкурентом Debenhams в мало развитом в РФ формате универмагов явлется финский рителер Stockmann, чей бизнес в РФ показывает лучшие показатели, нежели на основныех рынках.

“РФ должна быть грандиозной историей успеха для любого, кто приходит сюда, - считает Макоули. - Да, она волатильна, но сейчас нестабильно повсюду в мире. У меня большие надежды на РФ”. (Перевела Наталья Ищенко)