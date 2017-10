TABLE-Russia refinery maintenance to April

MOSCOW, March 14 (Reuters) - Below are Russian oil refinery maintenance schedules through April, according to Energy Ministry data and trade sources: Refinery Company Unit Maintenance Full capacity Lost capacity dates (bar.per day)(bar.per period) Syzran* Rosneft CDU-5 15/10-18/04 60,259 11,208,129 Syzran* Rosneft Cat. reformer 20/02-31/03 8,138 325,528 Syzran* Rosneft Hydrotreater 20/02-30/03 17,381 677,845 Syzran* Rosneft Hydrotreater 27/02-06/04 17,381 677,845 Syzran* Rosneft Thermal cracker 04/03-18/03 11,676 163,470 Syzran* Rosneft Cat. cracker 04/03-04/04 6,739 08,911 Novokuibyshev Rosneft CDU-8 16/10-05/03 33,659 4,745,864 Novokuibyshev* Rosneft CDU-11 10/03-14/04 125,670 4,398,450 Novokuibyshev* Rosneft Hydrotreater 09/03-17/04 25,499 994,477 Novokuibyshev* Rosneft Hydrotreater 10/03-14/04 24,840 844,564 Novokuibyshev* Rosneft Hydrotreater 06/03-14/04 14,866 579,766 Novokuibyshev* Rosneft Cat. reformer 09/03-19/04 8,626 353,666 Novokuibyshev* Rosneft Cat. cracker 07/03-15/04 6,934 270,441 Novokuibyshev* Rosneft Izomerisation 05/03-14/04 5,140 205,586 Novoufimsk Bashneft CDU-5 23/02-08/03 41,555 581,768 Novoufimsk* Bashneft Thermal cracker 28/02-31/03 18,244 583,823 Volgograd LUKOIL CDU-3 03/03-09/03 31,711 190,264 Ufaneftekhim Bashneft Hydrotreater 01/03-10/03 43,643 392,791 Ufaneftekhim Bashneft Cat. reformer 10/01-31/03 10,269 831,792 Ufaneftekhim Bashneft Hydrotreater 01/03-03/03 10,634 21,267 Orsk Private CDU-5 07/12-01/04 21,154 2,453,916 Perm LUKOIL Hydrotreater 09/02-15/03 25,521 893,224 Ryazan TNK-BP Cat. cracker 21/02-24/02 48,834 146,501 Salavat* Gazprom Hydrotreater 02/03-11/04 25,372 1,014,872 Yaroslavl NOS Slavneft MTBE production 02/03-20/04 N/A N/A Yaroslavl NOS Slavneft Cat. cracker 01/03-20/04 24,417 1,220,843 Yaroslavl NOS* Slavneft Alkylation 02/03-19/04 2,570 123,352 Yaroslavl NOS* Slavneft Gas fractionation 15/02-10/03 N/A N/A Astrakhan Gazprom Main unit 01/04-30/04 N/A N/A * New or updated data (Reporting by Vladimir Soldatkin, Maxim Nazarov and Damir Khalmetov)