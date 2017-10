TABLE-Russia refinery maintenance to September

MOSCOW, April 17 (Reuters) - Below are Russian oil refinery maintenance schedules through September, according to Energy Ministry data and trade sources: Refinery Company Unit Maintenance Full capacity Lost capacity dates (bar.per day)(bar.per period) Komsomolsk Rosneft Hydrotreater (diesel) 23/03-15/04 13,058 679,020 Komsomolsk Rosneft Cat. reformer 23/03-15/04 11,553 600,738 Komsomolsk Rosneft Isomerisation 23/03-15/04 2,606 135,500 Syzran Rosneft CDU-5 20/03-18/04 60,259 1,747,504 Syzran Rosneft Cat. reformer 20/02-06/04 8,138 374,358 Syzran Rosneft Hydrotreater (diesel) 27/02-02/04 17,396 608,844 Kuibyshev** Rosneft Hydrotreater (diesel) 05/04-15/05 17,992 719,683 Novokuibyshev Rosneft Cat. reformer 04/04-07/04 8,498 25,493 Novokuibyshev Rosneft CDU-11 10/03-14/04 125,670 4,398,450 Novokuibyshev Rosneft Hydrotreater (diesel) 09/03-17/04 25,499 994,477 Novokuibyshev Rosneft Hydrotreater (diesel) 10/03-14/04 24,840 844,564 Novokuibyshev Rosneft Hydrotreater (diesel) 06/03-14/04 14,866 579,766 Novokuibyshev Rosneft Cat. reformer 09/03-19/04 8,626 353,666 Novokuibyshev Rosneft Cat. cracker 07/03-15/04 6,934 270,441 Novokuibyshev Rosneft Izomerisation 05/03-14/04 5,140 205,586 Novokuibyshev Rosneft Coker 19/03-16/04 N/A N/A Novoufimsk Bashneft CDU-2 02/04-19/04 27,228 462,884 Novoufimsk* Bashneft Cat. reformer 02/04-07/04 25,698 128,491 Novoufimsk Bashneft Thermal cracker 28/02-30/04 18,244 1,131,157 Ufaneftekhim* Bashneft Hydrotreater (gasoline) 02/04-07/04 21,835 109,173 Ufaneftekhim** Bashneft Hydrotreater (gasoline) 09/04-03/05 15,404 369,685 Ufaneftekhim Bashneft Cat. reformer 10/01-30/04 10,269 1,139,863 Ukhta** LUKOIL CDU 10/04-01/09 12,148 1,749,326 NORSI LUKOIL Isomerisation 30/03-23/04 11,861 284,658 NORSI LUKOIL CDU-6 20/03-21/04 188,505 6,032,159 NORSI LUKOIL Hydrotreater (diesel) 20/03-21/04 54,444 1,742,211 NORSI LUKOIL Visbreaker 18/03-20/04 43,787 1,444,962 NORSI LUKOIL Cat. reformer 20/03-21/04 15,660 501,129 NORSI LUKOIL Hydrotreater (kerosene) 20/03-21/04 8,783 281,068 Kirishi Surgut Isomerisation 01/04-18/05 N/A N/A Kirishi Surgut Hydrotreater (diesel) 02/04-20/05 12,766 612,751 Kirishi Surgut Hydrotreater (kerosene) 02/04-20/05 12,766 612,751 Omsk Gazprom Neft CDU-8 03/04-15/04 70,857 850,283 Omsk* Gazprom Neft Hydrotreater (diesel) 01/04-09/04 26,797 214,374 Omsk Gazprom Neft Cat. reformer 01/09-15/04 15,404 3,496,606 Omsk Gazprom Neft CDU-7 28/03-04/04 71,213 498,491 Ryazan** TNK-BP Alkylation 07/04-20/05 N/A N/A Ryazan** TNK-BP CDU-6 07/04-04/06 169,990 9,859,397 Ryazan** TNK-BP Cat. cracker 07/04-20/05 48,834 2,099,850 Ryazan** TNK-BP CDU-2 04/12-11/04 N/A N/A Ryazan** TNK-BP Hydrotreater (diesel) 07/04-20/05 25,531 1,097,392 Ryazan TNK-BP CDU-1 01/01-03/04 N/A N/A Ryazan* TNK-BP Cat. reformer 03/04-04/06 16,713 1,036,197 Salavat Gazprom Visbreaker 04/04-16/04 27,367 328,401 Salavat* Gazprom CDU-4 21/03-30/04 69,516 2,780,658 Salavat Gazprom Hydrocracker 22/03-28/04 31,254 1,156,382 Salavat* Gazprom Hydrotreater (diesel) 10/04-15/04 25,372 126,859 Salavat Gazprom Cat.cracker 23/03-20/04 6,114 171,191 Yaroslavl NOS Slavneft Cat. cracker 01/03-20/04 24,417 1,220,843 Yaroslavl NOS Slavneft Alkylation 02/03-19/04 2,570 123,352 Yaroslavl NOS* Slavneft Gas fractionation 12/03-10/04 N/A N/A Yaroslavl NOS Slavneft CDU-3 15/03-13/04 125,670 3,644,430 Yaroslavl NOS Slavneft CDU-4 15/03-18/04 104,725 3,560,650 Yaroslavl NOS Slavneft Hydrotreater (diesel) 15/03-18/04 38,281 1,301,554 Yaroslavl NOS Slavneft Cat. reformer 15/03-18/04 8,472 288,046 Astrakhan Gazprom Hydrotreater 05/04-30/04 44,023 1,100,579 Astrakhan Gazprom Cat. reformer 05/04-30/04 25,673 641,815 Astrakhan Gazprom Main unit 05/04-30/04 74,354 1,858,856 Khabarovsk** Alilance Oil Cat. reformer 11/04-15/04 7,702 30,807 Khabarovsk* Alilance Oil CDU-1 23/03-12/04 61,788 1,235,755 Novoshakhtinsk Private CDU 01/04-05/04 52,362 209,450 * Updated data ** New data (Reporting by Vladimir Soldatkin, Damir Khalmetov; editing by Jane Baird)