Honohan - Austritt Griechenlands aus Euro-Zone "nicht tödlich"

Tallinn, 12. (Reuters) - Ein Austritt Griechenlands aus der Euro-Zone ist nach Einschätzung des irischen EZB-Bankers Patrick Honohan verkraftbar. Dies könnte technisch realisierbar sein, würde aber das Vertrauen in die Euro-Zone als Ganzes beschädigen, sagte der Chef der irischen Zentralbank am Samstag bei einer Veranstaltung in Tallinn. “Es ist nicht notwendigerweise tödlich, aber auch nicht attraktiv”, sagte Honohan. (Reporter: David Mardiste; geschrieben von Kerstin Schraff; redigiert von Sabine Ehrhardt)